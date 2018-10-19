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2018-2019
Стадион:
ЧФР Клуж
1:0
Конец матча
КСМ Студенцеск
0'
1:0
19' Гол
Мурешан Андрей
58' Желтая карточка
Ионицэ Александру II
70' Желтая карточка
Платини Суареш
73' Желтая карточка
Дяк Чиприан
81' Желтая карточка
Кулио Хуан
90' Желтая карточка
Арлаускис Гедрюс
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Арлаускис Гедрюс получил желтую карточку от судьи
82'
ЧФР Клуж делает замену. Моутинью Тьерри уходит с поля, а Омрани Билель выходит на его замену.
82'
КСМ Студенцеск делает замену. Dylan Flores уходит с поля, а Бэдик Нарчис выходит на его замену.
Желтая карточка
81'
Кулио Хуан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
73'
Дяк Чиприан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
70'
Платини Суареш получил желтую карточку от судьи
67'
ЧФР Клуж делает замену. Ионицэ Александру II уходит с поля, а Дяк Чиприан выходит на его замену.
60'
КСМ Студенцеск делает замену. Moussa Sanoh уходит с поля, а Aguinaldo выходит на его замену.
Желтая карточка
58'
Ионицэ Александру II получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
КСМ Студенцеск делает замену. Bekui Lawson уходит с поля, а Платини Суареш выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
ЧФР Клуж делает замену. Хобан Овидиу уходит с поля, а Бордеяну Михай выходит на его замену.
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Мурешан Андрей бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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