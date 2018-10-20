Стадион: Филипс Зрители: 34200
12' Желтая карточкаЯнсен Анко
1:0
12' ГолПерейро Гастон
16' Желтая карточкаКавлан Канер
20' Желтая карточкаХендрикс Йоррит
27' Желтая карточкаПерейро Гастон
2:0
29' ГолДе Йонг Люк
3:0
36' ГолДе Йонг Люк
4:0
42' ГолПерейро Гастон
52' Желтая карточкаРосарио Пабло
63' Желтая карточкаКлок Герсом
5:0
79' ГолГутьеррес Эрик
6:0
88' ГолЛосано Ирвин
Второй тайм
93'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
93'
ПСВ заслуженно побеждает в отличном матче
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 34200 болельщиков
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
92'
92'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Тасенде Хосе из команды ПСВ.
92'
Слагвеер Лусиано из команды Эммен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Зут Йерун ошибается в защите.
91'
91'
Тасенде Хосе из команды ПСВ нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
89'
88'
Мален Дониэлл сделал результативную передачу.
88'
Г О О О О Л - Лосано Ирвин изменил счет на табло!
88'
Мален Дониэлл из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
88'
Мален Дониэлл из команды ПСВ делает пас партнеру.
88'
88'
Тактическая замена. Ариас Яфар уходит с поля и его заменяет Сулиман Исах
88'
Как он промахнулся? Перейро Гастон имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
87'
87'
Мален Дониэлл нанес удар, мяч был парирован, но Схерпен Кьелл не удержал его в руках.
87'
86'
Де Вос Робберт нанес удар головой, но Зут Йерун спокойно отбил мяч.
86'
Баннинк Александер из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
86'
Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе
86'
Перейро Гастон из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
85'
Схерпен Кьелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
85'
Тасенде Хосе из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
84'
Гутьеррес Эрик мяч отрикошетил от ворот
84'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает передачу одноклубнику.
83'
Лосано Ирвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Судья сигнализирует, что Баккер Ник из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Лосано Ирвин
83'
82'
Тасенде Хосе из команды ПСВ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
81'
Мален Дониэлл из команды ПСВ делает пас партнеру.
81'
81'
Судья сигнализирует, что Бейл Гленн из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Гутьеррес Эрик
80'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
79'
Г О О О О Л - Гутьеррес Эрик первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
79'
79'
79'
Головой пробил Шваб Даниэль, но голкипер отбил его в поле!
79'
79'
Веендорп Кезиа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Перейро Гастон нанес удар, мяч был парирован, но Схерпен Кьелл не удержал его в руках.
79'
79'
Бехич Азиз из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
79'
Росарио Пабло из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
78'
Хорошую попытку сделал Де Йонг Люк. Удар в створ, но вратарь начеку
78'
78'
Гутьеррес Эрик из команды ПСВ делает пас партнеру.
78'
Тасенде Хосе из команды ПСВ подал угловой слева.
77'
Тактическая замена. Бергвейн Стевен уходит с поля и его заменяет Мален Дониэлл
77'
Бергвейн Стевен мяч отрикошетил от ворот
77'
76'
76'
75'
Кавлан Канер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Лосано Ирвин нанес удар, мяч был парирован, но Схерпен Кьелл не удержал его в руках.
75'
75'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
ПСВ начинает контратаку
75'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
75'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
74'
Перейро Гастон из команды ПСВ сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
74'
74'
Судья сигнализирует, что Слагвеер Лусиано из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Лосано Ирвин
73'
72'
Эммен имеет хороший шанс забить.
72'
71'
Тактическая замена. Бен Мусса Хилал уходит с поля и его заменяет Де Вос Робберт
71'
Бергвейн Стевен не смог попасть в створ ударом издали
71'
70'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
69'
69'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
69'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой справа.
68'
Веендорп Кезиа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Перейро Гастон из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
68'
67'
ШАНС! Баннинк Александер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
67'
67'
66'
Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе
66'
Перейро Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Чакон Майкл наказан за толчок Лосано Ирвин
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
64'
63'
Клок Герсом - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
63'
Судья сигнализирует, что Клок Герсом из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Лосано Ирвин
63'
Кавлан Канер бьет со штрафного в створ, но Зут Йерун держит все под контролем
63'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
63'
Тактическая замена. Янсен Анко уходит с поля и его заменяет Слагвеер Лусиано
62'
Судья сигнализирует, что Бергвейн Стевен из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Янсен Анко
62'
61'
61'
Тасенде Хосе из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
60'
60'
ШАНС! Де Йонг Люк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
60'
60'
Тасенде Хосе из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Тасенде Хосе из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
59'
Опасность! Тасенде Хосе из команды ПСВ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
59'
58'
Баннинк Александер нанес удар головой, но Зут Йерун спокойно отбил мяч.
58'
Янсен Анко из команды Эммен подал угловой справа.
58'
Баннинк Александер из команды Эммен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
57'
57'
Тактическая замена. Дюмфрис Дензел уходит с поля и его заменяет Бехич Азиз
57'
Тасенде Хосе нанес удар, мяч был парирован, но Схерпен Кьелл не удержал его в руках.
56'
Перейро Гастон из команды ПСВ забрасывает мяч в штрафную.
