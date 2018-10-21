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Стадион: Audi Field
2:0
Второй тайм: 74'
1:0
8' ГолРуни Уэйн
2:0
24' ГолLuciano Acosta
66' Желтая карточкаValentin Castellanos
|
8'
1:0
24'
2:0
Состав команд
24
Хемид
Билл
15
Бирнбом
Стив
28
Joseph
Mora
22
Yamil
Asad
Ди Си Юнайтед 4-2-3-1
- Основной состав
- 24 Хемид Билл Вратарь
- 7 Арриола Пол Защитник
- 13 Брийян Фредерик Защитник
- 15 Бирнбом Стив Защитник
- 28 Joseph Mora Защитник
- 4 Каноуз Расселл Полузащитник
- 5 Морено Хуниор Полузащитник
- 8 Сегура Улисес Полузащитник
- 10 Luciano Acosta Полузащитник
- 22 Yamil Asad Полузащитник
- 9 Руни Уэйн Нападающий
- Запасные игроки
- 48 Travis Worra Вратарь
- 20 Jalen Robinson Защитник
- 12 Kevin Ellis Защитник
- 14 Nick DeLeon Защитник
- 18 Штибер Золтан Полузащитник
- 11 Мэттокс Даррен Нападающий
- 21 Christopher Durkin
- Главный тренер: Ben Olsen
Нью-Йорк Сити 4-1-3-2
- Основной состав
- 1 Джонсон Шон Вратарь
- 3 Тиннерхольм Антон Защитник
- 33 Sebastien Ibeagha Защитник
- 6 Alexander Martin Callens Asin Защитник
- 22 Матаррита Рональд Защитник
- 8 Ринг Александр Полузащитник
- 20 Амагат Элой Полузащитник
- 19 Jesus Medina Полузащитник
- 12 Офори Эбенезер Полузащитник
- 11 Valentin Castellanos Нападающий
- 7 Вилья Давид Нападающий
- Запасные игроки
- 41 Brad Stuver Вратарь
- 2 Ben Sweat Защитник
- 30 Эррера Янгель Полузащитник
- 15 Макнамара Томас Полузащитник
- 23 Уоллес Родни Нападающий
- 29 Тажури-Шради Исмаэль Нападающий
- 16 James Sands
- Главный тренер: Domenec Torrent
Предыдущие игры
Ди Си Юнайтед (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 18.10.2018 Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто М
- 14.10.2018 Ди Си Юнайтед 1:0 Даллас М
- 07.10.2018 Ди Си Юнайтед 2:1 Чикаго Файр М
- 30.09.2018 Ди Си Юнайтед 5:0 Монреаль Импакт М
- 16.09.2018 Ди Си Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 13.09.2018 Ди Си Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед М
- 09.09.2018 Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед М
- 03.09.2018 Ди Си Юнайтед 3:1 Атланта Юнайтед М
- 30.08.2018 Ди Си Юнайтед 0:2 Филадельфия Юнион М
- 27.08.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Ди Си Юнайтед М
- 20.08.2018 Ди Си Юнайтед 2:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 16.08.2018 Ди Си Юнайтед 4:1 Портленд Тимберс М
- 13.08.2018 Ди Си Юнайтед 3:2 Орландо Сити М
- 05.08.2018 Монреаль Импакт 1:1 Ди Си Юнайтед М
- 29.07.2018 Ди Си Юнайтед 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 26.07.2018 Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 15.07.2018 Ди Си Юнайтед 3:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 05.07.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Ди Си Юнайтед М
- 01.07.2018 Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Ди Си Юнайтед М
- 21.06.2018 Ди Си Юнайтед 1:1 Орландо Сити ОК
Нью-Йорк Сити (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 30.09.2018 Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити М
- 27.09.2018 Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр М
- 23.09.2018 Монреаль Импакт 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 09.09.2018 Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед М
- 06.09.2018 Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 02.09.2018 Коламбус Крю 2:1 Нью-Йорк Сити М
