Стадион: Стад Огюст Делон
0:1
36' ГолТраоре Исмаэль
56' Желтая карточкаРомао Алаиксис
1:1
73' ГолЧаварриа Пабло
Второй тайм
80'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
79'
79'
78'
Тактическая замена. Фюльжини Анжело уходит с поля и его заменяет Эль-Мелали Фарид
77'
77'
77'
Фокет Томас из команды Реймс в офсайде
76'
76'
Судья сигнализирует, что Удин Реми из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Рен-Аделед Жефф
75'
Хорошую попытку сделал Мартен Марвен. Удар в створ, но вратарь начеку
75'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
75'
Тактическая замена. Баокен Стефан уходит с поля и его заменяет Лопес Кристиан
73'
Г О О О О Л - Чаварриа Пабло первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
73'
Траоре Исмаэль ошибается в защите.
73'
Мартен Марвен из команды Реймс подал угловой справа.
72'
Бамба Абдулайе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
71'
71'
70'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
70'
69'
69'
Фюльжини Анжело навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Судья сигнализирует, что Ндом Али из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Манко Венсан
68'
Фюльжини Анжело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Мартен Марвен из команды Реймс подал угловой слева.
67'
Голкипер мог бы сыграть и получше
67'
66'
66'
65'
Фокет Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Игрок из команды Анже вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
65'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
64'
63'
63'
Манко Венсан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
62'
Чаварриа Пабло из команды Реймс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
62'
Мартен Марвен из команды Реймс подал угловой справа.
62'
Тактическая замена. Думбия Мусса уходит с поля и его заменяет Оджо Шейи
61'
Бамба Абдулайе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Судья сигнализирует, что Баокен Стефан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Энгельс Бьорн
60'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
60'
Конан Гислен из команды Реймс пасует в штрафную, но Бютель Людовик выходит и ловит мяч.
59'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Мартен Марвен из команды Реймс забрасывает мяч в штрафную.
58'
Ндом Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Капелле Пьеррик из команды Анже подал угловой справа.
58'
Абдельамид Юнис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
56'
Ромао Алаиксис получил желтую карточку от судьи
56'
Безумный фол. Ромао Алаиксис грубо играет против соперника. Пострадал Сантамария Батист
56'
Фокет Томас наказан за толчок Рен-Аделед Жефф
55'
Н'Дойе Шейк бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
55'
Томас Ромен из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
54'
Ромао Алаиксис из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Н'Дойе Шейк пострадал.
54'
53'
Хорошую попытку сделал Фюльжини Анжело. Удар в створ, но вратарь начеку
53'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже делает навес прямо в штрафную.
53'
Отличные скиллы показывает Рен-Аделед Жефф, обводя своих соперников
53'
Чаварриа Пабло из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
Удин Реми нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Манко Венсан из команды Анже толкнул локтем оппонента. Это Думбия Мусса заработал фол
51'
Мартен Марвен не смог попасть в створ ударом издали
50'
Шанс! Чаварриа Пабло из команды Реймс пробил головой, но мимо
50'
50'
50'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
50'
50'
Удин Реми видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
49'
49'
49'
48'
48'
48'
Рен-Аделед Жефф наказан за толчок Фокет Томас
47'
47'
ШАНС! Баокен Стефан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Фюльжини Анжело из команды Анже делает пас партнеру.
47'
Анже начинает контратаку
47'
47'
Манко Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Чаварриа Пабло из команды Реймс отдал передачу, которая была заблокирована.
46'
Тактическая замена. Сук Юн-Чжун уходит с поля и его заменяет Мартен Марвен
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
47'
Баокен Стефан из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
47'
46'
Менди Эдуар вытянулся и попробовал реализовать навес, который сделал Баокен Стефан. Отличный был шанс, чтобы забить!
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Конан Гислен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Фюльжини Анжело из команды Анже подал угловой справа.
