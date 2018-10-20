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  5. Лига 1
Стадион:
Нант
4:0
Второй тайм: 77'
Тулуза
0'
1:0
25' Гол
Сала Эмилиано
37' Желтая карточка
М'Биа Стефан
2:0
39' Гол
Бошилья Габриэл
45' Желтая карточка
Ронжье Валентин
51' Желтая карточка
Лима Лукас
66' Желтая карточка
Лимбомбе Антони
3:0
71' Гол
Сала Эмилиано
4:0
77' Гол
 77'
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Второй тайм
Описание гола
77'
ГОООООЛ Нант забивает
77'
Игрок из команды Нант делает отличный навес.
76'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
76'
Удар от ворот произведет Тулуза
76'
Ронжье Валентин не смог попасть в створ ударом издали
75'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
75'
Жиротто Андрей пробует нанести удар издали, но Рейне Батист держит все под контролем
75'
Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Уорис Маджид из команды Нант отправил кросс в штрафную...
74'
Тактическая замена. Бошилья Габриэл уходит с поля и его заменяет Уорис Маджид
Офсайд
74'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза в офсайде
73'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза пасует в штрафную, но Татарушану Чиприан выходит и ловит мяч.
72'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Описание гола
71'
ГОЛ! Легко закончил атаку Сала Эмилиано из команды Нант, забив в пустые ворота!
71'
Рейне Батист не дал случится голу! Лимбомбе Антони должен был забивать, но Рейне Батист сделал отличный сейв
71'
Бошилья Габриэл из команды Нант отправил кросс в штрафную...
71'
Нант начинает контратаку
70'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
70'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
69'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза делает неудачный навес.
69'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
68'
Тулуза контролирует мяч.
68'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
67'
Матч возобновлен
67'
Каюзак Янник получил травму и заменен. Дурмаз Джимми выходит на поле.
Травма, повреждение
66'
Каюзак Янник на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
66'
Лимбомбе Антони получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
66'
Лимбомбе Антони из команды Нант толкнул локтем оппонента. Это Каюзак Янник заработал фол
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
65'
Жюльен Кристофер наказан за толчок Сала Эмилиано
65'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
64'
Лимбомбе Антони из команды Нант в офсайде
64'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
63'
Матч возобновлен
63'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
63'
Морейра Стивен наказан за толчок Ронжье Валентин
62'
Градель Макс-Ален нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
62'
Ронжье Валентин из команды Нант играет слишком грубо. М'Биа Стефан оказался на газоне.
Офсайд
61'
Мубеле Фирмин задерживает мяч рукой
61'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Удар от ворот произведет Тулуза
61'
ШАНС! Лима Лукас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
60'
Ронжье Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
60'
Тодибо Жан-Клер наказан за толчок Лимбомбе Антони
59'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
59'
Татарушану Чиприан не дал случится голу! Жан Корентин должен был забивать, но Татарушану Чиприан сделал отличный сейв
58'
Тулуза начинает контратаку
58'
Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Ронжье Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Градель Макс-Ален из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Бошилья Габриэл
57'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Удар от ворот произведет Тулуза
57'
Сала Эмилиано не смог попасть в створ ударом издали
57'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Сала Эмилиано и Ронжье Валентин из команды Нант.
56'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
55'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Лимбомбе Антони из команды Нант поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
53'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Сала Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
51'
Лима Лукас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
51'
Безумный фол. Лима Лукас грубо играет против соперника. Пострадал Гарсия Мануэль II
51'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой слева.
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
50'
Удар от ворот произведет Тулуза
50'
Жиротто Андрей не смог попасть в створ ударом издали
49'
Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Жан Корентин из команды Тулуза играет слишком грубо. Лимбомбе Антони оказался на газоне.
48'
Туре Абдулайе нанес удар издали, а Рейне Батист отбил его обратно в игру!
48'
Морейра Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Ронжье Валентин из команды Нант подал угловой слева.
48'
Морейра Стивен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Лима Лукас из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Удар от ворот произведет Нант
47'
Градель Макс-Ален нанес удар, но промахнулся очень сильно.
47'
Отличные скиллы показывает Градель Макс-Ален, обводя своих соперников
46'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Тактическая замена. Доссеви Матьё уходит с поля и его заменяет Мубеле Фирмин
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Нант играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
46'
Ронжье Валентин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Ронжье Валентин из команды Нант поставил подножку. Пострадал Жан Корентин
46'
Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Ронжье Валентин из команды Нант подал угловой справа.
