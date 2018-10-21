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0:1
36' ГолДжонс Джовин
|
36'
0:1
Состав команд
29
Файн
Адриан
40
Ридер
Тим
11
Кемпе
Тобиас
Ян 4-2-2-2
- Основной состав
- 1 Пентке Филипп Вратарь
- 6 Саллер Бенедикт Защитник
- 4 Соренсен Асгер Защитник
- 14 Коррейя Марсель Защитник
- 3 Alexander Nandzik Защитник
- 8 Andreas Geipl Полузащитник
- 29 Файн Адриан Полузащитник
- 9 Jan George Полузащитник
- 7 Albion Vrenezi Полузащитник
- 15 Marco Gruettner Нападающий
- 23 Адамян Саргис Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Вайс Андре Вратарь
- 16 Markus Palionis Защитник
- 22 Штольце Себастьян Защитник
- 10 Дерстрофф Юлиан Полузащитник
- 18 Лаис Марк Полузащитник
- 20 Maximilian Thalhammer Полузащитник
- 25 Hamadi Al Ghaddioui Нападающий
Дармштадт 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Фернандеш Даниэль Вратарь
- 40 Ридер Тим Защитник
- 28 Франке Марсель Защитник
- 4 Сулу Айтач Защитник
- 32 Холланд Фабиан Защитник
- 20 Хеллер Марсель Полузащитник
- 6 Мелем Марвин Полузащитник
- 5 Медоевич Слободан Полузащитник
- 3 Джонс Джовин Полузащитник
- 11 Кемпе Тобиас Полузащитник
- 19 Дурсун Сердар Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Штритцель Флориан Вратарь
- 21 Хён Иммануэль Защитник
- 25 Штарк Янник Полузащитник
- 9 Вурц Иоганнес Полузащитник
- 17 Сиригу Сандро Полузащитник
- 18 Бойд Терренс Нападающий
- 27 Orrin McKinze Gaines
- Главный тренер: Фрингс Торстен
Предыдущие игры
Ян (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 06.10.2018 Гройтер Фюрт 1:1 Ян Б2
- 29.09.2018 Дуйсбург 1:3 Ян Б2
- 26.09.2018 Ян 2:1 Хайденхайм Б2
- 23.09.2018 Гамбург 0:5 Ян Б2
- 14.09.2018 Ян 0:2 Динамо Дрезден Б2
- 01.09.2018 Арминия 5:3 Ян Б2
- 26.08.2018 Ян 0:0 Хольштайн Киль Б2
- 19.08.2018 Хеми 2:1 Ян К
- 10.08.2018 Падерборн 2:0 Ян Б2
- 04.08.2018 Ян 2:1 Ингольштадт Б2
- 13.05.2018 Бохум 1:1 Ян Б2
- 06.05.2018 Ян 0:3 Дармштадт Б2
- 29.04.2018 Дуйсбург 4:1 Ян Б2
- 21.04.2018 Ян 3:1 Санкт-Паули Б2
- 13.04.2018 Гройтер Фюрт 1:2 Ян Б2
- 08.04.2018 Кайзерслаутерн 1:1 Ян Б2
- 01.04.2018 Ян 1:3 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 17.03.2018 Унион Берлин 2:2 Ян Б2
- 11.03.2018 Ян 2:1 Зандхаузен Б2
- 04.03.2018 Айнтрахт Бр 2:1 Ян Б2
Дармштадт (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 05.10.2018 Дармштадт 1:2 Гамбург Б2
- 28.09.2018 Хольштайн Киль 4:2 Дармштадт Б2
- 25.09.2018 Дармштадт 1:2 Арминия Б2
- 22.09.2018 Динамо Дрезден 4:1 Дармштадт Б2
- 15.09.2018 Дармштадт 1:1 Зандхаузен Б2
- 02.09.2018 Хайденхайм 0:1 Дармштадт Б2
- 24.08.2018 Дармштадт 3:0 Дуйсбург Б2
- 17.08.2018 Магдебург 0:1 Дармштадт К
- 10.08.2018 Санкт-Паули 2:0 Дармштадт Б2
- 05.08.2018 Дармштадт 1:0 Падерборн Б2
- 22.07.2018 Дармштадт 1:1 Хаддерсфилд Таун ТМК
- 13.05.2018 Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 06.05.2018 Ян 0:3 Дармштадт Б2
- 28.04.2018 Дармштадт 3:1 Унион Берлин Б2
- 21.04.2018 Зандхаузен 1:1 Дармштадт Б2
- 15.04.2018 Дармштадт 1:1 Айнтрахт Бр Б2
- 07.04.2018 Хольштайн Киль 0:0 Дармштадт Б2
- 02.04.2018 Дармштадт 1:0 Фортуна Б2
- 18.03.2018 Нюрнберг 1:1 Дармштадт Б2
- 10.03.2018 Дармштадт 1:1 Ингольштадт Б2
Последние игры между собой
Ян: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Дармштадт: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Ян
Дармштадт
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кёльн
|10
|6
|2
|2
|23 - 15
|20
|2.
|Гройтер Фюрт
|10
|5
|4
|1
|16 - 10
|19
|3.
|Гамбург
|0:0
|10
|5
|3
|2
|12 - 11
|18
|4.
|Унион Берлин
|0:0
|10
|4
|6
|0
|14 - 7
|18
|5.
|Санкт-Паули
|9
|5
|1
|3
|15 - 15
|16
|6.
|Падерборн
|0:0
|10
|4
|4
|2
|19 - 15
|16
|7.
|Бохум
|0:0
|10
|4
|3
|3
|16 - 10
|15
|8.
|Хайденхайм
|10
|4
|3
|3
|17 - 12
|15
|9.
|Динамо Дрезден
|10
|4
|2
|4
|13 - 11
|14
|10.
|Ян
|0:1
|10
|4
|2
|4
|16 - 14
|14
|11.
|Дармштадт
|1:0
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|12.
|Хольштайн Киль
|10
|3
|4
|3
|15 - 15
|13
|13.
|Арминия
|10
|3
|3
|4
|14 - 17
|12
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|15.
|Магдебург
|10
|1
|6
|3
|13 - 17
|9
|16.
|Зандхаузен
|10
|2
|2
|6
|9 - 14
|8
|17.
|Дуйсбург
|9
|1
|2
|6
|9 - 18
|5
|18.
|Ингольштадт
|10
|1
|2
|7
|9 - 23
|5
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Г О О О О Л - Джонс Джовин бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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