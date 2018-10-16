  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Страсбург
 
Позже
Монако
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Страсбург - Монако
Страсбург
23.5% (16)
Ничья:
27.9% (19)
Монако
48.5% (33)

Вы не участвовали в прогнозе

Монако:
25% (17)
Ничья:
23.5% (16)
Монако:
16.2% (11)
Страсбург:
10.3% (7)
Страсбург:
8.8% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Не только футбол

Позже 0 Металлург Мг 0 Авангард
Позже 0 СКА 0 Динамо Москва
Позже 0 Ак Барс 0 Салават Юлаев
Позже 0 ЦСКА Москва 0 Дарушафака


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация