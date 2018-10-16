Стадион: де ла Мейно
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Текстовая онлайн трансляция матча Страсбург - МонакоДо начала игры, которая состоится 20.10.2018, осталось 2 дня 12 часов 46 минут.
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Прогнозы на матч Страсбург - Монако
Страсбург
23.5% (16)
Ничья:
27.9% (19)
Монако
48.5% (33)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Монако:
25% (17)
1:1 Ничья:
23.5% (16)
0:1 Монако:
16.2% (11)
2:1 Страсбург:
10.3% (7)
1:0 Страсбург:
8.8% (6)
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