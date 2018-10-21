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Стадион:
Кеми Кингс
0:0
Первый тайм: 40'
Мариехамн
0'
24' Красная карточка
Hamed Coulibaly
40'
Первый тайм
26'
Мариехамн делает замену. Эхалие Амос уходит с поля, а Aapo Maeenpaeae выходит на его замену.
24'
УДАЛЕНИЕ! - Hamed Coulibaly увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sauvosaaren Urheilupuisto. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Итог 0 Квитова Петра 2 Свитолина Элина
0 Возняцки Каролин 0 Плишкова Каролина
Позже США. Гонка


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