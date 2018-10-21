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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: ББВА Компасс
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Состав команд
25
Eric
Bird
17
Элис
Альберт
24
Фрай
Стефан
20
Ким
Ки-Хи
14
Маршалл
Чэд
Хьюстон Динамо 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Tyler Deric Вратарь
- 20 ДеЛаГарза Эй Джей Защитник
- 4 Сендерос Филипп Защитник
- 2 Alejandro Fuenmayor Защитник
- 7 Бизли Дамаркус Защитник
- 27 Гарсия Оскар IV Полузащитник
- 25 Eric Bird Полузащитник
- 17 Элис Альберт Полузащитник
- 10 Мартинес Томас Полузащитник
- 31 Киото Роммель Полузащитник
- 9 Mauro Manotas Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Joe Willis Вратарь
- 14 Лундквист Адам Полузащитник
- 8 Memo Rodriguez Полузащитник
- 21 Пенья Роналдо Нападающий
- 12 Алварес Артуро Нападающий
- 16 Kevin Lacruz III
- 13 Luis Gil I
- Главный тренер: Wilmer Cabrera
Сиэтл Саундерс 4-2-3-1
- Основной состав
- 24 Фрай Стефан Вратарь
- 18 Леердам Келвин Защитник
- 20 Ким Ки-Хи Защитник
- 14 Маршалл Чэд Защитник
- 5 Толо Нуху Защитник
- 4 Свенссон Густаф Полузащитник
- 6 Алонсо Освальдо Полузащитник
- 7 Рольдан Кристиан Полузащитник
- 10 Лодейро Николас Полузащитник
- 8 Родригес Виктор II Полузащитник
- 9 Руидиас Рауль Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Jordan McCrary Защитник
- 90 Уэйлон Фрэнсис Защитник
- 21 Делем Жорди Полузащитник
- 17 Брюин Уилл Нападающий
- 70 Handwalla Bwana
- 35 Мередит Брайан
- 16 Alex Roldan
- Главный тренер: Шметцер Брайан
Предыдущие игры
Хьюстон Динамо (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 13.10.2018 Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо М
- 09.10.2018 Сиэтл Саундерс 4:1 Хьюстон Динамо М
- 30.09.2018 Хьюстон Динамо 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 27.09.2018 Хьюстон Динамо 3:0 Филадельфия Юнион ОК
- 23.09.2018 Орландо Сити 0:0 Хьюстон Динамо М
- 16.09.2018 Хьюстон Динамо 4:1 Портленд Тимберс М
- 02.09.2018 Даллас 4:2 Хьюстон Динамо М
- 30.08.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Хьюстон Динамо М
- 24.08.2018 Хьюстон Динамо 1:1 Даллас М
- 19.08.2018 Хьюстон Динамо 1:2 Реал Солт-Лейк М
- 12.08.2018 Коламбус Крю 1:0 Хьюстон Динамо М
- 09.08.2018 Хьюстон Динамо 3:3 Лос-Анджелес ОК
- 05.08.2018 Хьюстон Динамо 0:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 29.07.2018 Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо М
- 26.07.2018 Хьюстон Динамо 1:3 Филадельфия Юнион М
- 22.07.2018 Хьюстон Динамо 1:1 Даллас М
- 19.07.2018 Хьюстон Динамо 4:2 Спортинг Канзас-Сити ОК
- 15.07.2018 Колорадо Рэпидс 0:0 Хьюстон Динамо М
- 08.07.2018 Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 04.07.2018 Хьюстон Динамо 2:2 Лос-Анджелес М
Сиэтл Саундерс (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 18.10.2018 Орландо Сити 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 09.10.2018 Сиэтл Саундерс 4:1 Хьюстон Динамо М
- 29.09.2018 Сиэтл Саундерс 4:0 Колорадо Рэпидс М
- 24.09.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сиэтл Саундерс М
- 20.09.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Филадельфия Юнион М
- 16.09.2018 Ванкувер Уайткэпс 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 01.09.2018 Сиэтл Саундерс 3:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 27.08.2018 Портленд Тимберс 0:1 Сиэтл Саундерс М
- 18.08.2018 Сиэтл Саундерс 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 13.08.2018 Сиэтл Саундерс 2:1 Даллас М
