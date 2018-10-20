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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Реймс
1:1
Второй тайм: 79'
Анже
0'
0:1
36' Гол
Траоре Исмаэль
56' Желтая карточка
Ромао Алаиксис
1:1
73' Гол
Чаварриа Пабло
79'
Второй тайм
80'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
79'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
79'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
79'
Оджо Шейи из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
78'
Тактическая замена. Фюльжини Анжело уходит с поля и его заменяет Эль-Мелали Фарид
77'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
77'
Фокет Томас из команды Реймс в офсайде
76'
Реймс контролирует мяч.
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Удин Реми из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Рен-Аделед Жефф
75'
Хорошую попытку сделал Мартен Марвен. Удар в створ, но вратарь начеку
75'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
75'
Тактическая замена. Баокен Стефан уходит с поля и его заменяет Лопес Кристиан
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Чаварриа Пабло первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
73'
Траоре Исмаэль ошибается в защите.
73'
Оджо Шейи из команды Реймс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
73'
Мартен Марвен из команды Реймс подал угловой справа.
72'
Бамба Абдулайе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Реймс контролирует мяч.
71'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
71'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
70'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
Менди Эдуар взял и забрал мяч на выходе
69'
Фюльжини Анжело навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Ндом Али из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Манко Венсан
68'
Фюльжини Анжело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Мартен Марвен из команды Реймс подал угловой слева.
67'
Голкипер мог бы сыграть и получше
67'
Оджо Шейи из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
67'
Анже контролирует мяч.
66'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Удин Реми из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
65'
Фокет Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Игрок из команды Анже вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
65'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
64'
Анже контролирует мяч.
63'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
Угловой
63'
Удин Реми из команды Реймс подал угловой слева.
63'
Манко Венсан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Удин Реми из команды Реймс делает навес прямо в штрафную.
63'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
62'
Чаварриа Пабло из команды Реймс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
62'
Мартен Марвен из команды Реймс подал угловой справа.
62'
Тактическая замена. Думбия Мусса уходит с поля и его заменяет Оджо Шейи
61'
Бамба Абдулайе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Баокен Стефан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Энгельс Бьорн
60'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
60'
Конан Гислен из команды Реймс пасует в штрафную, но Бютель Людовик выходит и ловит мяч.
59'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Мартен Марвен из команды Реймс забрасывает мяч в штрафную.
58'
Ндом Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Капелле Пьеррик из команды Анже подал угловой справа.
58'
Абдельамид Юнис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
56'
Ромао Алаиксис получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
56'
Безумный фол. Ромао Алаиксис грубо играет против соперника. Пострадал Сантамария Батист
Фол, нарушение
56'
Фокет Томас наказан за толчок Рен-Аделед Жефф
55'
Н'Дойе Шейк бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
55'
Томас Ромен из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
55'
Капелле Пьеррик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
54'
Ромао Алаиксис из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Н'Дойе Шейк пострадал.
54'
Удар от ворот произведет Анже
53'
Хорошую попытку сделал Фюльжини Анжело. Удар в створ, но вратарь начеку
53'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже делает навес прямо в штрафную.
53'
Отличные скиллы показывает Рен-Аделед Жефф, обводя своих соперников
53'
Чаварриа Пабло из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
Удин Реми нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
51'
Манко Венсан из команды Анже толкнул локтем оппонента. Это Думбия Мусса заработал фол
51'
Мартен Марвен не смог попасть в створ ударом издали
50'
Шанс! Чаварриа Пабло из команды Реймс пробил головой, но мимо
50'
Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
50'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
50'
Удар от ворот произведет Анже
50'
Удин Реми видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
49'
Думбия Мусса из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
49'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Думбия Мусса из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
48'
Рен-Аделед Жефф наказан за толчок Фокет Томас
47'
Удар от ворот произведет Реймс
47'
ШАНС! Баокен Стефан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Фюльжини Анжело из команды Анже делает пас партнеру.
47'
Анже начинает контратаку
47'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
47'
Удин Реми из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
47'
Манко Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Удин Реми из команды Реймс подал угловой слева.
46'
Чаварриа Пабло из команды Реймс отдал передачу, которая была заблокирована.
46'
Тактическая замена. Сук Юн-Чжун уходит с поля и его заменяет Мартен Марвен
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
47'
Баокен Стефан из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
47'
Капелле Пьеррик из команды Анже подал угловой слева.
46'
Менди Эдуар вытянулся и попробовал реализовать навес, который сделал Баокен Стефан. Отличный был шанс, чтобы забить!
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Конан Гислен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Фюльжини Анжело из команды Анже подал угловой справа.
