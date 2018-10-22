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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Зрители: 20130
0:1
Конец матча
30' Желтая карточкаЛукас Фрёде
54' Желтая карточкаЦайрайс Филипп
80' Желтая карточкаАвевор Кристофер
0:1
84' ГолАллаги Сами
|
30'
54'
80'
84'
0:1
Состав команд
17
Вольце
Кевин
16
Лукас
Фрёде
15
Ферхук
Йон
24
Тащи
Борис
Дуйсбург 4-3-3
- Основной состав
- 27 Мезенхёлер Даниэль Вратарь
- 7 Andreas Wiegel Защитник
- 4 Бомхауэр Дастин Защитник
- 6 Наубер Геррит Защитник
- 17 Вольце Кевин Защитник
- 20 Cauly Oliveira Souza Полузащитник
- 16 Лукас Фрёде Полузащитник
- 10 Шнелльхардт Фабиан Полузащитник
- 15 Ферхук Йон Нападающий
- 24 Тащи Борис Нападающий
- 9 Энгин Ахмет Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Давари Даниэль Вратарь
- 3 Хаджири Энис Защитник
- 23 Регезель Янни Защитник
- 14 Альбутат Тим Полузащитник
- 11 Ильюченко Станислав Нападающий
- 19 Сукута-Пасу Ричард Нападающий
- 13 Lukas Daschner
- Главный тренер: Ilia Gruev
Санкт-Паули 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Химмельман Робин Вратарь
- 8 Дуджак Джереми Защитник
- 4 Цайрайс Филипп Защитник
- 6 Авевор Кристофер Защитник
- 15 Бубалья Даниэль Защитник
- 23 Флюм Йоханнес Полузащитник
- 5 Marvin Knoll Полузащитник
- 12 Мияичи Рио Полузащитник
- 10 Бухтманн Кристофер Полузащитник
- 14 Дели Матс Мёллер Полузащитник
- 18 Диамантакос Димитрис Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Svend Brodersen Вратарь
- 7 Нериг Бернд Полузащитник
- 22 Шахин Дженк Полузащитник
- 20 Richard Neudecker Нападающий
- 11 Аллаги Сами Нападающий
- 25 Верман Хенк Нападающий
- 31 Ersin Zehir
- Главный тренер: Линен Эвальд
Предыдущие игры
Дуйсбург (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 08.10.2018 Кёльн 1:2 Дуйсбург Б2
- 29.09.2018 Дуйсбург 1:3 Ян Б2
- 26.09.2018 Магдебург 3:3 Дуйсбург Б2
- 23.09.2018 Дуйсбург 1:2 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 14.09.2018 Унион Берлин 2:2 Дуйсбург Б2
- 01.09.2018 Дуйсбург 0:1 Гройтер Фюрт Б2
- 24.08.2018 Дармштадт 3:0 Дуйсбург Б2
- 18.08.2018 Дассендорф 0:1 Дуйсбург К
- 11.08.2018 Дуйсбург 0:2 Бохум Б2
- 06.08.2018 Динамо Дрезден 1:0 Дуйсбург Б2
- 28.07.2018 Дуйсбург 1:1 Атлетик Б ТМК
- 28.07.2018 Дуйсбург 0:0 Фиорентина ТМК
- 15.07.2018 Вердер 1:0 Дуйсбург ТМК
- 03.07.2018 Дуйсбург 1:2 Ройал Антверпен ТМК
- 13.05.2018 Дуйсбург 2:0 Санкт-Паули Б2
- 06.05.2018 Гройтер Фюрт 2:2 Дуйсбург Б2
- 29.04.2018 Дуйсбург 4:1 Ян Б2
- 22.04.2018 Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дуйсбург Б2
- 14.04.2018 Дуйсбург 0:2 Зандхаузен Б2
- 07.04.2018 Унион Берлин 0:0 Дуйсбург Б2
Санкт-Паули (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 07.10.2018 Санкт-Паули 3:1 Зандхаузен Б2
- 30.09.2018 Гамбург 0:0 Санкт-Паули Б2
- 26.09.2018 Санкт-Паули 2:1 Падерборн Б2
- 21.09.2018 Ингольштадт 0:1 Санкт-Паули Б2
- 16.09.2018 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Б2
- 02.09.2018 Санкт-Паули 3:5 Кёльн Б2
- 26.08.2018 Унион Берлин 4:1 Санкт-Паули Б2
- 17.08.2018 Веен Висбаден 3:2 Санкт-Паули К
- 10.08.2018 Санкт-Паули 2:0 Дармштадт Б2
- 05.08.2018 Магдебург 1:2 Санкт-Паули Б2
