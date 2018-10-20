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2018-2019
Стадион: Центральный (Овидиу)
1:2
Второй тайм: 76'
3' Желтая карточкаНатхо Амир
0:1
7' ГолIgor Jovanovic
1:1
13' ГолSrdjan Luchin
25' Желтая карточкаFlorin Stefan
35' Желтая карточкаStefan Draghici
1:2
66' ГолJoseph Mensah II
|
3'
7'
0:1
13'
1:1
25'
35'
60'
66'
1:2
Состав команд
15
Цэру
Богдан
11
Вынэ
Йонуц
99
Балута
Тудор
16
Аким
Влад
13
Драгус
Денис
25
Натхо
Амир
11
Сато
Дайсуке
77
Велев
Стефан
Вииторул Констанца
- Основной состав
- 12 Кожокару Валентин Вратарь
- 6 Bradley de Nooijer Защитник
- 15 Цэру Богдан Защитник
- 4 Srdjan Luchin Защитник
- 5 Младен Себастьян Защитник
- 11 Вынэ Йонуц Полузащитник
- 99 Балута Тудор Полузащитник
- 16 Аким Влад Полузащитник
- 9 Mihai Vodut Нападающий
- 13 Драгус Денис Нападающий
- 25 Натхо Амир Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Бузбуки Александру Вратарь
- 93 Andrei Artean Полузащитник
- 17 Чобану Андрей Нападающий
- 7 Alexandru Matan Нападающий
- 96 Хури Льес Нападающий
- 27 Radu Bobac
- 2 Virgil Ghita
- Главный тренер: Георге Хаджи
Сепси
- Основной состав
- 33 Roland Niczuly Вратарь
- 11 Сато Дайсуке Защитник
- 5 Igor Jovanovic Защитник
- 3 Виера Усман Защитник
- 2 Gabriel Moura Защитник
- 8 Васвари Габриэл Полузащитник
- 77 Велев Стефан Полузащитник
- 7 Stefan Draghici Полузащитник
- 96 Florin Stefan Полузащитник
- 10 Тандия Ибраима Полузащитник
- 9 Bryan Nouvier Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Карницкий Александр Полузащитник
- 70 Симоновски Марко Нападающий
- 23 Joseph Mensah II
- 16 Ionut Ursu
- 4 Adrian Rus
- 95 Csongor Fejer
- Главный тренер: Eugen Neagoe
Предыдущие игры
Вииторул Констанца (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 05.10.2018 КСМ Студенцеск 1:2 Вииторул Констанца ПЛ
- 30.09.2018 Вииторул Констанца 1:0 Астра ПЛ
- 22.09.2018 Университатя Крайова 2:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 17.09.2018 Вииторул Констанца 1:0 Германнштадт ПЛ
- 02.09.2018 ЧФР Клуж 1:2 Вииторул Констанца ПЛ
- 26.08.2018 Вииторул Констанца 1:4 Стяуа ПЛ
- 18.08.2018 Вииторул Констанца 2:0 Газ Метан Mедиаш ПЛ
- 13.08.2018 Динамо Бухарест 1:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 06.08.2018 Вииторул Констанца 2:0 Волунтари ПЛ
- 02.08.2018 Витесс 3:1 Вииторул Констанца ЛЕ
- 30.07.2018 Конкордия Кьяжна 1:1 Вииторул Констанца ПЛ
- 26.07.2018 Вииторул Констанца 2:2 Витесс ЛЕ
- 22.07.2018 Вииторул Констанца 0:1 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 19.07.2018 Вииторул Констанца 0:0 Расинг Юнион ЛЕ
- 12.07.2018 Расинг Юнион 0:2 Вииторул Констанца ЛЕ
- 20.05.2018 ЧФР Клуж 1:0 Вииторул Констанца Л1
- 11.05.2018 Вииторул Констанца 1:0 КСМ Студенцеск Л1
- 04.05.2018 Вииторул Констанца 1:1 Астра Л1
- 28.04.2018 Университатя Крайова 3:3 Вииторул Констанца Л1
- 21.04.2018 Вииторул Констанца 2:2 Стяуа Л1
Сепси (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 07.10.2018 Сепси 1:2 Газ Метан Mедиаш ПЛ
- 28.09.2018 Динамо Бухарест 0:0 Сепси ПЛ
- 21.09.2018 Сепси 1:1 Волунтари ПЛ
- 14.09.2018 Конкордия Кьяжна 0:3 Сепси ПЛ
- 31.08.2018 Сепси 1:0 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 27.08.2018 Ботошани 0:0 Сепси ПЛ
- 19.08.2018 Стяуа 2:0 Сепси ПЛ
- 11.08.2018 Сепси 3:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 04.08.2018 Астра 1:1 Сепси ПЛ
- 29.07.2018 Сепси 1:0 Университатя Крайова ПЛ
- 21.07.2018 Германнштадт 1:0 Сепси ПЛ
- 13.07.2018 Оренбург 3:1 Сепси ТМК
- 01.06.2018 Динамо Бухарест 0:0 Сепси Л1ГБ
- 27.05.2018 Сепси 0:1 Ботошани Л1
- 24.05.2018 Газ Метан Mедиаш 1:1 Сепси Л1
- 18.05.2018 Сепси 2:1 Ювентус Бухарест Л1
- 15.05.2018 Сепси 3:0 Поли Тимишоара Л1
- 12.05.2018 Волунтари 1:2 Сепси Л1
- 07.05.2018 Сепси 0:2 Конкордия Кьяжна Л1
- 30.04.2018 Сепси 2:0 Динамо Бухарест Л1
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|12
|6
|5
|1
|14 - 8
|23
|2.
|Стяуа
|11
|6
|3
|2
|24 - 11
|21
|3.
|Газ Метан Mедиаш
|11
|6
|2
|3
|14 - 15
|20
|4.
|Астра
|12
|5
|5
|2
|16 - 8
|20
|5.
|Вииторул Констанца
|1:2
|12
|6
|1
|5
|13 - 13
|19
|6.
|Сепси
|2:1
|12
|5
|4
|3
|13 - 8
|19
|7.
|Университатя Крайова
|11
|4
|4
|3
|18 - 10
|16
|8.
|Дунэря Кэлэраши
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|9.
|КСМ Студенцеск
|12
|4
|2
|6
|11 - 17
|14
|10.
|Конкордия Кьяжна
|12
|4
|2
|6
|10 - 19
|14
|11.
|Ботошани
|11
|2
|6
|3
|14 - 14
|12
|12.
|Динамо Бухарест
|11
|3
|2
|6
|12 - 19
|11
|13.
|Германнштадт
|12
|2
|2
|8
|9 - 16
|8
|14.
|Волунтари
|12
|1
|5
|6
|13 - 22
|8
Второй тайм
66'
Г О О О О Л - Joseph Mensah бьет в цель!
60'
Вииторул Констанца делает замену. Mihai Vodut уходит с поля, а Хури Льес выходит на его замену.
52'
Сепси делает замену. Florin Stefan уходит с поля, а Joseph Mensah выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Вииторул Констанца делает замену. Натхо Амир уходит с поля, а Чобану Андрей выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Сепси делает замену. Bryan Nouvier уходит с поля, а Карницкий Александр выходит на его замену.
35'
Stefan Draghici получил желтую карточку от судьи
25'
Florin Stefan получил желтую карточку от судьи
13'
Г О О О О Л - Срджан Лучин бьет в цель!
7'
Г О О О О Л - Игорь Йованович бьет в цель!
3'
Натхо Амир получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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