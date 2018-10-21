- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Banc of California Stadium
Состав команд
24
Lee
Nguyen
10
Вела
Карлос
11
Aaron
Kovar
46
Brett
Levis
66
Хазаль
Али
19
Erik
Hurtado
29
Рейна
Йорди
20
Шеа
Брек
Лос-Анджелес 4-3-3
- Основной состав
- 1 Миллер Тайлер Вратарь
- 3 Бейташур Стивен Защитник
- 6 Данило Силва Защитник
- 25 Walker Zimmerman Защитник
- 2 Jordan Harvey Защитник
- 33 Фейлхабер Бенни Полузащитник
- 24 Lee Nguyen Полузащитник
- 10 Вела Карлос Полузащитник
- 11 Aaron Kovar Нападающий
- 99 Диоманде Адама Нападающий
- 9 Diego Rossi Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Якович Деян Защитник
- 44 Моутинью Жоау Полузащитник
- 8 Орта Андре Полузащитник
- 21 Уренья Марко Нападающий
- 7 Latif Blessing
- 20 Eduard Atuesta
- 22 Luis Lopez III
- Главный тренер: Брэдли Боб
Ванкувер Уайткэпс 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Маринович Стефан Вратарь
- 28 Jakob Nerwinski Защитник
- 4 Уостон Кендаль Защитник
- 2 Генри Донейл Защитник
- 46 Brett Levis Защитник
- 66 Хазаль Али Полузащитник
- 19 Erik Hurtado Полузащитник
- 31 Russell Teibert Полузащитник
- 29 Рейна Йорди Полузащитник
- 20 Шеа Брек Полузащитник
- 67 Дэвис Альфонсо Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Brian Rowe Вратарь
- 8 Фелипе Мартинс Защитник
- 22 Маунд Аарон Защитник
- 3 Sean Franklin Защитник
- 11 Nicolas Mezquida Полузащитник
- 77 Матч Джордон Полузащитник
- 9 Блондель Энтони Нападающий
- Главный тренер: Craig Dalrymple
Предыдущие игры
Лос-Анджелес (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 13.10.2018 Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо М
- 07.10.2018 Колорадо Рэпидс 0:3 Лос-Анджелес М
- 29.09.2018 Чикаго Файр 3:1 Лос-Анджелес М
- 22.09.2018 Лос-Анджелес 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 16.09.2018 Лос-Анджелес 1:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 02.09.2018 Торонто 2:4 Лос-Анджелес М
- 25.08.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес М
- 20.08.2018 Лос-Анджелес 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 16.08.2018 Лос-Анджелес 2:0 Реал Солт-Лейк М
- 12.08.2018 Лос-Анджелес 0:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 09.08.2018 Хьюстон Динамо 3:3 Лос-Анджелес ОК
- 06.08.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Лос-Анджелес М
- 27.07.2018 Лос-Анджелес 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 23.07.2018 Миннесота Юнайтед 5:1 Лос-Анджелес М
- 19.07.2018 Лос-Анджелес 3:2 Портленд Тимберс ОК
- 16.07.2018 Лос-Анджелес 0:0 Портленд Тимберс М
- 08.07.2018 Лос-Анджелес 4:1 Орландо Сити М
- 04.07.2018 Хьюстон Динамо 2:2 Лос-Анджелес М
- 01.07.2018 Лос-Анджелес 4:1 Филадельфия Юнион М
- 24.06.2018 Лос-Анджелес 2:0 Коламбус Крю М
Ванкувер Уайткэпс (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 18.10.2018 Ванкувер Уайткэпс 1:4 Спортинг Канзас-Сити М
- 07.10.2018 Торонто 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 30.09.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 24.09.2018 Ванкувер Уайткэпс 1:2 Даллас М
- 16.09.2018 Ванкувер Уайткэпс 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 02.09.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 26.08.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Ванкувер Уайткэпс М
- 19.08.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 12.08.2018 Портленд Тимберс 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 05.08.2018 Нью-Йорк Сити 2:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 29.07.2018 Ванкувер Уайткэпс 4:2 Миннесота Юнайтед М
- 15.07.2018 Ди Си Юнайтед 3:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 08.07.2018 Ванкувер Уайткэпс 3:2 Чикаго Файр М
- 02.07.2018 Ванкувер Уайткэпс 0:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.06.2018 Филадельфия Юнион 4:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 10.06.2018 Ванкувер Уайткэпс 5:2 Орландо Сити М
- 02.06.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 27.05.2018 Ванкувер Уайткэпс 3:3 Нью-Инглэнд Революшн М
- 19.05.2018 Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 17.05.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
Последние игры между собой
Лос-Анджелес: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ванкувер Уайткэпс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 14.04.2018 Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|33
|21
|5
|7
|61 - 33
|68
|2.
|Атланта Юнайтед
|1:1
|33
|20
|7
|6
|67 - 40
|67
|3.
|Нью-Йорк Сити
|33
|15
|8
|10
|56 - 44
|53
|4.
|Ди Си Юнайтед
|1:1
|33
|14
|9
|10
|60 - 48
|51
|5.
|Филадельфия Юнион
|33
|15
|5
|13
|48 - 47
|50
|6.
|Коламбус Крю
|33
|13
|9
|11
|40 - 43
|48
|7.
|Монреаль Импакт
|33
|14
|4
|15
|47 - 52
|46
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|33
|9
|11
|13
|48 - 55
|38
|9.
|Торонто
|33
|9
|6
|18
|55 - 63
|33
|10.
|Чикаго Файр
|33
|8
|7
|18
|48 - 61
|31
|11.
|Орландо Сити
|33
|8
|4
|21
|43 - 73
|28
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|32
|16
|9
|7
|51 - 39
|57
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|32
|16
|8
|8
|60 - 39
|56
|3.
|Лос-Анджелес
|32
|16
|8
|8
|65 - 48
|56
|4.
|Сиэтл Саундерс
|2:0
|32
|16
|5
|11
|47 - 34
|53
|5.
|Портленд Тимберс
|32
|14
|9
|9
|50 - 46
|51
|6.
|Реал Солт-Лейк
|33
|14
|7
|12
|55 - 55
|49
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|32
|12
|9
|11
|61 - 60
|45
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|32
|12
|7
|13
|50 - 64
|43
|9.
|Миннесота Юнайтед
|32
|11
|3
|18
|46 - 65
|36
|10.
|Хьюстон Динамо
|32
|9
|8
|15
|53 - 53
|35
|11.
|Колорадо Рэпидс
|32
|7
|6
|19
|34 - 62
|27
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|32
|4
|8
|20
|48 - 69
|20
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Banc of California Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация