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Стадион:
Веллингтон Феникс
1:0
Второй тайм: 71'
Ньюкасл Джетс
0'
24' Желтая карточка
Steven Ugarkovic
1:0
32' Гол в свои ворота
Георгиевски Даниэль
54' Желтая карточка
Фентон Луис
63' Желтая карточка
Sarpeet Singh
71'
Второй тайм
64'
Ньюкасл Джетс делает замену. Lachlan Jackson уходит с поля, а Вуйица Иван выходит на его замену.
Желтая карточка
63'
Sarpreet Singh получил желтую карточку от судьи
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Sarpreet Singh бьет в цель!
57'
Ньюкасл Джетс делает замену. Эдуардо Бритто да Силва Хаир уходит с поля, а Kaine Sheppard выходит на его замену.
Желтая карточка
54'
Фентон Луис получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Георгиевски Даниэль уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Желтая карточка
24'
Steven Peter Ugarkovic получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Westpac Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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