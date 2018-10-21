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Стадион:
Перт Глори
1:1
Конец матча
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
8' Желтая карточка
Махази Рашид
19' Желтая карточка
Tarek Elrich
22' Желтая карточка
Хуанде Хуан
1:0
26' Гол
Кио Эндрю
1:1
65' Гол
Боневасиа Ролиней
85' Желтая карточка
Лоури Шейн
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
85'
Лоури Шейн получил желтую карточку от судьи
82'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Баумйоханн Александер уходит с поля, а Николас Фицджеральд выходит на его замену.
82'
Перт Глори делает замену. Мрчела Томислав уходит с поля, а Скотт Невилл выходит на его замену.
73'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Jaushua Sotirio уходит с поля, а Bruce Kamau выходит на его замену.
73'
Перт Глори делает замену. Хуанде Хуан уходит с поля, а Jake Brimmer выходит на его замену.
66'
Перт Глори делает замену. Фабио Феррейра уходит с поля, а Оикономидис Кристофер выходит на его замену.
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Боневасиа Ролиней бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Кио Эндрю бьет в цель!
Желтая карточка
22'
Хуанде Хуан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
19'
Тарек Елрич получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
8'
Махази Рашид получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NIB Stadium/Perth Oval. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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