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Стадион: Верслус Арена
13' Желтая карточкаВанлерберг Жорди
0:1
17' ГолЛимбомбе Сталлоне
0:2
43' ГолЯремчук Роман
45' Желтая карточкаКопман Сандер
45' Желтая карточкаГури Синдри
|
13'
17'
0:1
43'
0:2
45'
45'
Состав команд
4
Фас
Ваут
27
Капон
Брехт
10
Гури
Синдри
Остенде 3-4-3
- Основной состав
- 1 Ондоа Джозеф Вратарь
- 5 Милович Горан Защитник
- 4 Фас Ваут Защитник
- 33 Томашевич Зарко Защитник
- 27 Капон Брехт Полузащитник
- 26 Вандандриш Кевин Полузащитник
- 17 Ванлерберг Жорди Полузащитник
- 3 Де Бок Лоренс Полузащитник
- 55 Фернандо Матос Нападающий
- 43 Копман Сандер Нападающий
- 10 Гури Синдри Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Дютуа Виллиам Вратарь
- 6 Ломбертс Николас Защитник
- 12 Банда Эммануэль Полузащитник
- 7 Сакала Фэшн Нападающий
- 11 Боонен Инди Нападающий
- 9 Живкович Рицхайро Нападающий
- 25 Jelle Bataille
- Главный тренер: Gert Verheyen
Гент 4-4-2
- Основной состав
- 20 Тулен Янник Вратарь
- 2 Суке Арно Защитник
- 5 Пластун Игорь Защитник
- 4 Рустед Сигурд Защитник
- 21 Асаре Нана Защитник
- 9 Лимбомбе Сталлоне Полузащитник
- 23 Андрияшевич Франко Полузащитник
- 6 Верстрате Биргер Полузащитник
- 8 Вадис Оджиджа-Офоэ Полузащитник
- 17 Яремчук Роман Нападающий
- 7 Чакветадзе Георгий Нападающий
- Запасные игроки
- 92 Коосеманс Колин Вратарь
- 76 Дерейк Тимоти Защитник
- 29 Де Смет Тибо Защитник
- 44 Эсити Андерсон Полузащитник
- 22 Aboubakary Koita Нападающий
- 18 Авонийи Тайво Нападающий
- 16 Jonathan David
- Главный тренер: Торуп Йесс
Предыдущие игры
Остенде (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 06.10.2018 Васланд-Беверен 1:1 Остенде ПДА
- 30.09.2018 Остенде 1:3 Стандард ПДА
- 26.09.2018 Хогстратен 1:3 Остенде К
- 22.09.2018 Эйпен 1:2 Остенде ПДА
- 15.09.2018 Остенде 1:1 Серкль Брюгге ПДА
- 01.09.2018 Сент-Трюйден 1:0 Остенде ПДА
- 24.08.2018 Остенде 3:1 Зульте-Варегем ПДА
- 18.08.2018 Кортрейк 1:2 Остенде ПДА
- 12.08.2018 Остенде 0:2 Генк ПДА
- 05.08.2018 Андерлехт 5:2 Остенде ПДА
- 28.07.2018 Остенде 2:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 20.07.2018 Остенде 0:1 Локомотив Загреб ТМК
- 17.07.2018 Остенде 2:3 Рузеларе ТМК
- 14.07.2018 Зульте-Варегем 1:4 Остенде ТМК
- 11.07.2018 Хапоэль Хайфа 0:2 Остенде ТМК
- 06.07.2018 Брюзе Бойс 0:14 Остенде ТМК
- 27.06.2018 Звевезеле 1:2 Остенде ТМК
- 19.05.2018 Остенде 3:1 Ройал Антверпен ПДА
- 12.05.2018 Эйпен 0:4 Остенде ПДА
- 09.05.2018 Остенде 1:3 Локерен ПДА
Гент (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 07.10.2018 Гент 1:5 Генк ПДА
- 30.09.2018 Ройал Антверпен 2:2 Гент ПДА
- 26.09.2018 Виртон 2:4 Гент К
- 23.09.2018 Гент 0:4 Брюгге ПДА
- 16.09.2018 Гент 1:2 Сент-Трюйден ПДА