45'
Мубандже Жак-Франсуа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Сала Эмилиано из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
44'
Мбодж Кара выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Игрок из команды Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
43'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Удар от ворот произведет Тулуза
43'
Сала Эмилиано из команды Нант наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
42'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
41'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
39'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Бошилья Габриэл забивает!
38'
Плохо сыграл Жюльен Кристофер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
38'
Сала Эмилиано из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
38'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
37'
М'Биа Стефан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
37'
Безумный фол. М'Биа Стефан грубо играет против соперника. Пострадал Туре Абдулайе
37'
Тулуза контролирует мяч.
36'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Доссеви Матьё из команды Тулуза делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
36'
Тулуза имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
35'
Бошилья Габриэл наказан за толчок М'Биа Стефан
35'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Жиротто Андрей из команды Нант поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
34'
Нант имеет хороший шанс забить.
33'
Удар от ворот произведет Тулуза
33'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Ронжье Валентин из команды Нант подал угловой справа.
32'
Жюльен Кристофер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Бошилья Габриэл из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
30'
Удар от ворот произведет Тулуза
29'
Бошилья Габриэл нанес удар, но промахнулся очень сильно.
29'
Лима Лукас из команды Нант делает пас партнеру.
29'
О, нет. Из многообещающей позиции Сала Эмилиано из команды Нант наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
29'
Ронжье Валентин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
28'
Выглядело как неплохой момент. Лимбомбе Антони из команды Нант закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
27'
Опасность предотвращена - Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза вступил в отбор удачно
27'
Нант начинает контратаку
27'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
25'
Бошилья Габриэл сделал результативную передачу.
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Сала Эмилиано изменил счет на табло!
25'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Бошилья Габриэл и Ронжье Валентин из команды Нант.
24'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
Офсайд
23'
Морейра Стивен из команды Тулуза в офсайде
22'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
22'
Жан Корентин из команды Тулуза навешивает в штрафную с рикошетом.
22'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Удар от ворот произведет Тулуза
21'
Сала Эмилиано не смог попасть в створ ударом издали
21'
Ронжье Валентин из команды Нант делает пас партнеру.
21'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Мбодж Кара выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
20'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
20'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
19'
Лимбомбе Антони из команды Нант в офсайде
Офсайд
18'
Жан Корентин из команды Тулуза в офсайде
18'
Удар от ворот произведет Тулуза
18'
Туре Абдулайе не смог попасть в створ ударом издали
18'
Лимбомбе Антони из команды Нант делает пас партнеру.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Кватенг Энок из команды Нант поставил подножку. Пострадал Доссеви Матьё
Фол, нарушение
16'
Жан Корентин наказан за толчок Карлос Диего Сантос
15'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
15'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
15'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
14'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Туре Абдулайе из команды Нант нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
14'
Бошилья Габриэл из команды Нант подал угловой справа.
14'
Лимбомбе Антони из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Нант имеет хороший шанс забить.
13'
Удар от ворот произведет Тулуза
12'
Туре Абдулайе пробует нанести удар издали, но Рейне Батист держит все под контролем
12'
Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Кватенг Энок из команды Нант отправил кросс в штрафную...
12'
Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Бошилья Габриэл из команды Нант отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
10'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
Офсайд
9'
Доссеви Матьё из команды Тулуза в офсайде
Офсайд
8'
Лимбомбе Антони из команды Нант в офсайде
7'
Тулуза контролирует мяч.
7'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Градель Макс-Ален из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Кватенг Энок
6'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
Фол, нарушение
5'
Жиротто Андрей наказан за толчок Гарсия Мануэль II
5'
Удар от ворот произведет Тулуза
5'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Кватенг Энок из команды Нант отправил кросс в штрафную...
5'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Градель Макс-Ален нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Доссеви Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Лима Лукас наказан за толчок Градель Макс-Ален
2'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Морейра Стивен из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
1'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Тулуза начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Нант 4:0 Тулуза
Нант
45.1% (78)
Ничья:
39.3% (68)
Тулуза
15.6% (27)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
35.8% (62)
Нант:
25.4% (44)
Нант:
15% (26)
Тулуза:
8.7% (15)
Нант:
4% (7)
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