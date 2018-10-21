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Стадион: Вестпак
1:0
Второй тайм: 71'
24' Желтая карточкаSteven Ugarkovic
1:0
32' Гол в свои воротаГеоргиевски Даниэль
54' Желтая карточкаФентон Луис
63' Желтая карточкаSarpeet Singh
|
24'
32'
1:0
54'
57'
63'
Состав команд
16
Фентон
Луис
19
Дойл
Томас
14
Руфер
Алекс
21
Кришна
Рой
Веллингтон Феникс
- Основной состав
- 1 Курто Филип Вратарь
- 16 Фентон Луис Защитник
- 19 Дойл Томас Защитник
- 27 Тэйлор Стивен Защитник
- 22 Эндрю Дуранте Защитник
- 14 Руфер Алекс Полузащитник
- 13 Liberato Cacace Полузащитник
- 4 Манди Пенья Полузащитник
- 18 Sarpeet Singh Полузащитник
- 11 David Williams III Полузащитник
- 21 Кришна Рой Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Сэил Оливер Вратарь
- 9 Бернс Натан Полузащитник
- 8 Николс Митч Полузащитник
- Max Burgess
- 5 Ryan Lowry
- Главный тренер: Des Buckingham
Ньюкасл Джетс
- Основной состав
- 1 Мосс Глен Вратарь
- 17 Георгиевски Даниэль Защитник
- 22 Lachlan Jackson Защитник
- 4 Nigel Boogaard Защитник
- 44 Топор-Стэнли Николай Защитник
- 6 Steven Ugarkovic Полузащитник
- 3 Jason Hoffman Полузащитник
- 23 Ридентон Мэтью Полузащитник
- 10 Варгас Рональд Полузащитник
- 7 Петратос Димитри Полузащитник
- 8 Jair I Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Lewis Italiano Вратарь
- 13 Вуйица Иван Защитник
- 14 Kaine Sheppard
- 11 Остин Митч
- 16 Nicholas Cowburn
- Главный тренер: Mark Jones
Предыдущие игры
Веллингтон Феникс (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 07.08.2018 Бентлей Гринз 1:0 Веллингтон Феникс КФ
- 14.04.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 08.04.2018 Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 30.03.2018 Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 25.03.2018 Веллингтон Феникс 2:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 17.03.2018 Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 10.03.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 4:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 23.02.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 17.02.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 11.02.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 4:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 02.02.2018 Сидней 4:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 27.01.2018 Веллингтон Феникс 0:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 20.01.2018 Ньюкасл Джетс 2:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 13.01.2018 Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 10.01.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 06.01.2018 Мельбурн Сити 2:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 31.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 23.12.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сидней ЭЛ
- 16.12.2017 Перт Глори 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 09.12.2017 Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
Ньюкасл Джетс (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 29.08.2018 Мельбурн Сити 1:0 Ньюкасл Джетс КФ
- 07.08.2018 Голд-Кост Найтс 0:1 Ньюкасл Джетс КФ
- 05.05.2018 Ньюкасл Джетс 0:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 27.04.2018 Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 14.04.2018 Сентрал Кост Маринерз 2:8 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 06.04.2018 Ньюкасл Джетс 0:2 Перт Глори ЭЛ
- 01.04.2018 Ньюкасл Джетс 0:3 Мельбурн Сити ЭЛ
- 23.03.2018 Аделаида Юнайтед 5:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 17.03.2018 Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 03.03.2018 Ньюкасл Джетс 2:1 Сидней ЭЛ
- 24.02.2018 Брисбен Роар 0:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 16.02.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 03.02.2018 Ньюкасл Джетс 2:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 25.01.2018 Мельбурн Сити 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 20.01.2018 Ньюкасл Джетс 2:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 12.01.2018 Ньюкасл Джетс 1:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 09.01.2018 Ньюкасл Джетс 2:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 03.01.2018 Сидней 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 29.12.2017 Мельбурн Виктори 2:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 22.12.2017 Ньюкасл Джетс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
Последние игры между собой
Веллингтон Феникс: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Ньюкасл Джетс: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
- 17.03.2018 Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 20.01.2018 Ньюкасл Джетс 2:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 04.11.2017 Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 26.03.2017 Веллингтон Феникс 5:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 26.12.2016 Ньюкасл Джетс 2:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 05.11.2016 Веллингтон Феникс 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 20.02.2016 Ньюкасл Джетс 3:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 17.01.2016 Ньюкасл Джетс 3:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 11.10.2015 Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 22.02.2015 Веллингтон Феникс 2:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 06.12.2014 Ньюкасл Джетс 1:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 26.10.2014 Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 22.03.2014 Ньюкасл Джетс 5:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 09.02.2014 Ньюкасл Джетс 2:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 27.10.2013 Веллингтон Феникс 0:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 27.02.2013 Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 27.01.2013 Веллингтон Феникс 1:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 18.11.2012 Ньюкасл Джетс 0:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 20.01.2012 Ньюкасл Джетс 0:1 Веллингтон Феникс Хёндай А-Лига
- 24.12.2011 Веллингтон Феникс 5:2 Ньюкасл Джетс Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Мельбурн Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Аделаида Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Сидней
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Сентрал Кост Маринерз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Брисбен Роар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ньюкасл Джетс
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Мельбурн Виктори
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Второй тайм
64'
Ньюкасл Джетс делает замену. Lachlan Jackson уходит с поля, а Вуйица Иван выходит на его замену.
63'
Sarpreet Singh получил желтую карточку от судьи
61'
Г О О О О Л - Sarpreet Singh бьет в цель!
57'
Ньюкасл Джетс делает замену. Эдуардо Бритто да Силва Хаир уходит с поля, а Kaine Sheppard выходит на его замену.
54'
Фентон Луис получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Г О О О О Л - Георгиевски Даниэль уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
24'
Steven Peter Ugarkovic получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Westpac Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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