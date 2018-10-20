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Стадион: Босуил
1:1
Второй тайм: 77'
1:0
40' ГолАрун Фарис
52' Желтая карточкаBambo Diaby
56' Желтая карточкаРодригеш Иву
63' Желтая карточкаKillan Overmeire
1:1
74' ГолДе Риддер Стив
|
40'
1:0
52'
56'
63'
74'
1:1
Состав команд
30
Бута
Аурелиу
19
Овусу
Вильям
38
Арун
Фарис
18
Bambo
Diaby
21
Мирич
Марко
Ройал Антверпен 4-5-1
- Основной состав
- 1 Болат Синан Вратарь
- 30 Бута Аурелиу Защитник
- 15 Арсланаджич Дино Защитник
- 37 Ван Дамм Йелле Защитник
- 6 Юклеред Симен Защитник
- 19 Овусу Вильям Полузащитник
- 8 Родригеш Иву Полузащитник
- 38 Арун Фарис Полузащитник
- 11 Рафаэлов Лиор Полузащитник
- 20 Ламкель Зе Дидье Полузащитник
- 70 Мбокани Дьёмерси Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Де Винтер Ив Вратарь
- 4 Опаре Даниэль Защитник
- 23 Говеа Омар Защитник
- 10 Хайреманс Джеффри Полузащитник
- 21 Dylan Batubinsika Полузащитник
- 9 Болинжи Жонатан Нападающий
- 14 Баби Амара Нападающий
- Главный тренер: Ласло Болони
Локерен 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Ortwin de Wolf Вратарь
- 25 Mickael Tirpan Защитник
- 32 Jakov Filipovic Защитник
- 3 Дешахт Оливье Защитник
- 16 Бен-Харуш Омри Защитник
- 7 Killan Overmeire Полузащитник
- 18 Bambo Diaby Полузащитник
- 63 Муянги Биа Джеффри Полузащитник
- 10 Севальос Хосе Полузащитник
- 22 Де Риддер Стив Полузащитник
- 21 Мирич Марко Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Joher Khadim Rassoul Защитник
- 23 Маречек Лукаш Полузащитник
- 6 Скуласон Ари Полузащитник
- 14 Mehdi Terki Полузащитник
- 99 Йованович Джёрдже Нападающий
- 77 Сорока Антон Нападающий
- 30 Robin Mantel
- Главный тренер: Мас Петер
Предыдущие игры
Ройал Антверпен (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 06.10.2018 Эйпен 1:2 Ройал Антверпен ПДА
- 30.09.2018 Ройал Антверпен 2:2 Гент ПДА
- 26.09.2018 Мехелен 3:1 Ройал Антверпен К
- 22.09.2018 Сент-Трюйден 2:0 Ройал Антверпен ПДА
- 16.09.2018 Ройал Антверпен 5:1 Зульте-Варегем ПДА
- 02.09.2018 Андерлехт 1:1 Ройал Антверпен ПДА
- 25.08.2018 Ройал Антверпен 1:0 Серкль Брюгге ПДА
- 19.08.2018 Ройал Антверпен 1:1 Брюгге ПДА
- 11.08.2018 Мускрон-Перювельз 0:1 Ройал Антверпен ПДА
- 04.08.2018 Ройал Антверпен 0:0 Кортрейк ПДА
- 29.07.2018 Шарлеруа 0:1 Ройал Антверпен ПДА
- 22.07.2018 Ройал Антверпен 2:1 Панатинаикос ТМК
- 15.07.2018 Ройал Антверпен 3:1 ПАОК ТМК
- 08.07.2018 Оснабрюк 0:1 Ройал Антверпен ТМК
- 03.07.2018 Дуйсбург 1:2 Ройал Антверпен ТМК
- 27.06.2018 Брассхаат 1:4 Ройал Антверпен ТМК
- 19.05.2018 Остенде 3:1 Ройал Антверпен ПДА
- 12.05.2018 Ройал Антверпен 1:2 Сент-Трюйден ПДА
- 09.05.2018 Ройал Антверпен 2:1 Эйпен ПДА
- 05.05.2018 Локерен 1:2 Ройал Антверпен ПДА
