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Стадион: Telia 5G-areena
35' Желтая карточкаОбилор Файтх
1:0
37' ГолКлаусс Жоао
40' Желтая карточкаОлейник Денис
|
35'
37'
1:0
40'
Состав команд
15
Яласто
Вилле
32
Обилор
Файтх
8
Рафинья
22
Аннан
Энтони
17
Алхо
Николай
18
Хурме
Яркко
23
Кадио
Дидье
15
Клинга
Матти
21
Peter
Opiyo
ХИК
- Основной состав
- 88 Рудаков Максим Вратарь
- 15 Яласто Вилле Защитник
- 32 Обилор Файтх Защитник
- 8 Рафинья Защитник
- 6 Пиринен Юха Защитник
- 22 Аннан Энтони Полузащитник
- 31 Домингес Хордан Полузащитник
- 14 Дальстрем Себастьян Полузащитник
- 17 Алхо Николай Нападающий
- 7 Клаусс Жоао Нападающий
- 9 Риски Рику Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ууситало Маркус Вратарь
- 21 Сумусало Микко Защитник
- 4 Патронен Ханну Защитник
- 77 Менса Эванс Полузащитник
- 39 Крисантус Макалей Нападающий
- Главный тренер: Лехкосуо Мика
СИК
- Основной состав
- 1 Jesse Oest Вратарь
- 18 Хурме Яркко Защитник
- 5 Хатакка Дани Защитник
- 23 Кадио Дидье Защитник
- 16 Joonas Sundman Защитник
- 28 Олейник Денис Полузащитник
- 15 Клинга Матти Полузащитник
- 30 Винисиус Маркус Полузащитник
- 21 Peter Opiyo Полузащитник
- 26 Сараярви Йессе Полузащитник
- 37 Мбома Аристот Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Меро Йоэл Защитник
- 29 О'Брайен Дэнни Защитник
- 6 Баат Андерс Полузащитник
- 22 Винчестер Шагдон Нападающий
- 17 Ville Tikkanen
- 14 Maximo Tolonen
- 35 Severi Ikaheimo
- Главный тренер: Alexei Eremenko
Предыдущие игры
ХИК (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 07.10.2018 ХИК 1:0 ВПС В
- 29.09.2018 Хонка 0:0 ХИК В
- 26.09.2018 Ильвес 1:2 ХИК В
- 21.09.2018 ХИК 3:0 РоПС В
- 17.09.2018 Лахти 0:2 ХИК В
- 13.09.2018 ХИК 2:0 Мариехамн В
- 02.09.2018 ХИК 3:0 Интер Турку В
- 26.08.2018 КуПС 0:1 ХИК В
- 19.08.2018 ХИК 0:0 Кеми Кингс В
- 16.08.2018 ХИК 1:4 Олимпия Любляна ЛЕ
- 09.08.2018 Олимпия Любляна 3:0 ХИК ЛЕ
- 04.08.2018 ХИК 2:2 РоПС В
- 01.08.2018 ХИК 1:2 БАТЭ ЛЧ
- 28.07.2018 Хонка 1:2 ХИК В
- 25.07.2018 БАТЭ 0:0 ХИК ЛЧ
- 17.07.2018 ХИК 3:1 Викингур ЛЧ
- 14.07.2018 ХИК 2:1 ТПС В
- 10.07.2018 Викингур 1:2 ХИК ЛЧ
- 04.07.2018 ХИК 2:0 Кеми Кингс В
- 29.06.2018 Лахти 2:1 ХИК В
СИК (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 06.10.2018 СИК 0:1 Хонка В
- 30.09.2018 РоПС 0:1 СИК В
- 21.09.2018 СИК 0:0 Лахти В
- 17.09.2018 Мариехамн 1:0 СИК В
- 13.09.2018 СИК 1:0 ТПС В
- 01.09.2018 СИК 1:2 КуПС В
- 25.08.2018 Кеми Кингс 0:0 СИК В
- 20.08.2018 СИК 2:3 Ильвес В
- 11.08.2018 ВПС 0:2 СИК В
- 03.08.2018 СИК 0:0 ВПС В
- 29.07.2018 Мариехамн 1:0 СИК В
- 21.07.2018 РоПС 1:0 СИК В
- 14.07.2018 Интер Турку 2:0 СИК В
- 09.07.2018 СИК 2:1 РоПС В
- 04.07.2018 СИК 1:0 Лахти В
- 30.06.2018 КуПС 1:1 СИК В
- 26.06.2018 СИК 2:3 Ильвес В
- 20.06.2018 Хонка 3:1 СИК В
- 16.06.2018 Кеми Кингс 1:0 СИК В
- 12.06.2018 СИК 4:0 ТПС В
Последние игры между собой
ХИК: победы: 13, ничьи: 1, поражения: 4
СИК: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 13
- 29.05.2018 ХИК 4:0 СИК Вейккауслига
- 18.04.2018 СИК 0:1 ХИК Вейккауслига
- 12.10.2017 СИК 0:2 ХИК Вейккауслига
- 23.09.2017 СИК 0:1 ХИК Кубок
- 10.08.2017 СИК 0:6 ХИК Вейккауслига
- 31.05.2017 ХИК 6:0 СИК Вейккауслига
- 23.10.2016 ХИК 0:0 СИК Вейккауслига
- 24.09.2016 СИК 1:1 ХИК Кубок
- 18.06.2016 СИК 2:3 ХИК Вейккауслига
- 18.04.2016 ХИК 2:1 СИК Вейккауслига
- 23.09.2015 СИК 3:0 ХИК Вейккауслига
- 17.06.2015 ХИК 3:1 СИК Вейккауслига
- 24.05.2015 СИК 1:2 ХИК Вейккауслига
- 24.08.2014 СИК 2:0 ХИК Вейккауслига
- 19.07.2014 ХИК 2:0 СИК Вейккауслига
- 26.05.2014 ХИК 1:0 СИК Вейккауслига
- 15.03.2014 СИК 1:0 ХИК Кубок лиги
- 23.04.2011 СИК 0:4 ХИК Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|1:0
|32
|23
|6
|3
|57 - 19
|75
|2.
|РоПС
|0:0
|32
|16
|9
|7
|39 - 24
|57
|3.
|Хонка
|1:0
|32
|14
|13
|5
|47 - 32
|55
|4.
|КуПС
|0:1
|32
|15
|7
|10
|52 - 36
|52
|5.
|Ильвес
|0:0
|32
|14
|8
|10
|45 - 39
|50
|6.
|ВПС
|0:0
|32
|10
|12
|10
|35 - 38
|42
|7.
|Интер Турку
|0:1
|32
|10
|9
|13
|35 - 41
|39
|8.
|Лахти
|0:0
|32
|8
|14
|10
|28 - 36
|38
|9.
|ТПС
|1:0
|32
|8
|8
|16
|37 - 49
|32
|10.
|Мариехамн
|0:0
|32
|8
|8
|16
|36 - 55
|32
|11.
|СИК
|0:1
|32
|8
|7
|17
|26 - 35
|31
|12.
|Кеми Кингс
|0:0
|32
|4
|7
|21
|25 - 58
|19
Первый тайм
40'
Олейник Денис получил желтую карточку от судьи
37'
Г О О О О Л - Клаусс Жоао бьет в цель!
35'
Обилор Файтх получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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