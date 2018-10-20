Стадион: Галгенваард
1:1
Перерыв
0:1
3' ГолЙонсен Бьорн
1:1
37' ГолЭмануэльсон Урби
43' Желтая карточкаМидтше Фредрик
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
Гувара Леон не смог попасть в створ ударом издали
45'
Утрехт начинает контратаку
45'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
45'
44'
Судья сигнализирует, что Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Ван Оверем Йорис
43'
Мидтше Фредрик получил желтую карточку от судьи
43'
Судья сигнализирует, что Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Эмануэльсон Урби
42'
42'
42'
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
40'
Судья сигнализирует, что Керк Гирано из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Мидтше Фредрик
40'
Николя Гавори из команды Утрехт разыграл угловой с правого угла.
40'
Ван Оверем Йорис нанес удар, мяч был парирован, но Бизот Марко не удержал его в руках.
40'
Плохо сыграл Оуведжан Томас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
40'
Гувара Леон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
40'
Гувара Леон из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
Удар от ворот произведет Утрехт
38'
38'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
37'
Керк Гирано сделал результативную передачу.
37'
Г О О О О Л - Эмануэльсон Урби изменил счет на табло!
37'
Керк Гирано из команды Утрехт делает пас партнеру.
36'
36'
ШАНС! Ван Оверем Йорис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
36'
Эмануэльсон Урби делает длинную передачу вперед
36'
35'
Идрисси Уссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
35'
Николя Гавори из команды Утрехт подал угловой слева.
35'
Николя Гавори из команды Утрехт подал угловой слева.
35'
Керк Гирано мяч отрикошетил от ворот
35'
Гувара Леон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
33'
Выглядело как неплохой момент. Эмануэльсон Урби из команды Утрехт закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
33'
Утрехт начинает контратаку
33'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Йонсен Бьорн мяча так и не получил
33'
Коопмейнерс Теун пробует нанести удар издали, но Йенсен Давид держит все под контролем
32'
32'
Идрисси Уссама наказан за толчок Йенсен Давид
31'
АЗ Алкмаар начинает контратаку
31'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
31'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
31'
Оуведжан Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Таннан Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Николя Гавори возвращается на поле.
30'
Судья сигнализирует, что Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Таннан Уссама
30'
Матч возобновлен
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
30'
Ох, нехорошо это выглядит. Николя Гавори получил травму и медбригада забирает его с поля.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Судья сигнализирует, что Коопмейнерс Теун из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Густафссон Симон
29'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Матч возобновлен
29'
Николя Гавори возвращается на поле.
28'
Ох, нехорошо это выглядит. Николя Гавори получил травму и медбригада забирает его с поля.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Судья сигнализирует, что Таннан Уссама из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Свенссон Юнас
27'
Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
27'
Утрехт имеет хороший шанс забить.
26'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Таннан Уссама из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Свенссон Юнас пострадал.
25'
Йонсен Бьорн из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
25'
25'
Ван Рейн Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Николя Гавори навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар опасно и грубо сыграл. Таннан Уссама пострадал.
23'
Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе
23'
Коопмейнерс Теун из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
23'
Летсерт Тимо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
АЗ Алкмаар начинает контратаку
22'
22'
Судья сигнализирует, что Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Густафссон Симон
21'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Отличные скиллы показывает Идрисси Уссама, обводя своих соперников
21'
21'
Матч возобновлен
21'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
20'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
19'
18'
17'
16'
16'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар в офсайде
15'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
15'
Клейбер Шон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Густафссон Симон нанес удар, мяч был парирован, но Бизот Марко не удержал его в руках.
14'
Таннан Уссама из команды Утрехт делает пас партнеру.
14'
Отличные скиллы показывает Таннан Уссама, обводя своих соперников
14'
13'
Таннан Уссама из команды Утрехт в офсайде
13'
Летсерт Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
12'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
Бизот Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Керк Гирано из команды Утрехт подал угловой справа.
11'
Ван Оверем Йорис из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Судья сигнализирует, что Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Эмануэльсон Урби
10'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
10'
9'
9'
Керк Гирано из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
8'
7'
7'
Судья сигнализирует, что Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Керк Гирано
6'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
6'
Николя Гавори из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
6'
Ван Рейн Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Таннан Уссама из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 19%, [team2]: 81%.
4'
Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе
4'
Йонсен Бьорн из команды АЗ Алкмаар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
3'
Йонсен Бьорн из команды АЗ Алкмаар идет с мячом вперед на обострение...
3'
Оуведжан Томас сделал результативную передачу.
3'
Г О О О О Л - Йонсен Бьорн изменил счет на табло!
3'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
2'
Йонсен Бьорн из команды АЗ Алкмаар в офсайде
2'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
2'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Утрехт начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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