Локерен (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 06.10.2018 Локерен 1:3 Кортрейк ПДА
- 29.09.2018 Шарлеруа 2:1 Локерен ПДА
- 26.09.2018 Olympic Charleroi 2:5 Локерен К
- 22.09.2018 Локерен 0:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 14.09.2018 Брюгге 2:1 Локерен ПДА
- 06.09.2018 Локерен 1:0 Эксельсиор ТМК
- 01.09.2018 Локерен 1:0 Васланд-Беверен ПДА
- 26.08.2018 Гент 2:1 Локерен ПДА
- 18.08.2018 Локерен 0:3 Стандард ПДА
- 11.08.2018 Сент-Трюйден 1:1 Локерен ПДА
- 04.08.2018 Серкль Брюгге 3:2 Локерен ПДА
- 31.07.2018 Сент-Никлаас 1:3 Локерен ТМК
- 29.07.2018 Локерен 0:4 Генк ПДА
- 22.07.2018 Локерен 0:1 Локомотив Загреб ТМК
- 18.07.2018 Ломмель 2:1 Локерен ТМК
- 14.07.2018 АЗ Алкмаар 2:0 Локерен ТМК
- 07.07.2018 Зульте-Варегем 0:1 Локерен ТМК
- 01.07.2018 Зельзат 0:6 Локерен ТМК
- 29.06.2018 Аванти Стекене 0:1 Локерен ТМК
- 26.06.2018 SK Lochristi 1:9 Локерен ТМК
Последние игры между собой
Ройал Антверпен: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Локерен: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
- 05.05.2018 Локерен 1:2 Ройал Антверпен Первый дивизион А
- 23.04.2018 Ройал Антверпен 1:2 Локерен Первый дивизион А
- 21.12.2017 Ройал Антверпен 1:2 Локерен Первый дивизион А
- 16.09.2017 Локерен 1:1 Ройал Антверпен Первый дивизион А
- 08.01.2016 Локерен 0:0 Ройал Антверпен Товарищеские матчи. Клубы
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|1:0
|11
|9
|2
|0
|32 - 10
|29
|2.
|Брюгге
|11
|8
|2
|1
|29 - 11
|26
|3.
|Ройал Антверпен
|1:0
|11
|6
|4
|1
|15 - 8
|22
|4.
|Андерлехт
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|5.
|Стандард
|11
|5
|4
|2
|17 - 10
|19
|6.
|Сент-Трюйден
|1:2
|11
|4
|5
|2
|15 - 11
|17
|7.
|Гент
|10
|4
|2
|4
|19 - 21
|14
|8.
|Остенде
|10
|4
|2
|4
|14 - 17
|14
|9.
|Кортрейк
|2:1
|11
|4
|2
|5
|15 - 18
|14
|10.
|Серкль Брюгге
|10
|3
|3
|4
|11 - 18
|12
|11.
|Шарлеруа
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|12.
|Эйпен
|0:1
|11
|3
|1
|7
|13 - 23
|10
|13.
|Васланд-Беверен
|11
|1
|7
|3
|13 - 15
|10
|14.
|Зульте-Варегем
|10
|1
|2
|7
|13 - 27
|5
|15.
|Мускрон-Перювельз
|11
|1
|2
|8
|4 - 16
|5
|16.
|Локерен
|0:1
|11
|1
|2
|8
|8 - 21
|5
Второй тайм
74'
Г О О О О Л - Де Риддер Стив бьет в цель!
70'
Ройал Антверпен делает замену. Родригеш Иву уходит с поля, а Хайреманс Джеффри выходит на его замену.
63'
Киллиан Овермейре получил желтую карточку от судьи
56'
Родригеш Иву получил желтую карточку от судьи
52'
Bambo Diaby получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Локерен делает замену. Муянги Биа Джеффри уходит с поля, а Скуласон Ари выходит на его замену.
40'
Г О О О О Л - Арун Фарис бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bosuil Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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