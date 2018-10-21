Стадион: Женжу Ханггай
1:0
Первый тайм: 41'
14' Желтая карточкаYuelei Cheng
1:0
17' ГолКаранга Фернандо
20' Желтая карточкаChenlong Zhang
36' Желтая карточкаЦао Гу
Первый тайм
40'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
39'
Tixiang Li из команды Гуанчжоу Фули делает неудачный навес.
38'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
37'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
37'
Ваш Те Рикарду из команды Хэнань Цзянье забрасывает мяч в штрафную.
37'
Хэнань Цзянье начинает контратаку
37'
36'
Ваш Те Рикарду из команды Хэнань Цзянье играет слишком грубо. Junior Urso оказался на газоне.
36'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
36'
Судья подбегает и показывает Цао Гу из команды Хэнань Цзянье отложенную желтую карточку за фол.
35'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
35'
Rui Li из команды Гуанчжоу Фули не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
35'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
35'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
34'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
33'
32'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
32'
Шанс! Rui Li из команды Гуанчжоу Фули пробил головой, но мимо
32'
Tixiang Li из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
31'
Xuan Han из команды Хэнань Цзянье играет слишком грубо. Rui Li оказался на газоне.
30'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
30'
Судья сигнализирует, что Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Оливио да Роса Иво
29'
29'
28'
27'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
27'
Ваш Те Рикарду наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!
27'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье делает отличный кросс...
27'
Каранга Фернандо из команды Хэнань Цзянье делает пас партнеру.
27'
Хэнань Цзянье начинает контратаку
26'
Судья сигнализирует, что Yao Lu из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Рибейро Калихто Ренатиньо
26'
Оливио да Роса Иво наказан за толчок Chenlong Zhang
25'
После дальнего удара, который нанес Gong Zhang мяч отбит вратарем
25'
Ву Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Рибейро Калихто Ренатиньо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Судья сигнализирует, что Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Лю Лин
25'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
24'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
22'
21'
Ченг Юелей взял и забрал мяч на выходе
21'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
20'
Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
Chenlong Zhang получил желтую карточку от судьи
20'
Безумный фол. Chenlong Zhang грубо играет против соперника. Пострадал Zhuoyi Feng
20'
Hao Chen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
19'
Ваш Те Рикарду из команды Хэнань Цзянье толкнул локтем оппонента. Это Тошич Душко заработал фол
18'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Zhuoyi Feng сделал результативную передачу.
17'
ГОООООООЛ! Потрясающий удар пяткой нанес игрок команды Хэнань Цзянье.
17'
Zhuoyi Feng нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Ченг Юелей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье подал угловой справа.
16'
Ваш Те Рикарду мяч отрикошетил от ворот
16'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье делает пас партнеру.
16'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье идет с мячом вперед на обострение...
16'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
16'
Оливио да Роса Иво пробил со штрафного прямо в стенку
15'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
14'
Ченг Юелей получил желтую карточку от судьи
13'
Безумный фол. Ченг Юелей грубо играет против соперника. Пострадал Каранга Фернандо
13'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
12'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
12'
Rui Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
11'
Chenlong Zhang наказан за толчок Каранга Фернандо
11'
11'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
8'
Ву Ян взял и забрал мяч на выходе
8'
Zhizhao Chen из команды Гуанчжоу Фули навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
8'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Ченг Юелей взял и забрал мяч на выходе
7'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
7'
7'
Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
6'
Chenlong Zhang наказан за толчок Kuo Yang
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
5'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
4'
Каранга Фернандо задерживает мяч рукой
4'
Каранга Фернандо из команды Хэнань Цзянье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
3'
Xuan Han нанес удар головой, но Ченг Юелей спокойно отбил мяч.
3'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье подал угловой слева.
3'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Hao Chen и попал в каркас ворот!
3'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Каранга Фернандо и попал в каркас ворот!
2'
Ченг Юелей ошибается в защите.
2'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье подал угловой справа.
2'
Оливио да Роса Иво мяч отрикошетил от ворот
2'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье делает пас партнеру.
1'
1'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Гуанчжоу Фули начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zhengzhou Hanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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