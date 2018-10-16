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Эксельсиор
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Эксельсиор - Витесс

До начала игры, которая состоится 20.10.2018, осталось 2 дня 11 часов 15 минут.
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:
Прогнозы на матч Эксельсиор - Витесс
Эксельсиор
14.3% (9)
Ничья:
28.6% (18)
Витесс
57.1% (36)

Вы не участвовали в прогнозе

Витесс:
34.9% (22)
Ничья:
22.2% (14)
Витесс:
14.3% (9)
Эксельсиор:
12.7% (8)
Витесс:
4.8% (3)
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