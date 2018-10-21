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2018-2019
Стадион: Ион Облеменко
0:1
Первый тайм: 43'
0:1
8' Гол в свои воротаКелич Ренато
31' Желтая карточкаТэнасе Флорин
|
8'
0:1
31'
Состав команд
15
Донкор
Исаак
19
Elvir
Koljic
27
Мартич
Иван
98
Ман
Деннис
Университатя Крайова
- Основной состав
- 13 Пильячелли Мирко Вратарь
- 33 Valentin Mihaila Защитник
- 28 Митрицэ Александру Защитник
- 11 Банку Никусор Защитник
- 15 Донкор Исаак Защитник
- 22 Бэрбуц Кристиан Полузащитник
- 19 Elvir Koljic Полузащитник
- 8 Матею Александру Полузащитник
- 20 Феделе Маттео Полузащитник
- 27 Мартич Иван Полузащитник
- 6 Келич Ренато Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Феррейра Тьягу Защитник
- 3 Бричаг Марьюс Защитник
- 5 Роша Нуну Полузащитник
- Меса Сезар Нападающий
- 16 Jovan Markovic
- 9 Andrei Burlacu
- 1 Iulian Laurentiu Popescu
- Главный тренер: Манджа Дэвис
Стяуа
- Основной состав
- 34 Бэлгрэдян Кристиан Вратарь
- 20 Бензар Ромарио Защитник
- 9 Ньоэр Харлем-Эдди Защитник
- 16 Планич Богдан Защитник
- 23 Попеску Овидиу Защитник
- 6 Неделку Драгош Полузащитник
- 8 Филип Лучан Полузащитник
- 10 Тэнасе Флорин Полузащитник
- 7 Коман Флоринел Полузащитник
- 13 Жуниор Мораис Полузащитник
- 98 Ман Деннис Нападающий
- Запасные игроки
- 99 Влад Даниэл Вратарь
- 17 Яколиш Антонио Защитник
- 33 Златински Христо Полузащитник
- 80 Тейшейра Андраде Полузащитник
- 24 Русеску Раул Нападающий
- 28 Mihai Roman IV
- 11 Olimpiu Morutan
- Главный тренер: Дикэ Николае
Предыдущие игры
Университатя Крайова (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 06.10.2018 Университатя Крайова 1:1 Германнштадт ПЛ
- 01.10.2018 ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова ПЛ
- 22.09.2018 Университатя Крайова 2:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 15.09.2018 Газ Метан Mедиаш 3:2 Университатя Крайова ПЛ
- 01.09.2018 Университатя Крайова 3:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 27.08.2018 Волунтари 1:5 Университатя Крайова ПЛ
- 20.08.2018 Университатя Крайова 0:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 16.08.2018 Университатя Крайова 1:1 РБ Лейпциг ЛЕ
- 12.08.2018 Дунэря Кэлэраши 1:3 Университатя Крайова ПЛ
- 09.08.2018 РБ Лейпциг 3:1 Университатя Крайова ЛЕ
- 03.08.2018 Университатя Крайова 2:2 Ботошани ПЛ
- 29.07.2018 Сепси 1:0 Университатя Крайова ПЛ
- 23.07.2018 Университатя Крайова 0:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 14.07.2018 ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова С
- 30.06.2018 Уфа 3:2 Университатя Крайова ТМК
- 27.05.2018 Германнштадт 0:2 Университатя Крайова К
- 20.05.2018 КСМ Студенцеск 1:2 Университатя Крайова Л1
- 14.05.2018 Университатя Крайова 0:1 Стяуа Л1
- 09.05.2018 Ботошани 2:1 Университатя Крайова К
- 05.05.2018 ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова Л1