56'
55'
Клок Герсом выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
54'
54'
Бейл Гленн не смог попасть в створ ударом издали
54'
53'
53'
53'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Матч возобновлен
52'
Росарио Пабло получает желтую карточку за неспортивное поведение
51'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
50'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
50'
Дюмфрис Дензел нанес удар, но промахнулся очень сильно.
50'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Кавлан Канер из команды Эммен.
50'
Тасенде Хосе из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
50'
49'
49'
48'
Росарио Пабло из команды ПСВ навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
47'
Бен Мусса Хилал из команды Эммен вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Лосано Ирвин не пострадал и надо продолжать игру!
47'
47'
46'
46'
Тактическая замена. Хендрикс Йоррит уходит с поля и его заменяет Гутьеррес Эрик
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
46'
Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой справа.
46'
Де Йонг Люк мяч отрикошетил от ворот
46'
Команда ПСВ играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает отличный кросс...
45'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
45'
Судья сигнализирует, что Клок Герсом из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Перейро Гастон
45'
45'
ШАНС! Лосано Ирвин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
Бергвейн Стевен нанес удар издали, а Схерпен Кьелл отбил его обратно в игру!
44'
43'
42'
ГОЛ! Легко закончил атаку Перейро Гастон из команды ПСВ, забив в пустые ворота!
42'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
42'
Отличные скиллы показывает Дюмфрис Дензел, обводя своих соперников
42'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
41'
ПСВ нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
41'
Судья сигнализирует, что Лосано Ирвин из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Янсен Анко
40'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
39'
39'
Перейро Гастон из команды ПСВ разыграл угловой с правого угла.
39'
Кавлан Канер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Чакон Майкл пробует нанести удар издали, но Зут Йерун держит все под контролем
37'
36'
Лосано Ирвин сделал результативную передачу.
36'
ГОООООЛ - Де Йонг Люк ПСВ забивает ударом головой
36'
36'
Должен был быть гол! Лосано Ирвин имел отличный шанс, но Схерпен Кьелл не дал голу состоятся!
36'
Схерпен Кьелл ошибается в защите.
35'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
35'
34'
34'
Дюмфрис Дензел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Ариас Яфар из команды Эммен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
Судья сигнализирует, что Дюмфрис Дензел из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Янсен Анко
33'
33'
Ариас Яфар из команды Эммен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Игрок из команды Эммен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
32'
32'
32'
Бен Мусса Хилал из команды Эммен вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Хендрикс Йоррит не пострадал и надо продолжать игру!
31'
31'
31'
Клок Герсом выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает пас партнеру.
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
29'
Лосано Ирвин сделал результативную передачу.
29'
ГОООООЛ - Де Йонг Люк ПСВ забивает ударом головой
29'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает отличный кросс...
29'
Ариас Яфар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Тасенде Хосе из команды ПСВ подал угловой слева.
28'
Бейл Гленн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
28'
27'
Перейро Гастон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Бейл Гленн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Перейро Гастон получил желтую карточку от судьи
27'
Безумный фол. Перейро Гастон грубо играет против соперника. Пострадал Янсен Анко
26'
25'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
25'
24'
24'
Матч возобновлен
23'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
23'
Бейл Гленн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Безумный фол. Хендрикс Йоррит грубо играет против соперника. Пострадал Бейл Гленн
22'
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
20'
Хендрикс Йоррит получил желтую карточку от судьи
20'
Безумный фол. Хендрикс Йоррит грубо играет против соперника. Пострадал Баннинк Александер
20'
20'
Фиргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Клок Герсом из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
19'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Клок Герсом и Янсен Анко из команды Эммен.
19'
Эммен имеет хороший шанс забить.
18'
18'
Перейро Гастон из команды ПСВ не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
18'
Плохо сыграл Веендорп Кезиа - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
18'
18'
Фиргевер Ник из команды ПСВ в офсайде
17'
17'
Ариас Яфар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Перейро Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Кавлан Канер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
16'
Безумный фол. Кавлан Канер грубо играет против соперника. Пострадал Лосано Ирвин
16'
Отличные скиллы показывает Лосано Ирвин, обводя своих соперников
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
15'
Судья сигнализирует, что Хендрикс Йоррит из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Баннинк Александер
13'
Отличный командный гол!
12'
Бергвейн Стевен сделал результативную передачу.
12'
Г О О О О Л - Перейро Гастон изменил счет на табло!
12'
12'
12'
ПСВ начинает контратаку
12'
Дюмфрис Дензел получает желтую карточку за неспортивное поведение
12'
Янсен Анко получает желтую карточку за неспортивное поведение
12'
Матч возобновлен
11'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
11'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
10'
10'
Бен Мусса Хилал нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Янсен Анко не пострадал и надо продолжать игру!
9'
8'
7'
7'
Какой промах! Фиргевер Ник имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
7'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает передачу одноклубнику.
7'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой слева.
6'
Клок Герсом предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
5'
5'
Судья сигнализирует, что Бейл Гленн из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Перейро Гастон
5'
4'
3'
3'
Янсен Анко не смог попасть в створ ударом издали
3'
Росарио Пабло ошибается в защите.
2'
Бейл Гленн из команды Эммен опасно и грубо сыграл. Бергвейн Стевен пострадал.
2'
1'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Эммен начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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