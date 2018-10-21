  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Финляндия
  5. Вейккауслига
Стадион:
ВПС
0:0
Первый тайм: 45'
РоПС
0'
27' Желтая карточка
Воутилайнен Джерри
45'
Первый тайм
Желтая карточка
27'
Воутилайнен Джерри получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hietalahden jalkapallostadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Не только футбол

Итог 0 Квитова Петра 2 Свитолина Элина
0 Возняцки Каролин 0 Плишкова Каролина
Позже США. Гонка


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация