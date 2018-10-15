Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Донецк - Десна

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Шахтёр Донецк (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 07.10.2018 Шахтёр Донецк 1:1 Заря ПЛ
- 02.10.2018 Лион 2:2 Шахтёр Донецк ЛЧ
- 28.09.2018 Карпаты 1:6 Шахтёр Донецк ПЛ
- 23.09.2018 Шахтёр Донецк 3:0 Черноморец Од ПЛ
- 19.09.2018 Шахтёр Донецк 2:2 Хоффенхайм ЛЧ
- 15.09.2018 Александрия 0:2 Шахтёр Донецк ПЛ
- 01.09.2018 Шахтёр Донецк 2:0 Мариуполь ПЛ
- 24.08.2018 Олимпик Донецк 2:5 Шахтёр Донецк ПЛ
- 18.08.2018 Львов 0:2 Шахтёр Донецк ПЛ
- 11.08.2018 Шахтёр Донецк 4:1 Ворскла ПЛ
- 03.08.2018 Динамо Киев 1:0 Шахтёр Донецк ПЛ
- 29.07.2018 Шахтёр Донецк 3:0 Арсенал-Киев ПЛ
- 25.07.2018 Десна 0:2 Шахтёр Донецк ПЛ
- 21.07.2018 Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев С
- 12.07.2018 Бешикташ 0:0 Шахтёр Донецк ТМК
- 09.07.2018 Шахтёр Донецк 4:1 Витесс ТМК
- 05.07.2018 Аустрия Вена 0:3 Шахтёр Донецк ТМК
- 26.06.2018 Шахтёр Донецк 3:2 Брондбю ТМК
- 19.05.2018 Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк ПЛ
- 13.05.2018 Шахтёр Донецк 1:0 Верес ПЛ
Десна (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 07.10.2018 Львов 1:3 Десна ПЛ
- 30.09.2018 Десна 0:2 Ворскла ПЛ
- 23.09.2018 Динамо Киев 4:0 Десна ПЛ
- 14.09.2018 Десна 1:0 Арсенал-Киев ПЛ
- 02.09.2018 Десна 0:1 Олимпик Донецк ПЛ
- 26.08.2018 Заря 0:2 Десна ПЛ
- 19.08.2018 Десна 2:2 Карпаты ПЛ
- 12.08.2018 Черноморец Од 1:0 Десна ПЛ
- 05.08.2018 Десна 0:2 Александрия ПЛ
- 29.07.2018 Мариуполь 1:4 Десна ПЛ
- 25.07.2018 Десна 0:2 Шахтёр Донецк ПЛ
- 27.05.2018 Десна 4:0 Звезда Кропивницкий ПМ
- 23.05.2018 Звезда Кропивницкий 1:1 Десна ПМ
- 19.05.2018 Десна 5:0 Гелиос Харьков ПД
- 12.05.2018 Ингулец 1:3 Десна ПД
- 06.05.2018 Десна 3:0 Николаев ПД
- 02.05.2018 Оболонь-Бровар 0:2 Десна ПД
- 28.04.2018 Десна 4:1 Кремень ПД
- 22.04.2018 Сумы 0:2 Десна ПД
- 18.04.2018 Десна 4:1 Нефтяник-Укрнефть ПД
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 6
|28
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|14 - 4
|26
|3.
|Александрия
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|16 - 10
|22
|4.
|Ворскла
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|11 - 13
|18
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 17
|14
|6.
|Заря
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 9
|14
|7.
|Десна
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 16
|13
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 18
|12
|9.
|Львов
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 13
|11
|10.
|Черноморец Од
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|11.
|Карпаты
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 19
|7
|12.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 20
|7
-
Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Донецк - ДеснаДо начала игры, которая состоится 19.10.2018, осталось 2 дня 14 часов 14 минут.
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Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Десна
Шахтёр Донецк
95.7% (89)
Ничья:
4.3% (4)
Десна
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Шахтёр Донецк:
41.9% (39)
3:0 Шахтёр Донецк:
30.1% (28)
4:0 Шахтёр Донецк:
6.5% (6)
2:1 Шахтёр Донецк:
5.4% (5)
3:1 Шахтёр Донецк:
5.4% (5)
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