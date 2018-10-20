Стадион: Стад Гастон Жерар
0:1
21' ПенальтиПепе Николя
31' Желтая карточкаЛойодиче Энцо
0:2
43' ГолАраужо Луис
Второй тайм
78'
Мендес Тьяго получил травму и заменен. Сумар Бубакари выходит на поле.
77'
77'
Тактическая замена. Лойодиче Энцо уходит с поля и его заменяет Кейта Абдулайе II
76'
75'
Матч возобновлен
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Жано Бенжамин из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Тьяго Маия пострадал.
75'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
74'
73'
73'
73'
73'
72'
Тактическая замена. Араужо Луис уходит с поля и его заменяет Иконе Джонатан
71'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
71'
71'
Игра в одни ворота сейчас. Дижон доминирует и владеет мячом
71'
70'
Челик Зеки наказан за толчок Хаддади Уссама
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
69'
Симан Лоран из команды Дижон играет слишком грубо. Сумаоро Адама оказался на газоне.
69'
69'
Должен был быть гол! Абейд Мехди имел отличный шанс, но Меньян Майк не дал голу состоятся!
69'
Слити Наим нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Жано Бенжамин нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
68'
Судья сигнализирует, что Балло Фоде из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Гуркюфф Йоанн
68'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
67'
67'
66'
Гуркюфф Йоанн имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
66'
Лаутоа Веслей нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Слити Наим из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
65'
Шанс! Хаддади Уссама из команды Дижон пробил головой, но мимо
65'
65'
Меньян Майк отбил мяч на угловой после удара Жано Бенжамин из штрафной площади.
65'
Слити Наим из команды Дижон делает пас партнеру.
65'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
64'
64'
Абейд Мехди из команды Дижон делает неудачный навес.
63'
Челик Зеки из команды Лилль делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
63'
Бамба Джонатан из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
63'
Лилль начинает контратаку
63'
62'
62'
62'
Росье Валентен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
62'
Росье Валентен из команды Дижон делает неудачный навес.
61'
61'
Судья сигнализирует, что Амальфитано Ромен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Бамба Джонатан
60'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
59'
Росье Валентен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Мендес Тьяго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Тактическая замена. Бальмон Флорен уходит с поля и его заменяет Гуркюфф Йоанн
59'
Тактическая замена. Саид Уэсли уходит с поля и его заменяет Слити Наим
58'
Хаддади Уссама наказан за толчок Пепе Николя
58'
57'
56'
55'
ШАНС! Росье Валентен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
55'
Плохо сыграл Сумаоро Адама - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
55'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
54'
Судья сигнализирует, что Абейд Мехди из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
53'
53'
52'
52'
Саид Уэсли пробует нанести удар издали, но Меньян Майк держит все под контролем
52'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Жано Бенжамин из команды Дижон в офсайде
51'
Саид Уэсли из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
50'
Жано Бенжамин из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
49'
49'
49'
48'
47'
Лойодиче Энцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой слева.
47'
Балло Фоде мяч отрикошетил от ворот
47'
Голкипер мог бы сыграть и получше
47'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой справа.
46'
Жано Бенжамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Челик Зеки из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Судья сигнализирует, что Амальфитано Ромен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Балло Фоде
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Лилль играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Росье Валентен из команды Дижон играет слишком грубо. Тьяго Маия оказался на газоне.
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
44'
Судья сигнализирует, что Саид Уэсли из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Фонте Жозе
43'
Челик Зеки сделал результативную передачу.
43'
Г О О О О Л - Араужо Луис изменил счет на табло!
43'
ШАНС! Араужо Луис вышел один-на-один с голкипером...
43'
Челик Зеки из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
42'
Абейд Мехди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Араужо Луис из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
42'
Мендес Тьяго из команды Лилль разыграл угловой с левого угла.
41'
Симан Лоран предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Араужо Луис из команды Лилль забрасывает мяч в штрафную.
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
38'
37'
37'
36'
35'
Как он промахнулся? Пепе Николя имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
35'
ШАНС! Пепе Николя вышел один-на-один с голкипером...
35'
Бамба Джонатан из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Лилль начинает контратаку
35'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
34'
Сумаоро Адама предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Бальмон Флорен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
34'
Безумный фол. Челик Зеки грубо играет против соперника. Пострадал Жано Бенжамин
33'
Судья сигнализирует, что Бальмон Флорен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Балло Фоде
33'
32'
32'
31'
Лойодиче Энцо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
31'
Судья сигнализирует, что Лойодиче Энцо из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Пепе Николя
31'
Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
30'
Фонте Жозе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
30'
Жано Бенжамин мяч отрикошетил от ворот
30'
Бальмон Флорен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
30'
Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
29'
29'
28'
Матч возобновлен
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
27'
Бамба Джонатан наказан за толчок Росье Валентен
26'
26'
Реми Лоик нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Бамба Джонатан из команды Лилль делает пас партнеру.
26'
Лилль имеет хороший шанс забить.
25'
Судья сигнализирует, что Лойодиче Энцо из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Бамба Джонатан
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
24'
24'
23'
Саид Уэсли из команды Дижон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
23'
Росье Валентен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
23'
21'
Г О О О О Л - Пепе Николя из команды Лилль забивает с точки!
20'
ПЕНАЛЬТИ! - Лаутоа Веслей играет рукой в штрафной! Лаутоа Веслей вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
20'
Пепе Николя из команды Лилль отдал передачу, которая была заблокирована.
20'
Лилль имеет хороший шанс забить.
20'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
19'
18'
Сумаоро Адама из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Хаддади Уссама пострадал.
18'
Фонте Жозе из команды Лилль сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
18'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой справа.
17'
Лаутоа Веслей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
17'
Судья сигнализирует, что Амальфитано Ромен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Балло Фоде
16'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
14'
Росье Валентен из команды Дижон играет слишком грубо. Бамба Джонатан оказался на газоне.
14'
Челик Зеки нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Хаддади Уссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Пепе Николя из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
13'
13'
Росье Валентен пробует нанести удар издали, но Меньян Майк держит все под контролем
13'
13'
12'
Балло Фоде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Росье Валентен из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
11'
Симан Лоран нанес удар головой, но Меньян Майк спокойно отбил мяч.
11'
11'
Сумаоро Адама предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
9'
Араужо Луис из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Лойодиче Энцо пострадал.
9'
9'
Жано Бенжамин пробует нанести удар издали, но Меньян Майк держит все под контролем
8'
7'
7'
6'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
6'
Амальфитано Ромен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
6'
Судья сигнализирует, что Челик Зеки из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Жано Бенжамин
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
5'
Судья сигнализирует, что Бамба Джонатан из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Бальмон Флорен
4'
3'
2'
2'
Абейд Мехди из команды Дижон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
2'
Абейд Мехди из команды Дижон идет с мячом вперед на обострение...
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Лилль начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Дижон 0:2 Лилль
Дижон
8.1% (14)
Ничья:
25.4% (44)
Лилль
66.5% (115)
Вы не участвовали в прогнозе
0:1 Лилль:
32.4% (56)
1:2 Лилль:
24.3% (42)
1:1 Ничья:
20.2% (35)
0:2 Лилль:
5.8% (10)
1:0 Дижон:
4.6% (8)
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