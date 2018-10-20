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Стадион:
Херенвен
0:2
Перерыв
Аякс
0'
0:1
3' Гол
Шоне Лассе
0:2
42' Гол
Зиеш Хаким
44' Желтая карточка
Торсби Мортен
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Ван де Бек Донни из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Хег Даниэль
45'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
45'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
44'
Торсби Мортен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
44'
Торсби Мортен из команды Херенвен опасно и грубо сыграл. Зиеш Хаким пострадал.
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Зиеш Хаким забивает!
42'
Де Йонг Френки нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
Угловой
42'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
42'
Пири Кик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
42'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Бюлтхейс Дэйв выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Тадич Душан из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
41'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
39'
После дальнего удара, который нанес Шоне Лассе мяч отбит вратарем
38'
Аякс контролирует мяч.
37'
Удар от ворот произведет Херенвен
37'
Зиеш Хаким из команды Аякс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
36'
Удар от ворот произведет Херенвен
36'
Зиеш Хаким из команды Аякс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
36'
Онана Андре взял и забрал мяч на выходе
36'
Влап Михел из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Дольберг Каспер из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Флоранюс Шерел
34'
После дальнего удара, который нанес Зиеш Хаким мяч отбит вратарем
33'
Бюлтхейс Дэйв выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
33'
Бюлтхейс Дэйв предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
33'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
32'
Пири Кик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Пири Кик из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Ниссен Расмус
Фол, нарушение
31'
Вебер Максимилиан из команды Аякс играет слишком грубо. Ламмерс Сэм оказался на газоне.
30'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
Фол, нарушение
29'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен толкнул локтем оппонента. Это Блинд Дэйли заработал фол
29'
ШАНС! Дольберг Каспер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
29'
Отличные скиллы показывает Дольберг Каспер, обводя своих соперников
29'
Опасность! Де Йонг Френки из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Вебер Максимилиан из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Торсби Мортен
27'
Аякс контролирует мяч.
26'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
После дальнего удара, который нанес Зенели Арбер мяч отбит вратарем
26'
Отличные скиллы показывает Зенели Арбер, обводя своих соперников
25'
После дальнего удара, который нанес Ламмерс Сэм мяч отбит вратарем
25'
Отличные скиллы показывает Ламмерс Сэм, обводя своих соперников
25'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
24'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Удар от ворот произведет Херенвен
23'
Ван де Бек Донни не смог попасть в створ ударом издали
23'
Дольберг Каспер из команды Аякс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
22'
Ниссен Расмус из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
22'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
22'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Флоранюс Шерел из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Дольберг Каспер
20'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
20'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
19'
Опасность! Кобаяси Юки из команды Херенвен отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
18'
Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе
17'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Дольберг Каспер
16'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Ниссен Расмус из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Зенели Арбер
15'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
14'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе
14'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
13'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Ниссен Расмус из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Торсби Мортен
12'
Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе
12'
Де Йонг Френки из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
Угловой
12'
Шоне Лассе из команды Аякс разыграл угловой с правого угла.
11'
Хег Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Ниссен Расмус из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
11'
Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе
11'
Плохо сыграл Блинд Дэйли - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
11'
Зенели Арбер из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
10'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
9'
Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе
9'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
9'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Торсби Мортен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
8'
Ван де Бек Донни мяч отрикошетил от ворот
8'
Отличные скиллы показывает Ван де Бек Донни, обводя своих соперников
8'
После дальнего удара, который нанес Зиеш Хаким мяч отбит вратарем
7'
Пири Кик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
7'
Удар от ворот произведет Аякс
6'
Ламмерс Сэм не смог попасть в створ ударом издали
6'
Отличные скиллы показывает Ламмерс Сэм, обводя своих соперников
6'
Ринстра Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
6'
Кобаяси Юки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
5'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
5'
Бюлтхейс Дэйв предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Де Йонг Френки из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Пири Кик из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Зиеш Хаким
4'
Удар от ворот произведет Херенвен
4'
Блинд Дэйли не смог попасть в створ ударом издали
3'
Блинд Дэйли сделал результативную передачу.
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Шоне Лассе из команды Аякс переиграл вратаря дальним ударом!
3'
Блинд Дэйли из команды Аякс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
2'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Аякс контролирует мяч.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Херенвен начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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