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  5. Лига 1
Стадион:
Ницца
0:1
Второй тайм: 63'
Марсель
0'
0:1
42' Гол
Сансон Морган
60' Желтая карточка
Аталь Юсеф
63'
Второй тайм
63'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Тамез Адриен из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Стротман Кевин
62'
Марсель контролирует мяч.
61'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
60'
Балотелли Марио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Желтая карточка
60'
Аталь Юсеф получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
60'
Безумный фол. Аталь Юсеф грубо играет против соперника. Пострадал Сансон Морган
59'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Матч возобновлен
57'
Тактическая замена. Боскальи Оливье уходит с поля и его заменяет Данило Барбоза
55'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
55'
Безумный фол. Сиприен Вилан грубо играет против соперника. Пострадал Лопес Максим
55'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
55'
Лопес Максим из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
54'
Рами Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
53'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
53'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Рами Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Балотелли Марио из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
51'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Пайе Димитри из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
51'
Сарр Буна наказан за толчок Сарр Маланг
50'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
50'
Сарр Маланг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
50'
Маолида Мизиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Отличные скиллы показывает Радоньич Неманья, обводя своих соперников
49'
Удар от ворот произведет Ницца
49'
Сансон Морган не смог попасть в створ ударом издали
48'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
48'
Матч возобновлен
48'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
48'
Сансон Морган мяч отрикошетил от ворот
47'
Сарр Буна из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
47'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
47'
Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Эрей Кристоф из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Радоньич Неманья
46'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
45'
Аталь Юсеф из команды Ницца навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
45'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
45'
Пайе Димитри из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
45'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
44'
Удар от ворот произведет Ницца
44'
ШАНС! Радоньич Неманья нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
44'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Отличный командный гол!
42'
Сарр Буна сделал результативную передачу.
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Сансон Морган изменил счет на табло!
41'
Сарр Буна из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
41'
Сарр Буна нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Сансон Морган из команды Марсель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
41'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Пайе Димитри из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
40'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Сарр Буна из команды Марсель.
39'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
39'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
38'
Радоньич Неманья из команды Марсель отдал передачу, которая была заблокирована.
38'
Сарр Маланг ошибается в защите.
38'
Марсель контролирует мяч.
37'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Марсель контролирует мяч.
35'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
34'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Тамез Адриен из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Камара Бубакар
32'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Сиприен Вилан из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Сансон Морган
31'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Лопес Максим из команды Марсель хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
30'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
30'
Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника
29'
Сент-Максимин Аллан пробует нанести удар издали, но Манданда Стив держит все под контролем
29'
Ницца начинает контратаку
28'
Маолида Мизиан из команды Ницца сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
28'
Аталь Юсеф из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
28'
Рами Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
28'
Камара Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой справа.
27'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Угловой
27'
Сиприен Вилан из команды Ницца разыграл угловой с правого угла.
27'
Сиприен Вилан пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Сансон Морган из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Балотелли Марио
25'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
25'
Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
Угловой
25'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой справа.
24'
Должен был быть гол! Балотелли Марио имел отличный шанс, но Манданда Стив не дал голу состоятся!
24'
Балотелли Марио из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
24'
Тамез Адриен из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
23'
Камара Бубакар задерживает мяч рукой
23'
Балотелли Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
23'
Эрей Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Амави Жордан из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
22'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Игрок из команды Марсель вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
22'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Марсель контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
19'
Аталь Юсеф из команды Ницца играет слишком грубо. Амави Жордан оказался на газоне.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Лопес Максим из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Боскальи Оливье
17'
Рами Адиль из команды Марсель хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
17'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
16'
Рами Адиль из команды Марсель играет слишком грубо. Балотелли Марио оказался на газоне.
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
15'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Лопес Максим из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
15'
Балотелли Марио нанес удар издали, а Манданда Стив отбил его обратно в игру!
14'
Сарр Маланг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
14'
Сарр Маланг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Сарр Буна из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
13'
Марсель имеет хороший шанс забить.
12'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Лопес Максим из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
12'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Амави Жордан из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
10'
Удар от ворот произведет Ницца
Офсайд
9'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца в офсайде
9'
Маолида Мизиан нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Плохо сыграл Рами Адиль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
9'
Боскальи Оливье из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
8'
Сансон Морган из команды Марсель играет слишком грубо. Тамез Адриен оказался на газоне.
7'
Удар от ворот произведет Марсель
7'
Балотелли Марио не смог попасть в створ ударом издали
7'
Ницца начинает контратаку
6'
Сарр Маланг из команды Ницца хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
6'
Сарр Буна из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
6'
Радоньич Неманья из команды Марсель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
6'
Игрок из команды Марсель вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
5'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
5'
Удар от ворот произведет Ницца
4'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
2'
Амави Жордан из команды Марсель опасно и грубо сыграл. Аталь Юсеф пострадал.
2'
Удар от ворот произведет Ницца
1'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Ницца начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Ницца 0:1 Марсель
Ницца
8.3% (15)
Ничья:
23.8% (43)
Марсель
68% (123)

Вы не участвовали в прогнозе

Марсель:
45.9% (83)
Ничья:
19.3% (35)
Марсель:
13.3% (24)
Ницца:
6.1% (11)
Ничья:
3.3% (6)
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