Стадион: Гроупама Арена Зрители: 42896
17' Желтая карточкаХарек Фети
1:0
24' ГолДембеле Мусса I
32' Желтая карточкаБриансон Антони
34' Желтая карточкаШейх Пап
2:0
90' ГолДепай Мемфис
Новости после матча
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Лион вырывает победу
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
94'
Пинтор Ленни из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
94'
93'
Ним контролирует мяч.
93'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион находит одноклубника четким пасом пяткой.
92'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
92'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
91'
Тактическая замена. Депай Мемфис уходит с поля и его заменяет Пинтор Ленни
90'
Г О О О О Л - Депай Мемфис забивает!
90'
Траоре Бертран из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
89'
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89'
Бриансон Антони бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
89'
89'
Судья сигнализирует, что Терье Мартен из команды Лион поставил подножку. Пострадал Алакуш Софьян
88'
88'
88'
Бозок Умут из команды Ним отправил кросс в штрафную...
88'
87'
87'
Как он промахнулся? Саванье Тежи имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
87'
87'
Депай Мемфис из команды Лион играет слишком грубо. Мауасса Фет оказался на газоне.
86'
86'
Матч возобновлен
86'
Марсал Фернандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Алиуи Рашид из команды Ним толкнул локтем оппонента. Это Марсело Антонио заработал фол
85'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
85'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
84'
83'
Тактическая замена. Бобишон Антонен уходит с поля и его заменяет Рипар Рено
83'
Алиуи Рашид наказан за толчок Менди Ферлан
83'
83'
Какой промах! Бозок Умут имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
82'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Саванье Тежи из команды Ним.
82'
82'
Саванье Тежи пробует нанести удар издали, но Лопеш Антони держит все под контролем
81'
81'
81'
Марсал Фернандо из команды Лион отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
80'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
80'
80'
80'
Саванье Тежи возвращается на поле.
79'
Терье Мартен из команды Лион нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
79'
Терье Мартен из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
79'
79'
79'
79'
78'
78'
Тактическая замена. Дембеле Мусса I уходит с поля и его заменяет Траоре Бертран
77'
Марсал Фернандо не смог попасть в створ ударом издали
77'
Алиуи Рашид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
77'
Бернардони Поль из команды Ним сделал отличный сейв!
77'
Бернардони Поль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
77'
Ох, нехорошо это выглядит. Саванье Тежи получил травму и медбригада забирает его с поля.
76'
Саванье Тежи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Дембеле Мусса I мяч отрикошетил от ворот
75'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
74'
74'
Отличный пас сделал Саванье Тежи из команды Ним. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
74'
73'
73'
72'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
72'
Валь Тео пробует нанести удар издали, но Лопеш Антони держит все под контролем
72'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Саванье Тежи из команды Ним.
72'
Отличные скиллы показывает Депай Мемфис, обводя своих соперников
71'
71'
71'
Бозок Умут нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
70'
70'
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
69'
Как он промахнулся? Дембеле Мусса I имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
69'
Депай Мемфис разрезает оборону соперника отличным пасом
69'
69'
69'
Алиуи Рашид из команды Ним отправил кросс в штрафную...
68'
68'
68'
Как он промахнулся? Алиуи Рашид имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
68'
Бозок Умут из команды Ним делает пас партнеру.
67'
Дембеле Мусса I из команды Лион в офсайде
65'
Дембеле Мусса I наказан за толчок Валь Тео
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
64'
Тактическая замена. Шейх Пап уходит с поля и его заменяет Ферри Жордан
64'
Тактическая замена. Депрес Клеман уходит с поля и его заменяет Бозок Умут
64'
Тактическая замена. Буанга Денис уходит с поля и его заменяет Алиуи Рашид
64'
Какой промах! Депрес Клеман имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
64'
63'
Лопеш Антони отбил мяч на угловой после удара Буанга Денис из штрафной площади.
63'
63'
63'
63'
62'
62'
61'
61'
Назначен штрафной. Пострадал Саванье Тежи, его свалил Шейх Пап.
60'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
60'
60'
Марсал Фернандо делает длинную передачу вперед
59'
59'
Буанга Денис нанес удар, но промахнулся очень сильно.
59'
59'
58'
ШАНС! Депрес Клеман нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
58'
58'
57'
57'
57'
Отличный пас сделал Депай Мемфис из команды Лион. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
57'
Терье Мартен из команды Лион делает пас партнеру.
57'
Отличные скиллы показывает Менди Ферлан, обводя своих соперников
56'
56'
56'
56'
Марсал Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
54'
Депай Мемфис из команды Лион получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Бернардони Поль все предвидел и спас команду!
54'
54'
Тиуб Сада нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Дембеле Мусса I из команды Лион играет слишком грубо. Саванье Тежи оказался на газоне.
53'
Менди Ферлан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
52'
52'
Депай Мемфис из команды Лион направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
52'
51'
50'
Хорошую попытку сделал Тиуб Сада. Удар в створ, но вратарь начеку
50'
Отличные скиллы показывает Тиуб Сада, обводя своих соперников
50'
50'
Ауа Уссем нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
49'
49'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Харек Фети из команды Ним.
48'
48'
Депрес Клеман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Депай Мемфис из команды Лион отправил кросс в штрафную...
48'
Депай Мемфис из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
48'
Алакуш Софьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Менди Ферлан из команды Лион навешивает в штрафную с рикошетом.
47'
47'
Депай Мемфис из команды Лион отправил кросс в штрафную...
