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2018-2019
Стадион: Центральный стадион Динамо
0:1
Перерыв
21' Желтая карточкаSilviu Pana
0:1
22' ГолNdiaye Mediop
37' Желтая карточкаGeorgian Honciu
|
21'
22'
0:1
37'
Состав команд
26
Пенедо
Хайме
90
Мезаг
Тедди
30
Alin
Seroni
44
Denis
Ispas
15
Silviu
Pana
Динамо Бухарест
- Основной состав
- 26 Пенедо Хайме Вратарь
- 4 Ханка Серджу Защитник
- 6 Mihai Popescu Защитник
- 90 Мезаг Тедди Защитник
- 93 Sergiu Popovici Защитник
- 22 Deian Sorescu Полузащитник
- 18 Купер Армандо Полузащитник
- 21 Tomislav Gomelt Полузащитник
- 20 Саломау Диогу Полузащитник
- 31 Суботич Даниэль Нападающий
- 7 Грозав Георге-Теодор Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Vlad Olteanu Защитник
- 19 Daniel Popa III Нападающий
- 99 Robert Moldoveanu
- 23 Ionut Serban I
- 12 Vlad Mutiu
- 27 Ricardo Grigore
- 2 Kino Delorge
- Главный тренер: Florin Bratu
Дунэря Кэлэраши
- Основной состав
- 25 Стратон Кэтэлин Вратарь
- 23 Глигоров Филип Защитник
- 30 Alin Seroni Защитник
- 17 Alin Dobrosavlevici Защитник
- 44 Denis Ispas Защитник
- 15 Silviu Pana Полузащитник
- 55 Бурчану Александру Полузащитник
- 22 Alexandru Muntean Полузащитник
- 89 Georgian Honciu Полузащитник
- 9 Nicolae Carnat Полузащитник
- 29 Ndiaye Mediop Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Cezar Andrei Lungu Вратарь
- 20 Bogdan Sandru Защитник
- 5 Симон Габриэл Полузащитник
- 8 Куку Стелиан Полузащитник
- 21 Кейта Амиду Полузащитник
- 33 Клеменс Саша Нападающий
- 11 Baudoin Kanda
- Главный тренер: Dan Alexa
Предыдущие игры
Динамо Бухарест (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 08.10.2018 Ботошани 2:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 28.09.2018 Динамо Бухарест 0:0 Сепси ПЛ
- 21.09.2018 КСМ Студенцеск 1:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 14.09.2018 Динамо Бухарест 1:2 Астра ПЛ
- 01.09.2018 Университатя Крайова 3:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 25.08.2018 Динамо Бухарест 2:1 Германнштадт ПЛ
- 19.08.2018 ЧФР Клуж 3:1 Динамо Бухарест ПЛ
- 13.08.2018 Динамо Бухарест 1:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 06.08.2018 Газ Метан Mедиаш 3:2 Динамо Бухарест ПЛ
- 29.07.2018 Стяуа 3:3 Динамо Бухарест ПЛ
- 22.07.2018 Динамо Бухарест 2:1 Волунтари ПЛ
- 01.06.2018 Динамо Бухарест 0:0 Сепси Л1ГБ
- 28.05.2018 Поли Тимишоара 1:3 Динамо Бухарест Л1
- 23.05.2018 Динамо Бухарест 2:0 Волунтари Л1
- 19.05.2018 Конкордия Кьяжна 0:4 Динамо Бухарест Л1
- 15.05.2018 Ювентус Бухарест 0:2 Динамо Бухарест Л1
- 12.05.2018 Динамо Бухарест 2:0 Ботошани Л1
- 06.05.2018 Газ Метан Mедиаш 2:3 Динамо Бухарест Л1
- 30.04.2018 Сепси 2:0 Динамо Бухарест Л1
- 20.04.2018 Динамо Бухарест 1:0 Поли Тимишоара Л1
Дунэря Кэлэраши (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 07.10.2018 Дунэря Кэлэраши 1:1 Волунтари ПЛ
- 01.10.2018 Конкордия Кьяжна 1:1 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 23.09.2018 Стяуа 2:0 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 15.09.2018 Дунэря Кэлэраши 3:2 Ботошани ПЛ
- 31.08.2018 Сепси 1:0 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 25.08.2018 Дунэря Кэлэраши 2:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 18.08.2018 Астра 1:1 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 12.08.2018 Дунэря Кэлэраши 1:3 Университатя Крайова ПЛ
- 05.08.2018 Германнштадт 1:1 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 28.07.2018 Дунэря Кэлэраши 0:0 ЧФР Клуж ПЛ
- 22.07.2018 Вииторул Констанца 0:1 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 06.07.2018 Малатьяспор 1:0 Дунэря Кэлэраши ТМК
- 02.06.2018 Металоглобус 0:2 Дунэря Кэлэраши ЛI
- 26.05.2018 Дунэря Кэлэраши 0:0 Киндия Тырговиште ЛI
- 21.05.2018 FC Arges Pitesti 2:0 Дунэря Кэлэраши ЛI
- 17.05.2018 Дунэря Кэлэраши 2:0 Брэила ЛI
- 12.05.2018 Тыргу-Муреш 0:3 Дунэря Кэлэраши ЛI
- 05.05.2018 Дунэря Кэлэраши 3:1 Рипенсия Тимишоара ЛI
- 29.04.2018 Луцяфэрул 1:2 Дунэря Кэлэраши ЛI
- 25.04.2018 Дунэря Кэлэраши 3:1 Рапид Сучава ЛI
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|12
|6
|5
|1
|14 - 8
|23
|2.
|Стяуа
|12
|6
|3
|3
|25 - 13
|21
|3.
|Газ Метан Mедиаш
|12
|6
|2
|4
|15 - 17
|20
|4.
|Астра
|12
|5
|5
|2
|16 - 8
|20
|5.
|Вииторул Констанца
|12
|6
|1
|5
|14 - 14
|19
|6.
|Университатя Крайова
|12
|5
|4
|3
|20 - 11
|19
|7.
|Сепси
|12
|5
|4
|3
|14 - 9
|19
|8.
|Дунэря Кэлэраши
|1:0
|12
|4
|5
|3
|12 - 12
|17
|9.
|Ботошани
|12
|3
|6
|3
|16 - 15
|15
|10.
|КСМ Студенцеск
|12
|4
|2
|6
|11 - 17
|14
|11.
|Конкордия Кьяжна
|12
|4
|2
|6
|10 - 19
|14
|12.
|Динамо Бухарест
|0:1
|12
|3
|2
|7
|12 - 20
|11
|13.
|Германнштадт
|12
|2
|2
|8
|9 - 16
|8
|14.
|Волунтари
|12
|1
|5
|6
|13 - 22
|8
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Georgian Honciu получил желтую карточку от судьи
22'
Г О О О О Л - Ndiaye Mediop бьет в цель!
21'
Silviu Pana получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dinamo Bucuresti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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