- 02.09.2018 Серкль Брюгге 0:3 Гент ПДА
- 30.08.2018 Бордо 2:0 Гент ЛЕ
- 26.08.2018 Гент 2:1 Локерен ПДА
- 23.08.2018 Гент 0:0 Бордо ЛЕ
- 19.08.2018 Эйпен 2:3 Гент ПДА
- 16.08.2018 Гент 3:1 Ягеллония ЛЕ
- 12.08.2018 Гент 4:1 Васланд-Беверен ПДА
- 09.08.2018 Ягеллония 0:1 Гент ЛЕ
- 04.08.2018 Гент 1:1 Зульте-Варегем ПДА
- 27.07.2018 Стандард 3:2 Гент ПДА
- 23.07.2018 Гент 1:0 Страсбург ТМК
- 21.07.2018 АХ Лёвен 0:2 Гент ТМК
- 12.07.2018 ПАОК 1:1 Гент ТМК
- 07.07.2018 Стандард Веттерен 1:6 Гент ТМК
- 06.07.2018 Уденаарде 1:3 Гент ТМК
Последние игры между собой
Остенде: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 5
Гент: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 6
- 03.03.2018 Гент 2:3 Остенде Первый дивизион А
- 17.09.2017 Остенде 0:2 Гент Первый дивизион А
- 07.05.2017 Остенде 4:3 Гент Лига Про. Плей-офф. Чемпионская группа
- 21.04.2017 Гент 1:1 Остенде Лига Про. Плей-офф. Чемпионская группа
- 14.12.2016 Остенде 1:0 Гент Кубок
- 11.12.2016 Гент 1:1 Остенде Лига Про
- 18.09.2016 Остенде 1:0 Гент Лига Про
- 19.05.2016 Остенде 0:1 Гент Лига Про
- 15.04.2016 Гент 2:0 Остенде Лига Про
- 21.02.2016 Остенде 5:2 Гент Лига Про
- 24.10.2015 Гент 2:2 Остенде Лига Про
- 25.01.2015 Гент 3:1 Остенде Лига Жюпиле
- 20.09.2014 Остенде 1:3 Гент Лига Жюпиле
- 26.04.2014 Остенде 1:1 Гент Лига Жюпиле
- 29.03.2014 Гент 0:1 Остенде Лига Жюпиле
- 08.02.2014 Остенде 0:0 Гент Лига Жюпиле
- 21.09.2013 Гент 1:1 Остенде Лига Жюпиле
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|11
|9
|2
|0
|33 - 11
|29
|2.
|Брюгге
|11
|8
|2
|1
|29 - 11
|26
|3.
|Андерлехт
|11
|7
|2
|2
|23 - 12
|23
|4.
|Ройал Антверпен
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|5.
|Стандард
|11
|5
|4
|2
|17 - 10
|19
|6.
|Гент
|2:0
|11
|5
|2
|4
|21 - 21
|17
|7.
|Сент-Трюйден
|11
|4
|5
|2
|15 - 12
|17
|8.
|Кортрейк
|11
|4
|2
|5
|16 - 18
|14
|9.
|Остенде
|0:2
|11
|4
|2
|5
|14 - 19
|14
|10.
|Серкль Брюгге
|11
|3
|3
|5
|13 - 22
|12
|11.
|Шарлеруа
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|12.
|Эйпен
|11
|3
|1
|7
|14 - 24
|10
|13.
|Васланд-Беверен
|11
|1
|7
|3
|13 - 15
|10
|14.
|Зульте-Варегем
|10
|1
|2
|7
|13 - 27
|5
|15.
|Мускрон-Перювельз
|11
|1
|2
|8
|4 - 16
|5
|16.
|Локерен
|11
|1
|2
|8
|9 - 22
|5
Первый тайм
45'
Гури Синдри получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Копман Сандер получил желтую карточку от судьи
43'
Г О О О О Л - Яремчук Роман бьет в цель!
17'
Г О О О О Л - Лимбомбе Сталлоне бьет в цель!
14'
Гент делает замену. Верстрате Биргер уходит с поля, а Эсити Андерсон выходит на его замену.
13'
Ванлерберг Жорди получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Versluys Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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