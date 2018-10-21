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Стадион: Саувосаарен Урхейлупуисто
0:0
Первый тайм: 40'
24' Красная карточкаHamed Coulibaly
Состав команд
20
Липин
Максим
19
Iiro
Vanha
18
Мякеля
Юхо
Кеми Кингс
- Основной состав
- 1 Tatu Kujanpaeae Вратарь
- 33 Henrik Oelander Защитник
- 5 Jean-Felix Somay Защитник
- 26 Кальюмяэ Марек Защитник
- 27 Жоржинью Перейра Защитник
- 3 Kristian Heinolainen Защитник
- 20 Липин Максим Полузащитник
- 19 Iiro Vanha Полузащитник
- 9 Husein Demiri Полузащитник
- 21 Ville Moilanen Полузащитник
- 18 Мякеля Юхо Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Jacob Esposito Полузащитник
- 32 Себастьян Рускулледа Полузащитник
- 12 Leonid Shulgin
- 16 Henri Korkeamaeki
- 8 Luiyi Laguerre
- Главный тренер: David Hannah
Мариехамн
- Основной состав
- 91 Левченко Игорь Вратарь
- 2 Hamed Coulibaly Защитник
- 3 Койола Кристиан Защитник
- 5 Татомирович Иван Защитник
- 23 Dylan Murnane Защитник
- 15 Эхалие Амос Полузащитник
- 22 Назари Амин Полузащитник
- 14 Петрович Габриэль Полузащитник
- 17 Сид Робин Полузащитник
- 33 Кангасколкка Алексей Нападающий
- 9 Simon Silverholt Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Anton Lepola Вратарь
- 16 Aapo Maeenpaeae Защитник
- 18 Мякинен Томас Защитник
- 31 Keaton Isaksson Полузащитник
- 8 Pontus Aasbrink Полузащитник
- 7 Niklas Maripuu Полузащитник
- 19 Joel Karlstroem
- Главный тренер: Peter Lundberg
Предыдущие игры
Кеми Кингс (последние 20 матчей: +2 =4 -14)
- 06.10.2018 Кеми Кингс 0:2 Интер Турку В
- 29.09.2018 Ильвес 4:0 Кеми Кингс В
- 22.09.2018 Кеми Кингс 0:2 ВПС В
- 17.09.2018 Хонка 2:1 Кеми Кингс В
- 14.09.2018 Кеми Кингс 0:2 РоПС В
- 31.08.2018 ТПС 4:1 Кеми Кингс В
- 25.08.2018 Кеми Кингс 0:0 СИК В
- 19.08.2018 ХИК 0:0 Кеми Кингс В
- 12.08.2018 КуПС 3:1 Кеми Кингс В
- 05.08.2018 Лахти 1:1 Кеми Кингс В
- 29.07.2018 Кеми Кингс 3:2 КуПС В
- 22.07.2018 Ильвес 2:0 Кеми Кингс В
- 14.07.2018 Кеми Кингс 1:1 Хонка В
- 07.07.2018 ТПС 3:2 Кеми Кингс В
- 04.07.2018 ХИК 2:0 Кеми Кингс В
- 30.06.2018 Кеми Кингс 0:1 ВПС В
- 25.06.2018 Мариехамн 2:1 Кеми Кингс В
- 21.06.2018 Кеми Кингс 0:1 РоПС В
- 16.06.2018 Кеми Кингс 1:0 СИК В
- 12.06.2018 Интер Турку 1:0 Кеми Кингс В
Мариехамн (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 07.10.2018 Мариехамн 3:0 Лахти В
- 29.09.2018 Интер Турку 1:1 Мариехамн В
- 23.09.2018 Мариехамн 2:2 ТПС В
- 17.09.2018 Мариехамн 1:0 СИК В
- 13.09.2018 ХИК 2:0 Мариехамн В
- 02.09.2018 Мариехамн 3:6 Ильвес В
- 29.08.2018 Ильвес 1:2 Мариехамн В
- 24.08.2018 ВПС 1:1 Мариехамн В
- 19.08.2018 Мариехамн 0:0 Хонка В
- 12.08.2018 РоПС 1:0 Мариехамн В
- 04.08.2018 Интер Турку 3:0 Мариехамн В
- 29.07.2018 Мариехамн 1:0 СИК В
- 22.07.2018 Лахти 2:0 Мариехамн В
- 04.07.2018 Мариехамн 1:2 Хонка В
- 29.06.2018 ТПС 2:0 Мариехамн В
- 25.06.2018 Мариехамн 2:1 Кеми Кингс В
- 20.06.2018 ВПС 4:1 Мариехамн В
- 16.06.2018 Мариехамн 1:3 РоПС В
- 12.06.2018 ХИК 2:0 Мариехамн В
- 02.06.2018 Мариехамн 2:3 Интер Турку В
Последние игры между собой
Кеми Кингс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 7
Мариехамн: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 1
- 25.06.2018 Мариехамн 2:1 Кеми Кингс Вейккауслига
- 29.04.2018 Кеми Кингс 2:3 Мариехамн Вейккауслига
- 17.09.2017 Мариехамн 3:2 Кеми Кингс Вейккауслига
- 14.06.2017 Кеми Кингс 3:0 Мариехамн Вейккауслига
- 12.05.2017 Мариехамн 3:0 Кеми Кингс Вейккауслига
- 12.09.2016 Мариехамн 1:0 Кеми Кингс Вейккауслига
- 19.06.2016 Мариехамн 2:0 Кеми Кингс Вейккауслига
- 17.04.2016 Кеми Кингс 1:2 Мариехамн Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|1:0
|32
|23
|6
|3
|57 - 19
|75
|2.
|РоПС
|0:0
|32
|16
|9
|7
|39 - 24
|57
|3.
|Хонка
|1:0
|32
|14
|13
|5
|47 - 32
|55
|4.
|КуПС
|0:1
|32
|15
|7
|10
|52 - 36
|52
|5.
|Ильвес
|0:0
|32
|14
|8
|10
|45 - 39
|50
|6.
|ВПС
|0:0
|32
|10
|12
|10
|35 - 38
|42
|7.
|Интер Турку
|0:1
|32
|10
|9
|13
|35 - 41
|39
|8.
|Лахти
|0:0
|32
|8
|14
|10
|28 - 36
|38
|9.
|ТПС
|1:0
|32
|8
|8
|16
|37 - 49
|32
|10.
|Мариехамн
|0:0
|32
|8
|8
|16
|36 - 55
|32
|11.
|СИК
|0:1
|32
|8
|7
|17
|26 - 35
|31
|12.
|Кеми Кингс
|0:0
|32
|4
|7
|21
|25 - 58
|19
Первый тайм
26'
Мариехамн делает замену. Эхалие Амос уходит с поля, а Aapo Maeenpaeae выходит на его замену.
24'
УДАЛЕНИЕ! - Hamed Coulibaly увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sauvosaaren Urheilupuisto. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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