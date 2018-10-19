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2018-2019
Стадион: Константин Рэдулеску
1:0
Конец матча
1:0
19' ГолМурешан Андрей
58' Желтая карточкаИоницэ Александру II
70' Желтая карточкаПлатини Суареш
73' Желтая карточкаДяк Чиприан
81' Желтая карточкаКулио Хуан
90' Желтая карточкаАрлаускис Гедрюс
|
19'
1:0
70'
73'
81'
90'
Состав команд
45
Камора
Мауру
28
Хобан
Овидиу
19
Кулио
Хуан
12
Русу
Денис
19
Andrei
Sin
77
Moussa
Sanoh
92
Кака
Камер
70
Dylan
Flores
29
Lewis
Enoh
21
Bekui
Lawson
ЧФР Клуж
- Основной состав
- 87 Арлаускис Гедрюс Вратарь
- 6 Маня Кристиан Защитник
- 55 Винисиус Пауло Защитник
- 30 Мурешан Андрей Защитник
- 45 Камора Мауру Защитник
- 8 Джокович Дамьян Полузащитник
- 28 Хобан Овидиу Полузащитник
- 19 Кулио Хуан Полузащитник
- 31 Ионицэ Александру II Нападающий
- 20 Цукудян Георге Нападающий
- 14 Моутинью Тьерри Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Фернандес Хесус Вратарь
- 22 Ланг Адам Защитник
- 18 Костаке Йонуц Полузащитник
- 37 Бордеяну Михай Полузащитник
- 9 Омрани Билель Нападающий
- 10 Дяк Чиприан Нападающий
- 7 Паун-Александру Константин Нападающий
- Главный тренер: Антонио Консейсау
КСМ Студенцеск
- Основной состав
- 12 Русу Денис Вратарь
- 33 Laurentiu Rus Защитник
- 4 Михалаке Мариус Защитник
- 14 Ionut Adrian Cioinac Защитник
- 19 Andrei Sin Защитник
- 77 Moussa Sanoh Полузащитник
- 92 Кака Камер Полузащитник
- 70 Dylan Flores Полузащитник
- 7 Patrick Petre Полузащитник
- 29 Lewis Enoh Нападающий
- 21 Bekui Lawson Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Кобря Альберто Вратарь
- 97 Marius Chelaru Полузащитник
- 20 Платини Суареш Полузащитник
- 5 Бэдик Нарчис Полузащитник
- 9 Aguinaldo
- 15 Alexandru Zaharia
- 6 Madalin Mihaescu
- Главный тренер: Flavius Stoican
Предыдущие игры
ЧФР Клуж (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 06.10.2018 Астра 1:2 ЧФР Клуж ПЛ
- 01.10.2018 ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова ПЛ
- 22.09.2018 Германнштадт 0:1 ЧФР Клуж ПЛ
- 16.09.2018 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа ПЛ
- 02.09.2018 ЧФР Клуж 1:2 Вииторул Констанца ПЛ
- 30.08.2018 ЧФР Клуж 2:3 Дюделанж ЛЕ
- 26.08.2018 Газ Метан Mедиаш 0:0 ЧФР Клуж ПЛ
- 23.08.2018 Дюделанж 2:0 ЧФР Клуж ЛЕ
- 19.08.2018 ЧФР Клуж 3:1 Динамо Бухарест ПЛ
- 16.08.2018 ЧФР Клуж 5:0 Алашкерт ЛЕ
- 12.08.2018 Волунтари 1:2 ЧФР Клуж ПЛ
- 09.08.2018 Алашкерт 0:2 ЧФР Клуж ЛЕ
- 04.08.2018 ЧФР Клуж 2:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 01.08.2018 Мальмё 1:1 ЧФР Клуж ЛЧ
- 28.07.2018 Дунэря Кэлэраши 0:0 ЧФР Клуж ПЛ
- 24.07.2018 ЧФР Клуж 0:1 Мальмё ЛЧ
- 20.07.2018 ЧФР Клуж 1:1 Ботошани ПЛ
- 14.07.2018 ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова С
- 20.05.2018 ЧФР Клуж 1:0 Вииторул Констанца Л1
- 13.05.2018 Астра 0:2 ЧФР Клуж Л1
КСМ Студенцеск (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 05.10.2018 КСМ Студенцеск 1:2 Вииторул Констанца ПЛ
- 30.09.2018 Газ Метан Mедиаш 1:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 21.09.2018 КСМ Студенцеск 1:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 16.09.2018 Волунтари 2:3 КСМ Студенцеск ПЛ
- 03.09.2018 КСМ Студенцеск 3:0 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 25.08.2018 Дунэря Кэлэраши 2:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 17.08.2018 КСМ Студенцеск 2:1 Ботошани ПЛ
