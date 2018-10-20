  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Бельгия
  5. Первый дивизион А
Стадион:
Генк
1:0
Перерыв
Эйпен
0'
1:0
18' Гол
Троссар Леандро
45' Желтая карточка
Мулумба Реми
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Мулумба Реми получил желтую карточку от судьи
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Троссар Леандро бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luminus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Не только футбол

Позже США. Квалификация


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация