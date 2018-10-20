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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Гульденспоренстадион
2:1
Второй тайм: 76'
0:1
7' ГолКамада Даити
1:1
25' ГолJovan Stojanovic I
2:1
45' ГолJovan Stojanovic I
71' Желтая карточкаДе Сар Жюльен
|
7'
0:1
25'
1:1
45'
2:1
71'
Состав команд
27
Уали
Идир
33
Эндо
Ватару
15
Камада
Даити
11
Yohan
Boli
Кортрейк 4-2-3-1
- Основной состав
- 28 Камински Томас Вратарь
- 13 Brendan Hines-Ike Защитник
- 15 Christophe Lepoint Защитник
- 4 Кагельмахер Гари Защитник
- 30 Д'Эне Кристоф Защитник
- 14 Ван дер Брюгген Ханнес Полузащитник
- 23 Де Сар Жюльен Полузащитник
- 27 Уали Идир Полузащитник
- 11 Jovan Stojanovic I Полузащитник
- 7 Номбе Мбойо Полузащитник
- 20 Авенатти Фелипе Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Брюззезе Себастьен Вратарь
- 72 Petar Golubovic Защитник
- 21 Харисис Харилаос Полузащитник
- 26 Elohim Rolland Полузащитник
- 5 Азуни Ларри Полузащитник
- 8 Аджагун Абдул Полузащитник
- 25 Alioune Camara
- 12 Jarno De Smet
- 18 Jean-Marco Touali
- 10 Rubenilson Kanu II
- Главный тренер: Глен де Боек
Сент-Трюйден 3-4-2-1
- Основной состав
- 1 Степпе Кенни Вратарь
- 3 Takehiro Tomiyasu Защитник
- 26 Тейшейра Жорже Защитник
- 4 Гарсия Пол Защитник
- 7 Ботака Жордан Полузащитник
- 33 Эндо Ватару Полузащитник
- 12 Samuel Asamoah Полузащитник
- 24 Casper de Norre Полузащитник
- 5 Де Сар Алексис Полузащитник
- 15 Камада Даити Полузащитник
- 11 Yohan Boli Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Пирар Люка Вратарь
- 23 Sascha Kotysch Защитник
- 27 Лежар Жонатан Полузащитник
- 14 Alexandre De Bruyn Полузащитник
- 8 Санкон Ибраима Полузащитник
- 29 Elton Acolatse Полузащитник
- 18 Гладон Пол Нападающий
- Главный тренер: Марк Брис
Предыдущие игры
Кортрейк (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 06.10.2018 Локерен 1:3 Кортрейк ПДА
- 28.09.2018 Кортрейк 1:3 Эйпен ПДА
- 25.09.2018 СВ Харелбеке 0:1 Кортрейк К
- 21.09.2018 Зульте-Варегем 0:2 Кортрейк ПДА
- 16.09.2018 Мускрон-Перювельз 1:0 Кортрейк ПДА
- 02.09.2018 Кортрейк 3:3 Генк ПДА
- 25.08.2018 Шарлеруа 0:2 Кортрейк ПДА
- 18.08.2018 Кортрейк 1:2 Остенде ПДА
- 10.08.2018 Брюгге 3:0 Кортрейк ПДА
- 04.08.2018 Ройал Антверпен 0:0 Кортрейк ПДА
- 28.07.2018 Кортрейк 1:4 Андерлехт ПДА
- 21.07.2018 Кортрейк 1:2 Метц ТМК
- 12.07.2018 Рузеларе 1:1 Кортрейк ТМК
- 30.06.2018 KSK Geluwe 1:11 Кортрейк ТМК
- 26.06.2018 KFC Mandel United 0:2 Кортрейк ТМК
- 23.06.2018 KRC Bissegem 1:9 Кортрейк ТМК
- 18.05.2018 Васланд-Беверен 1:3 Кортрейк ПДА
- 11.05.2018 Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 08.05.2018 АХ Лёвен 0:2 Кортрейк ПДА
- 05.05.2018 Кортрейк 1:2 Зульте-Варегем ПДА
Сент-Трюйден (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 06.10.2018 Сент-Трюйден 3:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 30.09.2018 Андерлехт 0:0 Сент-Трюйден ПДА
