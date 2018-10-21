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Стадион: Сапуто
0:0
Второй тайм: 72'
1:0
35' Гол в свои воротаМавинга Крис
38' Желтая карточкаСанья Бакари
45' Желтая карточкаОсорио Джонатан
|
35'
1:0
38'
45'
Состав команд
1
Буш
Ивен
33
Санья
Бакари
15
Фанни
Род
22
Райтала
Юкка
32
Азира
Майкл
23
Мавинга
Крис
96
Ауро
Альваро
14
Jay
Chapman
Монреаль Импакт 4-3-3
- Основной состав
- 1 Буш Ивен Вратарь
- 33 Санья Бакари Защитник
- 15 Фанни Род Защитник
- 4 Rudy Camacho Защитник
- 22 Райтала Юкка Защитник
- 32 Азира Майкл Полузащитник
- 6 Пьетт Самуэль Полузащитник
- 8 Тайдер Сафир Полузащитник
- 9 Сильва Алехандро Нападающий
- 30 Амариква Квинси Нападающий
- 10 Пиатти Игнасио Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Диоп Клемент Вратарь
- 18 Chris Duvall Защитник
- 2 Кабрера Виктор Защитник
- 16 Jeisson Vargas Полузащитник
- 21 Манкосу Маттео Нападающий
- 29 Mathieu Choiniere
- 13 Ken Krolicki
- Главный тренер: Гард Реми
Торонто 3-5-2
- Основной состав
- 25 Боно Александер Вратарь
- 9 Ван дер Виль Грегори Защитник
- 23 Мавинга Крис Защитник
- 5 Морган Эштон Защитник
- 96 Ауро Альваро Полузащитник
- 14 Jay Chapman Полузащитник
- 4 Брэдли Майкл Полузащитник
- 18 Дельгадо Марко Полузащитник
- 21 Осорио Джонатан Полузащитник
- 16 Дженсон Лукас Нападающий
- 10 Джовинко Себастьян Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ирвин Клинт Вратарь
- 15 Завалета Эрик Защитник
- 6 Хагглунд Ник Защитник
- 27 Liam Fraser Полузащитник
- 87 Рикеттс Тосайн Нападающий
- 54 Ryan Telfer
- 11 Jon Bakero
- Главный тренер: Вэнни Грег
Предыдущие игры
Монреаль Импакт (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 06.10.2018 Монреаль Импакт 3:0 Коламбус Крю М
- 30.09.2018 Ди Си Юнайтед 5:0 Монреаль Импакт М
- 23.09.2018 Монреаль Импакт 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 16.09.2018 Филадельфия Юнион 1:4 Монреаль Импакт М
- 02.09.2018 Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 26.08.2018 Торонто 3:1 Монреаль Импакт М
- 19.08.2018 Монреаль Импакт 2:1 Чикаго Файр М
- 12.08.2018 Реал Солт-Лейк 1:1 Монреаль Импакт М
- 05.08.2018 Монреаль Импакт 1:1 Ди Си Юнайтед М
- 29.07.2018 Монреаль Импакт 1:2 Атланта Юнайтед М
- 22.07.2018 Портленд Тимберс 2:2 Монреаль Импакт М
- 15.07.2018 Монреаль Импакт 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 12.07.2018 Нью-Йорк Сити 3:0 Монреаль Импакт М
- 08.07.2018 Монреаль Импакт 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 01.07.2018 Монреаль Импакт 2:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 24.06.2018 Орландо Сити 0:2 Монреаль Импакт М
- 14.06.2018 Монреаль Импакт 3:0 Орландо Сити М
- 10.06.2018 Даллас 2:0 Монреаль Импакт М
- 03.06.2018 Монреаль Импакт 1:0 Хьюстон Динамо М
- 27.05.2018 Миннесота Юнайтед 2:0 Монреаль Импакт М
Торонто (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 18.10.2018 Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто М
- 07.10.2018 Торонто 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 30.09.2018 Торонто 4:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 23.09.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто М
- 16.09.2018 Торонто 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 02.09.2018 Торонто 2:4 Лос-Анджелес М
- 30.08.2018 Портленд Тимберс 2:0 Торонто М
- 26.08.2018 Торонто 3:1 Монреаль Импакт М
