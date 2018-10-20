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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 34200
ПСВ
6:0
Конец матча
Эммен
0'
12' Желтая карточка
Янсен Анко
1:0
12' Гол
Перейро Гастон
16' Желтая карточка
Кавлан Канер
20' Желтая карточка
Хендрикс Йоррит
27' Желтая карточка
Перейро Гастон
2:0
29' Гол
Де Йонг Люк
3:0
36' Гол
Де Йонг Люк
4:0
42' Гол
Перейро Гастон
52' Желтая карточка
Росарио Пабло
63' Желтая карточка
Клок Герсом
5:0
79' Гол
Гутьеррес Эрик
6:0
88' Гол
Лосано Ирвин
90'+3
Второй тайм
93'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
93'
ПСВ заслуженно побеждает в отличном матче
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 34200 болельщиков
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
92'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Тасенде Хосе из команды ПСВ.
92'
Слагвеер Лусиано из команды Эммен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Зут Йерун ошибается в защите.
91'
Удар от ворот произведет Эммен
91'
Тасенде Хосе из команды ПСВ нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
89'
Эммен контролирует мяч.
88'
Мален Дониэлл сделал результативную передачу.
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Лосано Ирвин изменил счет на табло!
88'
Мален Дониэлл из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
88'
Мален Дониэлл из команды ПСВ делает пас партнеру.
88'
Удар от ворот произведет Эммен
88'
Тактическая замена. Ариас Яфар уходит с поля и его заменяет Сулиман Исах
88'
Как он промахнулся? Перейро Гастон имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
87'
Перейро Гастон нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Мален Дониэлл нанес удар, мяч был парирован, но Схерпен Кьелл не удержал его в руках.
87'
ПСВ контролирует мяч.
86'
Де Вос Робберт нанес удар головой, но Зут Йерун спокойно отбил мяч.
86'
Баннинк Александер из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
86'
Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе
86'
Перейро Гастон из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
85'
Схерпен Кьелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой слева.
85'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
85'
Тасенде Хосе из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой слева.
84'
Гутьеррес Эрик мяч отрикошетил от ворот
84'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает передачу одноклубнику.
83'
Лосано Ирвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Баккер Ник из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Лосано Ирвин
83'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
82'
Тасенде Хосе из команды ПСВ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
81'
Мален Дониэлл из команды ПСВ делает пас партнеру.
81'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Бейл Гленн из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Гутьеррес Эрик
80'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Гутьеррес Эрик первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
79'
Перейро Гастон нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Перейро Гастон нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Головой пробил Шваб Даниэль, но голкипер отбил его в поле!
Угловой
79'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой слева.
79'
Веендорп Кезиа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Перейро Гастон нанес удар, мяч был парирован, но Схерпен Кьелл не удержал его в руках.
79'
Веендорп Кезиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Бехич Азиз из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
79'
Росарио Пабло из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
78'
Хорошую попытку сделал Де Йонг Люк. Удар в створ, но вратарь начеку
78'
ПСВ контролирует мяч.
78'
Гутьеррес Эрик из команды ПСВ делает пас партнеру.
Угловой
78'
Тасенде Хосе из команды ПСВ подал угловой слева.
77'
Тактическая замена. Бергвейн Стевен уходит с поля и его заменяет Мален Дониэлл
77'
Бергвейн Стевен мяч отрикошетил от ворот
77'
Веендорп Кезиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Тасенде Хосе из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
76'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
75'
Кавлан Канер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Лосано Ирвин нанес удар, мяч был парирован, но Схерпен Кьелл не удержал его в руках.
75'
Лосано Ирвин из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
75'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
ПСВ начинает контратаку
75'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
75'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
74'
Перейро Гастон из команды ПСВ сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
74'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает пас партнеру.
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Слагвеер Лусиано из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Лосано Ирвин
73'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
72'
Эммен имеет хороший шанс забить.
72'
Удар от ворот произведет Эммен
71'
Тактическая замена. Бен Мусса Хилал уходит с поля и его заменяет Де Вос Робберт
71'
Бергвейн Стевен не смог попасть в створ ударом издали
71'
Отличные скиллы показывает Бергвейн Стевен, обводя своих соперников
70'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
69'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
69'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой справа.
