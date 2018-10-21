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Стадион: Констант Ванден Сток
4:2
Конец матча
1:0
8' ПенальтиДимата Нани
20' Желтая карточкаТаравель Жереми
27' Желтая карточкаКумс Свен
28' Желтая карточкаЛусамба Арно
2:0
32' ГолДимата Нани
3:0
52' ГолДимата Нани
4:0
54' ГолГеркенс Питер
4:1
56' ГолКардона Ирвин
4:2
59' ГолКардона Ирвин
64' Желтая карточкаАмузу Френсис
70' Желтая карточкаВитиньо Виктор
75' Желтая карточкаОмар Абуд
|
8'
1:0
20'
27'
28'
32'
2:0
52'
3:0
54'
4:0
56'
4:1
59'
4:2
64'
70'
75'
Состав команд
20
Кумс
Свен
24
Уэда
Наомиси
30
Омар
Абуд
20
Оггас
Кевин
21
Лусамба
Арно
Андерлехт 3-4-3
- Основной состав
- 16 Дидийон Томас Вратарь
- 45 Борнаув Себастьян Защитник
- 4 Санне Бубакарр Защитник
- 3 Лоуренс Джеймс Защитник
- 7 Найяр Энди Полузащитник
- 20 Кумс Свен Полузащитник
- 25 Требель Адриен Полузащитник
- 40 Амузу Френсис Полузащитник
- 8 Геркенс Питер Нападающий
- 9 Димата Нани Нападающий
- 99 Баккали Закария Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Букс Франк Вратарь
- 44 Милич Антонио Защитник
- 12 Аппиа Деннис Защитник
- 11 Мусона Ноуледж Полузащитник
- 15 Сайеф Кеннет Полузащитник
- 5 Макаренко Евгений Полузащитник
- 19 Сантини Иван Нападающий
- 38 Дауда Мохаммед Нападающий
- Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
Серкль Брюгге 4-4-2
- Основной состав
- 1 Нарди Поль Вратарь
- 29 Витиньо Виктор Защитник
- 24 Уэда Наомиси Защитник
- 4 Таравель Жереми Защитник
- 30 Омар Абуд Защитник
- 20 Оггас Кевин Полузащитник
- 5 Isaac Kone Полузащитник
- 10 Xavier Mercier Полузащитник
- 21 Лусамба Арно Полузащитник
- 27 Бонджованни Адриен Нападающий
- 11 Guevin Tormin Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Miguel Van Damme Вратарь
- 13 Азар Килиан Полузащитник
- 14 Кардона Ирвин Нападающий
- 31 Robbe Decostere
- 32 Olivier Deman
- 26 Kevin Appin
- 17 Yoann Etienne
- Главный тренер: Лаурент Гуйот
Предыдущие игры
Андерлехт (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 07.10.2018 Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт ПДА
- 04.10.2018 Андерлехт 0:2 Динамо Загреб ЛЕ
- 30.09.2018 Андерлехт 0:0 Сент-Трюйден ПДА
- 27.09.2018 Андерлехт 0:3 Юнион Сент-Жилуаз К
- 23.09.2018 Андерлехт 2:1 Стандард ПДА
- 20.09.2018 Спартак Трнава 1:0 Андерлехт ЛЕ
- 15.09.2018 Генк 1:0 Андерлехт ПДА
- 02.09.2018 Андерлехт 1:1 Ройал Антверпен ПДА
- 26.08.2018 Брюгге 2:1 Андерлехт ПДА
- 17.08.2018 Андерлехт 2:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 12.08.2018 Шарлеруа 1:2 Андерлехт ПДА
- 05.08.2018 Андерлехт 5:2 Остенде ПДА
- 28.07.2018 Кортрейк 1:4 Андерлехт ПДА
- 21.07.2018 Андерлехт 3:2 Ренн ТМК
- 20.07.2018 Вестерло 2:2 Андерлехт ТМК
- 13.07.2018 Аякс 1:3 Андерлехт ТМК
- 06.07.2018 Рузеларе 1:1 Андерлехт ТМК
- 29.06.2018 ПАОК 2:2 Андерлехт ТМК
- 23.06.2018 Хейст 1:1 Андерлехт ТМК
- 22.06.2018 RWDM Brussels FC 0:1 Андерлехт ТМК
Серкль Брюгге (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 05.10.2018 Серкль Брюгге 2:1 Шарлеруа ПДА
- 29.09.2018 Брюгге 4:0 Серкль Брюгге ПДА
- 26.09.2018 Серкль Брюгге 1:2 Беерсхот-Вильрейк К
- 23.09.2018 Серкль Брюгге 2:5 Генк ПДА
- 15.09.2018 Остенде 1:1 Серкль Брюгге ПДА
- 07.09.2018 Серкль Брюгге 1:2 Валансьен ТМК
- 02.09.2018 Серкль Брюгге 0:3 Гент ПДА
- 25.08.2018 Ройал Антверпен 1:0 Серкль Брюгге ПДА
- 18.08.2018 Серкль Брюгге 3:1 Зульте-Варегем ПДА
- 11.08.2018 Стандард 0:0 Серкль Брюгге ПДА
- 04.08.2018 Серкль Брюгге 3:2 Локерен ПДА
- 28.07.2018 Сент-Трюйден 0:0 Серкль Брюгге ПДА
- 21.07.2018 Серкль Брюгге 1:2 Реймс ТМК
