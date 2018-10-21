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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Остенде
0:2
Перерыв
Гент
0'
13' Желтая карточка
Ванлерберг Жорди
0:1
17' Гол
Лимбомбе Сталлоне
0:2
43' Гол
Яремчук Роман
45' Желтая карточка
Копман Сандер
45' Желтая карточка
Гури Синдри
Первый тайм
Желтая карточка
45'
Гури Синдри получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Копман Сандер получил желтую карточку от судьи
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Яремчук Роман бьет в цель!
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Лимбомбе Сталлоне бьет в цель!
14'
Гент делает замену. Верстрате Биргер уходит с поля, а Эсити Андерсон выходит на его замену.
Желтая карточка
13'
Ванлерберг Жорди получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Versluys Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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