68'
Веендорп Кезиа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Перейро Гастон из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
68'
Удар от ворот произведет ПСВ
67'
ШАНС! Баннинк Александер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
67'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
67'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
66'
Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе
66'
Перейро Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Чакон Майкл наказан за толчок Лосано Ирвин
65'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
64'
ПСВ контролирует мяч.
Желтая карточка
63'
Клок Герсом - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Клок Герсом из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Лосано Ирвин
63'
Кавлан Канер бьет со штрафного в створ, но Зут Йерун держит все под контролем
63'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
63'
Тактическая замена. Янсен Анко уходит с поля и его заменяет Слагвеер Лусиано
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Бергвейн Стевен из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Янсен Анко
62'
Веендорп Кезиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает пас партнеру.
61'
Тасенде Хосе из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
60'
Удар от ворот произведет Эммен
60'
ШАНС! Де Йонг Люк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
60'
Тасенде Хосе из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
60'
Тасенде Хосе из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Тасенде Хосе из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
59'
Опасность! Тасенде Хосе из команды ПСВ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
59'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
58'
Баннинк Александер нанес удар головой, но Зут Йерун спокойно отбил мяч.
Угловой
58'
Янсен Анко из команды Эммен подал угловой справа.
58'
Баннинк Александер из команды Эммен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
57'
Удар от ворот произведет Эммен
57'
Тактическая замена. Дюмфрис Дензел уходит с поля и его заменяет Бехич Азиз
57'
Тасенде Хосе нанес удар, мяч был парирован, но Схерпен Кьелл не удержал его в руках.
56'
Перейро Гастон из команды ПСВ забрасывает мяч в штрафную.
56'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
Клок Герсом выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Тасенде Хосе из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
54'
Удар от ворот произведет ПСВ
54'
Бейл Гленн не смог попасть в створ ударом издали
54'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Матч возобновлен
Желтая карточка
52'
Росарио Пабло получает желтую карточку за неспортивное поведение
51'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
50'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
50'
Дюмфрис Дензел нанес удар, но промахнулся очень сильно.
50'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Кавлан Канер из команды Эммен.
50'
Тасенде Хосе из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
50'
ПСВ контролирует мяч.
49'
ПСВ контролирует мяч.
49'
Удар от ворот произведет Эммен
48'
Росарио Пабло из команды ПСВ навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Фол, нарушение
47'
Бен Мусса Хилал из команды Эммен вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Лосано Ирвин не пострадал и надо продолжать игру!
47'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Эммен контролирует мяч.
46'
Тактическая замена. Хендрикс Йоррит уходит с поля и его заменяет Гутьеррес Эрик
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
46'
Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой справа.
46'
Де Йонг Люк мяч отрикошетил от ворот
46'
Команда ПСВ играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает отличный кросс...
45'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Клок Герсом из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Перейро Гастон
45'
Удар от ворот произведет Эммен
45'
ШАНС! Лосано Ирвин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
Бергвейн Стевен нанес удар издали, а Схерпен Кьелл отбил его обратно в игру!
44'
ПСВ контролирует мяч.
43'
Эммен контролирует мяч.
Описание гола
42'
ГОЛ! Легко закончил атаку Перейро Гастон из команды ПСВ, забив в пустые ворота!
42'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
42'
Отличные скиллы показывает Дюмфрис Дензел, обводя своих соперников
42'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
41'
ПСВ нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Лосано Ирвин из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Янсен Анко
40'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
39'
Эммен контролирует мяч.
Угловой
39'
Перейро Гастон из команды ПСВ разыграл угловой с правого угла.
39'
Кавлан Канер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Чакон Майкл пробует нанести удар издали, но Зут Йерун держит все под контролем
37'
Эммен контролирует мяч.
36'
Лосано Ирвин сделал результативную передачу.
Описание гола
36'
ГОООООЛ - Де Йонг Люк ПСВ забивает ударом головой
Угловой
36'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой слева.
