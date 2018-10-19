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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 42896
Лион
2:0
Конец матча
Ним
0'
17' Желтая карточка
Харек Фети
1:0
24' Гол
Дембеле Мусса I
32' Желтая карточка
Бриансон Антони
34' Желтая карточка
Шейх Пап
2:0
90' Гол
Депай Мемфис
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Лион вырывает победу
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
94'
Пинтор Ленни из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
94'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
93'
Ним контролирует мяч.
93'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион находит одноклубника четким пасом пяткой.
92'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
92'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
91'
Тактическая замена. Депай Мемфис уходит с поля и его заменяет Пинтор Ленни
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Депай Мемфис забивает!
90'
Траоре Бертран из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 42896 болельщиков
89'
Бриансон Антони бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
89'
Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Терье Мартен из команды Лион поставил подножку. Пострадал Алакуш Софьян
88'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
88'
Тиуб Сада из команды Ним делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
88'
Денайе Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Бозок Умут из команды Ним отправил кросс в штрафную...
88'
Ним имеет хороший шанс забить.
87'
Удар от ворот произведет Лион
87'
Как он промахнулся? Саванье Тежи имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
87'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
87'
Депай Мемфис из команды Лион играет слишком грубо. Мауасса Фет оказался на газоне.
86'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
86'
Марсал Фернандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
85'
Алиуи Рашид из команды Ним толкнул локтем оппонента. Это Марсело Антонио заработал фол
85'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
85'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
84'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
Тактическая замена. Бобишон Антонен уходит с поля и его заменяет Рипар Рено
Фол, нарушение
83'
Алиуи Рашид наказан за толчок Менди Ферлан
83'
Удар от ворот произведет Лион
83'
Какой промах! Бозок Умут имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
82'
Тиуб Сада из команды Ним отправил кросс в штрафную...
82'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Саванье Тежи из команды Ним.
82'
Лион имеет хороший шанс забить.
82'
Саванье Тежи пробует нанести удар издали, но Лопеш Антони держит все под контролем
81'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
81'
Валь Тео из команды Ним делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
81'
Харек Фети выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Марсал Фернандо из команды Лион отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
80'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
80'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Удар от ворот произведет Ним
Травма, повреждение
80'
Саванье Тежи возвращается на поле.
79'
Терье Мартен из команды Лион нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
79'
Терье Мартен из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
79'
Лион начинает контратаку
79'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Тиуб Сада из команды Ним навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
79'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
78'
Удар от ворот произведет Ним
78'
Тактическая замена. Дембеле Мусса I уходит с поля и его заменяет Траоре Бертран
77'
Марсал Фернандо не смог попасть в створ ударом издали
77'
Алиуи Рашид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой справа.
77'
Бернардони Поль из команды Ним сделал отличный сейв!
77'
Бернардони Поль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
77'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
Травма, повреждение
77'
Ох, нехорошо это выглядит. Саванье Тежи получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
76'
Саванье Тежи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Дембеле Мусса I мяч отрикошетил от ворот
75'
Ауа Уссем из команды Лион делает пас партнеру.
75'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
74'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Отличный пас сделал Саванье Тежи из команды Ним. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
74'
Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Менди Ферлан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
73'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
72'
Валь Тео пробует нанести удар издали, но Лопеш Антони держит все под контролем
72'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Саванье Тежи из команды Ним.
72'
Отличные скиллы показывает Депай Мемфис, обводя своих соперников
71'
Лион начинает контратаку
71'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
71'
Бозок Умут нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Алакуш Софьян из команды Ним отправил кросс в штрафную...
70'
Ним имеет хороший шанс забить.
70'
Удар от ворот произведет Ним
70'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
69'
Как он промахнулся? Дембеле Мусса I имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
69'
Депай Мемфис разрезает оборону соперника отличным пасом
69'
Удар от ворот произведет Лион
69'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Алиуи Рашид из команды Ним отправил кросс в штрафную...
68'
Лион имеет хороший шанс забить.
68'
Удар от ворот произведет Лион
68'
Как он промахнулся? Алиуи Рашид имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
68'
Бозок Умут из команды Ним делает пас партнеру.
Офсайд
67'
Дембеле Мусса I из команды Лион в офсайде
Фол, нарушение
65'
Дембеле Мусса I наказан за толчок Валь Тео
65'
Удар от ворот произведет Лион
65'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
64'
Тактическая замена. Шейх Пап уходит с поля и его заменяет Ферри Жордан
64'
Тактическая замена. Депрес Клеман уходит с поля и его заменяет Бозок Умут
64'
Тактическая замена. Буанга Денис уходит с поля и его заменяет Алиуи Рашид
64'
Какой промах! Депрес Клеман имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
64'
Саванье Тежи из команды Ним подал угловой слева.
63'
Лопеш Антони отбил мяч на угловой после удара Буанга Денис из штрафной площади.
63'
Марсал Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Тиуб Сада из команды Ним делает пас партнеру.
