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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Андерлехт
4:2
Конец матча
Серкль Брюгге
0'
1:0
8' Пенальти
Димата Нани
20' Желтая карточка
Таравель Жереми
27' Желтая карточка
Кумс Свен
28' Желтая карточка
Лусамба Арно
2:0
32' Гол
Димата Нани
3:0
52' Гол
Димата Нани
4:0
54' Гол
Геркенс Питер
4:1
56' Гол
Кардона Ирвин
4:2
59' Гол
Кардона Ирвин
64' Желтая карточка
Амузу Френсис
70' Желтая карточка
Витиньо Виктор
75' Желтая карточка
Омар Абуд
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Андерлехт делает замену. Баккали Закария уходит с поля, а Мусона Ноуледж выходит на его замену.
82'
Серкль Брюгге делает замену. Guevin Tormin уходит с поля, а Yoann Etienne выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Омар Абуд получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
70'
Витиньо Виктор получил желтую карточку от судьи
68'
Андерлехт делает замену. Амузу Френсис уходит с поля, а Сайеф Кеннет выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Амузу Френсис получил желтую карточку от судьи
61'
Серкль Брюгге делает замену. Бонджованни Адриен уходит с поля, а Азар Килиан выходит на его замену.
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Кардона Ирвин бьет в цель!
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Кардона Ирвин бьет в цель!
54'
Андерлехт делает замену. Димата Нани уходит с поля, а Сантини Иван выходит на его замену.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Геркенс Питер бьет в цель!
53'
Серкль Брюгге делает замену. Лусамба Арно уходит с поля, а Кардона Ирвин выходит на его замену.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Димата Нани бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Димата Нани бьет в цель!
Желтая карточка
28'
Лусамба Арно получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
27'
Кумс Свен получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
20'
Таравель Жереми получил желтую карточку от судьи
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Димата Нани из команды Андерлехт забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Constant Vanden Stock. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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