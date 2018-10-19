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Стадион: Ян Брейдель
1:1
Конец матча
30' Желтая карточкаВерстрате Луи
1:0
55' ГолВанакен Ханс
1:1
60' ГолВеллиос Апостолос
|
30'
55'
1:0
60'
1:1
Состав команд
77
Мата
Клинтон
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
26
Ритс
Матс
10
Резаи
Кавех
33
Руф
Дави
28
Daam
Foulon
15
Paul
Keita
22
Nana
Ampomah
Брюгге 3-5-2
- Основной состав
- 1 Летица Карло Вратарь
- 15 Митрович Матей Защитник
- 44 Мехеле Брандон Защитник
- 24 Денсвил Стефано Защитник
- 77 Мата Клинтон Полузащитник
- 25 Вормер Руд Полузащитник
- 20 Ванакен Ханс Полузащитник
- 26 Ритс Матс Полузащитник
- 47 Груневелд Арнаут Полузащитник
- 9 Воссен Йелле Нападающий
- 10 Резаи Кавех Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Хорват Этан Вратарь
- 5 Пулен Бенуа Защитник
- 35 Декарли Сауло Защитник
- 18 Накамба Марвелус Полузащитник
- 19 Влитинк Тибо Полузащитник
- 80 Икома Луис Нападающий
- 42 Бонавентуре Деннис Нападающий
- 16 Шрейверс Сьебе Нападающий
- 7 Уэсли Мораес Нападающий
- Главный тренер: Леко Иван
Васланд-Беверен 4-2-3-1
- Основной состав
- 33 Руф Дави Вратарь
- 28 Daam Foulon Защитник
- 23 Maximiliano Caufriez Защитник
- 26 Aleksandar Vukotic Защитник
- 3 Milan Massop Защитник
- 13 Верстрате Луи Полузащитник
- 15 Paul Keita Полузащитник
- 11 Бадибанга Бени Полузащитник
- 10 Ванцо Флориано Полузащитник
- 22 Nana Ampomah Полузащитник
- 39 Веллиос Апостолос Нападающий
- Запасные игроки
- 89 Дебатти Кевин Вратарь
- 52 Шрайверс Юр Защитник
- 2 Tobias Sahlquist Защитник
- 8 Djihad Bizimana Полузащитник
- 5 Лулич Карло Полузащитник
- 12 Ндао Ламин Нападающий
- 14 Denzel Jubitana
- 20 Daan Heymans
- Главный тренер: Yannick Ferrera
Предыдущие игры
Брюгге (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 07.10.2018 Стандард 3:1 Брюгге ПДА
- 03.10.2018 Атлетико М 3:1 Брюгге ЛЧ
- 29.09.2018 Брюгге 4:0 Серкль Брюгге ПДА
- 26.09.2018 Дейнзе 2:0 Брюгге К
- 23.09.2018 Гент 0:4 Брюгге ПДА
- 18.09.2018 Брюгге 0:1 Боруссия Д ЛЧ
- 14.09.2018 Брюгге 2:1 Локерен ПДА
- 31.08.2018 Зульте-Варегем 2:5 Брюгге ПДА
- 26.08.2018 Брюгге 2:1 Андерлехт ПДА
- 19.08.2018 Ройал Антверпен 1:1 Брюгге ПДА
- 10.08.2018 Брюгге 3:0 Кортрейк ПДА
- 05.08.2018 Мускрон-Перювельз 0:1 Брюгге ПДА
- 29.07.2018 Брюгге 5:2 Эйпен ПДА
- 22.07.2018 Брюгге 2:1 Стандард С
- 18.07.2018 Мехелен 0:0 Брюгге ТМК
- 14.07.2018 Брюгге 3:1 Хапоэль Хайфа ТМК
- 04.07.2018 Стяуа 1:1 Брюгге ТМК
- 30.06.2018 Торхаут 0:6 Брюгге ТМК
- 22.06.2018 Хейст 0:11 Брюгге ТМК
- 20.05.2018 Брюгге 0:1 Гент ПДА
Васланд-Беверен (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 11.10.2018 Васланд-Беверен 0:3 Кёльн ТМК
- 06.10.2018 Васланд-Беверен 1:1 Остенде ПДА
- 29.09.2018 Мускрон-Перювельз 0:3 Васланд-Беверен ПДА
- 25.09.2018 Васланд-Беверен 1:2 KFC Mandel United К
- 22.09.2018 Васланд-Беверен 1:1 Шарлеруа ПДА
- 15.09.2018 Васланд-Беверен 0:0 Эйпен ПДА
- 01.09.2018 Локерен 1:0 Васланд-Беверен ПДА
- 26.08.2018 Генк 3:2 Васланд-Беверен ПДА
- 18.08.2018 Васланд-Беверен 2:2 Сент-Трюйден ПДА
