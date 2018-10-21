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Стадион:
Ди Си Юнайтед
2:0
Второй тайм: 74'
Нью-Йорк Сити
0'
1:0
8' Гол
Руни Уэйн
2:0
24' Гол
Luciano Acosta
66' Желтая карточка
Valentin Castellanos
74'
Второй тайм
72'
Нью-Йорк Сити делает замену. Амагат Элой уходит с поля, а Эррера Янгель выходит на его замену.
Желтая карточка
66'
Valentin Castellanos получил желтую карточку от судьи
63'
Нью-Йорк Сити делает замену. Офори Эбенезер уходит с поля, а Тажури-Шради Исмаэль выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Luciano Acosta бьет в цель!
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Руни Уэйн бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Audi Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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