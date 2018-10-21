Стадион: Рат Верлег Зрители: 18892
1:0
28' ГолТе Вреде Митчелл
1:1
35' ГолМайсснер Томас
1:2
42' ГолАфдияй Донис
2:2
74' ПенальтиРосхёвел Микхал
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Судья сигнализирует, что Льюис Фернандо из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Росхёвел Микхал
93'
93'
Судья сигнализирует, что Каролина Юрих из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Кру Йорди
92'
Льюис Фернандо из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
92'
92'
91'
91'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
91'
Корте Джованни из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
90'
Судья сигнализирует, что Паласиос Диего из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Росхёвел Микхал
89'
Анита Вурнон нарушает правила. Каролина Юрих пострадал
89'
88'
Версейрен Арно из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Коловос Димитрис оказался на газоне.
88'
Фран Соль нанес удар головой, но Ван Лир Бенжамин спокойно отбил мяч.
88'
Льюис Фернандо из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
87'
86'
Анита Вурнон наказан за толчок Корте Джованни
86'
Тактическая замена. Эль-Алуши Мунир уходит с поля и его заменяет ван Хойдонк Сидней
85'
Паласиос Диего из команды Виллем II делает пас партнеру.
85'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
84'
Тактическая замена. Афдияй Донис уходит с поля и его заменяет Кру Йорди
84'
Судья сигнализирует, что Каролина Юрих из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Афдияй Донис
83'
Опасность предотвращена - Паласиос Диего из команды Виллем II вступил в отбор удачно
83'
Корте Джованни из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
83'
Назначен штрафной. Пострадал Версейрен Арно, его свалил Коловос Димитрис.
82'
Эль-Алуши Мунир наказан за толчок Майсснер Томас
82'
81'
80'
80'
Виллем II начинает контратаку
80'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
79'
Кали Анур ошибается в защите.
79'
78'
Отличный пас сделал Афдияй Донис из команды Виллем II. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
78'
Анита Вурнон из команды Виллем II играет слишком грубо. Корте Джованни оказался на газоне.
77'
77'
Тактическая замена. Данкерлёй Дамил уходит с поля и его заменяет Коловос Димитрис
76'
76'
75'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
75'
Тактическая замена. Саддики Дрис уходит с поля и его заменяет Анита Вурнон
74'
Г О О О О Л - Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда забивает с точки!
73'
ПЕНАЛЬТИ - Льонч Поль из команды Виллем II привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Росхёвел Микхал.
72'
Льюис Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Игрок из команды НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
72'
Саддики Дрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Кох Менно нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Росхёвел Микхал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Судья сигнализирует, что Майсснер Томас из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Корте Джованни
71'
70'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
70'
69'
69'
68'
68'
68'
Сегодняшная посещаемость составляет 18892 болельщиков
67'
Судья сигнализирует, что Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Афдияй Донис
67'
Фран Соль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Росхёвел Микхал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Судья сигнализирует, что Паласиос Диего из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Росхёвел Микхал
65'
Льюис Фернандо наказан за толчок Эль-Алуши Мунир
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
65'
Кроули Дэниэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Велленройтер Тимон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Версейрен Арно из команды НАК Бреда подал угловой слева.
63'
Данкерлёй Дамил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
62'
62'
Fabian Sporkslede выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
61'
60'
60'
Тактическая замена. Илич Лука уходит с поля и его заменяет Корте Джованни
60'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
59'
Тактическая замена. Нийхолт Джанлука уходит с поля и его заменяет Версейрен Арно
57'
Илич Лука бьет со штрафного в створ, но Велленройтер Тимон держит все под контролем
57'
Назначен штрафной. Пострадал Эль-Алуши Мунир, его свалил Майсснер Томас.
56'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
56'
Судья сигнализирует, что Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Кроули Дэниэл
55'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
54'
Льонч Поль нарушает правила. Росхёвел Микхал пострадал
54'
54'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II делает передачу одноклубнику.
54'
53'
Фран Соль нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Афдияй Донис из команды Виллем II делает навес прямо в штрафную.
