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Стадион:
Утрехт
1:1
Перерыв
АЗ Алкмаар
0'
0:1
3' Гол
Йонсен Бьорн
1:1
37' Гол
Эмануэльсон Урби
43' Желтая карточка
Мидтше Фредрик
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
45'
Гувара Леон не смог попасть в створ ударом издали
45'
Утрехт начинает контратаку
45'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
45'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Ван Оверем Йорис
Желтая карточка
43'
Мидтше Фредрик получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Эмануэльсон Урби
42'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Керк Гирано из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Мидтше Фредрик
Угловой
40'
Николя Гавори из команды Утрехт разыграл угловой с правого угла.
40'
Ван Оверем Йорис нанес удар, мяч был парирован, но Бизот Марко не удержал его в руках.
40'
Плохо сыграл Оуведжан Томас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
40'
Гувара Леон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
40'
Гувара Леон из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
Удар от ворот произведет Утрехт
38'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
38'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Керк Гирано сделал результативную передачу.
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Эмануэльсон Урби изменил счет на табло!
37'
Керк Гирано из команды Утрехт делает пас партнеру.
36'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
36'
ШАНС! Ван Оверем Йорис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
36'
Эмануэльсон Урби делает длинную передачу вперед
36'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Идрисси Уссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Угловой
35'
Николя Гавори из команды Утрехт подал угловой слева.
Угловой
35'
Николя Гавори из команды Утрехт подал угловой слева.
35'
Керк Гирано мяч отрикошетил от ворот
35'
Гувара Леон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
33'
Выглядело как неплохой момент. Эмануэльсон Урби из команды Утрехт закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
33'
Утрехт начинает контратаку
33'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Йонсен Бьорн мяча так и не получил
33'
Коопмейнерс Теун пробует нанести удар издали, но Йенсен Давид держит все под контролем
32'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
Фол, нарушение
32'
Идрисси Уссама наказан за толчок Йенсен Давид
31'
АЗ Алкмаар начинает контратаку
31'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
31'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
31'
Оуведжан Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Таннан Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
31'
Николя Гавори возвращается на поле.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Таннан Уссама
30'
Матч возобновлен
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Травма, повреждение
30'
Ох, нехорошо это выглядит. Николя Гавори получил травму и медбригада забирает его с поля.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Коопмейнерс Теун из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Густафссон Симон
29'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
29'
Николя Гавори возвращается на поле.
Травма, повреждение
28'
Ох, нехорошо это выглядит. Николя Гавори получил травму и медбригада забирает его с поля.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Таннан Уссама из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Свенссон Юнас
27'
Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
27'
Утрехт имеет хороший шанс забить.
26'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
26'
Таннан Уссама из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Свенссон Юнас пострадал.
25'
Йонсен Бьорн из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
25'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Ван Рейн Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Николя Гавори навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар опасно и грубо сыграл. Таннан Уссама пострадал.
23'
Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе
Угловой
23'
Коопмейнерс Теун из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
23'
Летсерт Тимо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
АЗ Алкмаар начинает контратаку
22'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Густафссон Симон
21'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Отличные скиллы показывает Идрисси Уссама, обводя своих соперников
21'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Матч возобновлен
21'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
20'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
19'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
18'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар в офсайде
15'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
15'
Клейбер Шон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Густафссон Симон нанес удар, мяч был парирован, но Бизот Марко не удержал его в руках.
14'
Таннан Уссама из команды Утрехт делает пас партнеру.
14'
Отличные скиллы показывает Таннан Уссама, обводя своих соперников
14'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
Офсайд
13'
Таннан Уссама из команды Утрехт в офсайде
13'
Летсерт Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
12'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
Бизот Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Керк Гирано из команды Утрехт подал угловой справа.
11'
Ван Оверем Йорис из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Эмануэльсон Урби
10'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
10'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
9'
Керк Гирано из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
8'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
7'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Керк Гирано
6'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
6'
Николя Гавори из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
6'
Ван Рейн Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Таннан Уссама из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
5'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 19%, [team2]: 81%.
4'
Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе
4'
Йонсен Бьорн из команды АЗ Алкмаар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
3'
Йонсен Бьорн из команды АЗ Алкмаар идет с мячом вперед на обострение...
3'
Оуведжан Томас сделал результативную передачу.
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Йонсен Бьорн изменил счет на табло!
3'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Офсайд
2'
Йонсен Бьорн из команды АЗ Алкмаар в офсайде
2'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
2'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
1'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
1'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Утрехт начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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