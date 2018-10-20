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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Ройал Антверпен
1:1
Второй тайм: 77'
Локерен
0'
1:0
40' Гол
Арун Фарис
52' Желтая карточка
Bambo Diaby
56' Желтая карточка
Родригеш Иву
63' Желтая карточка
Killan Overmeire
1:1
74' Гол
Де Риддер Стив
77'
Второй тайм
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Де Риддер Стив бьет в цель!
70'
Ройал Антверпен делает замену. Родригеш Иву уходит с поля, а Хайреманс Джеффри выходит на его замену.
Желтая карточка
63'
Киллиан Овермейре получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
56'
Родригеш Иву получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
52'
Bambo Diaby получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Локерен делает замену. Муянги Биа Джеффри уходит с поля, а Скуласон Ари выходит на его замену.
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Арун Фарис бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bosuil Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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