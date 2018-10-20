Стадион: Стад де ля Божуар
1:0
25' ГолСала Эмилиано
37' Желтая карточкаМ'Биа Стефан
2:0
39' ГолБошилья Габриэл
45' Желтая карточкаРонжье Валентин
51' Желтая карточкаЛима Лукас
66' Желтая карточкаЛимбомбе Антони
3:0
71' ГолСала Эмилиано
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Второй тайм
77'
ГОООООЛ Нант забивает
77'
Игрок из команды Нант делает отличный навес.
76'
76'
76'
Ронжье Валентин не смог попасть в створ ударом издали
75'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
75'
Жиротто Андрей пробует нанести удар издали, но Рейне Батист держит все под контролем
75'
75'
Уорис Маджид из команды Нант отправил кросс в штрафную...
74'
Тактическая замена. Бошилья Габриэл уходит с поля и его заменяет Уорис Маджид
74'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза в офсайде
73'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза пасует в штрафную, но Татарушану Чиприан выходит и ловит мяч.
72'
71'
ГОЛ! Легко закончил атаку Сала Эмилиано из команды Нант, забив в пустые ворота!
71'
Рейне Батист не дал случится голу! Лимбомбе Антони должен был забивать, но Рейне Батист сделал отличный сейв
71'
Бошилья Габриэл из команды Нант отправил кросс в штрафную...
71'
Нант начинает контратаку
70'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
70'
69'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза делает неудачный навес.
69'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
68'
68'
67'
Матч возобновлен
67'
Каюзак Янник получил травму и заменен. Дурмаз Джимми выходит на поле.
66'
Каюзак Янник на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Лимбомбе Антони получил желтую карточку от судьи
66'
Лимбомбе Антони из команды Нант толкнул локтем оппонента. Это Каюзак Янник заработал фол
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
65'
Жюльен Кристофер наказан за толчок Сала Эмилиано
65'
64'
64'
63'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
63'
Матч возобновлен
63'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
63'
Морейра Стивен наказан за толчок Ронжье Валентин
62'
Градель Макс-Ален нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Ронжье Валентин из команды Нант играет слишком грубо. М'Биа Стефан оказался на газоне.
61'
Мубеле Фирмин задерживает мяч рукой
61'
61'
61'
ШАНС! Лима Лукас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
60'
Ронжье Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
60'
Тодибо Жан-Клер наказан за толчок Лимбомбе Антони
59'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
59'
Татарушану Чиприан не дал случится голу! Жан Корентин должен был забивать, но Татарушану Чиприан сделал отличный сейв
58'
Тулуза начинает контратаку
58'
58'
Ронжье Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Судья сигнализирует, что Градель Макс-Ален из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Бошилья Габриэл
57'
57'
57'
Сала Эмилиано не смог попасть в створ ударом издали
57'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Сала Эмилиано и Ронжье Валентин из команды Нант.
56'
56'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
55'
54'
Судья сигнализирует, что Лимбомбе Антони из команды Нант поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
53'
53'
53'
Сала Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Лима Лукас получил желтую карточку от судьи
51'
Безумный фол. Лима Лукас грубо играет против соперника. Пострадал Гарсия Мануэль II
51'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой слева.
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
50'
50'
Жиротто Андрей не смог попасть в створ ударом издали
49'
49'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Жан Корентин из команды Тулуза играет слишком грубо. Лимбомбе Антони оказался на газоне.
48'
Туре Абдулайе нанес удар издали, а Рейне Батист отбил его обратно в игру!
48'
Морейра Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Ронжье Валентин из команды Нант подал угловой слева.
48'
Морейра Стивен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Лима Лукас из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Удар от ворот произведет Нант
47'
Градель Макс-Ален нанес удар, но промахнулся очень сильно.
47'
Отличные скиллы показывает Градель Макс-Ален, обводя своих соперников
46'
46'
Тактическая замена. Доссеви Матьё уходит с поля и его заменяет Мубеле Фирмин
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Нант играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Ронжье Валентин получил желтую карточку от судьи
46'
Судья сигнализирует, что Ронжье Валентин из команды Нант поставил подножку. Пострадал Жан Корентин
46'
45'
Ронжье Валентин из команды Нант подал угловой справа.
