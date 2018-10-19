Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Лион вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

94' Пинтор Ленни из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

94' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

92' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Г О О О О Л - Депай Мемфис забивает!

90' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

89' Сегодняшная посещаемость составляет 42896 болельщиков

89' Бриансон Антони бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

89' Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Денайе Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Ним имеет хороший шанс забить.

87' Удар от ворот произведет Лион

87' Как он промахнулся? Саванье Тежи имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

87' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Матч возобновлен

86' Марсал Фернандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

85' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Удар от ворот произведет Лион

83' Какой промах! Бозок Умут имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

82' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Саванье Тежи из команды Ним

82' Лион имеет хороший шанс забить.

81' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Харек Фети выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

80' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Удар от ворот произведет Ним

79' Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Тиуб Сада из команды Ним навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

79' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Удар от ворот произведет Ним

77' Марсал Фернандо не смог попасть в створ ударом издали

77' Алиуи Рашид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Бернардони Поль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

77' Ох, нехорошо это выглядит. Саванье Тежи получил травму и медбригада забирает его с поля.

76' Саванье Тежи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

74' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Отличный пас сделал Саванье Тежи из команды Ним . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

74' Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

72' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Саванье Тежи из команды Ним

72' Отличные скиллы показывает Депай Мемфис , обводя своих соперников

71' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Ним имеет хороший шанс забить.

70' Удар от ворот произведет Ним

70' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

69' Как он промахнулся? Дембеле Мусса I имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

69' Депай Мемфис разрезает оборону соперника отличным пасом

69' Удар от ворот произведет Лион

69' Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Лион имеет хороший шанс забить.

68' Удар от ворот произведет Лион

68' Как он промахнулся? Алиуи Рашид имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

65' Удар от ворот произведет Лион

65' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

64' Какой промах! Депрес Клеман имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

63' Марсал Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Денайе Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Ним имеет хороший шанс забить.

62' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

60' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Удар от ворот произведет Лион

59' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Лион

58' ШАНС! Депрес Клеман нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

58' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Марсал Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Удар от ворот произведет Ним

57' Отличный пас сделал Депай Мемфис из команды Лион . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

57' Отличные скиллы показывает Менди Ферлан , обводя своих соперников

56' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Харек Фети выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Марсал Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

55' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

53' Менди Ферлан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Ним имеет хороший шанс забить.

53' Лион имеет хороший шанс забить.

52' Депай Мемфис из команды Лион направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

52' Удар от ворот произведет Лион

51' Отличный пас сделал Валь Тео из команды Ним . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

50' Хорошую попытку сделал Тиуб Сада . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Отличные скиллы показывает Тиуб Сада , обводя своих соперников

50' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

49' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Харек Фети из команды Ним

48' Ним имеет хороший шанс забить.

48' Депрес Клеман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Алакуш Софьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Алакуш Софьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Алакуш Софьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Мауасса Фет предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота