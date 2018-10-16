Текстовая онлайн трансляция матча Эксельсиор - Витесс

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Стадион: Van Donge and De Roo Stadion
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Эксельсиор (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 06.10.2018 ПЕК Зволле 2:0 Эксельсиор Э
- 29.09.2018 Эксельсиор 1:0 ВВВ-Венло Э
- 25.09.2018 Эксельсиор 2:3 НЕК Неймеген К
- 22.09.2018 Эксельсиор 3:3 Херенвен Э
- 15.09.2018 Виллем II 2:2 Эксельсиор Э
- 06.09.2018 Локерен 1:0 Эксельсиор ТМК
- 01.09.2018 Эксельсиор 2:4 АДО Ден Хааг Э
- 25.08.2018 НАК Бреда 0:2 Эксельсиор Э
- 19.08.2018 Фейеноорд 3:0 Эксельсиор Э
- 11.08.2018 Эксельсиор 1:1 Фортуна Ситтард Э
- 04.08.2018 АЗ Алкмаар 2:3 Эксельсиор ТМК
- 28.07.2018 НАК Бреда 1:4 Эксельсиор ТМК
- 20.07.2018 Гоу Эхед Иглс 0:0 Эксельсиор ТМК
- 14.07.2018 ПЕК Зволле 5:0 Эксельсиор ТМК
- 10.07.2018 АСВХ 3:4 Эксельсиор ТМК
- 07.07.2018 Уэстландс Эльфталь 3:7 Эксельсиор ТМК
- 16.05.2018 VV Hillergersberg 0:9 Эксельсиор ТМК
- 06.05.2018 Эксельсиор 1:2 Аякс Э
- 29.04.2018 Гронинген 4:0 Эксельсиор Э
- 18.04.2018 Эксельсиор 2:2 Хераклес Э
Витесс (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 07.10.2018 Витесс 4:0 Хераклес Э
- 30.09.2018 Фейеноорд 2:1 Витесс Э
- 26.09.2018 РКАВ Волендам 1:2 Витесс К
- 22.09.2018 Витесс 1:1 АДО Ден Хааг Э
- 16.09.2018 ПЕК Зволле 0:2 Витесс Э
- 02.09.2018 Витесс 0:4 Аякс Э
- 26.08.2018 АЗ Алкмаар 0:0 Витесс Э
- 19.08.2018 Херенвен 1:1 Витесс Э
- 16.08.2018 Базель 1:0 Витесс ЛЕ
- 12.08.2018 Витесс 5:1 Гронинген Э
- 09.08.2018 Витесс 0:1 Базель ЛЕ
- 02.08.2018 Витесс 3:1 Вииторул Констанца ЛЕ
- 26.07.2018 Вииторул Констанца 2:2 Витесс ЛЕ
- 17.07.2018 Витесс 3:0 Локомотив Москва ТМК
- 13.07.2018 Витесс 2:2 Арсенал Тула ТМК
- 09.07.2018 Шахтёр Донецк 4:1 Витесс ТМК
- 06.07.2018 Витесс 1:2 Вольфсбергер ТМК
- 19.05.2018 Утрехт 1:2 Витесс ЛЕ
- 15.05.2018 Витесс 3:2 Утрехт ЛЕ
- 12.05.2018 Витесс 2:1 АДО Ден Хааг ЛЕ
Последние игры между собой
Эксельсиор: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 9
Витесс: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 3
- 17.02.2018 Витесс 1:2 Эксельсиор Эредивизие
- 09.09.2017 Эксельсиор 0:3 Витесс Эредивизие
- 15.04.2017 Эксельсиор 1:0 Витесс Эредивизие
- 26.11.2016 Витесс 2:2 Эксельсиор Эредивизие
- 30.01.2016 Витесс 0:0 Эксельсиор Эредивизие
- 31.10.2015 Эксельсиор 0:3 Витесс Эредивизие
- 11.04.2015 Эксельсиор 1:3 Витесс Эредивизие
- 14.09.2014 Витесс 3:1 Эксельсиор Эредивизие
- 28.04.2012 Витесс 3:2 Эксельсиор Эредивизие
- 25.09.2011 Эксельсиор 0:2 Витесс Эредивизие
- 15.05.2011 Витесс 1:4 Эксельсиор Эредивизие
- 26.09.2010 Эксельсиор 0:2 Витесс Эредивизие
- 08.03.2008 Эксельсиор 1:2 Витесс Премьер-лига
- 16.12.2007 Витесс 3:0 Эксельсиор Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|30 - 3
|24
|2.
|Аякс
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 4
|19
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 10
|17
|4.
|Хераклес
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|19 - 18
|16
|5.
|Витесс
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 9
|12
|6.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 13
|12
|7.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|8.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 18
|11
|9.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|10.
|Херенвен
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|20 - 18
|10
|11.
|Виллем II
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|15 - 16
|9
|12.
|Утрехт
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|13.
|Эксельсиор
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 15
|9
|14.
|Эммен
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 18
|8
|15.
|Де Графсхап
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 17
|7
|16.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|14 - 18
|7
|17.
|Гронинген
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 15
|4
|18.
|НАК Бреда
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 21
|3
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Текстовая онлайн трансляция матча Эксельсиор - ВитессДо начала игры, которая состоится 20.10.2018, осталось 2 дня 11 часов 15 минут.
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Прогнозы на матч Эксельсиор - Витесс
Эксельсиор
14.3% (9)
Ничья:
28.6% (18)
Витесс
57.1% (36)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Витесс:
34.9% (22)
1:1 Ничья:
22.2% (14)
0:1 Витесс:
14.3% (9)
1:0 Эксельсиор:
12.7% (8)
0:2 Витесс:
4.8% (3)
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