45'
Мубандже Жак-Франсуа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Сала Эмилиано из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
44'
Мбодж Кара выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Игрок из команды Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
43'
43'
43'
43'
Сала Эмилиано из команды Нант наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
42'
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
39'
39'
Г О О О О Л - Бошилья Габриэл забивает!
38'
Плохо сыграл Жюльен Кристофер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
38'
Сала Эмилиано из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
38'
37'
М'Биа Стефан получил желтую карточку от судьи
37'
Безумный фол. М'Биа Стефан грубо играет против соперника. Пострадал Туре Абдулайе
37'
36'
36'
Доссеви Матьё из команды Тулуза делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
36'
Тулуза имеет хороший шанс забить.
35'
Бошилья Габриэл наказан за толчок М'Биа Стефан
35'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
34'
Судья сигнализирует, что Жиротто Андрей из команды Нант поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
34'
Нант имеет хороший шанс забить.
33'
33'
32'
Ронжье Валентин из команды Нант подал угловой справа.
32'
Жюльен Кристофер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Бошилья Габриэл из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
30'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
30'
29'
Бошилья Габриэл нанес удар, но промахнулся очень сильно.
29'
Лима Лукас из команды Нант делает пас партнеру.
29'
О, нет. Из многообещающей позиции Сала Эмилиано из команды Нант наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
29'
Ронжье Валентин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
28'
Выглядело как неплохой момент. Лимбомбе Антони из команды Нант закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
27'
Опасность предотвращена - Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза вступил в отбор удачно
27'
Нант начинает контратаку
27'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
25'
Бошилья Габриэл сделал результативную передачу.
25'
Г О О О О Л - Сала Эмилиано изменил счет на табло!
25'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Бошилья Габриэл и Ронжье Валентин из команды Нант.
24'
24'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
23'
Морейра Стивен из команды Тулуза в офсайде
22'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
22'
Жан Корентин из команды Тулуза навешивает в штрафную с рикошетом.
22'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
21'
Сала Эмилиано не смог попасть в створ ударом издали
21'
Ронжье Валентин из команды Нант делает пас партнеру.
21'
20'
Мбодж Кара выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
20'
19'
18'
Жан Корентин из команды Тулуза в офсайде
18'
18'
Туре Абдулайе не смог попасть в створ ударом издали
18'
Лимбомбе Антони из команды Нант делает пас партнеру.
17'
Судья сигнализирует, что Кватенг Энок из команды Нант поставил подножку. Пострадал Доссеви Матьё
16'
Жан Корентин наказан за толчок Карлос Диего Сантос
15'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
15'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
15'
14'
14'
Туре Абдулайе из команды Нант нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
14'
Бошилья Габриэл из команды Нант подал угловой справа.
14'
Лимбомбе Антони из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Нант имеет хороший шанс забить.
13'
12'
Туре Абдулайе пробует нанести удар издали, но Рейне Батист держит все под контролем
12'
12'
Кватенг Энок из команды Нант отправил кросс в штрафную...
12'
11'
Бошилья Габриэл из команды Нант отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
10'
10'
9'
Доссеви Матьё из команды Тулуза в офсайде
8'
7'
7'
7'
Судья сигнализирует, что Градель Макс-Ален из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Кватенг Энок
6'
6'
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
5'
Жиротто Андрей наказан за толчок Гарсия Мануэль II
5'
5'
5'
Кватенг Энок из команды Нант отправил кросс в штрафную...
5'
4'
3'
Градель Макс-Ален нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Доссеви Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Лима Лукас наказан за толчок Градель Макс-Ален
2'
2'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Морейра Стивен из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
1'
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Тулуза начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Нант 4:0 Тулуза
Нант
45.1% (78)
Ничья:
39.3% (68)
Тулуза
15.6% (27)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
35.8% (62)
1:0 Нант:
25.4% (44)
2:1 Нант:
15% (26)
1:2 Тулуза:
8.7% (15)
2:0 Нант:
4% (7)
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