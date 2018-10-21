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Стадион: Хиеталахти
27' Желтая карточкаВоутилайнен Джерри
Состав команд
11
Douglas
Cae
20
Simo
Roiha
ВПС
- Основной состав
- 12 Волотинен Саму Вратарь
- 9 Ляхде Юхо Защитник
- 5 Обри Давид Защитник
- 3 Eero-Matti Auvinen Защитник
- 15 Оямаа Хиндрек Защитник
- 23 Ibrahima Gueye III Полузащитник
- 8 Страндваль Себастьян Полузащитник
- 7 Юха Хакола Полузащитник
- 6 Воутилайнен Джерри Полузащитник
- 16 Aatu Laatikainen Полузащитник
- 11 Douglas Cae Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Меэритс Марко Вратарь
- 13 Elhadji Ciss Защитник
- 17 Вахтера Йонас Полузащитник
- 10 Морриссей Стивен Нападающий
- 25 Momodou Sarr
- 21 Fabrice Ngarura
- Главный тренер: Petri Vuorinen
РоПС
- Основной состав
- 25 Регеро Антонио Вратарь
- 6 Juho Hyvaerinen Защитник
- 13 Lassi Jarvenpaa Защитник
- 47 Хямяляйнен Юусо Защитник
- 3 Тайво Тайе Защитник
- 24 Лаппалайнен Ласси Полузащитник
- 10 Лингман Лукас Полузащитник
- 4 Окконен Анти Полузащитник
- 8 Зенели Эрфан Полузащитник
- 7 Горозия Георгий Нападающий
- 20 Simo Roiha Нападающий
- Запасные игроки
- 11 Агналдо Жуниор Полузащитник
- 9 Vahid Hambo Нападающий
- 22 Rasmus Degerman
- 12 Juhani Kangas
- 5 Jens Geffrard
- Главный тренер: Toni Koskela
Предыдущие игры
ВПС (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 07.10.2018 ХИК 1:0 ВПС В
- 29.09.2018 ВПС 0:3 КуПС В
- 22.09.2018 Кеми Кингс 0:2 ВПС В
- 17.09.2018 ВПС 1:2 Ильвес В
- 13.09.2018 Интер Турку 1:1 ВПС В
- 31.08.2018 Лахти 1:1 ВПС В
- 24.08.2018 ВПС 1:1 Мариехамн В
- 17.08.2018 ТПС 4:1 ВПС В
- 11.08.2018 ВПС 0:2 СИК В
- 03.08.2018 СИК 0:0 ВПС В
- 30.07.2018 ВПС 2:2 Лахти В
- 22.07.2018 КуПС 1:2 ВПС В
- 08.07.2018 Хонка 0:1 ВПС В
- 04.07.2018 ВПС 2:0 ТПС В
- 30.06.2018 Кеми Кингс 0:1 ВПС В
- 25.06.2018 ХИК 5:0 ВПС В
- 20.06.2018 ВПС 4:1 Мариехамн В
- 16.06.2018 Интер Турку 1:3 ВПС В
- 12.06.2018 РоПС 1:0 ВПС В
- 01.06.2018 ВПС 1:1 СИК В
РоПС (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 06.10.2018 ТПС 1:2 РоПС В
- 30.09.2018 РоПС 0:1 СИК В
- 21.09.2018 ХИК 3:0 РоПС В
- 17.09.2018 РоПС 1:1 КуПС В
- 14.09.2018 Кеми Кингс 0:2 РоПС В
- 31.08.2018 РоПС 2:1 Хонка В
- 25.08.2018 Интер Турку 0:0 РоПС В
- 20.08.2018 Лахти 1:2 РоПС В
- 12.08.2018 РоПС 1:0 Мариехамн В
- 04.08.2018 ХИК 2:2 РоПС В
- 26.07.2018 РоПС 0:1 Интер Турку В
- 21.07.2018 РоПС 1:0 СИК В
- 09.07.2018 СИК 2:1 РоПС В
- 04.07.2018 РоПС 2:0 Ильвес В
- 30.06.2018 Хонка 2:2 РоПС В
- 26.06.2018 РоПС 0:0 ТПС В
- 21.06.2018 Кеми Кингс 0:1 РоПС В
- 16.06.2018 Мариехамн 1:3 РоПС В
- 12.06.2018 РоПС 1:0 ВПС В
- 01.06.2018 РоПС 1:2 ХИК В
Последние игры между собой
ВПС: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
РоПС: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
- 12.06.2018 РоПС 1:0 ВПС Вейккауслига
- 14.04.2018 ВПС 0:1 РоПС Вейккауслига
- 15.10.2017 РоПС 3:0 ВПС Вейккауслига
- 22.06.2017 ВПС 1:0 РоПС Вейккауслига
- 17.04.2017 РоПС 2:4 ВПС Вейккауслига
- 02.10.2016 ВПС 1:0 РоПС Вейккауслига
- 07.08.2016 РоПС 2:0 ВПС Вейккауслига
- 22.05.2016 ВПС 1:0 РоПС Вейккауслига
- 30.01.2016 РоПС 0:0 ВПС Кубок лиги
- 27.09.2015 РоПС 2:1 ВПС Вейккауслига
- 19.07.2015 ВПС 1:1 РоПС Вейккауслига
- 29.05.2015 РоПС 1:0 ВПС Вейккауслига
- 17.09.2014 ВПС 2:0 РоПС Вейккауслига
- 23.05.2014 ВПС 2:0 РоПС Вейккауслига
- 06.04.2014 РоПС 0:2 ВПС Вейккауслига
- 01.09.2013 ВПС 1:1 РоПС Вейккауслига
- 24.06.2013 РоПС 0:0 ВПС Вейккауслига
- 05.05.2013 ВПС 3:1 РоПС Вейккауслига
- 06.03.2013 РоПС 1:2 ВПС Кубок финской Лиги (группа 3)
- 06.02.2013 ВПС 0:1 РоПС Кубок финской Лиги (группа 3)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|1:0
|32
|23
|6
|3
|57 - 19
|75
|2.
|РоПС
|0:0
|32
|16
|9
|7
|39 - 24
|57
|3.
|Хонка
|1:0
|32
|14
|13
|5
|47 - 32
|55
|4.
|КуПС
|0:1
|32
|15
|7
|10
|52 - 36
|52
|5.
|Ильвес
|0:0
|32
|14
|8
|10
|45 - 39
|50
|6.
|ВПС
|0:0
|32
|10
|12
|10
|35 - 38
|42
|7.
|Интер Турку
|0:1
|32
|10
|9
|13
|35 - 41
|39
|8.
|Лахти
|0:0
|32
|8
|14
|10
|28 - 36
|38
|9.
|ТПС
|1:0
|32
|8
|8
|16
|37 - 49
|32
|10.
|Мариехамн
|0:0
|32
|8
|8
|16
|36 - 55
|32
|11.
|СИК
|0:1
|32
|8
|7
|17
|26 - 35
|31
|12.
|Кеми Кингс
|0:0
|32
|4
|7
|21
|25 - 58
|19
Первый тайм
27'
Воутилайнен Джерри получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hietalahden jalkapallostadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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