- 20.07.2018 Серкль Брюгге 2:2 Булонь ТМК
- 14.07.2018 Серкль Брюгге 2:3 Монако ТМК
- 07.07.2018 Серкль Брюгге 2:1 Васланд-Беверен ТМК
- 30.06.2018 Серкль Брюгге 0:2 Шарлеруа ТМК
- 27.06.2018 Серкль Брюгге 1:2 Мехелен ТМК
- 18.04.2018 Серкль Брюгге 0:0 СВ Харелбеке ТМК
- 23.03.2018 Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк ТМК
Последние игры между собой
Андерлехт: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 4
Серкль Брюгге: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 12
- 08.02.2015 Серкль Брюгге 0:2 Андерлехт Лига Жюпиле
- 20.09.2014 Андерлехт 3:2 Серкль Брюгге Лига Жюпиле
- 01.12.2013 Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле
- 02.08.2013 Серкль Брюгге 0:4 Андерлехт Лига Жюпиле
- 01.12.2012 Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле
- 12.08.2012 Серкль Брюгге 0:3 Андерлехт Лига Жюпиле
- 04.03.2012 Андерлехт 4:0 Серкль Брюгге Премьер-лига
- 06.11.2011 Серкль Брюгге 1:0 Андерлехт Премьер-лига
- 12.02.2011 Андерлехт 1:0 Серкль Брюгге Премьер-лига
- 17.10.2010 Серкль Брюгге 1:0 Андерлехт Премьер-лига
- 26.01.2010 Серкль Брюгге 1:0 Андерлехт Кубок
- 06.12.2009 Серкль Брюгге 1:3 Андерлехт Премьер-лига
- 08.08.2009 Андерлехт 3:2 Серкль Брюгге Премьер-лига
- 16.01.2009 Андерлехт 1:2 Серкль Брюгге Премьер-лига
- 16.08.2008 Серкль Брюгге 0:3 Андерлехт Премьер-лига
- 30.03.2008 Андерлехт 3:1 Серкль Брюгге Премьер-лига
- 28.10.2007 Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|11
|9
|2
|0
|33 - 11
|29
|2.
|Брюгге
|11
|8
|2
|1
|29 - 11
|26
|3.
|Андерлехт
|11
|7
|2
|2
|23 - 12
|23
|4.
|Ройал Антверпен
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|5.
|Стандард
|11
|5
|4
|2
|17 - 10
|19
|6.
|Сент-Трюйден
|11
|4
|5
|2
|15 - 12
|17
|7.
|Гент
|10
|4
|2
|4
|19 - 21
|14
|8.
|Остенде
|10
|4
|2
|4
|14 - 17
|14
|9.
|Кортрейк
|11
|4
|2
|5
|16 - 18
|14
|10.
|Серкль Брюгге
|11
|3
|3
|5
|13 - 22
|12
|11.
|Шарлеруа
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|12.
|Эйпен
|11
|3
|1
|7
|14 - 24
|10
|13.
|Васланд-Беверен
|11
|1
|7
|3
|13 - 15
|10
|14.
|Зульте-Варегем
|10
|1
|2
|7
|13 - 27
|5
|15.
|Мускрон-Перювельз
|11
|1
|2
|8
|4 - 16
|5
|16.
|Локерен
|11
|1
|2
|8
|9 - 22
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Андерлехт делает замену. Баккали Закария уходит с поля, а Мусона Ноуледж выходит на его замену.
82'
Серкль Брюгге делает замену. Guevin Tormin уходит с поля, а Yoann Etienne выходит на его замену.
75'
Омар Абуд получил желтую карточку от судьи
70'
Витиньо Виктор получил желтую карточку от судьи
68'
Андерлехт делает замену. Амузу Френсис уходит с поля, а Сайеф Кеннет выходит на его замену.
64'
Амузу Френсис получил желтую карточку от судьи
61'
Серкль Брюгге делает замену. Бонджованни Адриен уходит с поля, а Азар Килиан выходит на его замену.
59'
Г О О О О Л - Кардона Ирвин бьет в цель!
56'
Г О О О О Л - Кардона Ирвин бьет в цель!
54'
Андерлехт делает замену. Димата Нани уходит с поля, а Сантини Иван выходит на его замену.
54'
Г О О О О Л - Геркенс Питер бьет в цель!
53'
Серкль Брюгге делает замену. Лусамба Арно уходит с поля, а Кардона Ирвин выходит на его замену.
52'
Г О О О О Л - Димата Нани бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Г О О О О Л - Димата Нани бьет в цель!
28'
Лусамба Арно получил желтую карточку от судьи
27'
Кумс Свен получил желтую карточку от судьи
20'
Таравель Жереми получил желтую карточку от судьи
8'
Г О О О О Л - Димата Нани из команды Андерлехт забивает с точки!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Constant Vanden Stock. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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