63'
Тиуб Сада из команды Ним идет с мячом вперед на обострение...
63'
Ним начинает контратаку
63'
Лион начинает контратаку
63'
Денайе Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Валь Тео из команды Ним отправил кросс в штрафную...
62'
Ним имеет хороший шанс забить.
62'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Лион контролирует мяч.
Фол, нарушение
61'
Назначен штрафной. Пострадал Саванье Тежи, его свалил Шейх Пап.
60'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
60'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Марсал Фернандо делает длинную передачу вперед
59'
Удар от ворот произведет Лион
59'
Буанга Денис нанес удар, но промахнулся очень сильно.
59'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
59'
Удар от ворот произведет Лион
58'
ШАНС! Депрес Клеман нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
58'
Алакуш Софьян из команды Ним отправил кросс в штрафную...
58'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
57'
Марсал Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Тиуб Сада из команды Ним делает пас партнеру.
57'
Тиуб Сада из команды Ним идет с мячом вперед на обострение...
57'
Удар от ворот произведет Ним
57'
Отличный пас сделал Депай Мемфис из команды Лион. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
57'
Терье Мартен из команды Лион делает пас партнеру.
57'
Отличные скиллы показывает Менди Ферлан, обводя своих соперников
56'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Харек Фети выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой справа.
56'
Марсал Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Ауа Уссем из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
54'
Депай Мемфис из команды Лион получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Бернардони Поль все предвидел и спас команду!
54'
Лион начинает контратаку
54'
Тиуб Сада нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
54'
Дембеле Мусса I из команды Лион играет слишком грубо. Саванье Тежи оказался на газоне.
53'
Менди Ферлан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Ним имеет хороший шанс забить.
53'
Лион имеет хороший шанс забить.
52'
Лион контролирует мяч.
52'
Депай Мемфис из команды Лион направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
52'
Удар от ворот произведет Лион
51'
Отличный пас сделал Валь Тео из команды Ним. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
50'
Хорошую попытку сделал Тиуб Сада. Удар в створ, но вратарь начеку
50'
Отличные скиллы показывает Тиуб Сада, обводя своих соперников
50'
Ним начинает контратаку
50'
Ауа Уссем нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
49'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Харек Фети из команды Ним.
48'
Ним имеет хороший шанс забить.
48'
Депрес Клеман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Депай Мемфис из команды Лион отправил кросс в штрафную...
Угловой
48'
Депай Мемфис из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
48'
Алакуш Софьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Менди Ферлан из команды Лион навешивает в штрафную с рикошетом.
47'
Алакуш Софьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Депай Мемфис из команды Лион отправил кросс в штрафную...
47'
Алакуш Софьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой справа.
47'
Мауасса Фет предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Терье Мартен из команды Лион отправил кросс в штрафную...
46'
Лион контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Н'Домбеле Тангай из команды Лион поставил подножку. Пострадал Алакуш Софьян
45'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
45'
Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
44'
Буанга Денис из команды Ним отправил кросс в штрафную...
44'
Денайе Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Шейх Пап наказан за толчок Депрес Клеман
Офсайд
43'
Ауа Уссем из команды Лион в офсайде
43'
Дембеле Мусса I из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
Ауа Уссем из команды Лион сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
43'
Дембеле Мусса I из команды Лион делает пас партнеру.
43'
Менди Ферлан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
43'
Менди Ферлан из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
42'
Удар от ворот произведет Лион
42'
Мауасса Фет из команды Ним навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
41'
Алакуш Софьян нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Марсал Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Саванье Тежи из команды Ним подал угловой слева.
41'
Саванье Тежи из команды Ним делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
40'
Лопеш Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Саванье Тежи из команды Ним подал угловой слева.
40'
КАКОЙ ПРОМАХ! Саванье Тежи упускает момент. Он пробил с лета в штангу!
40'
Тиуб Сада из команды Ним делает пас партнеру.
40'
Алакуш Софьян из команды Ним делает пас партнеру.
40'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Алакуш Софьян из команды Ним отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
39'
Марсело Антонио наказан за толчок Депрес Клеман
39'
Удар от ворот произведет Ним
39'
Депай Мемфис из команды Лион навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Фол, нарушение
38'
Тиуб Сада наказан за толчок Депай Мемфис
38'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
37'
Лион контролирует мяч.
Фол, нарушение
36'
Безумный фол. Буанга Денис грубо играет против соперника. Пострадал Менди Ферлан
36'
Депрес Клеман из команды Ним сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
36'
Буанга Денис из команды Ним сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Алакуш Софьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Лион имеет хороший шанс забить.
35'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Денайе Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Желтая карточка
34'
Шейх Пап совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
34'
Шейх Пап из команды Лион играет слишком грубо. Саванье Тежи оказался на газоне.
34'
Ним начинает контратаку
34'
Терье Мартен из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
34'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
34'
Марсал Фернандо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
32'
Бриансон Антони совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
32'
Бриансон Антони из команды Ним играет слишком грубо. Ауа Уссем оказался на газоне.
