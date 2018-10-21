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Стадион:
Орландо Сити
1:1
Второй тайм: 72'
Коламбус Крю
0'
33' Желтая карточка
Менса Джонатан
37' Желтая карточка
Dominic Dwyer
0:1
54' Гол
Фредерико Хигайн
1:1
57' Пенальти
Йотун Йошимар
72'
Второй тайм
66'
Коламбус Крю делает замену. Niko Hansen уходит с поля, а Edward Opoku выходит на его замену.
58'
Орландо Сити делает замену. Аскуэс Карлос уходит с поля, а Тарек Амро выходит на его замену.
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Йотун Йошимар из команды Орландо Сити забивает с точки!
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Фредерико Хигайн бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Dominic Dwyer получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
33'
Менса Джонатан получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Orlando City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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