- 11.08.2018 Сепси 3:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 05.08.2018 Стяуа 4:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 28.07.2018 КСМ Студенцеск 1:1 Астра ПЛ
- 23.07.2018 Университатя Крайова 0:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 12.07.2018 Коньяспор 2:0 КСМ Студенцеск ТМК
- 10.07.2018 Малатьяспор 2:0 КСМ Студенцеск ТМК
- 20.05.2018 КСМ Студенцеск 1:2 Университатя Крайова Л1
- 11.05.2018 Вииторул Констанца 1:0 КСМ Студенцеск Л1
- 07.05.2018 КСМ Студенцеск 1:0 Стяуа Л1
- 30.04.2018 Астра 3:0 КСМ Студенцеск Л1
- 26.04.2018 КСМ Студенцеск 0:3 Астра Л1
- 22.04.2018 КСМ Студенцеск 1:1 ЧФР Клуж Л1
- 14.04.2018 Университатя Крайова 4:1 КСМ Студенцеск Л1
Последние игры между собой
ЧФР Клуж: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 1
КСМ Студенцеск: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 9
- 22.04.2018 КСМ Студенцеск 1:1 ЧФР Клуж Лига 1
- 09.03.2018 ЧФР Клуж 2:1 КСМ Студенцеск Лига 1
- 05.11.2017 ЧФР Клуж 1:0 КСМ Студенцеск Лига 1
- 05.08.2017 КСМ Студенцеск 0:2 ЧФР Клуж Лига 1
- 27.02.2017 КСМ Студенцеск 1:2 ЧФР Клуж Первая лига
- 14.10.2016 ЧФР Клуж 1:0 КСМ Студенцеск Первая лига
- 24.04.2016 ЧФР Клуж 0:0 КСМ Студенцеск Лига 1. Группа Б
- 05.03.2016 КСМ Студенцеск 0:2 ЧФР Клуж Лига 1. Группа Б
- 16.12.2015 КСМ Студенцеск 1:2 ЧФР Клуж Кубок
- 21.11.2015 ЧФР Клуж 0:0 КСМ Студенцеск Первая лига
- 09.09.2015 КСМ Студенцеск 0:1 ЧФР Клуж Кубок лиги
- 07.08.2015 КСМ Студенцеск 2:1 ЧФР Клуж Первая лига
- 16.05.2015 КСМ Студенцеск 0:3 ЧФР Клуж Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|12
|6
|5
|1
|14 - 8
|23
|2.
|Стяуа
|11
|6
|3
|2
|24 - 11
|21
|3.
|Газ Метан Mедиаш
|11
|6
|2
|3
|14 - 15
|20
|4.
|Вииторул Констанца
|11
|6
|1
|4
|12 - 11
|19
|5.
|Астра
|11
|4
|5
|2
|14 - 8
|17
|6.
|Университатя Крайова
|11
|4
|4
|3
|18 - 10
|16
|7.
|Сепси
|11
|4
|4
|3
|11 - 7
|16
|8.
|Дунэря Кэлэраши
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|9.
|КСМ Студенцеск
|12
|4
|2
|6
|11 - 17
|14
|10.
|Конкордия Кьяжна
|12
|4
|2
|6
|10 - 19
|14
|11.
|Ботошани
|11
|2
|6
|3
|14 - 14
|12
|12.
|Динамо Бухарест
|11
|3
|2
|6
|12 - 19
|11
|13.
|Германнштадт
|11
|2
|2
|7
|9 - 14
|8
|14.
|Волунтари
|12
|1
|5
|6
|13 - 22
|8
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Арлаускис Гедрюс получил желтую карточку от судьи
82'
ЧФР Клуж делает замену. Моутинью Тьерри уходит с поля, а Омрани Билель выходит на его замену.
82'
КСМ Студенцеск делает замену. Dylan Flores уходит с поля, а Бэдик Нарчис выходит на его замену.
81'
Кулио Хуан получил желтую карточку от судьи
73'
Дяк Чиприан получил желтую карточку от судьи
70'
Платини Суареш получил желтую карточку от судьи
67'
ЧФР Клуж делает замену. Ионицэ Александру II уходит с поля, а Дяк Чиприан выходит на его замену.
60'
КСМ Студенцеск делает замену. Moussa Sanoh уходит с поля, а Aguinaldo выходит на его замену.
58'
Ионицэ Александру II получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
КСМ Студенцеск делает замену. Bekui Lawson уходит с поля, а Платини Суареш выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
ЧФР Клуж делает замену. Хобан Овидиу уходит с поля, а Бордеяну Михай выходит на его замену.
19'
Г О О О О Л - Мурешан Андрей бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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