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Бобишон Антонен из команды Ним поставил подножку. Пострадал Шейх Пап
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Терье Мартен из команды Лион поставил подножку. Пострадал Бриансон Антони
30'
Лион начинает контратаку
30'
Лион контролирует мяч.
30'
Ним имеет хороший шанс забить.
30'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Депай Мемфис пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Алакуш Софьян из команды Ним поставил подножку. Пострадал Дембеле Мусса I
28'
Лион имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Бобишон Антонен из команды Ним поставил подножку. Пострадал Н'Домбеле Тангай
26'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Фантастический гол, где все сам сделал Дембеле Мусса I!
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
24'
Марсело Антонио сделал результативную передачу.
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Дембеле Мусса I изменил счет на табло!
24'
Марсело Антонио делает длинную передачу вперед
24'
Удар от ворот произведет Лион
24'
Какой промах! Депрес Клеман имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
23'
Саванье Тежи из команды Ним подал угловой справа.
23'
Тиуб Сада из команды Ним делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Удар от ворот произведет Ним
22'
Саванье Тежи из команды Ним направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Бриансон Антони из команды Ним поставил подножку. Пострадал Дембеле Мусса I
20'
Так близко к голу! Дембеле Мусса I имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Бернардони Поль!
20'
Менди Ферлан из команды Лион делает отличный кросс...
20'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
19'
Дембеле Мусса I из команды Лион сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
19'
Дембеле Мусса I из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
19'
Лион начинает контратаку
19'
Ним начинает контратаку
18'
Харек Фети выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Менди Ферлан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
17'
Харек Фети совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
17'
Харек Фети из команды Ним опасно и грубо сыграл. Ауа Уссем пострадал.
16'
Бобишон Антонен нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
16'
Саванье Тежи из команды Ним подал угловой справа.
16'
Должен был быть гол! Тиуб Сада имел отличный шанс, но Лопеш Антони не дал голу состоятся!
16'
Ним начинает контратаку
16'
Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Марсело Антонио из команды Лион отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Угловой
15'
Саванье Тежи из команды Ним подал угловой слева.
15'
Лопеш Антони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Валь Тео из команды Ним делает пас партнеру.
14'
Саванье Тежи нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Отличные скиллы показывает Саванье Тежи, обводя своих соперников
14'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Денайе Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Саванье Тежи из команды Ним делает пас партнеру.
13'
Саванье Тежи из команды Ним делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
13'
Депрес Клеман из команды Ним делает передачу одноклубнику.
Угловой
13'
Саванье Тежи из команды Ним подал угловой справа.
12'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
12'
Денайе Джейсон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Алакуш Софьян из команды Ним отправил кросс в штрафную...
12'
Ним начинает контратаку
12'
Дембеле Мусса I из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Менди Ферлан из команды Лион делает пас партнеру.
12'
Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
12'
Марсал Фернандо из команды Лион отправил кросс в штрафную...
11'
Лион имеет хороший шанс забить.
10'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
10'
Хорошую попытку сделал Депрес Клеман. Удар в створ, но вратарь начеку
10'
Удар от ворот произведет Ним
Офсайд
10'
Депай Мемфис из команды Лион в офсайде
10'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион делает отличный кросс...
Угловой
10'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой справа.
9'
Бернардони Поль не дал случится голу! Ауа Уссем должен был забивать, но Бернардони Поль сделал отличный сейв
9'
Депай Мемфис из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
9'
Бобишон Антонен из команды Ним играет слишком грубо. Денайе Джейсон оказался на газоне.
8'
Удар от ворот произведет Лион
8'
Саванье Тежи из команды Ним не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
8'
Денайе Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Буанга Денис из команды Ним отправил кросс в штрафную...
8'
Тиуб Сада из команды Ним навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
7'
Лион контролирует мяч.
7'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
6'
Депрес Клеман наказан за толчок Шейх Пап
5'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
5'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Удар от ворот произведет Ним
5'
Депай Мемфис из команды Лион плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
4'
Лион имеет хороший шанс забить.
4'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Депрес Клеман нанес удар головой, но Лопеш Антони спокойно отбил мяч.
4'
Тиуб Сада из команды Ним отправил кросс в штрафную...
4'
Отличные скиллы показывает Тиуб Сада, обводя своих соперников
3'
Ним имеет хороший шанс забить.
3'
Удар от ворот произведет Ним
3'
Дембеле Мусса I из команды Лион нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
3'
Лион имеет хороший шанс забить.
2'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Ним имеет хороший шанс забить.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Лион начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Лион 2:0 Ним
Лион
100% (177)
Ничья:
0% (0)
Ним
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Лион:
56.5% (100)
Лион:
14.7% (26)
Лион:
9.6% (17)
Лион:
7.9% (14)
Лион:
7.3% (13)
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