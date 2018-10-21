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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Avaya Stadium
Состав команд
24
Nick
Lima
20
Годой
Анибал
24
Kortne
Ford
27
Винне
Деклан
19
Прайс
Джек
26
Cole
Bassett
17
Dillon
Serna
Сан-Хосе Эрткуэйкс 4-4-2
- Основной состав
- 18 James Marcinkowski Вратарь
- 24 Nick Lima Защитник
- 15 James Ockford Защитник
- 3 Аффольтер Франсуа Защитник
- 6 Салинас Ши Защитник
- 14 Jackson Yueill Полузащитник
- 20 Годой Анибал Полузащитник
- 26 Eric Calvillo Полузащитник
- 22 Tommy Thompson Полузащитник
- 8 Вондоловски Крис Нападающий
- 9 Хюсен Дэнни Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Andrew Tarbell Вратарь
- 23 Юнгвирт Флориан Защитник
- 7 Эрикссон Магнус I Полузащитник
- 96 Luis Fernandes Полузащитник
- 11 Казаишвили Валерий Нападающий
- 30 Yeferson Quintana
- 35 Gilbert Fuentes
- Главный тренер: Steve Ralston
Колорадо Рэпидс 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Ховард Тим Вратарь
- 94 Marlon Hairston Защитник
- 44 Axel Sjoeberg Защитник
- 24 Kortne Ford Защитник
- 27 Винне Деклан Защитник
- 21 Боатенг Бисмарк Полузащитник
- 19 Прайс Джек Полузащитник
- 26 Cole Bassett Полузащитник
- 10 Акоста Келлин II Полузащитник
- 11 Гаши Шкельзен Нападающий
- 17 Dillon Serna Нападающий
- Запасные игроки
- 50 Andrew Dykstra Вратарь
- 8 Блумберг Юхан Полузащитник
- 90 Enzo Martinez Нападающий
- 7 Барнс Жиль Нападающий
- 13 Samuel Vines
- 15 Sam Hamilton
- 12 Niki Jackson
- Главный тренер: Хадсон Энтони
Предыдущие игры
Сан-Хосе Эрткуэйкс (последние 20 матчей: +2 =6 -12)
- 07.10.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 30.09.2018 Хьюстон Динамо 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 22.09.2018 Лос-Анджелес 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 20.09.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Атланта Юнайтед М
- 16.09.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:5 Спортинг Канзас-Сити М
- 02.09.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 30.08.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Даллас М
- 26.08.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Ванкувер Уайткэпс М
- 19.08.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Торонто М
- 12.08.2018 Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 05.08.2018 Даллас 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 29.07.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Реал Солт-Лейк М
- 26.07.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс М
- 23.07.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Манчестер Юнайтед ТМК
- 15.07.2018 Монреаль Импакт 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 08.07.2018 Портленд Тимберс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 01.07.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 24.06.2018 Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 14.06.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Нью-Инглэнд Революшн М
- 10.06.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Лос-Анджелес М
Колорадо Рэпидс (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 13.10.2018 Миннесота Юнайтед 0:2 Колорадо Рэпидс М
- 07.10.2018 Колорадо Рэпидс 0:3 Лос-Анджелес М
- 29.09.2018 Сиэтл Саундерс 4:0 Колорадо Рэпидс М
- 23.09.2018 Коламбус Крю 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 15.09.2018 Колорадо Рэпидс 0:3 Атланта Юнайтед М
- 09.09.2018 Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 26.08.2018 Колорадо Рэпидс 0:6 Реал Солт-Лейк М
- 20.08.2018 Лос-Анджелес 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 15.08.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс М
- 12.08.2018 Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 05.08.2018 Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 29.07.2018 Ди Си Юнайтед 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 22.07.2018 Реал Солт-Лейк 2:2 Колорадо Рэпидс М
- 15.07.2018 Колорадо Рэпидс 0:0 Хьюстон Динамо М
- 08.07.2018 Монреаль Импакт 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 05.07.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 02.07.2018 Ванкувер Уайткэпс 0:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.06.2018 Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 14.06.2018 Колорадо Рэпидс 2:2 Чикаго Файр М
- 10.06.2018 Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс М
Последние игры между собой
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Колорадо Рэпидс: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
- 12.08.2018 Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 30.07.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 13.05.2017 Колорадо Рэпидс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 14.10.2016 Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 18.09.2016 Колорадо Рэпидс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 06.03.2016 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 15.08.2015 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 09.05.2015 Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 28.09.2014 Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 08.05.2014 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 20.04.2014 Колорадо Рэпидс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 10.10.2013 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 16.06.2013 Колорадо Рэпидс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 19.05.2013 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 07.10.2012 Колорадо Рэпидс 1:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 26.08.2012 Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 21.06.2012 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 25.09.2011 Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 14.08.2011 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Колорадо Рэпидс МЛС
- 14.11.2010 Колорадо Рэпидс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|33
|21
|5
|7
|61 - 33
|68
|2.
|Атланта Юнайтед
|1:1
|33
|20
|7
|6
|67 - 40
|67
|3.
|Нью-Йорк Сити
|33
|15
|8
|10
|56 - 44
|53
|4.
|Ди Си Юнайтед
|1:1
|33
|14
|9
|10
|60 - 48
|51
|5.
|Филадельфия Юнион
|33
|15
|5
|13
|48 - 47
|50
|6.
|Коламбус Крю
|33
|13
|9
|11
|40 - 43
|48
|7.
|Монреаль Импакт
|33
|14
|4
|15
|47 - 52
|46
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|33
|9
|11
|13
|48 - 55
|38
|9.
|Торонто
|33
|9
|6
|18
|55 - 63
|33
|10.
|Чикаго Файр
|33
|8
|7
|18
|48 - 61
|31
|11.
|Орландо Сити
|33
|8
|4
|21
|43 - 73
|28
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|32
|16
|9
|7
|51 - 39
|57
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|32
|16
|8
|8
|60 - 39
|56
|3.
|Лос-Анджелес
|32
|16
|8
|8
|65 - 48
|56
|4.
|Сиэтл Саундерс
|2:0
|32
|16
|5
|11
|47 - 34
|53
|5.
|Портленд Тимберс
|32
|14
|9
|9
|50 - 46
|51
|6.
|Реал Солт-Лейк
|33
|14
|7
|12
|55 - 55
|49
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|32
|12
|9
|11
|61 - 60
|45
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|32
|12
|7
|13
|50 - 64
|43
|9.
|Миннесота Юнайтед
|32
|11
|3
|18
|46 - 65
|36
|10.
|Хьюстон Динамо
|32
|9
|8
|15
|53 - 53
|35
|11.
|Колорадо Рэпидс
|32
|7
|6
|19
|34 - 62
|27
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|32
|4
|8
|20
|48 - 69
|20
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Avaya Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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