53'
52'
52'
52'
52'
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
50'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
49'
Нийхолт Джанлука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает навес прямо в штрафную.
49'
Льюис Фернандо из команды Виллем II идет с мячом вперед на обострение...
49'
49'
Опасность предотвращена - Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда вступил в отбор удачно
49'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II идет с мячом вперед на обострение...
48'
48'
Fabian Sporkslede выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Афдияй Донис из команды Виллем II подал угловой слева.
48'
Кох Менно предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Паласиос Диего из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
47'
Виллем II начинает контратаку
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
47'
Ван Лир Бенжамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Шанс! Хееркенс Фреек из команды Виллем II пробил головой, но мимо
46'
Майсснер Томас делает длинную передачу вперед
46'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
45'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Льюис Фернандо из команды Виллем II идет с мячом вперед на обострение...
45'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
44'
44'
43'
43'
42'
Отличный командный гол!
42'
Данкерлёй Дамил сделал результативную передачу.
42'
Г О О О О Л - Афдияй Донис классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
42'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II делает навес прямо в штрафную.
42'
41'
41'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II подал угловой слева.
41'
Афдияй Донис мяч отрикошетил от ворот
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
40'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
39'
39'
38'
37'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
37'
Каролина Юрих из команды НАК Бреда навешивает в штрафную с рикошетом.
37'
37'
36'
35'
Кроули Дэниэл сделал результативную передачу.
35'
Г О О О О Л - Майсснер Томас классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
35'
Кроули Дэниэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
34'
Метс Кароль из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Фран Соль оказался на газоне.
34'
34'
34'
33'
33'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Эль-Алуши Мунир мяча так и не получил
32'
НАК Бреда начинает контратаку
32'
Судья сигнализирует, что Кали Анур из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Саддики Дрис
32'
Матч возобновлен
31'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
31'
Льонч Поль из команды Виллем II опасно и грубо сыграл. Нийхолт Джанлука пострадал.
31'
30'
30'
Те Вреде Митчелл нанес удар чуть мимо. Близко!
30'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
30'
Метс Кароль наказан за толчок Фран Соль
28'
Эль-Алуши Мунир сделал результативную передачу.
28'
Г О О О О Л - Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда забил гол! Легко это для такого игрока, как Те Вреде Митчелл
28'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
28'
27'
Опасность предотвращена - Льюис Фернандо из команды Виллем II вступил в отбор удачно
27'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
27'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
27'
26'
Илич Лука нарушает правила. Льюис Фернандо пострадал
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
25'
25'
23'
23'
22'
22'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II в офсайде
21'
21'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II в офсайде
20'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II разыграл угловой с правого угла.
20'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
20'
Эль-Алуши Мунир наказан за толчок Льонч Поль
19'
Матч возобновлен
19'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
19'
Судья сигнализирует, что Афдияй Донис из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Нийхолт Джанлука
19'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
18'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
17'
17'
16'
15'
Росхёвел Микхал наказан за толчок Афдияй Донис
15'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
15'
Илич Лука из команды НАК Бреда опасно и грубо сыграл. Льюис Фернандо пострадал.
15'
15'
14'
14'
Фран Соль наказан за толчок Fabian Sporkslede
14'
13'
Каролина Юрих нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
13'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда навешивает в штрафную с рикошетом.
12'
12'
Льюис Фернандо из команды Виллем II плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
12'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Льюис Фернандо и Данкерлёй Дамил из команды Виллем II.
11'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
10'
Илич Лука не смог попасть в створ ударом издали
9'
9'
Плохо сыграл Майсснер Томас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
9'
9'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
9'
8'
8'
8'
8'
8'
7'
7'
6'
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
4'
4'
Афдияй Донис нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Афдияй Донис из команды Виллем II идет с мячом вперед на обострение...
4'
3'
Судья сигнализирует, что Илич Лука из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Паласиос Диего
3'
Саддики Дрис из команды Виллем II опасно и грубо сыграл. Эль-Алуши Мунир пострадал.
2'
2'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
2'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
2'
НАК Бреда имеет хороший шанс забить.
1'
1'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Виллем II начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rat Verlegh Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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