- 19.08.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Торонто М
- 12.08.2018 Торонто 2:3 Нью-Йорк Сити М
- 04.08.2018 Атланта Юнайтед 2:2 Торонто М
- 29.07.2018 Торонто 3:0 Чикаго Файр М
- 22.07.2018 Чикаго Файр 1:2 Торонто М
- 15.07.2018 Орландо Сити 2:1 Торонто М
- 08.07.2018 Спортинг Канзас-Сити 2:2 Торонто М
- 05.07.2018 Миннесота Юнайтед 4:3 Торонто М
- 02.07.2018 Торонто 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 25.06.2018 Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто М
- 14.06.2018 Торонто 4:4 Ди Си Юнайтед М
- 09.06.2018 Филадельфия Юнион 0:2 Торонто М
Последние игры между собой
Монреаль Импакт: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Торонто: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
- 26.08.2018 Торонто 3:1 Монреаль Импакт МЛС
- 17.03.2018 Монреаль Импакт 1:0 Торонто МЛС
- 16.10.2017 Торонто 1:0 Монреаль Импакт МЛС
- 21.09.2017 Торонто 3:5 Монреаль Импакт МЛС
- 27.08.2017 Монреаль Импакт 1:3 Торонто МЛС
- 01.12.2016 Торонто 5:2 Монреаль Импакт МЛС
- 23.11.2016 Монреаль Импакт 3:2 Торонто МЛС
- 16.10.2016 Монреаль Импакт 2:2 Торонто МЛС
- 28.08.2016 Торонто 0:1 Монреаль Импакт МЛС
- 23.04.2016 Монреаль Импакт 0:2 Торонто МЛС
- 30.10.2015 Монреаль Импакт 3:0 Торонто МЛС
- 26.10.2015 Монреаль Импакт 2:1 Торонто МЛС
- 29.08.2015 Торонто 2:1 Монреаль Импакт МЛС
- 25.06.2015 Торонто 3:1 Монреаль Импакт МЛС
- 18.10.2014 Торонто 1:1 Монреаль Импакт МЛС
- 03.08.2014 Монреаль Импакт 0:2 Торонто МЛС
- 27.10.2013 Торонто 1:0 Монреаль Импакт МЛС
- 04.07.2013 Торонто 3:3 Монреаль Импакт МЛС
- 17.03.2013 Монреаль Импакт 2:1 Торонто МЛС
- 20.10.2012 Торонто 0:0 Монреаль Импакт МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0
|33
|21
|5
|7
|61 - 33
|68
|2.
|Атланта Юнайтед
|2:1
|33
|20
|7
|6
|67 - 40
|67
|3.
|Нью-Йорк Сити
|0:2
|33
|15
|8
|10
|55 - 43
|53
|4.
|Ди Си Юнайтед
|2:0
|33
|14
|9
|10
|59 - 47
|51
|5.
|Филадельфия Юнион
|0:1
|33
|15
|5
|13
|48 - 47
|50
|6.
|Коламбус Крю
|1:1
|33
|13
|10
|10
|40 - 42
|49
|7.
|Монреаль Импакт
|0:0
|33
|13
|5
|15
|45 - 52
|44
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|33
|9
|11
|13
|48 - 55
|38
|9.
|Торонто
|0:0
|33
|9
|7
|17
|55 - 61
|34
|10.
|Чикаго Файр
|1:2
|33
|8
|7
|18
|48 - 61
|31
|11.
|Орландо Сити
|1:1
|33
|7
|5
|21
|42 - 73
|26
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|32
|16
|9
|7
|51 - 39
|57
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|32
|16
|8
|8
|60 - 39
|56
|3.
|Лос-Анджелес
|32
|16
|8
|8
|65 - 48
|56
|4.
|Сиэтл Саундерс
|2:0
|32
|16
|5
|11
|47 - 34
|53
|5.
|Портленд Тимберс
|32
|14
|9
|9
|50 - 46
|51
|6.
|Реал Солт-Лейк
|33
|14
|7
|12
|55 - 55
|49
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|32
|12
|9
|11
|61 - 60
|45
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|32
|12
|7
|13
|50 - 64
|43
|9.
|Миннесота Юнайтед
|32
|11
|3
|18
|46 - 65
|36
|10.
|Хьюстон Динамо
|32
|9
|8
|15
|53 - 53
|35
|11.
|Колорадо Рэпидс
|32
|7
|6
|19
|34 - 62
|27
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|32
|4
|8
|20
|48 - 69
|20
Второй тайм
69'
Торонто делает замену. Jay Chapman уходит с поля, а Завалета Эрик выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Осорио Джонатан получил желтую карточку от судьи
38'
Санья Бакари получил желтую карточку от судьи
35'
Г О О О О Л - Мавинга Крис уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Saputo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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