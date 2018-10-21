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Стадион:
Интер Турку
0:1
Первый тайм: 42'
Хонка
0'
10' Желтая карточка
Matias Lahti
20' Желтая карточка
Пеннинкангас Теему
0:1
21' Гол
Borja Martin
42'
Первый тайм
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Borja Martin бьет в цель!
Желтая карточка
20'
Пеннинкангас Теему получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
10'
Matias Lahti получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Veritas Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Итог 0 Квитова Петра 2 Свитолина Элина
0 Возняцки Каролин 0 Плишкова Каролина
Позже США. Гонка


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