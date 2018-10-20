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Стадион:
Кан
0:0
Второй тайм: 82'
Генгам
0' 82'
Второй тайм
81'
Кан контролирует мяч.
Травма, повреждение
81'
Фофана Гессума возвращается на поле.
81'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
81'
Ох, нехорошо это выглядит. Фофана Гессума получил травму и медбригада забирает его с поля.
80'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Травма, повреждение
80'
Фофана Гессума на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Джику Александр пробует нанести удар издали, но Йонссон Карл-Йохан держит все под контролем
78'
Тактическая замена. Гради Жонатан уходит с поля и его заменяет Армугом Йоэль
Фол, нарушение
78'
Роделен Ронни из команды Генгам толкнул локтем оппонента. Это Бамму Ясин заработал фол
77'
Гради Жонатан из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Деминге Джесси из команды Кан отправил кросс в штрафную...
76'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Табану Франк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Тактическая замена. Жюлан Натаэль уходит с поля и его заменяет Роделен Ронни
75'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Джику Александр из команды Кан поставил подножку. Пострадал Блас Людовик
74'
Йонссон Карл-Йохан взял и забрал мяч на выходе
74'
Гради Жонатан из команды Кан отправил кросс в штрафную...
74'
Кан контролирует мяч.
73'
Кан контролирует мяч.
73'
Койта Джеги выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Гради Жонатан из команды Кан отправил кросс в штрафную...
73'
Фофана Гессума выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Нинга Родрике из команды Кан отправил кросс в штрафную...
72'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
Жюлан Натаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Бенезе Николя из команды Генгам сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
70'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
69'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
69'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
68'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
68'
Генгам контролирует мяч.
67'
Йонссон Карл-Йохан взял и забрал мяч на выходе
67'
Игрок из команды Кан вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
66'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
66'
Койта Джеги выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
66'
Кан контролирует мяч.
65'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Бамму Ясин из команды Кан поставил подножку. Пострадал Бенезе Николя
64'
Генгам контролирует мяч.
64'
Деминге Джесси из команды Кан пробил со штрафного, но очень мимо цели.
63'
Удар от ворот произведет Генгам
62'
Гради Жонатан из команды Кан навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
62'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Гради Жонатан из команды Кан отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Дидо Этьен из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Бове Клаудио
61'
Тактическая замена. Хауи Саиф-Эдин уходит с поля и его заменяет Нинга Родрике
60'
Тактическая замена. Петерс Стеф уходит с поля и его заменяет Деминге Джесси
60'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
Фол, нарушение
60'
Кривелли Энцо наказан за толчок Табану Франк
59'
Кан контролирует мяч.
59'
Блас Людовик пробует нанести удар издали, но Самба Брис держит все под контролем
Фол, нарушение
58'
Хауи Саиф-Эдин из команды Кан играет слишком грубо. Табану Франк оказался на газоне.
57'
Бенезе Николя из команды Генгам сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
57'
Ребошу Педру из команды Генгам делает пас партнеру.
57'
Кан контролирует мяч.
56'
Жюлан Натаэль имел все шансы забить, но Самба Брис сделал отличный сейв!
56'
Бенезе Николя из команды Генгам делает навес прямо в штрафную.
56'
Гильберт Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
55'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
54'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Кан контролирует мяч.
53'
Генгам контролирует мяч.
53'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Генгам контролирует мяч.
51'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Кан контролирует мяч.
50'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Онианге Принс из команды Кан поставил подножку. Пострадал Фофана Гессума
49'
Бове Клаудио нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Кривелли Энцо из команды Кан делает пас партнеру.
49'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает пас партнеру.
49'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Бове Клаудио из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Кан контролирует мяч.
47'
Кан контролирует мяч.
47'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Кан контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
45'
Бенезе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Джику Александр из команды Кан поставил подножку. Пострадал Бенезе Николя
Фол, нарушение
44'
Бамму Ясин из команды Кан опасно и грубо сыграл. Йонссон Карл-Йохан пострадал.
43'
Йонссон Карл-Йохан из команды Генгам сделал отличный сейв!
43'
Почти гол! Онианге Принс пробил головой по воротам, но Йонссон Карл-Йохан спас!
Угловой
43'
Петерс Стеф из команды Кан подал угловой слева.
42'
Икоко Джордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Гради Жонатан из команды Кан отправил кросс в штрафную...
41'
Генгам контролирует мяч.
41'
Йонссон Карл-Йохан взял и забрал мяч на выходе
41'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
40'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
Угловой
40'
Табану Франк навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
39'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Джику Александр из команды Кан.
39'
Бенезе Николя имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
38'
Кан контролирует мяч.
37'
Генгам контролирует мяч.
36'
Кан контролирует мяч.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Бове Клаудио из команды Кан поставил подножку. Пострадал Икоко Джордан
35'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
35'
Генгам контролирует мяч.
33'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Кан контролирует мяч.
31'
Генгам контролирует мяч.
30'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
30'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
30'
Кан контролирует мяч.
29'
Генгам контролирует мяч.
28'
Кан контролирует мяч.
27'
Блас Людовик нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
26'
Судья свистит. Петерс Стеф атаковал сзади соперника. Это Бенезе Николя заработал своей команде штрафной
25'
Бенезе Николя из команды Генгам навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
25'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
Фол, нарушение
24'
Табану Франк из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Бамму Ясин пострадал.
23'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
22'
Кривелли Энцо наказан за толчок Койта Джеги
22'
Игрок из команды Кан вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
20'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Фол, нарушение
19'
Бове Клаудио задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
18'
Гради Жонатан из команды Кан опасно и грубо сыграл. Блас Людовик пострадал.
17'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Дидо Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Петерс Стеф из команды Кан подал угловой справа.
15'
Табану Франк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
15'
Хауи Саиф-Эдин из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Генгам контролирует мяч.
13'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
12'
Бамму Ясин задерживает мяч рукой
12'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Матч возобновлен
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
10'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Табану Франк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Безумный фол. Бове Клаудио грубо играет против соперника. Пострадал Икоко Джордан
8'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Удар от ворот произведет Кан
7'
Блас Людовик не смог попасть в створ ударом издали
6'
Генгам контролирует мяч.
Офсайд
6'
Икоко Джордан из команды Генгам в офсайде
5'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Хауи Саиф-Эдин из команды Кан поставил подножку. Пострадал Койта Джеги
5'
Кривелли Энцо из команды Кан сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
4'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Генгам контролирует мяч.
3'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Удар от ворот произведет Генгам
3'
Шанс! Бове Клаудио из команды Кан пробил головой, но мимо
3'
Бамму Ясин из команды Кан отправил кросс в штрафную...
2'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Кан начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Michel d'Ornano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Кан 0:0 Генгам
Кан
67.1% (116)
Ничья:
27.2% (47)
Генгам
5.8% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

Кан:
44.5% (77)
Ничья:
18.5% (32)
Кан:
16.8% (29)
Ничья:
6.4% (11)
Кан:
4% (7)
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