- 12.08.2018 Гент 4:1 Васланд-Беверен ПДА
- 03.08.2018 Васланд-Беверен 0:0 Стандард ПДА
- 28.07.2018 Зульте-Варегем 2:2 Васланд-Беверен ПДА
- 21.07.2018 Васланд-Беверен 3:0 Мехелен ТМК
- 15.07.2018 Беерсхот-Вильрейк 1:1 Васланд-Беверен ТМК
- 07.07.2018 Серкль Брюгге 2:1 Васланд-Беверен ТМК
- 30.06.2018 Сент-Никлаас 1:3 Васланд-Беверен ТМК
- 27.06.2018 Свелта Мелселе 0:5 Васланд-Беверен ТМК
- 18.05.2018 Васланд-Беверен 1:3 Кортрейк ПДА
- 11.05.2018 Льерс 0:5 Васланд-Беверен ПДА
- 08.05.2018 Зульте-Варегем 8:0 Васланд-Беверен ПДА
Последние игры между собой
Брюгге: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 2
Васланд-Беверен: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 9
- 11.02.2018 Васланд-Беверен 1:1 Брюгге Первый дивизион А
- 19.11.2017 Брюгге 3:0 Васланд-Беверен Первый дивизион А
- 25.01.2017 Брюгге 2:1 Васланд-Беверен Лига Про
- 09.09.2016 Васланд-Беверен 1:0 Брюгге Лига Про
- 24.01.2016 Васланд-Беверен 1:2 Брюгге Лига Про
- 20.09.2015 Брюгге 5:1 Васланд-Беверен Лига Про
- 22.11.2014 Брюгге 4:2 Васланд-Беверен Лига Жюпиле
- 26.07.2014 Васланд-Беверен 0:2 Брюгге Лига Жюпиле
- 26.12.2013 Брюгге 1:2 Васланд-Беверен Лига Жюпиле
- 01.09.2013 Васланд-Беверен 1:2 Брюгге Лига Жюпиле
- 17.11.2012 Васланд-Беверен 2:6 Брюгге Лига Жюпиле
- 28.07.2012 Брюгге 3:1 Васланд-Беверен Лига Жюпиле
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|10
|8
|2
|0
|31 - 10
|26
|2.
|Брюгге
|11
|8
|2
|1
|29 - 11
|26
|3.
|Андерлехт
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|4.
|Ройал Антверпен
|10
|5
|4
|1
|14 - 8
|19
|5.
|Стандард
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|18
|6.
|Сент-Трюйден
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|7.
|Гент
|10
|4
|2
|4
|19 - 21
|14
|8.
|Остенде
|10
|4
|2
|4
|14 - 17
|14
|9.
|Серкль Брюгге
|10
|3
|3
|4
|11 - 18
|12
|10.
|Шарлеруа
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|11.
|Кортрейк
|10
|3
|2
|5
|13 - 17
|11
|12.
|Эйпен
|10
|3
|1
|6
|13 - 22
|10
|13.
|Васланд-Беверен
|11
|1
|7
|3
|13 - 15
|10
|14.
|Локерен
|10
|1
|2
|7
|8 - 20
|5
|15.
|Зульте-Варегем
|10
|1
|2
|7
|13 - 27
|5
|16.
|Мускрон-Перювельз
|10
|1
|1
|8
|4 - 16
|4
Второй тайм
90'
Васланд-Беверен делает замену. Веллиос Апостолос уходит с поля, а Tobias Salquist выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Васланд-Беверен делает замену. Бадибанга Бени уходит с поля, а Шрайверс Юр выходит на его замену.
71'
Брюгге делает замену. Мата Клинтон уходит с поля, а Влитинк Тибо выходит на его замену.
60'
Г О О О О Л - Веллиос Апостолос бьет в цель!
56'
Брюгге делает замену. Резаи Кавех уходит с поля, а Уэсли Мораес выходит на его замену.
55'
Г О О О О Л - Ванакен Ханс бьет в цель!
51'
Васланд-Беверен делает замену. Ванцо Флориано уходит с поля, а Лулич Карло выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Брюгге делает замену. Груневелд Арнаут уходит с поля, а Бонавентуре Деннис выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
30'
Верстрате Луи получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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