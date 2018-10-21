- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Orlando City Stadium
1:1
Второй тайм: 72'
33' Желтая карточкаМенса Джонатан
37' Желтая карточкаDominic Dwyer
0:1
54' ГолФредерико Хигайн
1:1
57' ПенальтиЙотун Йошимар
|
33'
37'
54'
0:1
57'
1:1
Состав команд
99
Adam
Grinwis
22
Сане
Людовик
21
Саттер
Скотт
16
Кьестан
Саша
23
Стеффен
Зак
22
Гастон
Сауро
28
Niko
Hansen
11
Зарде
Гьяси
Орландо Сити 3-4-3
- Основной состав
- 99 Adam Grinwis Вратарь
- 12 Shane O'Neill I Защитник
- 22 Сане Людовик Защитник
- 26 Аскуэс Карлос Защитник
- 21 Саттер Скотт Полузащитник
- 20 Росель Ориоль Полузащитник
- 19 Йотун Йошимар Полузащитник
- 13 Mohammed El Monir II Полузащитник
- 4 Джонсон Уилл Нападающий
- 14 Dominic Dwyer Нападающий
- 16 Кьестан Саша Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Joe Bendik Вратарь
- 3 Тарек Амро Защитник
- 25 Donny Toia Защитник
- 8 Tony Rocha Полузащитник
- 10 Josue Colman Нападающий
- 17 Chris Mueller
- 15 Cameron Lindley
- Главный тренер: James O'Connor
Коламбус Крю 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Стеффен Зак Вратарь
- 25 Аффул Харрисон Защитник
- 4 Менса Джонатан Защитник
- 22 Гастон Сауро Защитник
- 19 Валенсуэла Мильтон Защитник
- 8 Artur Moraes III Полузащитник
- 6 Трапп Уилл Полузащитник
- 28 Niko Hansen Полузащитник
- 10 Фредерико Хигайн Полузащитник
- 7 Сантуш Педру Полузащитник
- 11 Зарде Гьяси Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Jon Kempin Вратарь
- 16 Hector Jimenez Защитник
- 3 Уильямс Джош Защитник
- 2 Кларк Рикардо Полузащитник
- 20 Eduardo Sosa Полузащитник
- 32 Маллинс Патрик Нападающий
- 27 Edward Opoku
- Главный тренер: Gregg Berhalter
Предыдущие игры
Орландо Сити (последние 20 матчей: +2 =3 -15)
- 18.10.2018 Орландо Сити 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 14.10.2018 Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Орландо Сити М
- 07.10.2018 Даллас 2:0 Орландо Сити М
- 23.09.2018 Орландо Сити 0:0 Хьюстон Динамо М
- 17.09.2018 Чикаго Файр 4:0 Орландо Сити М
- 09.09.2018 Спортинг Канзас-Сити 1:0 Орландо Сити М
- 02.09.2018 Орландо Сити 2:2 Филадельфия Юнион М
- 25.08.2018 Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед М
- 13.08.2018 Ди Си Юнайтед 3:2 Орландо Сити М
- 05.08.2018 Орландо Сити 3:3 Нью-Инглэнд Революшн М
- 30.07.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 4:3 Орландо Сити М
- 27.07.2018 Орландо Сити 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 22.07.2018 Коламбус Крю 3:2 Орландо Сити М
- 19.07.2018 Филадельфия Юнион 1:0 Орландо Сити ОК
- 15.07.2018 Орландо Сити 2:1 Торонто М
- 08.07.2018 Лос-Анджелес 4:1 Орландо Сити М
- 01.07.2018 Атланта Юнайтед 4:0 Орландо Сити М
- 24.06.2018 Орландо Сити 0:2 Монреаль Импакт М
- 21.06.2018 Ди Си Юнайтед 1:1 Орландо Сити ОК
- 14.06.2018 Монреаль Импакт 3:0 Орландо Сити М
Коламбус Крю (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 06.10.2018 Монреаль Импакт 3:0 Коламбус Крю М
- 30.09.2018 Коламбус Крю 0:0 Филадельфия Юнион М
- 23.09.2018 Коламбус Крю 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 20.09.2018 Портленд Тимберс 3:2 Коламбус Крю М
- 16.09.2018 Даллас 0:0 Коламбус Крю М
- 02.09.2018 Коламбус Крю 2:1 Нью-Йорк Сити М