- 05.08.2018 Миннесота Юнайтед 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 30.07.2018 Сиэтл Саундерс 3:1 Нью-Йорк Сити М
- 26.07.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс М
- 15.07.2018 Атланта Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс М
- 08.07.2018 Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 05.07.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 30.06.2018 Сиэтл Саундерс 2:3 Портленд Тимберс М
- 24.06.2018 Сиэтл Саундерс 1:1 Чикаго Файр М
- 14.06.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Сиэтл Саундерс М
- 10.06.2018 Сиэтл Саундерс 2:1 Ди Си Юнайтед М
Последние игры между собой
Хьюстон Динамо: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 7
Сиэтл Саундерс: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 5
- 09.10.2018 Сиэтл Саундерс 4:1 Хьюстон Динамо МЛС
- 01.12.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 22.11.2017 Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс МЛС
- 05.06.2017 Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 05.03.2017 Хьюстон Динамо 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 13.10.2016 Сиэтл Саундерс 0:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 25.08.2016 Хьюстон Динамо 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 10.04.2016 Хьюстон Динамо 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 19.10.2015 Хьюстон Динамо 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 05.04.2015 Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 11.08.2014 Сиэтл Саундерс 2:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 18.08.2013 Хьюстон Динамо 3:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 31.07.2011 Хьюстон Динамо 3:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 26.03.2011 Сиэтл Саундерс 1:1 Хьюстон Динамо МЛС
- 24.10.2010 Хьюстон Динамо 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 08.11.2009 Хьюстон Динамо 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС
- 30.10.2009 Сиэтл Саундерс 0:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 24.08.2009 Хьюстон Динамо 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 12.07.2009 Сиэтл Саундерс 2:1 Хьюстон Динамо МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|33
|21
|5
|7
|61 - 33
|68
|2.
|Атланта Юнайтед
|1:1
|33
|20
|7
|6
|67 - 40
|67
|3.
|Нью-Йорк Сити
|33
|15
|8
|10
|56 - 44
|53
|4.
|Ди Си Юнайтед
|1:1
|33
|14
|9
|10
|60 - 48
|51
|5.
|Филадельфия Юнион
|33
|15
|5
|13
|48 - 47
|50
|6.
|Коламбус Крю
|33
|13
|9
|11
|40 - 43
|48
|7.
|Монреаль Импакт
|33
|14
|4
|15
|47 - 52
|46
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|33
|9
|11
|13
|48 - 55
|38
|9.
|Торонто
|33
|9
|6
|18
|55 - 63
|33
|10.
|Чикаго Файр
|33
|8
|7
|18
|48 - 61
|31
|11.
|Орландо Сити
|33
|8
|4
|21
|43 - 73
|28
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|32
|16
|9
|7
|51 - 39
|57
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|32
|16
|8
|8
|60 - 39
|56
|3.
|Лос-Анджелес
|32
|16
|8
|8
|65 - 48
|56
|4.
|Сиэтл Саундерс
|2:0
|32
|16
|5
|11
|47 - 34
|53
|5.
|Портленд Тимберс
|32
|14
|9
|9
|50 - 46
|51
|6.
|Реал Солт-Лейк
|33
|14
|7
|12
|55 - 55
|49
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|32
|12
|9
|11
|61 - 60
|45
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|32
|12
|7
|13
|50 - 64
|43
|9.
|Миннесота Юнайтед
|32
|11
|3
|18
|46 - 65
|36
|10.
|Хьюстон Динамо
|32
|9
|8
|15
|53 - 53
|35
|11.
|Колорадо Рэпидс
|32
|7
|6
|19
|34 - 62
|27
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|32
|4
|8
|20
|48 - 69
|20
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BBVA Compass Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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