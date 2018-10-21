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Стадион: Веритас
0:1
Первый тайм: 42'
10' Желтая карточкаMatias Lahti
20' Желтая карточкаПеннинкангас Теему
0:1
21' ГолBorja Martin
|
10'
21'
0:1
Состав команд
23
Matias
Lahti
11
Albion
Ademi
13
Тим
Маррей
80
Саваж
Демба
14
Borja
Martin
Интер Турку
- Основной состав
- 12 Мойсандер Хенрик Вратарь
- 22 Arttu Hoskonen Защитник
- 5 Мянтюля Теро Защитник
- 7 Ari Nyman Защитник
- 27 Пеннинкангас Теему Защитник
- 23 Matias Lahti Полузащитник
- 28 Мякитало Мика Полузащитник
- 10 Кайринен Каан Полузащитник
- 16 Niko Markkula Нападающий
- 15 Фурухольм Тимо Нападающий
- 11 Albion Ademi Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Копонен Ере Вратарь
- 17 Ояла Мика Полузащитник
- 25 Кунингас Микко Полузащитник
- 3 Daniel Kamy
- 4 Julian Guevara
- 24 Joona Jaervistoe
- 18 Lassi Viholainen
- Главный тренер: John Allen
Хонка
- Основной состав
- 13 Тим Маррей Вратарь
- 5 Аалто Хенри Защитник
- 4 Robert Ivanov Защитник
- 16 Konsta Rasimus Защитник
- 7 Левянен Йонас Защитник
- 10 Lucas Paz Kaufmann Полузащитник
- 33 Duarte Tammilehto Полузащитник
- 8 Эрвас Хавьер Полузащитник
- 80 Саваж Демба Полузащитник
- 99 Канджи Макумба Нападающий
- 14 Borja Martin Нападающий
- Запасные игроки
- 95 Davor Taleski Вратарь
- 68 Кабаши Армеш Полузащитник
- 19 Рахими Юнесс Нападающий
- 11 Нимели Алекс Нападающий
- 28 Tommi Saarinen
- 23 Kasperi Liikonen
- 15 Jatuli Laevuo
- Главный тренер: Vesa Vesara
Предыдущие игры
Интер Турку (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 06.10.2018 Кеми Кингс 0:2 Интер Турку В
- 29.09.2018 Интер Турку 1:1 Мариехамн В
- 26.09.2018 Интер Турку 2:0 Лахти В
- 22.09.2018 Ильвес 1:0 Интер Турку В
- 17.09.2018 ТПС 1:0 Интер Турку В
- 13.09.2018 Интер Турку 1:1 ВПС В
- 02.09.2018 ХИК 3:0 Интер Турку В
- 25.08.2018 Интер Турку 0:0 РоПС В
- 18.08.2018 Интер Турку 0:1 КуПС В
- 12.08.2018 Лахти 0:0 Интер Турку В
- 04.08.2018 Интер Турку 3:0 Мариехамн В
- 26.07.2018 РоПС 0:1 Интер Турку В
- 14.07.2018 Интер Турку 2:0 СИК В
- 07.07.2018 Лахти 1:2 Интер Турку В
- 04.07.2018 Интер Турку 0:1 КуПС В
- 30.06.2018 Ильвес 1:1 Интер Турку В
- 26.06.2018 Интер Турку 2:3 Хонка В
- 20.06.2018 ТПС 1:1 Интер Турку В
- 16.06.2018 Интер Турку 1:3 ВПС В
- 12.06.2018 Интер Турку 1:0 Кеми Кингс В
Хонка (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 06.10.2018 СИК 0:1 Хонка В
- 29.09.2018 Хонка 0:0 ХИК В
- 22.09.2018 КуПС 1:1 Хонка В
