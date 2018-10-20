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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Дижон
0:2
Второй тайм: 79'
Лилль
0'
0:1
21' Пенальти
Пепе Николя
31' Желтая карточка
Лойодиче Энцо
0:2
43' Гол
Араужо Луис
79'
Второй тайм
78'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
78'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
78'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
78'
Мендес Тьяго получил травму и заменен. Сумар Бубакари выходит на поле.
77'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
77'
Тактическая замена. Лойодиче Энцо уходит с поля и его заменяет Кейта Абдулайе II
76'
Дижон контролирует мяч.
75'
Матч возобновлен
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
75'
Жано Бенжамин из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Тьяго Маия пострадал.
75'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
74'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
72'
Тактическая замена. Араужо Луис уходит с поля и его заменяет Иконе Джонатан
71'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
71'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
71'
Игра в одни ворота сейчас. Дижон доминирует и владеет мячом
71'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
70'
Челик Зеки наказан за толчок Хаддади Уссама
70'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
69'
Симан Лоран из команды Дижон играет слишком грубо. Сумаоро Адама оказался на газоне.
Угловой
69'
Абейд Мехди из команды Дижон подал угловой справа.
69'
Должен был быть гол! Абейд Мехди имел отличный шанс, но Меньян Майк не дал голу состоятся!
69'
Слити Наим нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Жано Бенжамин нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Балло Фоде из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Гуркюфф Йоанн
68'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
67'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Гуркюфф Йоанн имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
66'
Лаутоа Веслей нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Слити Наим из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
65'
Шанс! Хаддади Уссама из команды Дижон пробил головой, но мимо
Угловой
65'
Абейд Мехди из команды Дижон подал угловой справа.
65'
Меньян Майк отбил мяч на угловой после удара Жано Бенжамин из штрафной площади.
65'
Слити Наим из команды Дижон делает пас партнеру.
65'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
64'
Удар от ворот произведет Лилль
64'
Абейд Мехди из команды Дижон делает неудачный навес.
63'
Челик Зеки из команды Лилль делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
63'
Бамба Джонатан из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
63'
Лилль начинает контратаку
63'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
62'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
62'
Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Росье Валентен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
62'
Росье Валентен из команды Дижон делает неудачный навес.
61'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Амальфитано Ромен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Бамба Джонатан
60'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
59'
Росье Валентен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Мендес Тьяго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Тактическая замена. Бальмон Флорен уходит с поля и его заменяет Гуркюфф Йоанн
59'
Тактическая замена. Саид Уэсли уходит с поля и его заменяет Слити Наим
Фол, нарушение
58'
Хаддади Уссама наказан за толчок Пепе Николя
58'
Дижон контролирует мяч.
57'
Дижон контролирует мяч.
56'
Удар от ворот произведет Лилль
55'
ШАНС! Росье Валентен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
55'
Плохо сыграл Сумаоро Адама - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
55'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Абейд Мехди из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
53'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Саид Уэсли пробует нанести удар издали, но Меньян Майк держит все под контролем
52'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
51'
Жано Бенжамин из команды Дижон в офсайде
51'
Саид Уэсли из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
50'
Жано Бенжамин из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Дижон контролирует мяч.
48'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Лойодиче Энцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой слева.
47'
Балло Фоде мяч отрикошетил от ворот
47'
Голкипер мог бы сыграть и получше
Угловой
47'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой справа.
46'
Жано Бенжамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Челик Зеки из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Амальфитано Ромен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Балло Фоде
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Лилль играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
46'
Лилль контролирует мяч.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Фол, нарушение
45'
Росье Валентен из команды Дижон играет слишком грубо. Тьяго Маия оказался на газоне.
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Саид Уэсли из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Фонте Жозе
43'
Челик Зеки сделал результативную передачу.
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Араужо Луис изменил счет на табло!
43'
ШАНС! Араужо Луис вышел один-на-один с голкипером...
43'
Челик Зеки из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
Абейд Мехди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Араужо Луис из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
Угловой
42'
Мендес Тьяго из команды Лилль разыграл угловой с левого угла.
41'
Симан Лоран предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Араужо Луис из команды Лилль забрасывает мяч в штрафную.
