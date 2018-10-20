Стадион: Абе Ленстра
0:1
3' ГолШоне Лассе
0:2
42' ГолЗиеш Хаким
44' Желтая карточкаТорсби Мортен
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Судья сигнализирует, что Ван де Бек Донни из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Хег Даниэль
45'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
45'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Торсби Мортен получил желтую карточку от судьи
44'
Торсби Мортен из команды Херенвен опасно и грубо сыграл. Зиеш Хаким пострадал.
42'
Г О О О О Л - Зиеш Хаким забивает!
42'
Де Йонг Френки нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
42'
42'
Пири Кик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
42'
42'
Бюлтхейс Дэйв выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Тадич Душан из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
41'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
39'
После дальнего удара, который нанес Шоне Лассе мяч отбит вратарем
38'
37'
37'
Зиеш Хаким из команды Аякс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
36'
36'
Зиеш Хаким из команды Аякс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
36'
Онана Андре взял и забрал мяч на выходе
36'
Влап Михел из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
35'
Судья сигнализирует, что Дольберг Каспер из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Флоранюс Шерел
34'
После дальнего удара, который нанес Зиеш Хаким мяч отбит вратарем
33'
Бюлтхейс Дэйв выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
33'
Бюлтхейс Дэйв предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
32'
Пири Кик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
31'
Судья сигнализирует, что Пири Кик из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Ниссен Расмус
31'
Вебер Максимилиан из команды Аякс играет слишком грубо. Ламмерс Сэм оказался на газоне.
30'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
29'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен толкнул локтем оппонента. Это Блинд Дэйли заработал фол
29'
ШАНС! Дольберг Каспер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
29'
Отличные скиллы показывает Дольберг Каспер, обводя своих соперников
29'
Опасность! Де Йонг Френки из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
28'
Судья сигнализирует, что Вебер Максимилиан из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Торсби Мортен
27'
26'
26'
После дальнего удара, который нанес Зенели Арбер мяч отбит вратарем
26'
Отличные скиллы показывает Зенели Арбер, обводя своих соперников
25'
После дальнего удара, который нанес Ламмерс Сэм мяч отбит вратарем
25'
Отличные скиллы показывает Ламмерс Сэм, обводя своих соперников
25'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
24'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
23'
23'
Ван де Бек Донни не смог попасть в створ ударом издали
23'
Дольберг Каспер из команды Аякс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
22'
Ниссен Расмус из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
22'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
22'
21'
Судья сигнализирует, что Флоранюс Шерел из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Дольберг Каспер
20'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
20'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
19'
Опасность! Кобаяси Юки из команды Херенвен отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
18'
17'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Судья сигнализирует, что Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Дольберг Каспер
16'
15'
Судья сигнализирует, что Ниссен Расмус из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Зенели Арбер
15'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
14'
14'
14'
13'
13'
13'
12'
Судья сигнализирует, что Ниссен Расмус из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Торсби Мортен
12'
12'
Де Йонг Френки из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
12'
Шоне Лассе из команды Аякс разыграл угловой с правого угла.
11'
Хег Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Ниссен Расмус из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
11'
11'
Плохо сыграл Блинд Дэйли - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
11'
Зенели Арбер из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
10'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
9'
9'
9'
9'
Торсби Мортен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
8'
Ван де Бек Донни мяч отрикошетил от ворот
8'
Отличные скиллы показывает Ван де Бек Донни, обводя своих соперников
8'
После дальнего удара, который нанес Зиеш Хаким мяч отбит вратарем
7'
Пири Кик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
Удар от ворот произведет Аякс
6'
Ламмерс Сэм не смог попасть в створ ударом издали
6'
Отличные скиллы показывает Ламмерс Сэм, обводя своих соперников
6'
Ринстра Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
6'
Кобаяси Юки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
5'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
5'
Бюлтхейс Дэйв предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Де Йонг Френки из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
4'
Судья сигнализирует, что Пири Кик из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Зиеш Хаким
4'
4'
Блинд Дэйли не смог попасть в створ ударом издали
3'
Блинд Дэйли сделал результативную передачу.
3'
Г О О О О Л - Шоне Лассе из команды Аякс переиграл вратаря дальним ударом!
3'
Блинд Дэйли из команды Аякс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
2'
2'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Херенвен начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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