Стадион: Альянц Ривьера
0:1
42' ГолСансон Морган
60' Желтая карточкаАталь Юсеф
Второй тайм
63'
62'
Судья сигнализирует, что Тамез Адриен из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Стротман Кевин
62'
61'
60'
60'
Балотелли Марио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
60'
Аталь Юсеф получил желтую карточку от судьи
60'
Безумный фол. Аталь Юсеф грубо играет против соперника. Пострадал Сансон Морган
59'
58'
57'
Матч возобновлен
57'
Тактическая замена. Боскальи Оливье уходит с поля и его заменяет Данило Барбоза
55'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
55'
Безумный фол. Сиприен Вилан грубо играет против соперника. Пострадал Лопес Максим
55'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
55'
Лопес Максим из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
54'
54'
53'
53'
52'
52'
Балотелли Марио из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
51'
51'
Пайе Димитри из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
51'
Сарр Буна наказан за толчок Сарр Маланг
50'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
50'
Сарр Маланг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
Маолида Мизиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Отличные скиллы показывает Радоньич Неманья, обводя своих соперников
49'
49'
Сансон Морган не смог попасть в створ ударом издали
48'
48'
48'
Матч возобновлен
48'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
48'
Сансон Морган мяч отрикошетил от ворот
47'
47'
Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Судья сигнализирует, что Эрей Кристоф из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Радоньич Неманья
46'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
45'
Аталь Юсеф из команды Ницца навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
45'
45'
Пайе Димитри из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
45'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
44'
44'
ШАНС! Радоньич Неманья нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
44'
43'
43'
Отличный командный гол!
42'
Сарр Буна сделал результативную передачу.
42'
Г О О О О Л - Сансон Морган изменил счет на табло!
41'
Сарр Буна нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Сансон Морган из команды Марсель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
41'
40'
40'
Пайе Димитри из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
40'
39'
39'
39'
39'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
38'
Радоньич Неманья из команды Марсель отдал передачу, которая была заблокирована.
38'
Сарр Маланг ошибается в защите.
38'
37'
36'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
34'
34'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Судья сигнализирует, что Тамез Адриен из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Камара Бубакар
32'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Судья сигнализирует, что Сиприен Вилан из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Сансон Морган
31'
30'
Лопес Максим из команды Марсель хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
30'
Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника
29'
Сент-Максимин Аллан пробует нанести удар издали, но Манданда Стив держит все под контролем
29'
Ницца начинает контратаку
28'
Маолида Мизиан из команды Ницца сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
28'
Аталь Юсеф из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
28'
28'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
28'
Камара Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой справа.
27'
27'
Сиприен Вилан из команды Ницца разыграл угловой с правого угла.
27'
Сиприен Вилан пробил со штрафного прямо в стенку
26'
Судья сигнализирует, что Сансон Морган из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Балотелли Марио
25'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
25'
Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
25'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой справа.
24'
Должен был быть гол! Балотелли Марио имел отличный шанс, но Манданда Стив не дал голу состоятся!
24'
Балотелли Марио из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
24'
Тамез Адриен из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Камара Бубакар задерживает мяч рукой
23'
Балотелли Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
Эрей Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Амави Жордан из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
22'
22'
22'
Игрок из команды Марсель вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
22'
21'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
19'
Аталь Юсеф из команды Ницца играет слишком грубо. Амави Жордан оказался на газоне.
17'
Судья сигнализирует, что Лопес Максим из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Боскальи Оливье
17'
Рами Адиль из команды Марсель хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
17'
16'
Рами Адиль из команды Марсель играет слишком грубо. Балотелли Марио оказался на газоне.
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
15'
15'
Лопес Максим из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
15'
Балотелли Марио нанес удар издали, а Манданда Стив отбил его обратно в игру!
14'
Сарр Маланг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
14'
Сарр Маланг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Марсель имеет хороший шанс забить.
12'
12'
Лопес Максим из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
12'
12'
Амави Жордан из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
10'
9'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца в офсайде
9'
Маолида Мизиан нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Плохо сыграл Рами Адиль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
9'
Боскальи Оливье из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
8'
Сансон Морган из команды Марсель играет слишком грубо. Тамез Адриен оказался на газоне.
7'
Удар от ворот произведет Марсель
7'
Балотелли Марио не смог попасть в створ ударом издали
7'
Ницца начинает контратаку
6'
Сарр Маланг из команды Ницца хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
6'
Радоньич Неманья из команды Марсель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
6'
Игрок из команды Марсель вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
5'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
5'
4'
3'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Амави Жордан из команды Марсель опасно и грубо сыграл. Аталь Юсеф пострадал.
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Ницца начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Ницца 0:1 Марсель
Ницца
8.3% (15)
Ничья:
23.8% (43)
Марсель
68% (123)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Марсель:
45.9% (83)
1:1 Ничья:
19.3% (35)
0:1 Марсель:
13.3% (24)
2:1 Ницца:
6.1% (11)
2:2 Ничья:
3.3% (6)
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