Стадион: Nanjing Olympic Sports Centre
0:0
Первый тайм: 42'
Первый тайм
41'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
41'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает навес прямо в штрафную.
41'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
40'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
39'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
38'
Си У из команды Цзянсу Сайнти сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
38'
38'
Тейшейра Алекс нанес удар головой, но Цзюнь-Лин Янь перевел мяч на угловой!
38'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
37'
Цзянсу Сайнти имеет хороший шанс забить.
37'
Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе
37'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
36'
36'
Шанс! Палетта Габриэль из команды Цзянсу Сайнти пробил головой, но мимо
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
35'
34'
34'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
34'
Кэ Ши из команды Шанхай СИПГ хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
34'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
34'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти идет с мячом вперед на обострение...
33'
Цзянсу Сайнти имеет хороший шанс забить.
33'
Wei Zhang из команды Шанхай СИПГ играет слишком грубо. Палетта Габриэль оказался на газоне.
32'
32'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
31'
Ванг Сонг нанес удар головой, но Цзюнь-Лин Янь спокойно отбил мяч.
30'
Шэньчао Ван ошибается в защите.
30'
Xiaotian Yang из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
30'
30'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Матч возобновлен
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
29'
Wei Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Эдер Мартинс нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти делает пас партнеру.
29'
Ли Ан из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
28'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Матч возобновлен
27'
Кэ Ши на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Кэ Ши из команды Шанхай СИПГ хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
26'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Тейшейра Алекс мяча так и не получил
26'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
25'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
24'
Лэй У не смог попасть в створ ударом издали
23'
22'
Хорошую попытку сделал Pengfei Xie. Удар в створ, но вратарь начеку
22'
Палетта Габриэль из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
22'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ опасно и грубо сыграл. Си У пострадал.
21'
Chao Gu взял и забрал мяч на выходе
21'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
20'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
20'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
20'
Элкесон Кардосо нанес удар чуть мимо. Близко!
19'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
19'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
18'
Какой промах! Элкесон Кардосо имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
18'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает отличный кросс...
17'
Эдер Мартинс задерживает мяч рукой
16'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
16'
Лэй У не смог попасть в створ ударом издали
16'
16'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
15'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
14'
Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе
14'
Си У делает длинную передачу вперед
14'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
12'
ШАНС! Ванг Сонг нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
12'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти делает пас партнеру.
12'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Цзянсу Сайнти имеет хороший шанс забить.
12'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
11'
10'
Элкесон Кардосо задерживает мяч рукой
10'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
9'
9'
9'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
7'
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
5'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
5'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
4'
Кэ Ши выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
3'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
2'
Матч возобновлен
2'
Оскар дос Сантос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Wei Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Xiaotian Yang из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Цзянсу Сайнти начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nanjing Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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