- 23.08.2018 Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 19.08.2018 Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Сити М
- 12.08.2018 Торонто 2:3 Нью-Йорк Сити М
- 05.08.2018 Нью-Йорк Сити 2:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 30.07.2018 Сиэтл Саундерс 3:1 Нью-Йорк Сити М
- 27.07.2018 Орландо Сити 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 15.07.2018 Нью-Йорк Сити 2:0 Коламбус Крю М
- 12.07.2018 Нью-Йорк Сити 3:0 Монреаль Импакт М
- 09.07.2018 Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 01.07.2018 Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити М
- 25.06.2018 Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто М
- 09.06.2018 Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед М
- 07.06.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Нью-Йорк Сити ОК
- 03.06.2018 Нью-Йорк Сити 3:0 Орландо Сити М
Последние игры между собой
Ди Си Юнайтед: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Нью-Йорк Сити: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
- 09.09.2018 Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС
- 08.04.2017 Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС
- 12.03.2017 Нью-Йорк Сити 4:0 Ди Си Юнайтед МЛС
- 16.10.2016 Ди Си Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити МЛС
- 02.09.2016 Нью-Йорк Сити 3:2 Ди Си Юнайтед МЛС
- 09.05.2016 Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Сити МЛС
- 03.10.2015 Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС
- 14.08.2015 Нью-Йорк Сити 3:1 Ди Си Юнайтед МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0
|33
|21
|5
|7
|61 - 33
|68
|2.
|Атланта Юнайтед
|2:1
|33
|20
|7
|6
|67 - 40
|67
|3.
|Нью-Йорк Сити
|0:2
|33
|15
|8
|10
|55 - 43
|53
|4.
|Ди Си Юнайтед
|2:0
|33
|14
|9
|10
|59 - 47
|51
|5.
|Филадельфия Юнион
|0:1
|33
|15
|5
|13
|48 - 47
|50
|6.
|Коламбус Крю
|1:1
|33
|13
|10
|10
|40 - 42
|49
|7.
|Монреаль Импакт
|0:0
|33
|13
|5
|15
|45 - 52
|44
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|33
|9
|11
|13
|48 - 55
|38
|9.
|Торонто
|0:0
|33
|9
|7
|17
|55 - 61
|34
|10.
|Чикаго Файр
|1:2
|33
|8
|7
|18
|48 - 61
|31
|11.
|Орландо Сити
|1:1
|33
|7
|5
|21
|42 - 73
|26
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|32
|16
|9
|7
|51 - 39
|57
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|32
|16
|8
|8
|60 - 39
|56
|3.
|Лос-Анджелес
|32
|16
|8
|8
|65 - 48
|56
|4.
|Сиэтл Саундерс
|2:0
|32
|16
|5
|11
|47 - 34
|53
|5.
|Портленд Тимберс
|32
|14
|9
|9
|50 - 46
|51
|6.
|Реал Солт-Лейк
|33
|14
|7
|12
|55 - 55
|49
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|32
|12
|9
|11
|61 - 60
|45
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|32
|12
|7
|13
|50 - 64
|43
|9.
|Миннесота Юнайтед
|32
|11
|3
|18
|46 - 65
|36
|10.
|Хьюстон Динамо
|32
|9
|8
|15
|53 - 53
|35
|11.
|Колорадо Рэпидс
|32
|7
|6
|19
|34 - 62
|27
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|32
|4
|8
|20
|48 - 69
|20
Второй тайм
72'
Нью-Йорк Сити делает замену. Амагат Элой уходит с поля, а Эррера Янгель выходит на его замену.
66'
Valentin Castellanos получил желтую карточку от судьи
63'
Нью-Йорк Сити делает замену. Офори Эбенезер уходит с поля, а Тажури-Шради Исмаэль выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
24'
Г О О О О Л - Luciano Acosta бьет в цель!
8'
Г О О О О Л - Руни Уэйн бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Audi Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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