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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 18892
НАК Бреда
2:2
Конец матча
Виллем II
0'
1:0
28' Гол
Те Вреде Митчелл
1:1
35' Гол
Майсснер Томас
1:2
42' Гол
Афдияй Донис
2:2
74' Пенальти
Росхёвел Микхал
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Льюис Фернандо из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Росхёвел Микхал
93'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Каролина Юрих из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Кру Йорди
92'
Льюис Фернандо из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
92'
Ван Лир Бенжамин взял и забрал мяч на выходе
92'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
92'
Шанс! Фран Соль из команды Виллем II пробил головой, но мимо
91'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
91'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
91'
Корте Джованни из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Паласиос Диего из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Росхёвел Микхал
90'
Кру Йорди из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
89'
Анита Вурнон нарушает правила. Каролина Юрих пострадал
89'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
88'
Версейрен Арно из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Коловос Димитрис оказался на газоне.
88'
Фран Соль нанес удар головой, но Ван Лир Бенжамин спокойно отбил мяч.
88'
Льюис Фернандо из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
87'
Виллем II контролирует мяч.
Фол, нарушение
86'
Анита Вурнон наказан за толчок Корте Джованни
86'
Тактическая замена. Эль-Алуши Мунир уходит с поля и его заменяет ван Хойдонк Сидней
Офсайд
85'
Фран Соль из команды Виллем II в офсайде
85'
Паласиос Диего из команды Виллем II делает пас партнеру.
85'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
84'
Тактическая замена. Афдияй Донис уходит с поля и его заменяет Кру Йорди
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Каролина Юрих из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Афдияй Донис
83'
Опасность предотвращена - Паласиос Диего из команды Виллем II вступил в отбор удачно
83'
Корте Джованни из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
83'
Фран Соль из команды Виллем II в офсайде
Фол, нарушение
83'
Назначен штрафной. Пострадал Версейрен Арно, его свалил Коловос Димитрис.
Фол, нарушение
82'
Эль-Алуши Мунир наказан за толчок Майсснер Томас
82'
Каролина Юрих из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
81'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
80'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Виллем II начинает контратаку
80'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Офсайд
79'
Фран Соль из команды Виллем II в офсайде
79'
Кали Анур ошибается в защите.
79'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
78'
Отличный пас сделал Афдияй Донис из команды Виллем II. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
78'
Анита Вурнон из команды Виллем II играет слишком грубо. Корте Джованни оказался на газоне.
77'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Тактическая замена. Данкерлёй Дамил уходит с поля и его заменяет Коловос Димитрис
76'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
75'
Тактическая замена. Саддики Дрис уходит с поля и его заменяет Анита Вурнон
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда забивает с точки!
Фол, нарушение
73'
ПЕНАЛЬТИ - Льонч Поль из команды Виллем II привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Росхёвел Микхал.
72'
Льюис Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Игрок из команды НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
72'
Саддики Дрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Кох Менно нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Росхёвел Микхал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Майсснер Томас из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Корте Джованни
71'
Удар от ворот произведет Виллем II
70'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
70'
НАК Бреда контролирует мяч.
69'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Каролина Юрих из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
68'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
68'
Сегодняшная посещаемость составляет 18892 болельщиков
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Афдияй Донис
67'
Фран Соль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Росхёвел Микхал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Паласиос Диего из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Росхёвел Микхал
Фол, нарушение
65'
Льюис Фернандо наказан за толчок Эль-Алуши Мунир
65'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
65'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
65'
Шанс! Фран Соль из команды Виллем II пробил головой, но мимо
65'
Кроули Дэниэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Кох Менно из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Фран Соль
63'
Велленройтер Тимон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Версейрен Арно из команды НАК Бреда подал угловой слева.
63'
Данкерлёй Дамил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
62'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Fabian Sporkslede выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
61'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
60'
Тактическая замена. Илич Лука уходит с поля и его заменяет Корте Джованни
60'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
59'
Тактическая замена. Нийхолт Джанлука уходит с поля и его заменяет Версейрен Арно
57'
Илич Лука бьет со штрафного в створ, но Велленройтер Тимон держит все под контролем
Фол, нарушение
57'
Назначен штрафной. Пострадал Эль-Алуши Мунир, его свалил Майсснер Томас.
56'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Кроули Дэниэл
55'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Фол, нарушение
54'
Льонч Поль нарушает правила. Росхёвел Микхал пострадал
54'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
54'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II делает передачу одноклубнику.
Угловой
54'
Афдияй Донис из команды Виллем II подал угловой справа.
53'
Фран Соль нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Афдияй Донис из команды Виллем II делает навес прямо в штрафную.
53'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
51'
НАК Бреда контролирует мяч.
50'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
50'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Афдияй Донис из команды Виллем II подал угловой справа.
49'
Нийхолт Джанлука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает навес прямо в штрафную.
