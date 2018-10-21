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2018-2019
Стадион:
Университатя Крайова
0:1
Первый тайм: 43'
Стяуа
0'
0:1
8' Гол в свои ворота
Келич Ренато
31' Желтая карточка
Тэнасе Флорин
43'
Первый тайм
Желтая карточка
31'
Тэнасе Флорин получил желтую карточку от судьи
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Келич Ренато уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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