Первый тайм

46' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

45' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

45' Бенезе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Икоко Джордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

41' Йонссон Карл-Йохан взял и забрал мяч на выходе

40' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

40' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

40' Табану Франк навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Джику Александр из команды Кан

39' Бенезе Николя имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

35' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

33' Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

30' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

25' Бенезе Николя из команды Генгам навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

25' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

23' Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Игрок из команды Кан вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

20' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

17' Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Дидо Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Табану Франк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

14' Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

10' Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Табану Франк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

8' Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Кан

7' Блас Людовик не смог попасть в створ ударом издали

5' Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

5' Кривелли Энцо из команды Кан сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

4' Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Генгам

2' Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Кан начинает с центра поля