36'
Должен был быть гол! Лосано Ирвин имел отличный шанс, но Схерпен Кьелл не дал голу состоятся!
36'
Схерпен Кьелл ошибается в защите.
35'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
35'
ПСВ контролирует мяч.
34'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Дюмфрис Дензел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Ариас Яфар из команды Эммен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Дюмфрис Дензел из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Янсен Анко
33'
Эммен контролирует мяч.
33'
Ариас Яфар из команды Эммен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Игрок из команды Эммен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
32'
Удар от ворот произведет Эммен
32'
Отличные скиллы показывает Бергвейн Стевен, обводя своих соперников
Фол, нарушение
32'
Бен Мусса Хилал из команды Эммен вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Хендрикс Йоррит не пострадал и надо продолжать игру!
31'
Удар от ворот произведет Эммен
31'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Клок Герсом выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает пас партнеру.
31'
Лосано Ирвин из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
30'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
29'
Лосано Ирвин сделал результативную передачу.
Описание гола
29'
ГОООООЛ - Де Йонг Люк ПСВ забивает ударом головой
29'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает отличный кросс...
29'
Ариас Яфар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Тасенде Хосе из команды ПСВ подал угловой слева.
28'
Бейл Гленн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Лосано Ирвин из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
28'
Удар от ворот произведет ПСВ
27'
Перейро Гастон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Бейл Гленн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
27'
Перейро Гастон получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
27'
Безумный фол. Перейро Гастон грубо играет против соперника. Пострадал Янсен Анко
26'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
ПСВ контролирует мяч.
25'
Эммен контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
25'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Матч возобновлен
23'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Травма, повреждение
23'
Бейл Гленн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
23'
Безумный фол. Хендрикс Йоррит грубо играет против соперника. Пострадал Бейл Гленн
22'
Удар от ворот произведет Эммен
21'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Желтая карточка
20'
Хендрикс Йоррит получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
20'
Безумный фол. Хендрикс Йоррит грубо играет против соперника. Пострадал Баннинк Александер
20'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Фиргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Клок Герсом из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
19'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Клок Герсом и Янсен Анко из команды Эммен.
19'
Эммен имеет хороший шанс забить.
18'
Удар от ворот произведет Эммен
18'
Перейро Гастон из команды ПСВ не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
18'
Плохо сыграл Веендорп Кезиа - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
18'
Тасенде Хосе из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
Офсайд
18'
Фиргевер Ник из команды ПСВ в офсайде
17'
Тасенде Хосе из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
17'
Ариас Яфар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Перейро Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
16'
Кавлан Канер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
16'
Безумный фол. Кавлан Канер грубо играет против соперника. Пострадал Лосано Ирвин
16'
Отличные скиллы показывает Лосано Ирвин, обводя своих соперников
16'
Лосано Ирвин из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Хендрикс Йоррит из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Баннинк Александер
13'
Отличный командный гол!
12'
Бергвейн Стевен сделал результативную передачу.
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Перейро Гастон изменил счет на табло!
12'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает пас партнеру.
12'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
12'
ПСВ начинает контратаку
Желтая карточка
12'
Дюмфрис Дензел получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
12'
Янсен Анко получает желтую карточку за неспортивное поведение
12'
Матч возобновлен
11'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
11'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
10'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Бен Мусса Хилал нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
9'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Янсен Анко не пострадал и надо продолжать игру!
9'
ПСВ контролирует мяч.
8'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Удар от ворот произведет Эммен
7'
Какой промах! Фиргевер Ник имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
7'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает передачу одноклубнику.
Угловой
7'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой слева.
6'
Клок Герсом предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Отличные скиллы показывает Бергвейн Стевен, обводя своих соперников
5'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
5'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Бейл Гленн из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Перейро Гастон
5'
ПСВ контролирует мяч.
4'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Удар от ворот произведет ПСВ
3'
Янсен Анко не смог попасть в створ ударом издали
3'
Росарио Пабло ошибается в защите.
Фол, нарушение
2'
Бейл Гленн из команды Эммен опасно и грубо сыграл. Бергвейн Стевен пострадал.
2'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Эммен начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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