- 24.08.2018 Чикаго Файр 1:1 Коламбус Крю М
- 19.08.2018 Атланта Юнайтед 3:1 Коламбус Крю М
- 12.08.2018 Коламбус Крю 1:0 Хьюстон Динамо М
- 29.07.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Коламбус Крю М
- 22.07.2018 Коламбус Крю 3:2 Орландо Сити М
- 15.07.2018 Нью-Йорк Сити 2:0 Коламбус Крю М
- 08.07.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 4:0 Коламбус Крю М
- 01.07.2018 Коламбус Крю 2:1 Реал Солт-Лейк М
- 24.06.2018 Лос-Анджелес 2:0 Коламбус Крю М
- 14.06.2018 Коламбус Крю 0:2 Атланта Юнайтед М
- 10.06.2018 Коламбус Крю 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 07.06.2018 Коламбус Крю 2:2 Чикаго Файр ОК
- 03.06.2018 Коламбус Крю 3:3 Торонто М
- 28.05.2018 Спортинг Канзас-Сити 0:0 Коламбус Крю М
Последние игры между собой
Орландо Сити: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Коламбус Крю: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
- 22.07.2018 Коламбус Крю 3:2 Орландо Сити МЛС
- 16.10.2017 Орландо Сити 0:1 Коламбус Крю МЛС
- 20.08.2017 Орландо Сити 1:1 Коламбус Крю МЛС
- 01.04.2017 Коламбус Крю 2:0 Орландо Сити МЛС
- 18.09.2016 Орландо Сити 1:4 Коламбус Крю МЛС
- 24.07.2016 Коламбус Крю 2:2 Орландо Сити МЛС
- 02.08.2015 Орландо Сити 5:2 Коламбус Крю МЛС
- 01.07.2015 Орландо Сити 2:0 Коламбус Крю Открытый Кубок
- 31.05.2015 Орландо Сити 2:2 Коламбус Крю МЛС
- 19.04.2015 Коламбус Крю 3:0 Орландо Сити МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0
|33
|21
|5
|7
|61 - 33
|68
|2.
|Атланта Юнайтед
|2:1
|33
|20
|7
|6
|67 - 40
|67
|3.
|Нью-Йорк Сити
|0:2
|33
|15
|8
|10
|55 - 43
|53
|4.
|Ди Си Юнайтед
|2:0
|33
|14
|9
|10
|59 - 47
|51
|5.
|Филадельфия Юнион
|0:1
|33
|15
|5
|13
|48 - 47
|50
|6.
|Коламбус Крю
|1:1
|33
|13
|10
|10
|40 - 42
|49
|7.
|Монреаль Импакт
|0:0
|33
|13
|5
|15
|45 - 52
|44
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|33
|9
|11
|13
|48 - 55
|38
|9.
|Торонто
|0:0
|33
|9
|7
|17
|55 - 61
|34
|10.
|Чикаго Файр
|1:2
|33
|8
|7
|18
|48 - 61
|31
|11.
|Орландо Сити
|1:1
|33
|7
|5
|21
|42 - 73
|26
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|32
|16
|9
|7
|51 - 39
|57
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|32
|16
|8
|8
|60 - 39
|56
|3.
|Лос-Анджелес
|32
|16
|8
|8
|65 - 48
|56
|4.
|Сиэтл Саундерс
|2:0
|32
|16
|5
|11
|47 - 34
|53
|5.
|Портленд Тимберс
|32
|14
|9
|9
|50 - 46
|51
|6.
|Реал Солт-Лейк
|33
|14
|7
|12
|55 - 55
|49
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|32
|12
|9
|11
|61 - 60
|45
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|32
|12
|7
|13
|50 - 64
|43
|9.
|Миннесота Юнайтед
|32
|11
|3
|18
|46 - 65
|36
|10.
|Хьюстон Динамо
|32
|9
|8
|15
|53 - 53
|35
|11.
|Колорадо Рэпидс
|32
|7
|6
|19
|34 - 62
|27
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|32
|4
|8
|20
|48 - 69
|20
Второй тайм
66'
Коламбус Крю делает замену. Niko Hansen уходит с поля, а Edward Opoku выходит на его замену.
58'
Орландо Сити делает замену. Аскуэс Карлос уходит с поля, а Тарек Амро выходит на его замену.
57'
Г О О О О Л - Йотун Йошимар из команды Орландо Сити забивает с точки!
54'
Г О О О О Л - Фредерико Хигайн бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Dominic Dwyer получил желтую карточку от судьи
33'
Менса Джонатан получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Orlando City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация