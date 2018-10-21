  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. США
  5. МЛС
Стадион:
Монреаль Импакт
0:0
Второй тайм: 72'
Торонто
0'
1:0
35' Гол в свои ворота
Мавинга Крис
38' Желтая карточка
Санья Бакари
45' Желтая карточка
Осорио Джонатан
72'
Второй тайм
69'
Торонто делает замену. Jay Chapman уходит с поля, а Завалета Эрик выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Осорио Джонатан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
38'
Санья Бакари получил желтую карточку от судьи
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Мавинга Крис уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Saputo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Не только футбол

ПП 1 СКА 2 ЦСКА Москва
Итог США. Гонка
Позже 0 Салават Юлаев 0 Авангард


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация