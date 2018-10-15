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Стадион:
Шахтёр Донецк
 
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Десна
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Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Донецк - Десна

До начала игры, которая состоится 19.10.2018, осталось 2 дня 14 часов 14 минут.
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:
Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Десна
Шахтёр Донецк
95.7% (89)
Ничья:
4.3% (4)
Десна
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Шахтёр Донецк:
41.9% (39)
Шахтёр Донецк:
30.1% (28)
Шахтёр Донецк:
6.5% (6)
Шахтёр Донецк:
5.4% (5)
Шахтёр Донецк:
5.4% (5)
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