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Стадион:
ХИК
1:0
Первый тайм: 43'
СИК
0'
35' Желтая карточка
Обилор Файтх
1:0
37' Гол
Клаусс Жоао
40' Желтая карточка
Олейник Денис
43'
Первый тайм
Желтая карточка
40'
Олейник Денис получил желтую карточку от судьи
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Клаусс Жоао бьет в цель!
Желтая карточка
35'
Обилор Файтх получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Итог 0 Квитова Петра 2 Свитолина Элина
0 Возняцки Каролин 0 Плишкова Каролина
Позже США. Гонка


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