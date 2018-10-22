  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Румыния
  5. Первая лига
2018-2019
Стадион:
Динамо Бухарест
0:1
Перерыв
Дунэря Кэлэраши
0'
21' Желтая карточка
Silviu Pana
0:1
22' Гол
Ndiaye Mediop
37' Желтая карточка
Georgian Honciu
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Georgian Honciu получил желтую карточку от судьи
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Ndiaye Mediop бьет в цель!
Желтая карточка
21'
Silviu Pana получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dinamo Bucuresti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Не только футбол

Итог 1 Осака Наоми 2 Стивенс Слоан
ПДВ 0 Салават Юлаев 1 Авангард
Итог 1 Кербер Анжелика 2 Бертенс Кики
Позже 0 Локомотив Я 0 Металлург Мг


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация