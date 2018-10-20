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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Кристал-арена
1:0
18' ГолТроссар Леандро
45' Желтая карточкаМулумба Реми
|
18'
1:0
45'
Состав команд
31
Меле
Йоаким
45
Айду
Джозеф
21
Уронен
Йере
28
Хейнен
Бриан
44
Молина
Хави
24
Silas
Gnaka
70
Mamadou
Fall
Генк 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Вукович Дэнни Вратарь
- 31 Меле Йоаким Защитник
- 6 Деваст Себастьен Защитник
- 45 Айду Джозеф Защитник
- 21 Уронен Йере Защитник
- 28 Хейнен Бриан Полузащитник
- 18 Малиновский Руслан Полузащитник
- 77 Ндонгаля Дьемерси Полузащитник
- 24 Посуэло Алехандро Полузащитник
- 14 Троссар Леандро Полузащитник
- 10 Саматта Мбвана Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Настич Боян Защитник
- 33 Лукуми Джон Защитник
- 4 Ваутерс Дрис Защитник
- 19 Пётровски Якуб Полузащитник
- 15 Сек Ибраима Полузащитник
- 93 Гано Зиньо Нападающий
- 11 Пейнтсил Джозеф Нападающий
- 9 Ингвартсен Маркус Нападающий
- Главный тренер: Клеман Филипп
Эйпен 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Ван Кромбрюгге Хендрик Вратарь
- 44 Молина Хави Защитник
- 3 Кейта Шейк Защитник
- 22 Блонделле Сибе Защитник
- 24 Silas Gnaka Защитник
- 15 Sulayman Marreh I Полузащитник
- 6 Мулумба Реми Полузащитник
- 25 Rocky Bushiri Полузащитник
- 10 Гарсия Луис IV Полузащитник
- 70 Mamadou Fall Полузащитник
- 20 Yuta Toyokawa Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Ниассе Бабакар Вратарь
- 4 Лотье Жордан Защитник
- 11 Megan Laurent Полузащитник
- 8 Амани Жан Полузащитник
- 28 Оканси Эрик Нападающий
- 77 Миличевич Даниел Нападающий
- 23 Эссанд Самюэль Нападающий
- Главный тренер: Claude Makelele
Предыдущие игры
Генк (последние 20 матчей: +17 =2 -1)
- 07.10.2018 Гент 1:5 Генк ПДА
- 04.10.2018 Сарпсборг-08 3:1 Генк ЛЕ
- 29.09.2018 Генк 4:0 Зульте-Варегем ПДА
- 26.09.2018 Генк 4:0 Ломмель К
- 23.09.2018 Серкль Брюгге 2:5 Генк ПДА
- 20.09.2018 Генк 2:0 Мальмё ЛЕ
- 15.09.2018 Генк 1:0 Андерлехт ПДА
- 02.09.2018 Кортрейк 3:3 Генк ПДА
- 30.08.2018 Брондбю 2:4 Генк ЛЕ
- 26.08.2018 Генк 3:2 Васланд-Беверен ПДА
- 23.08.2018 Генк 5:2 Брондбю ЛЕ
- 19.08.2018 Генк 3:1 Шарлеруа ПДА
- 16.08.2018 Лех 1:2 Генк ЛЕ
- 12.08.2018 Остенде 0:2 Генк ПДА
- 09.08.2018 Генк 2:0 Лех ЛЕ
- 05.08.2018 Генк 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 01.08.2018 Фола 1:4 Генк ЛЕ
- 29.07.2018 Локерен 0:4 Генк ПДА
- 26.07.2018 Генк 5:0 Фола ЛЕ
- 22.07.2018 Хейст 1:3 Генк ТМК
Эйпен (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 06.10.2018 Эйпен 1:2 Ройал Антверпен ПДА
- 28.09.2018 Кортрейк 1:3 Эйпен ПДА
- 25.09.2018 Эйпен 3:0 Тюбизе К
- 22.09.2018 Эйпен 1:2 Остенде ПДА
- 15.09.2018 Васланд-Беверен 0:0 Эйпен ПДА
- 06.09.2018 Эйпен 3:0 Фортуна Кёльн ТМК
- 01.09.2018 Эйпен 2:1 Стандард ПДА
- 25.08.2018 Мускрон-Перювельз 0:1 Эйпен ПДА
- 19.08.2018 Эйпен 2:3 Гент ПДА
- 11.08.2018 Зульте-Варегем 4:0 Эйпен ПДА
- 04.08.2018 Эйпен 1:4 Шарлеруа ПДА
- 29.07.2018 Брюгге 5:2 Эйпен ПДА
- 21.07.2018 Эйпен 2:0 Тюбизе ТМК
- 15.07.2018 Эйпен 3:2 Олимпиакос ТМК
- 10.07.2018 Эйпен 1:1 Кёльн-2 ТМК
- 07.07.2018 Эйпен 1:0 Алемания ТМК
- 27.06.2018 Спримон-Комблен 1:2 Эйпен ТМК
- 19.05.2018 Беерсхот-Вильрейк 3:1 Эйпен ПДА
- 12.05.2018 Эйпен 0:4 Остенде ПДА
- 09.05.2018 Ройал Антверпен 2:1 Эйпен ПДА
Последние игры между собой
Генк: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 0
Эйпен: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 5
- 09.12.2017 Генк 1:1 Эйпен Первый дивизион А
- 30.09.2017 Эйпен 3:3 Генк Первый дивизион А
- 07.05.2017 Генк 2:1 Эйпен Лига Про. Плей-офф за попадание в Лигу Европы
- 26.04.2017 Эйпен 1:1 Генк Лига Про. Плей-офф за попадание в Лигу Европы
- 21.01.2017 Эйпен 0:1 Генк Лига Про
- 19.11.2016 Генк 2:0 Эйпен Лига Про
- 11.12.2010 Генк 5:1 Эйпен Премьер-лига
- 22.08.2010 Эйпен 1:4 Генк Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|1:0
|11
|9
|2
|0
|32 - 10
|29
|2.
|Брюгге
|11
|8
|2
|1
|29 - 11
|26
|3.
|Ройал Антверпен
|1:0
|11
|6
|4
|1
|15 - 8
|22
|4.
|Андерлехт
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|5.
|Стандард
|11
|5
|4
|2
|17 - 10
|19
|6.
|Сент-Трюйден
|1:2
|11
|4
|5
|2
|15 - 11
|17
|7.
|Гент
|10
|4
|2
|4
|19 - 21
|14
|8.
|Остенде
|10
|4
|2
|4
|14 - 17
|14
|9.
|Кортрейк
|2:1
|11
|4
|2
|5
|15 - 18
|14
|10.
|Серкль Брюгге
|10
|3
|3
|4
|11 - 18
|12
|11.
|Шарлеруа
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|12.
|Эйпен
|0:1
|11
|3
|1
|7
|13 - 23
|10
|13.
|Васланд-Беверен
|11
|1
|7
|3
|13 - 15
|10
|14.
|Зульте-Варегем
|10
|1
|2
|7
|13 - 27
|5
|15.
|Мускрон-Перювельз
|11
|1
|2
|8
|4 - 16
|5
|16.
|Локерен
|0:1
|11
|1
|2
|8
|8 - 21
|5
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Мулумба Реми получил желтую карточку от судьи
18'
Г О О О О Л - Троссар Леандро бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luminus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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