40'
Лилль контролирует мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
38'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Саид Уэсли из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Сумаоро Адама
37'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Удар от ворот произведет Дижон
35'
Как он промахнулся? Пепе Николя имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
35'
ШАНС! Пепе Николя вышел один-на-один с голкипером...
35'
Бамба Джонатан из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Лилль начинает контратаку
35'
Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Абейд Мехди из команды Дижон подал угловой справа.
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
34'
Сумаоро Адама предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Бальмон Флорен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
34'
Безумный фол. Челик Зеки грубо играет против соперника. Пострадал Жано Бенжамин
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Бальмон Флорен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Балло Фоде
33'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Дижон контролирует мяч.
32'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
31'
Лойодиче Энцо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Лойодиче Энцо из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Пепе Николя
31'
Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Абейд Мехди из команды Дижон подал угловой справа.
30'
Фонте Жозе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
30'
Абейд Мехди из команды Дижон подал угловой справа.
30'
Жано Бенжамин мяч отрикошетил от ворот
30'
Бальмон Флорен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
30'
Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
29'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Лилль контролирует мяч.
28'
Матч возобновлен
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Дижон контролирует мяч.
Фол, нарушение
27'
Бамба Джонатан наказан за толчок Росье Валентен
26'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Реми Лоик нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Бамба Джонатан из команды Лилль делает пас партнеру.
26'
Лилль имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Лойодиче Энцо из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Бамба Джонатан
25'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
24'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Удар от ворот произведет Лилль
23'
Саид Уэсли из команды Дижон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
23'
Росье Валентен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
23'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Пепе Николя из команды Лилль забивает с точки!
Фол, нарушение
20'
ПЕНАЛЬТИ! - Лаутоа Веслей играет рукой в штрафной! Лаутоа Веслей вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
20'
Пепе Николя из команды Лилль отдал передачу, которая была заблокирована.
20'
Лилль имеет хороший шанс забить.
20'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
19'
Лилль контролирует мяч.
Фол, нарушение
18'
Сумаоро Адама из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Хаддади Уссама пострадал.
18'
Фонте Жозе из команды Лилль сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
18'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой справа.
17'
Лаутоа Веслей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Амальфитано Ромен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Балло Фоде
16'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Лилль контролирует мяч.
15'
Удар от ворот произведет Дижон
15'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Фол, нарушение
14'
Росье Валентен из команды Дижон играет слишком грубо. Бамба Джонатан оказался на газоне.
14'
Челик Зеки нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Хаддади Уссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Пепе Николя из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Саид Уэсли из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Сумаоро Адама
13'
Росье Валентен пробует нанести удар издали, но Меньян Майк держит все под контролем
13'
Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Абейд Мехди из команды Дижон подал угловой справа.
12'
Балло Фоде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Росье Валентен из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Дижон контролирует мяч.
11'
Симан Лоран нанес удар головой, но Меньян Майк спокойно отбил мяч.
Угловой
11'
Абейд Мехди из команды Дижон подал угловой справа.
11'
Сумаоро Адама предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Дижон контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
9'
Араужо Луис из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Лойодиче Энцо пострадал.
9'
Лилль контролирует мяч.
9'
Жано Бенжамин пробует нанести удар издали, но Меньян Майк держит все под контролем
8'
Удар от ворот произведет Дижон
7'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Саид Уэсли из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Сумаоро Адама
6'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
6'
Амальфитано Ромен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Челик Зеки из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Жано Бенжамин
5'
Лилль контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Бамба Джонатан из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Бальмон Флорен
4'
Удар от ворот произведет Дижон
3'
Дижон контролирует мяч.
2'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Абейд Мехди из команды Дижон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
2'
Абейд Мехди из команды Дижон идет с мячом вперед на обострение...
1'
Дижон контролирует мяч.
1'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Лилль начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Дижон 0:2 Лилль
Дижон
8.1% (14)
Ничья:
25.4% (44)
Лилль
66.5% (115)

Вы не участвовали в прогнозе

Лилль:
32.4% (56)
Лилль:
24.3% (42)
Ничья:
20.2% (35)
Лилль:
5.8% (10)
Дижон:
4.6% (8)
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