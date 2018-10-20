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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Кортрейк
2:1
Второй тайм: 76'
Сент-Трюйден
0'
0:1
7' Гол
Камада Даити
1:1
25' Гол
Jovan Stojanovic I
2:1
45' Гол
Jovan Stojanovic I
71' Желтая карточка
Де Сар Жюльен
76'
Второй тайм
Желтая карточка
71'
Де Сар Жюльен получил желтую карточку от судьи
66'
Кортрейк делает замену. Jovan Stojanovic уходит с поля, а Харисис Харилаос выходит на его замену.
59'
Сент-Труйден делает замену. Санкон Ибраима уходит с поля, а Elton Acolatse выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Jovan Stojanovic бьет в цель!
30'
Кортрейк делает замену. Brendan Hines-Ike уходит с поля, а Азуни Ларри выходит на его замену.
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Jovan Stojanovic бьет в цель!
24'
Сент-Труйден делает замену. Casper de Norre уходит с поля, а Санкон Ибраима выходит на его замену.
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Камада Даити бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldensporenstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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