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Стадион: NIB Stadium/Perth Oval
1:1
Конец матча
8' Желтая карточкаМахази Рашид
19' Желтая карточкаTarek Elrich
22' Желтая карточкаХуанде Хуан
1:0
26' ГолКио Эндрю
1:1
65' ГолБоневасиа Ролиней
85' Желтая карточкаЛоури Шейн
|
8'
19'
22'
26'
1:0
65'
1:1
85'
Состав команд
33
Liam
Reddy
27
Хуанде
Хуан
21
Tarek
Elrich
12
Ruon
Tongyik
17
Keanu
Baccus
22
Махази
Рашид
Перт Глори
- Основной состав
- 33 Liam Reddy Вратарь
- 2 Alexander Grant Защитник
- 3 Дэвидсон Джейсон Защитник
- 4 Лоури Шейн Защитник
- 5 Франьич Иван Защитник
- 8 Килкенни Нил Полузащитник
- 7 Joel Chianese Полузащитник
- 16 Мрчела Томислав Полузащитник
- 27 Хуанде Хуан Полузащитник
- 22 Fabio Ferreira Нападающий
- 9 Кио Эндрю Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Tando Velaphi Вратарь
- 19 Оикономидис Кристофер Полузащитник
- 23 Scott Neville Полузащитник
- 15 Brandon Wilson
- 20 Jake Brimmer
- Главный тренер: Kenny Lowe
Вестерн Сидней Уондерерс
- Основной состав
- 20 Янетович Ведран Вратарь
- 4 Рисдон Джош Защитник
- 21 Tarek Elrich Защитник
- 5 Хэмилл Брендан Защитник
- 12 Ruon Tongyik Защитник
- 10 Баумйоханн Александер Полузащитник
- 17 Keanu Baccus Полузащитник
- 22 Махази Рашид Полузащитник
- 9 Риера Ориоль Нападающий
- 16 Jaushua Sotirio Нападающий
- 28 Боневасиа Ролиней Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Нижич Дэниэл Вратарь
- 24 Raul Llorente Защитник
- 11 Bruce Kamau Полузащитник
- 8 Jordan O'Doherty Полузащитник
- 7 Nicholas Fitzgerald Полузащитник
- Главный тренер: Попович Энтони
Предыдущие игры
Перт Глори (последние 20 матчей: +7 =1 -12)
- 07.08.2018 Перт Глори 0:1 Мельбурн Виктори КФ
- 23.07.2018 Перт Глори 0:1 Челси ТМК
- 14.04.2018 Перт Глори 2:3 Брисбен Роар ЭЛ
- 06.04.2018 Ньюкасл Джетс 0:2 Перт Глори ЭЛ
- 29.03.2018 Перт Глори 2:3 Сидней ЭЛ
- 25.03.2018 Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 10.03.2018 Перт Глори 3:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 04.03.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори ЭЛ
- 24.02.2018 Перт Глори 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 17.02.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 03.02.2018 Аделаида Юнайтед 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 28.01.2018 Перт Глори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 18.01.2018 Брисбен Роар 3:2 Перт Глори ЭЛ
- 13.01.2018 Мельбурн Виктори 3:2 Перт Глори ЭЛ
- 09.01.2018 Перт Глори 0:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 05.01.2018 Перт Глори 0:3 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 30.12.2017 Сидней 6:0 Перт Глори ЭЛ
- 21.12.2017 Брисбен Роар 1:2 Перт Глори ЭЛ
- 16.12.2017 Перт Глори 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 09.12.2017 Перт Глори 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
Вестерн Сидней Уондерерс (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 06.10.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Сидней КФ
- 19.09.2018 Мельбурн Сити 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс КФ
- 29.08.2018 Бонниригг Уайт Иглз 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс КФ
- 07.08.2018 Элленик 3:4 Вестерн Сидней Уондерерс КФ
- 15.04.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 07.04.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 31.03.2018 Мельбурн Виктори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 24.03.2018 Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 10.03.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 4:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 04.03.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори ЭЛ
- 25.02.2018 Сидней 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 16.02.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 11.02.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 4:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 04.02.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 28.01.2018 Перт Глори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 19.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 13.01.2018 Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 10.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 05.01.2018 Брисбен Роар 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 01.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
Последние игры между собой
Перт Глори: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 8
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 6
- 04.03.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори Эй-Лига
- 28.01.2018 Перт Глори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 08.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Перт Глори Эй-Лига
- 25.02.2017 Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 01.01.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори Эй-Лига
- 06.11.2016 Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 26.02.2016 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Перт Глори Эй-Лига
- 19.12.2015 Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 01.11.2015 Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори Эй-Лига
- 29.09.2015 Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Кубок ФФА
- 25.04.2015 Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Перт Глори Эй-Лига
- 28.03.2015 Перт Глори 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 15.11.2014 Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 23.03.2014 Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Перт Глори Эй-Лига
- 22.02.2014 Перт Глори 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 26.01.2014 Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Перт Глори Эй-Лига
- 23.02.2013 Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори Эй-Лига
- 27.12.2012 Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 18.11.2012 Перт Глори 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Мельбурн Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Брисбен Роар
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Аделаида Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Сидней
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Мельбурн Виктори
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Лоури Шейн получил желтую карточку от судьи
82'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Баумйоханн Александер уходит с поля, а Николас Фицджеральд выходит на его замену.
82'
Перт Глори делает замену. Мрчела Томислав уходит с поля, а Скотт Невилл выходит на его замену.
73'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Jaushua Sotirio уходит с поля, а Bruce Kamau выходит на его замену.
73'
Перт Глори делает замену. Хуанде Хуан уходит с поля, а Jake Brimmer выходит на его замену.
66'
Перт Глори делает замену. Фабио Феррейра уходит с поля, а Оикономидис Кристофер выходит на его замену.
65'
Г О О О О Л - Боневасиа Ролиней бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
26'
Г О О О О Л - Кио Эндрю бьет в цель!
22'
Хуанде Хуан получил желтую карточку от судьи
19'
Тарек Елрич получил желтую карточку от судьи
8'
Махази Рашид получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NIB Stadium/Perth Oval. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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