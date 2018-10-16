Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Амьен

Стадион: Парк де Пренс
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Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - АмьенДо начала игры, которая состоится 20.10.2018, осталось 2 дня 9 часов 46 минут.
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Прогнозы на матч ПСЖ - Амьен
ПСЖ
94.2% (65)
Ничья:
0% (0)
Амьен
5.8% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 ПСЖ:
26.1% (18)
3:0 ПСЖ:
26.1% (18)
4:0 ПСЖ:
17.4% (12)
1:0 ПСЖ:
5.8% (4)
5:0 ПСЖ:
4.3% (3)
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