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2018-2019
Стадион:
Вииторул Констанца
1:2
Второй тайм: 76'
Сепси
0'
3' Желтая карточка
Натхо Амир
0:1
7' Гол
Igor Jovanovic
1:1
13' Гол
Srdjan Luchin
25' Желтая карточка
Florin Stefan
35' Желтая карточка
Stefan Draghici
1:2
66' Гол
Joseph Mensah II
76'
Второй тайм
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Joseph Mensah бьет в цель!
60'
Вииторул Констанца делает замену. Mihai Vodut уходит с поля, а Хури Льес выходит на его замену.
52'
Сепси делает замену. Florin Stefan уходит с поля, а Joseph Mensah выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Вииторул Констанца делает замену. Натхо Амир уходит с поля, а Чобану Андрей выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Сепси делает замену. Bryan Nouvier уходит с поля, а Карницкий Александр выходит на его замену.
Желтая карточка
35'
Stefan Draghici получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
25'
Florin Stefan получил желтую карточку от судьи
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Срджан Лучин бьет в цель!
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Игорь Йованович бьет в цель!
Желтая карточка
3'
Натхо Амир получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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