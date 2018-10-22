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Зрители: 20130
Дуйсбург
0:1
Конец матча
Санкт-Паули
0'
30' Желтая карточка
Лукас Фрёде
54' Желтая карточка
Цайрайс Филипп
80' Желтая карточка
Авевор Кристофер
0:1
84' Гол
Аллаги Сами
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Дуйсбург делает замену. Ферхук Йон уходит с поля, а Сукута-Пасу Ричард выходит на его замену.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Аллаги Сами бьет в цель!
82'
Санкт-Паули делает замену. Бухтманн Кристофер уходит с поля, а Аллаги Сами выходит на его замену.
Желтая карточка
80'
Авевор Кристофер получил желтую карточку от судьи
76'
Дуйсбург делает замену. Тащи Борис уходит с поля, а Ильюченко Станислав выходит на его замену.
76'
Дуйсбург делает замену. Лукас Фрёде уходит с поля, а Альбутат Тим выходит на его замену.
63'
Санкт-Паули делает замену. Мияичи Рио уходит с поля, а Richard Neudecker выходит на его замену.
60'
Санкт-Паули делает замену. Диамантакос Димитрис уходит с поля, а Верман Хенк выходит на его замену.
Желтая карточка
54'
Цайрайс Филипп получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
30'
Лукас Фрёде получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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