Стяуа (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 07.10.2018 Стяуа 0:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 30.09.2018 Германнштадт 1:3 Стяуа ПЛ
- 23.09.2018 Стяуа 2:0 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 16.09.2018 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа ПЛ
- 02.09.2018 Стяуа 2:2 Ботошани ПЛ
- 30.08.2018 Стяуа 2:1 Рапид Вена ЛЕ
- 26.08.2018 Вииторул Констанца 1:4 Стяуа ПЛ
- 23.08.2018 Рапид Вена 3:1 Стяуа ЛЕ
- 19.08.2018 Стяуа 2:0 Сепси ПЛ
- 16.08.2018 Стяуа 2:1 Хайдук ЛЕ
- 12.08.2018 Газ Метан Mедиаш 1:3 Стяуа ПЛ
- 09.08.2018 Хайдук 0:0 Стяуа ЛЕ
- 05.08.2018 Стяуа 4:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 02.08.2018 Стяуа 4:0 Рудар Веленье ЛЕ
- 29.07.2018 Стяуа 3:3 Динамо Бухарест ПЛ
- 26.07.2018 Рудар Веленье 0:2 Стяуа ЛЕ
- 21.07.2018 Астра 1:0 Стяуа ПЛ
- 07.07.2018 Аякс 1:1 Стяуа ТМК
- 04.07.2018 Стяуа 1:1 Брюгге ТМК
- 20.05.2018 Стяуа 1:0 Астра Л1
Последние игры между собой
Университатя Крайова: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 17
Стяуа: победы: 17, ничьи: 3, поражения: 0
- 14.05.2018 Университатя Крайова 0:1 Стяуа Лига 1
- 09.04.2018 Стяуа 2:0 Университатя Крайова Лига 1
- 29.10.2017 Университатя Крайова 2:5 Стяуа Лига 1
- 30.07.2017 Стяуа 1:1 Университатя Крайова Лига 1
- 13.05.2017 Стяуа 3:0 Университатя Крайова Лига 1. Группа А
- 09.04.2017 Университатя Крайова 0:1 Стяуа Лига 1. Группа А
- 18.02.2017 Университатя Крайова 1:2 Стяуа Первая лига
- 02.10.2016 Стяуа 2:1 Университатя Крайова Первая лига
- 06.12.2015 Стяуа 2:0 Университатя Крайова Первая лига
- 23.08.2015 Университатя Крайова 1:2 Стяуа Первая лига
- 01.03.2015 Университатя Крайова 0:0 Стяуа Первая лига
- 04.12.2014 Университатя Крайова 0:1 Стяуа Кубок
- 02.08.2014 Стяуа 3:1 Университатя Крайова Первая лига
- 27.02.2011 Университатя Крайова 0:1 Стяуа Дивизион А
- 31.07.2010 Стяуа 2:1 Университатя Крайова Дивизион А
- 16.05.2010 Стяуа 2:0 Университатя Крайова Дивизион А
- 07.12.2009 Университатя Крайова 1:2 Стяуа Дивизион А
- 29.05.2009 Стяуа 2:1 Университатя Крайова Дивизион А
- 21.11.2008 Университатя Крайова 0:0 Стяуа Дивизион А
- 26.04.2008 Университатя Крайова 1:2 Стяуа Дивизион А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стяуа
|1:0
|12
|7
|3
|2
|25 - 11
|24
|2.
|ЧФР Клуж
|12
|6
|5
|1
|14 - 8
|23
|3.
|Газ Метан Mедиаш
|12
|6
|2
|4
|15 - 17
|20
|4.
|Астра
|12
|5
|5
|2
|16 - 8
|20
|5.
|Вииторул Констанца
|12
|6
|1
|5
|14 - 14
|19
|6.
|Сепси
|12
|5
|4
|3
|14 - 9
|19
|7.
|Университатя Крайова
|0:1
|12
|4
|4
|4
|18 - 11
|16
|8.
|Ботошани
|12
|3
|6
|3
|16 - 15
|15
|9.
|Дунэря Кэлэраши
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|10.
|КСМ Студенцеск
|12
|4
|2
|6
|11 - 17
|14
|11.
|Конкордия Кьяжна
|12
|4
|2
|6
|10 - 19
|14
|12.
|Динамо Бухарест
|11
|3
|2
|6
|12 - 19
|11
|13.
|Германнштадт
|12
|2
|2
|8
|9 - 16
|8
|14.
|Волунтари
|12
|1
|5
|6
|13 - 22
|8
Первый тайм
31'
Тэнасе Флорин получил желтую карточку от судьи
8'
Г О О О О Л - Келич Ренато уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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