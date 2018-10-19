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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Брюгге
1:1
Конец матча
Васланд-Беверен
0'
30' Желтая карточка
Верстрате Луи
1:0
55' Гол
Ванакен Ханс
1:1
60' Гол
Веллиос Апостолос
90'+6
Второй тайм
90'
Васланд-Беверен делает замену. Веллиос Апостолос уходит с поля, а Tobias Salquist выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Васланд-Беверен делает замену. Бадибанга Бени уходит с поля, а Шрайверс Юр выходит на его замену.
71'
Брюгге делает замену. Мата Клинтон уходит с поля, а Влитинк Тибо выходит на его замену.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Веллиос Апостолос бьет в цель!
56'
Брюгге делает замену. Резаи Кавех уходит с поля, а Уэсли Мораес выходит на его замену.
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Ванакен Ханс бьет в цель!
51'
Васланд-Беверен делает замену. Ванцо Флориано уходит с поля, а Лулич Карло выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Брюгге делает замену. Груневелд Арнаут уходит с поля, а Бонавентуре Деннис выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
30'
Верстрате Луи получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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