- 28.07.2018 Санкт-Паули 2:0 Сток Сити ТМК
- 08.07.2018 Брондбю 3:0 Санкт-Паули ТМК
- 13.05.2018 Дуйсбург 2:0 Санкт-Паули Б2
- 06.05.2018 Санкт-Паули 1:0 Арминия Б2
- 28.04.2018 Санкт-Паули 3:0 Гройтер Фюрт Б2
- 21.04.2018 Ян 3:1 Санкт-Паули Б2
- 14.04.2018 Санкт-Паули 0:1 Унион Берлин Б2
- 07.04.2018 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Санкт-Паули Б2
- 01.04.2018 Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен Б2
- 17.03.2018 Кайзерслаутерн 1:1 Санкт-Паули Б2
Последние игры между собой
Дуйсбург: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 7
Санкт-Паули: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 1
- 13.05.2018 Дуйсбург 2:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 10.12.2017 Санкт-Паули 2:2 Дуйсбург Бундеслига 2
- 28.02.2016 Дуйсбург 0:2 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 14.09.2015 Санкт-Паули 2:0 Дуйсбург Бундеслига 2
- 05.05.2013 Дуйсбург 0:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 25.11.2012 Санкт-Паули 4:1 Дуйсбург Бундеслига 2
- 17.02.2012 Дуйсбург 0:1 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 22.08.2011 Санкт-Паули 2:1 Дуйсбург Бундеслига 2
- 29.01.2010 Дуйсбург 0:2 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 22.08.2009 Санкт-Паули 2:2 Дуйсбург Бундеслига 2
- 12.04.2009 Санкт-Паули 2:2 Дуйсбург Бундеслига 2
- 29.10.2008 Дуйсбург 1:2 Санкт-Паули Бундеслига 2
Дуйсбург
Санкт-Паули
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кёльн
|10
|6
|2
|2
|23 - 15
|20
|2.
|Санкт-Паули
|10
|6
|1
|3
|16 - 15
|19
|3.
|Гройтер Фюрт
|10
|5
|4
|1
|16 - 10
|19
|4.
|Гамбург
|10
|5
|3
|2
|12 - 11
|18
|5.
|Унион Берлин
|10
|4
|6
|0
|14 - 7
|18
|6.
|Падерборн
|10
|4
|4
|2
|19 - 15
|16
|7.
|Бохум
|10
|4
|3
|3
|16 - 10
|15
|8.
|Хайденхайм
|10
|4
|3
|3
|17 - 12
|15
|9.
|Ян
|10
|4
|3
|3
|17 - 14
|15
|10.
|Динамо Дрезден
|10
|4
|2
|4
|13 - 11
|14
|11.
|Хольштайн Киль
|10
|3
|4
|3
|15 - 15
|13
|12.
|Арминия
|10
|3
|3
|4
|14 - 17
|12
|13.
|Эрцгебирге Ауэ
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|14.
|Дармштадт
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|15.
|Магдебург
|10
|1
|6
|3
|13 - 17
|9
|16.
|Зандхаузен
|10
|2
|2
|6
|9 - 14
|8
|17.
|Дуйсбург
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|18.
|Ингольштадт
|10
|1
|2
|7
|9 - 23
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Дуйсбург делает замену. Ферхук Йон уходит с поля, а Сукута-Пасу Ричард выходит на его замену.
84'
Г О О О О Л - Аллаги Сами бьет в цель!
82'
Санкт-Паули делает замену. Бухтманн Кристофер уходит с поля, а Аллаги Сами выходит на его замену.
80'
Авевор Кристофер получил желтую карточку от судьи
76'
Дуйсбург делает замену. Тащи Борис уходит с поля, а Ильюченко Станислав выходит на его замену.
76'
Дуйсбург делает замену. Лукас Фрёде уходит с поля, а Альбутат Тим выходит на его замену.
63'
Санкт-Паули делает замену. Мияичи Рио уходит с поля, а Richard Neudecker выходит на его замену.
60'
Санкт-Паули делает замену. Диамантакос Димитрис уходит с поля, а Верман Хенк выходит на его замену.
54'
Цайрайс Филипп получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
30'
Лукас Фрёде получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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