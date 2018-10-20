Стадион: Стад Мишель д'Орнано
Второй тайм
81'
81'
Фофана Гессума возвращается на поле.
81'
Матч возобновлен
81'
Ох, нехорошо это выглядит. Фофана Гессума получил травму и медбригада забирает его с поля.
80'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
80'
Фофана Гессума на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Джику Александр пробует нанести удар издали, но Йонссон Карл-Йохан держит все под контролем
78'
Тактическая замена. Гради Жонатан уходит с поля и его заменяет Армугом Йоэль
78'
Роделен Ронни из команды Генгам толкнул локтем оппонента. Это Бамму Ясин заработал фол
77'
Гради Жонатан из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Деминге Джесси из команды Кан отправил кросс в штрафную...
76'
76'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Табану Франк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Тактическая замена. Жюлан Натаэль уходит с поля и его заменяет Роделен Ронни
75'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
75'
Судья сигнализирует, что Джику Александр из команды Кан поставил подножку. Пострадал Блас Людовик
74'
74'
74'
73'
73'
Койта Джеги выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
73'
Фофана Гессума выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Нинга Родрике из команды Кан отправил кросс в штрафную...
72'
71'
Жюлан Натаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Бенезе Николя из команды Генгам сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
70'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
69'
69'
68'
68'
68'
67'
67'
Игрок из команды Кан вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
66'
66'
Койта Джеги выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
65'
Судья сигнализирует, что Бамму Ясин из команды Кан поставил подножку. Пострадал Бенезе Николя
64'
64'
Деминге Джесси из команды Кан пробил со штрафного, но очень мимо цели.
63'
Удар от ворот произведет Генгам
62'
Гради Жонатан из команды Кан навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
62'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
61'
Судья сигнализирует, что Дидо Этьен из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Бове Клаудио
61'
Тактическая замена. Хауи Саиф-Эдин уходит с поля и его заменяет Нинга Родрике
60'
Тактическая замена. Петерс Стеф уходит с поля и его заменяет Деминге Джесси
60'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
60'
Кривелли Энцо наказан за толчок Табану Франк
59'
59'
Блас Людовик пробует нанести удар издали, но Самба Брис держит все под контролем
58'
Хауи Саиф-Эдин из команды Кан играет слишком грубо. Табану Франк оказался на газоне.
57'
Бенезе Николя из команды Генгам сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
57'
Ребошу Педру из команды Генгам делает пас партнеру.
57'
56'
Жюлан Натаэль имел все шансы забить, но Самба Брис сделал отличный сейв!
56'
Бенезе Николя из команды Генгам делает навес прямо в штрафную.
56'
Гильберт Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
54'
53'
53'
53'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
51'
51'
51'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
50'
Судья сигнализирует, что Онианге Принс из команды Кан поставил подножку. Пострадал Фофана Гессума
49'
Бове Клаудио нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Кривелли Энцо из команды Кан делает пас партнеру.
49'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает пас партнеру.
49'
49'
Бове Клаудио из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
47'
47'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
45'
Бенезе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Судья сигнализирует, что Джику Александр из команды Кан поставил подножку. Пострадал Бенезе Николя
44'
Бамму Ясин из команды Кан опасно и грубо сыграл. Йонссон Карл-Йохан пострадал.
43'
Йонссон Карл-Йохан из команды Генгам сделал отличный сейв!
43'
Почти гол! Онианге Принс пробил головой по воротам, но Йонссон Карл-Йохан спас!
43'
Петерс Стеф из команды Кан подал угловой слева.
42'
Икоко Джордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
41'
41'
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
40'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
40'
Табану Франк навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
39'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Джику Александр из команды Кан.
39'
Бенезе Николя имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
38'
37'
36'
35'
Судья сигнализирует, что Бове Клаудио из команды Кан поставил подножку. Пострадал Икоко Джордан
35'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
35'
33'
32'
31'
30'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
30'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
30'
29'
28'
27'
Блас Людовик нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Судья свистит. Петерс Стеф атаковал сзади соперника. Это Бенезе Николя заработал своей команде штрафной
25'
Бенезе Николя из команды Генгам навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
25'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
24'
Табану Франк из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Бамму Ясин пострадал.
23'
22'
22'
22'
Кривелли Энцо наказан за толчок Койта Джеги
22'
Игрок из команды Кан вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
20'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
19'
Бове Клаудио задерживает мяч рукой
18'
Гради Жонатан из команды Кан опасно и грубо сыграл. Блас Людовик пострадал.
17'
17'
16'
Дидо Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Петерс Стеф из команды Кан подал угловой справа.
15'
Табану Франк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
15'
Хауи Саиф-Эдин из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
14'
13'
13'
12'
12'
Бамму Ясин задерживает мяч рукой
12'
11'
Матч возобновлен
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
10'
10'
Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Табану Франк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Безумный фол. Бове Клаудио грубо играет против соперника. Пострадал Икоко Джордан
8'
8'
8'
7'
7'
Удар от ворот произведет Кан
7'
Блас Людовик не смог попасть в створ ударом издали
6'
6'
Икоко Джордан из команды Генгам в офсайде
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
5'
Судья сигнализирует, что Хауи Саиф-Эдин из команды Кан поставил подножку. Пострадал Койта Джеги
5'
Кривелли Энцо из команды Кан сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
4'
4'
3'
3'
Удар от ворот произведет Генгам
3'
Шанс! Бове Клаудио из команды Кан пробил головой, но мимо
3'
Бамму Ясин из команды Кан отправил кросс в штрафную...
2'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Кан начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Michel d'Ornano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Кан 0:0 Генгам
Кан
67.1% (116)
Ничья:
27.2% (47)
Генгам
5.8% (10)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Кан:
44.5% (77)
1:1 Ничья:
18.5% (32)
2:1 Кан:
16.8% (29)
0:0 Ничья:
6.4% (11)
2:0 Кан:
4% (7)
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