- 26.09.2018 Сент-Трюйден 3:0 KFC Duffel К
- 22.09.2018 Сент-Трюйден 2:0 Ройал Антверпен ПДА
- 16.09.2018 Гент 1:2 Сент-Трюйден ПДА
- 01.09.2018 Сент-Трюйден 1:0 Остенде ПДА
- 25.08.2018 Стандард 3:2 Сент-Трюйден ПДА
- 18.08.2018 Васланд-Беверен 2:2 Сент-Трюйден ПДА
- 11.08.2018 Сент-Трюйден 1:1 Локерен ПДА
- 05.08.2018 Генк 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 28.07.2018 Сент-Трюйден 0:0 Серкль Брюгге ПДА
- 14.07.2018 Ломмель 0:1 Сент-Трюйден ТМК
- 12.07.2018 Спувен-Мопертинген 0:8 Сент-Трюйден ТМК
- 27.06.2018 Тес Спорт 0:2 Сент-Трюйден ТМК
- 26.06.2018 Herk FC 0:6 Сент-Трюйден ТМК
- 23.06.2018 Веллен 0:6 Сент-Трюйден ТМК
- 19.05.2018 Сент-Трюйден 1:1 Локерен ПДА
- 12.05.2018 Ройал Антверпен 1:2 Сент-Трюйден ПДА
- 09.05.2018 Сент-Трюйден 3:2 Беерсхот-Вильрейк ПДА
- 05.05.2018 Эйпен 3:1 Сент-Трюйден ПДА
Последние игры между собой
Кортрейк: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Сент-Трюйден: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
- 03.02.2018 Сент-Трюйден 0:2 Кортрейк Первый дивизион А
- 18.11.2017 Кортрейк 3:2 Сент-Трюйден Первый дивизион А
- 10.12.2016 Кортрейк 0:1 Сент-Трюйден Лига Про
- 27.08.2016 Сент-Трюйден 1:2 Кортрейк Лига Про
- 20.02.2016 Кортрейк 3:0 Сент-Трюйден Лига Про
- 25.10.2015 Сент-Трюйден 2:1 Кортрейк Лига Про
- 16.01.2013 Кортрейк 1:0 Сент-Трюйден Кубок Бельгии
- 12.12.2012 Сент-Трюйден 0:0 Кортрейк Кубок Бельгии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|1:0
|11
|9
|2
|0
|32 - 10
|29
|2.
|Брюгге
|11
|8
|2
|1
|29 - 11
|26
|3.
|Ройал Антверпен
|1:0
|11
|6
|4
|1
|15 - 8
|22
|4.
|Андерлехт
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|5.
|Стандард
|11
|5
|4
|2
|17 - 10
|19
|6.
|Сент-Трюйден
|1:2
|11
|4
|5
|2
|15 - 11
|17
|7.
|Гент
|10
|4
|2
|4
|19 - 21
|14
|8.
|Остенде
|10
|4
|2
|4
|14 - 17
|14
|9.
|Кортрейк
|2:1
|11
|4
|2
|5
|15 - 18
|14
|10.
|Серкль Брюгге
|10
|3
|3
|4
|11 - 18
|12
|11.
|Шарлеруа
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|12.
|Эйпен
|0:1
|11
|3
|1
|7
|13 - 23
|10
|13.
|Васланд-Беверен
|11
|1
|7
|3
|13 - 15
|10
|14.
|Зульте-Варегем
|10
|1
|2
|7
|13 - 27
|5
|15.
|Мускрон-Перювельз
|11
|1
|2
|8
|4 - 16
|5
|16.
|Локерен
|0:1
|11
|1
|2
|8
|8 - 21
|5
Второй тайм
71'
Де Сар Жюльен получил желтую карточку от судьи
66'
Кортрейк делает замену. Jovan Stojanovic уходит с поля, а Харисис Харилаос выходит на его замену.
59'
Сент-Труйден делает замену. Санкон Ибраима уходит с поля, а Elton Acolatse выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Jovan Stojanovic бьет в цель!
30'
Кортрейк делает замену. Brendan Hines-Ike уходит с поля, а Азуни Ларри выходит на его замену.
25'
Г О О О О Л - Jovan Stojanovic бьет в цель!
24'
Сент-Труйден делает замену. Casper de Norre уходит с поля, а Санкон Ибраима выходит на его замену.
7'
Г О О О О Л - Камада Даити бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldensporenstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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