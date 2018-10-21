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Ян
0:1
Перерыв
Дармштадт
0'
0:1
36' Гол
Джонс Джовин
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Джонс Джовин бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Итог 0 Квитова Петра 2 Свитолина Элина
0 Возняцки Каролин 0 Плишкова Каролина
Позже США. Гонка


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