- 17.09.2018 Хонка 2:1 Кеми Кингс В
- 13.09.2018 Ильвес 0:1 Хонка В
- 31.08.2018 РоПС 2:1 Хонка В
- 25.08.2018 Хонка 2:0 Лахти В
- 19.08.2018 Мариехамн 0:0 Хонка В
- 11.08.2018 Хонка 3:0 ТПС В
- 05.08.2018 Ильвес 3:3 Хонка В
- 28.07.2018 Хонка 1:2 ХИК В
- 21.07.2018 Хонка 2:0 ТПС В
- 14.07.2018 Кеми Кингс 1:1 Хонка В
- 08.07.2018 Хонка 0:1 ВПС В
- 04.07.2018 Мариехамн 1:2 Хонка В
- 30.06.2018 Хонка 2:2 РоПС В
- 26.06.2018 Интер Турку 2:3 Хонка В
- 20.06.2018 Хонка 3:1 СИК В
- 16.06.2018 Хонка 2:1 КуПС В
- 12.06.2018 Лахти 1:1 Хонка В
Последние игры между собой
Интер Турку: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Хонка: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
- 26.06.2018 Интер Турку 2:3 Хонка Вейккауслига
- 28.04.2018 Хонка 2:2 Интер Турку Вейккауслига
- 22.09.2014 Интер Турку 2:2 Хонка Вейккауслига
- 27.06.2014 Хонка 2:1 Интер Турку Вейккауслига
- 27.04.2014 Хонка 3:1 Интер Турку Вейккауслига
- 26.10.2013 Интер Турку 1:2 Хонка Вейккауслига
- 04.08.2013 Хонка 0:0 Интер Турку Вейккауслига
- 02.06.2013 Интер Турку 0:1 Хонка Вейккауслига
- 27.10.2012 Хонка 3:0 Интер Турку Вейккауслига
- 18.08.2012 Интер Турку 2:1 Хонка Вейккауслига
- 16.06.2012 Интер Турку 1:2 Хонка Вейккауслига
- 12.09.2011 Интер Турку 2:2 Хонка Вейккауслига
- 03.07.2011 Хонка 2:3 Интер Турку Вейккауслига
- 09.05.2011 Интер Турку 4:0 Хонка Вейккауслига
- 18.02.2011 Интер Турку 3:4 Хонка Кубок лиги
- 23.10.2010 Хонка 1:1 Интер Турку Вейккауслига
- 09.07.2010 Интер Турку 2:0 Хонка Вейккауслига
- 07.04.2010 Хонка 2:0 Интер Турку Кубок лиги
- 24.03.2010 Интер Турку 0:0 Хонка Кубок лиги
- 12.09.2009 Хонка 2:3 Интер Турку Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|1:0
|32
|23
|6
|3
|57 - 19
|75
|2.
|РоПС
|0:0
|32
|16
|9
|7
|39 - 24
|57
|3.
|Хонка
|1:0
|32
|14
|13
|5
|47 - 32
|55
|4.
|КуПС
|0:1
|32
|15
|7
|10
|52 - 36
|52
|5.
|Ильвес
|0:0
|32
|14
|8
|10
|45 - 39
|50
|6.
|ВПС
|0:0
|32
|10
|12
|10
|35 - 38
|42
|7.
|Интер Турку
|0:1
|32
|10
|9
|13
|35 - 41
|39
|8.
|Лахти
|0:0
|32
|8
|14
|10
|28 - 36
|38
|9.
|ТПС
|1:0
|32
|8
|8
|16
|37 - 49
|32
|10.
|Мариехамн
|0:0
|32
|8
|8
|16
|36 - 55
|32
|11.
|СИК
|0:1
|32
|8
|7
|17
|26 - 35
|31
|12.
|Кеми Кингс
|0:0
|32
|4
|7
|21
|25 - 58
|19
Первый тайм
21'
Г О О О О Л - Borja Martin бьет в цель!
20'
Пеннинкангас Теему получил желтую карточку от судьи
10'
Matias Lahti получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Veritas Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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