45'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
45'
Чаварриа Пабло из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Удар от ворот произведет Анже
43'
Думбия Мусса из команды Реймс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
43'
Хорошую попытку сделал Баокен Стефан. Удар в створ, но вратарь начеку
43'
Баокен Стефан из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
43'
Анже начинает контратаку
43'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Капелле Пьеррик из команды Анже поставил подножку. Пострадал Ндом Али
Офсайд
40'
Думбия Мусса из команды Реймс в офсайде
40'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Офсайд
40'
Фюльжини Анжело из команды Анже в офсайде
40'
Капелле Пьеррик нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Капелле Пьеррик пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
38'
Назначен штрафной. Пострадал Рен-Аделед Жефф, его свалил Энгельс Бьорн.
37'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
37'
Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
36'
Томас Ромен сделал результативную передачу.
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Траоре Исмаэль изменил счет на табло!
36'
Шанс! Томас Ромен из команды Анже пробил головой, но мимо
Угловой
36'
Капелле Пьеррик из команды Анже подал угловой слева.
36'
Менди Эдуар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает навес прямо в штрафную.
36'
Фюльжини Анжело из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
35'
Удар от ворот произведет Анже
35'
Сук Юн-Чжун нанес удар чуть мимо. Близко!
35'
Думбия Мусса из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
34'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Удар от ворот произведет Реймс
33'
Фюльжини Анжело не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Ндом Али из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Капелле Пьеррик
32'
Менди Эдуар взял и забрал мяч на выходе
32'
Удин Реми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Сантамария Батист из команды Анже опасно и грубо сыграл. Думбия Мусса пострадал.
30'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Думбия Мусса нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
30'
Энгельс Бьорн из команды Реймс делает передачу одноклубнику.
30'
Н'Дойе Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Удин Реми из команды Реймс подал угловой слева.
30'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
30'
Траоре Исмаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
30'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Манко Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Чаварриа Пабло из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
29'
Удар от ворот произведет Реймс
28'
Н'Дойе Шейк не смог попасть в створ ударом издали
28'
Н'Дойе Шейк нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
27'
Сук Юн-Чжун из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
27'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Н'Дойе Шейк из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
Матч возобновлен
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
25'
Сук Юн-Чжун из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Бютель Людовик пострадал.
25'
Чаварриа Пабло из команды Реймс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
25'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
25'
Реймс контролирует мяч.
Офсайд
24'
Баокен Стефан из команды Анже в офсайде
23'
Удар от ворот произведет Анже
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Фюльжини Анжело из команды Анже поставил подножку. Пострадал Абдельамид Юнис
Фол, нарушение
22'
Удин Реми наказан за толчок Сантамария Батист
Фол, нарушение
22'
Сук Юн-Чжун из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Томас Ромен пострадал.
22'
Чаварриа Пабло из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Игрок из команды Реймс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
21'
Анже контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
Офсайд
19'
Чаварриа Пабло из команды Реймс в офсайде
19'
Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
18'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
17'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
16'
Баокен Стефан из команды Анже опасно и грубо сыграл. Ндом Али пострадал.
16'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Капелле Пьеррик из команды Анже подал угловой справа.
16'
Ндом Али предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
15'
Удар от ворот произведет Реймс
15'
Шанс! Томас Ромен из команды Анже пробил головой, но мимо
15'
Н'Дойе Шейк из команды Анже отправил кросс в штрафную...
14'
Менди Эдуар взял и забрал мяч на выходе
14'
Капелле Пьеррик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Думбия Мусса из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Сантамария Батист
13'
Капелле Пьеррик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Безумный фол. Чаварриа Пабло грубо играет против соперника. Пострадал Фюльжини Анжело
Офсайд
13'
Сук Юн-Чжун из команды Реймс в офсайде
12'
Менди Эдуар не дал случится голу! Рен-Аделед Жефф должен был забивать, но Менди Эдуар сделал отличный сейв
12'
Анже контролирует мяч.
11'
Менди Эдуар взял и забрал мяч на выходе
11'
Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
11'
Баокен Стефан из команды Анже делает передачу одноклубнику.
11'
Капелле Пьеррик из команды Анже отправил кросс в штрафную...
10'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
9'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Сантамария Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
9'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Реймс контролирует мяч.
7'
Удар от ворот произведет Анже
7'
Отличный пас сделал Думбия Мусса из команды Реймс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
6'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Реймс начинает контратаку
6'
Баокен Стефан из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
5'
Капелле Пьеррик из команды Анже подал угловой слева.
5'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
5'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
Угловой
5'
Удин Реми из команды Реймс подал угловой слева.
4'
Траоре Исмаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Думбия Мусса из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
4'
Реймс начинает контратаку
3'
Фокет Томас из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Анже контролирует мяч.
2'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Анже начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Реймс 1:1 Анже
Реймс
54.1% (93)
Ничья:
36.6% (63)
Анже
9.3% (16)

Вы не участвовали в прогнозе

Реймс:
33.7% (58)
Ничья:
22.7% (39)
Реймс:
15.1% (26)
Ничья:
12.2% (21)
Анже:
5.8% (10)
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