47'
47'
47'
Мауасса Фет предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
46'
Терье Мартен из команды Лион отправил кросс в штрафную...
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Судья сигнализирует, что Н'Домбеле Тангай из команды Лион поставил подножку. Пострадал Алакуш Софьян
45'
45'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
45'
Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
44'
Буанга Денис из команды Ним отправил кросс в штрафную...
44'
44'
44'
Шейх Пап наказан за толчок Депрес Клеман
43'
Дембеле Мусса I из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
Дембеле Мусса I из команды Лион делает пас партнеру.
43'
43'
Менди Ферлан из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
42'
42'
Мауасса Фет из команды Ним навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
41'
Алакуш Софьян нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
41'
41'
Саванье Тежи из команды Ним делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
40'
Лопеш Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
КАКОЙ ПРОМАХ! Саванье Тежи упускает момент. Он пробил с лета в штангу!
40'
Алакуш Софьян из команды Ним делает пас партнеру.
40'
40'
39'
Марсело Антонио наказан за толчок Депрес Клеман
39'
39'
Депай Мемфис из команды Лион навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
38'
Тиуб Сада наказан за толчок Депай Мемфис
38'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
37'
36'
Безумный фол. Буанга Денис грубо играет против соперника. Пострадал Менди Ферлан
36'
Депрес Клеман из команды Ним сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
36'
Буанга Денис из команды Ним сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
36'
35'
35'
35'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
34'
Шейх Пап совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
34'
Шейх Пап из команды Лион играет слишком грубо. Саванье Тежи оказался на газоне.
34'
34'
Терье Мартен из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
34'
Марсал Фернандо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
32'
Бриансон Антони совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
32'
Бриансон Антони из команды Ним играет слишком грубо. Ауа Уссем оказался на газоне.
32'
Судья сигнализирует, что Бобишон Антонен из команды Ним поставил подножку. Пострадал Шейх Пап
32'
Судья сигнализирует, что Терье Мартен из команды Лион поставил подножку. Пострадал Бриансон Антони
30'
30'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Депай Мемфис пробил со штрафного прямо в стенку
28'
Судья сигнализирует, что Алакуш Софьян из команды Ним поставил подножку. Пострадал Дембеле Мусса I
28'
27'
Судья сигнализирует, что Бобишон Антонен из команды Ним поставил подножку. Пострадал Н'Домбеле Тангай
26'
26'
Фантастический гол, где все сам сделал Дембеле Мусса I!
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
24'
Марсело Антонио сделал результативную передачу.
24'
Г О О О О Л - Дембеле Мусса I изменил счет на табло!
24'
Марсело Антонио делает длинную передачу вперед
24'
24'
Какой промах! Депрес Клеман имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
23'
22'
22'
Саванье Тежи из команды Ним направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
21'
Судья сигнализирует, что Бриансон Антони из команды Ним поставил подножку. Пострадал Дембеле Мусса I
20'
Так близко к голу! Дембеле Мусса I имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Бернардони Поль!
20'
Менди Ферлан из команды Лион делает отличный кросс...
20'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
19'
Дембеле Мусса I из команды Лион сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
19'
Дембеле Мусса I из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
19'
19'
18'
18'
17'
Харек Фети совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
17'
Харек Фети из команды Ним опасно и грубо сыграл. Ауа Уссем пострадал.
16'
Бобишон Антонен нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
16'
Должен был быть гол! Тиуб Сада имел отличный шанс, но Лопеш Антони не дал голу состоятся!
16'
16'
15'
Марсело Антонио из команды Лион отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
15'
15'
Лопеш Антони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Саванье Тежи нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Отличные скиллы показывает Саванье Тежи, обводя своих соперников
14'
14'
13'
Саванье Тежи из команды Ним делает пас партнеру.
13'
Саванье Тежи из команды Ним делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
13'
Депрес Клеман из команды Ним делает передачу одноклубнику.
13'
12'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
12'
Денайе Джейсон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
12'
12'
Дембеле Мусса I из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Менди Ферлан из команды Лион делает пас партнеру.
12'
Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
12'
Марсал Фернандо из команды Лион отправил кросс в штрафную...
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
10'
Хорошую попытку сделал Депрес Клеман. Удар в створ, но вратарь начеку
10'
10'
Депай Мемфис из команды Лион в офсайде
10'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион делает отличный кросс...
10'
9'
Бернардони Поль не дал случится голу! Ауа Уссем должен был забивать, но Бернардони Поль сделал отличный сейв
9'
Депай Мемфис из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
Бобишон Антонен из команды Ним играет слишком грубо. Денайе Джейсон оказался на газоне.
8'
8'
Саванье Тежи из команды Ним не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
8'
8'
Буанга Денис из команды Ним отправил кросс в штрафную...
8'
7'
7'
6'
6'
Депрес Клеман наказан за толчок Шейх Пап
5'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
5'
5'
5'
Депай Мемфис из команды Лион плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
4'
4'
4'
Депрес Клеман нанес удар головой, но Лопеш Антони спокойно отбил мяч.
4'
Отличные скиллы показывает Тиуб Сада, обводя своих соперников
3'
3'
3'
Дембеле Мусса I из команды Лион нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
3'
2'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
2'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Лион начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Лион 2:0 Ним
Лион
100% (177)
Ничья:
0% (0)
Ним
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Лион:
56.5% (100)
2:1 Лион:
14.7% (26)
1:0 Лион:
9.6% (17)
3:0 Лион:
7.9% (14)
3:1 Лион:
7.3% (13)
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