45'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
45'
Чаварриа Пабло из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
43'
43'
Думбия Мусса из команды Реймс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
43'
Хорошую попытку сделал Баокен Стефан. Удар в створ, но вратарь начеку
43'
Баокен Стефан из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
43'
Анже начинает контратаку
43'
42'
41'
41'
Судья сигнализирует, что Капелле Пьеррик из команды Анже поставил подножку. Пострадал Ндом Али
40'
Думбия Мусса из команды Реймс в офсайде
40'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
40'
Фюльжини Анжело из команды Анже в офсайде
40'
Капелле Пьеррик нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Капелле Пьеррик пробил со штрафного прямо в стенку
38'
Назначен штрафной. Пострадал Рен-Аделед Жефф, его свалил Энгельс Бьорн.
37'
37'
36'
Томас Ромен сделал результативную передачу.
36'
Г О О О О Л - Траоре Исмаэль изменил счет на табло!
36'
Шанс! Томас Ромен из команды Анже пробил головой, но мимо
36'
36'
Менди Эдуар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает навес прямо в штрафную.
36'
Фюльжини Анжело из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
35'
35'
Сук Юн-Чжун нанес удар чуть мимо. Близко!
35'
34'
33'
33'
Фюльжини Анжело не смог попасть в створ ударом издали
32'
Судья сигнализирует, что Ндом Али из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Капелле Пьеррик
32'
32'
Удин Реми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Сантамария Батист из команды Анже опасно и грубо сыграл. Думбия Мусса пострадал.
30'
30'
Думбия Мусса нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
30'
Энгельс Бьорн из команды Реймс делает передачу одноклубнику.
30'
Н'Дойе Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
30'
Траоре Исмаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
30'
29'
29'
Манко Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Чаварриа Пабло из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
29'
28'
Н'Дойе Шейк не смог попасть в створ ударом издали
28'
Н'Дойе Шейк нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
27'
Сук Юн-Чжун из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
27'
27'
Н'Дойе Шейк из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
Матч возобновлен
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Сук Юн-Чжун из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Бютель Людовик пострадал.
25'
Чаварриа Пабло из команды Реймс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
25'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
25'
24'
Баокен Стефан из команды Анже в офсайде
23'
23'
Судья сигнализирует, что Фюльжини Анжело из команды Анже поставил подножку. Пострадал Абдельамид Юнис
22'
Удин Реми наказан за толчок Сантамария Батист
22'
Сук Юн-Чжун из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Томас Ромен пострадал.
22'
Чаварриа Пабло из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Игрок из команды Реймс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
19'
Чаварриа Пабло из команды Реймс в офсайде
19'
18'
18'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
17'
16'
Баокен Стефан из команды Анже опасно и грубо сыграл. Ндом Али пострадал.
16'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Капелле Пьеррик из команды Анже подал угловой справа.
16'
Ндом Али предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
15'
15'
Шанс! Томас Ромен из команды Анже пробил головой, но мимо
15'
Н'Дойе Шейк из команды Анже отправил кросс в штрафную...
14'
14'
14'
Судья сигнализирует, что Думбия Мусса из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Сантамария Батист
13'
13'
Безумный фол. Чаварриа Пабло грубо играет против соперника. Пострадал Фюльжини Анжело
13'
Сук Юн-Чжун из команды Реймс в офсайде
12'
Менди Эдуар не дал случится голу! Рен-Аделед Жефф должен был забивать, но Менди Эдуар сделал отличный сейв
12'
11'
11'
Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
11'
Баокен Стефан из команды Анже делает передачу одноклубнику.
11'
Капелле Пьеррик из команды Анже отправил кросс в штрафную...
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
9'
9'
Сантамария Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
9'
8'
8'
7'
7'
7'
7'
Отличный пас сделал Думбия Мусса из команды Реймс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
6'
6'
Реймс начинает контратаку
6'
Баокен Стефан из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
5'
4'
Траоре Исмаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
4'
Реймс начинает контратаку
3'
Фокет Томас из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
2'
2'
2'
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Анже начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Реймс 1:1 Анже
Реймс
54.1% (93)
Ничья:
36.6% (63)
Анже
9.3% (16)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Реймс:
33.7% (58)
1:1 Ничья:
22.7% (39)
2:1 Реймс:
15.1% (26)
0:0 Ничья:
12.2% (21)
0:1 Анже:
5.8% (10)
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