49'
Льюис Фернандо из команды Виллем II идет с мячом вперед на обострение...
49'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Опасность предотвращена - Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда вступил в отбор удачно
49'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II идет с мячом вперед на обострение...
48'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Fabian Sporkslede выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Афдияй Донис из команды Виллем II подал угловой слева.
48'
Кох Менно предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Паласиос Диего из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
47'
Виллем II начинает контратаку
46'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
Угловой
47'
Афдияй Донис из команды Виллем II подал угловой справа.
47'
Ван Лир Бенжамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Шанс! Хееркенс Фреек из команды Виллем II пробил головой, но мимо
46'
Майсснер Томас делает длинную передачу вперед
46'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Удар от ворот произведет Виллем II
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
45'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Льюис Фернандо из команды Виллем II идет с мячом вперед на обострение...
45'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
44'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Виллем II контролирует мяч.
43'
Ван Лир Бенжамин взял и забрал мяч на выходе
43'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
42'
Отличный командный гол!
42'
Данкерлёй Дамил сделал результативную передачу.
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Афдияй Донис классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
42'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II делает навес прямо в штрафную.
42'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
41'
Ван Лир Бенжамин взял и забрал мяч на выходе
Угловой
41'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II подал угловой слева.
41'
Афдияй Донис мяч отрикошетил от ворот
40'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
40'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
39'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
37'
Каролина Юрих из команды НАК Бреда навешивает в штрафную с рикошетом.
37'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Каролина Юрих из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
36'
НАК Бреда контролирует мяч.
35'
Кроули Дэниэл сделал результативную передачу.
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Майсснер Томас классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
35'
Кроули Дэниэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
34'
Метс Кароль из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Фран Соль оказался на газоне.
34'
Удар от ворот произведет Виллем II
34'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
33'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Эль-Алуши Мунир мяча так и не получил
32'
НАК Бреда начинает контратаку
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Кали Анур из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Саддики Дрис
32'
Матч возобновлен
31'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
31'
Льонч Поль из команды Виллем II опасно и грубо сыграл. Нийхолт Джанлука пострадал.
31'
Виллем II контролирует мяч.
30'
Удар от ворот произведет Виллем II
30'
Те Вреде Митчелл нанес удар чуть мимо. Близко!
30'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
30'
Метс Кароль наказан за толчок Фран Соль
28'
Эль-Алуши Мунир сделал результативную передачу.
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда забил гол! Легко это для такого игрока, как Те Вреде Митчелл
28'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
28'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Опасность предотвращена - Льюис Фернандо из команды Виллем II вступил в отбор удачно
27'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
27'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
27'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
26'
Илич Лука нарушает правила. Льюис Фернандо пострадал
26'
НАК Бреда контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
25'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
НАК Бреда контролирует мяч.
23'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
НАК Бреда контролирует мяч.
Офсайд
22'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II в офсайде
21'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
21'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II в офсайде
Угловой
20'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II разыграл угловой с правого угла.
20'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Фол, нарушение
20'
Эль-Алуши Мунир наказан за толчок Льонч Поль
19'
Матч возобновлен
19'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Афдияй Донис из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Нийхолт Джанлука
19'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
18'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
17'
Илич Лука из команды НАК Бреда делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
НАК Бреда контролирует мяч.
16'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
15'
Росхёвел Микхал наказан за толчок Афдияй Донис
15'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
15'
Илич Лука из команды НАК Бреда опасно и грубо сыграл. Льюис Фернандо пострадал.
15'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Каролина Юрих из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
14'
Фран Соль наказан за толчок Fabian Sporkslede
14'
Удар от ворот произведет Виллем II
13'
Каролина Юрих нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда навешивает в штрафную с рикошетом.
12'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
12'
Льюис Фернандо из команды Виллем II плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
12'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Льюис Фернандо и Данкерлёй Дамил из команды Виллем II.
11'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Удар от ворот произведет Виллем II
10'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
10'
Илич Лука не смог попасть в створ ударом издали
9'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Плохо сыграл Майсснер Томас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
9'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
9'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
9'
НАК Бреда контролирует мяч.
8'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Каролина Юрих из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
8'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Виллем II контролирует мяч.
6'
НАК Бреда контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
4'
НАК Бреда контролирует мяч.
4'
Афдияй Донис нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Афдияй Донис из команды Виллем II идет с мячом вперед на обострение...
4'
Виллем II контролирует мяч.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Илич Лука из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Паласиос Диего
Фол, нарушение
3'
Саддики Дрис из команды Виллем II опасно и грубо сыграл. Эль-Алуши Мунир пострадал.
2'
Удар от ворот произведет Виллем II
2'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
2'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
2'
НАК Бреда имеет хороший шанс забить.
1'
Виллем II контролирует мяч.
1'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Виллем II начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rat Verlegh Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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