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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: TCF Bank Stadium
Состав команд
28
Matt
Lampson
30
Eric
Miller
12
Fernando
Bob
Миннесота Юнайтед 4-2-3-1
- Основной состав
- 28 Matt Lampson Вратарь
- 30 Eric Miller Защитник
- 15 Боксолл Михаэл Защитник
- 14 Brent Kallman Защитник
- 5 Кальво Франсиско Защитник
- 12 Fernando Bob Полузащитник
- 26 Collen Warner Полузащитник
- 10 Miguel Ibarra I Полузащитник
- 25 Кинтеро Карлос Полузащитник
- 20 Шуллер Расмус Полузащитник
- 9 Angelo Rodriguez Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Тьессон Джером Защитник
- 17 Collin Martin Полузащитник
- 11 Ибарра Ромарио Нападающий
- 99 Abu Danladi
- 31 Luiz Fernando II
- 22 Wyatt Omsberg
- 24 Alex Kapp
- Главный тренер: Adrian Heath
Лос-Анджелес Гэлакси 4-4-2
- Основной состав
- 1 Бингэм Дэвид Вратарь
- 25 Фельтшер Рольф Защитник
- 5 Стирс Дэниэл Защитник
- 4 David Romney Защитник
- 3 Коул Эшли Защитник
- 7 Алессандрини Ромен Полузащитник
- 17 Ллетгет Себастьян Полузащитник
- 8 Дос Сантос Хонатан Полузащитник
- 24 Emmanuel Okyere Boateng I Полузащитник
- 11 Камара Ола Нападающий
- 9 Ибрагимович Златан Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Sheanon Williams Защитник
- 16 Шельвик Йорген Защитник
- 2 Китчен Перри Полузащитник
- 14 Servando Carrasco Полузащитник
- 6 Хусидич Баджо Полузащитник
- 15 Ariel Lassiter Нападающий
- 41 Justin vom Steeg
- Главный тренер: Dominic Kinnear
Предыдущие игры
Миннесота Юнайтед (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 13.10.2018 Миннесота Юнайтед 0:2 Колорадо Рэпидс М
- 07.10.2018 Филадельфия Юнион 5:1 Миннесота Юнайтед М
- 30.09.2018 Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити М
- 23.09.2018 Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс М
- 16.09.2018 Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед М
- 13.09.2018 Ди Си Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед М
- 26.08.2018 Спортинг Канзас-Сити 2:0 Миннесота Юнайтед М
- 19.08.2018 Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед М
- 12.08.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Миннесота Юнайтед М
- 05.08.2018 Миннесота Юнайтед 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 29.07.2018 Ванкувер Уайткэпс 4:2 Миннесота Юнайтед М
- 23.07.2018 Миннесота Юнайтед 5:1 Лос-Анджелес М
- 19.07.2018 Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 15.07.2018 Миннесота Юнайтед 3:2 Реал Солт-Лейк М
- 08.07.2018 Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 05.07.2018 Миннесота Юнайтед 4:3 Торонто М
- 30.06.2018 Миннесота Юнайтед 0:1 Даллас М
- 24.06.2018 Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 19.06.2018 Хьюстон Динамо 1:0 Миннесота Юнайтед ОК
- 07.06.2018 Цинциннати 0:0 Миннесота Юнайтед ОК
Лос-Анджелес Гэлакси (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 07.10.2018 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 30.09.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 24.09.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сиэтл Саундерс М
- 16.09.2018 Торонто 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 02.09.2018 Реал Солт-Лейк 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 25.08.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес М
- 18.08.2018 Сиэтл Саундерс 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 15.08.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс М
- 12.08.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Миннесота Юнайтед М
- 05.08.2018 Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 30.07.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 4:3 Орландо Сити М
- 27.07.2018 Лос-Анджелес 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 22.07.2018 Филадельфия Юнион 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 15.07.2018 Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 08.07.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 4:0 Коламбус Крю М
- 05.07.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Ди Си Юнайтед М
- 01.07.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 16.06.2018 Портленд Тимберс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси ОК
- 10.06.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Реал Солт-Лейк М
- 07.06.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Голден Стэйт Форс ОК
Последние игры между собой
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|33
|21
|5
|7
|61 - 33
|68
|2.
|Атланта Юнайтед
|1:1
|33
|20
|7
|6
|67 - 40
|67
|3.
|Нью-Йорк Сити
|33
|15
|8
|10
|56 - 44
|53
|4.
|Ди Си Юнайтед
|1:1
|33
|14
|9
|10
|60 - 48
|51
|5.
|Филадельфия Юнион
|33
|15
|5
|13
|48 - 47
|50
|6.
|Коламбус Крю
|33
|13
|9
|11
|40 - 43
|48
|7.
|Монреаль Импакт
|33
|14
|4
|15
|47 - 52
|46
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|33
|9
|11
|13
|48 - 55
|38
|9.
|Торонто
|33
|9
|6
|18
|55 - 63
|33
|10.
|Чикаго Файр
|33
|8
|7
|18
|48 - 61
|31
|11.
|Орландо Сити
|33
|8
|4
|21
|43 - 73
|28
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|32
|16
|9
|7
|51 - 39
|57
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|32
|16
|8
|8
|60 - 39
|56
|3.
|Лос-Анджелес
|32
|16
|8
|8
|65 - 48
|56
|4.
|Сиэтл Саундерс
|2:0
|32
|16
|5
|11
|47 - 34
|53
|5.
|Портленд Тимберс
|32
|14
|9
|9
|50 - 46
|51
|6.
|Реал Солт-Лейк
|33
|14
|7
|12
|55 - 55
|49
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|32
|12
|9
|11
|61 - 60
|45
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|32
|12
|7
|13
|50 - 64
|43
|9.
|Миннесота Юнайтед
|32
|11
|3
|18
|46 - 65
|36
|10.
|Хьюстон Динамо
|32
|9
|8
|15
|53 - 53
|35
|11.
|Колорадо Рэпидс
|32
|7
|6
|19
|34 - 62
|27
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|32
|4
|8
|20
|48 - 69
|20
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TCF Bank Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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