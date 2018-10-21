Стадион: Полман Зрители: 11237
0:1
14' ГолМахи Мимаун
1:1
25' ГолДалмау Адриан
2:1
46' ГолДалмау Адриан
56' Желтая карточкаХрустиц Айдин
64' Желтая карточкаВормердам Дьянго
3:1
78' ГолКювас Брандлей
4:1
90' ГолКювас Брандлей
Второй тайм
94'
Кювас Брандлей из команды Хераклес сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 11237 болельщиков
92'
Г О О О О Л Кювас Брандлей закручивает штрафной в сетку! Великолепно
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Кассьерра Матео из команды Гронинген толкнул локтем оппонента. Это Циборра Леннарт заработал фол
90'
90'
Хорошую попытку сделал Махи Мимаун. Удар в створ, но вратарь начеку
90'
Кассьерра Матео из команды Гронинген делает пас партнеру.
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
90'
Тактическая замена. Петерсон Кристофер уходит с поля и его заменяет Эркилинк Зеки
89'
Петерсон Кристофер имел все шансы забить, но Падт Серджио сделал отличный сейв!
89'
Меркель Александр из команды Хераклес сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
89'
88'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
88'
Дуарте Лерин из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
88'
88'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
87'
86'
86'
86'
Хорошую попытку сделал Дрост Йеспер. Удар в створ, но вратарь начеку
86'
Дрост Йеспер из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
86'
Меркель Александр разрезает оборону соперника отличным пасом
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
85'
85'
Морейра Ахмад Мендес не смог попасть в створ ударом издали
84'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает пас партнеру.
84'
84'
84'
Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
84'
Циборра Леннарт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Махи Мимаун из команды Гронинген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
84'
Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
83'
83'
83'
Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
82'
Опасность предотвращена - Россман Максимилиан из команды Хераклес вступил в отбор удачно
82'
Хабот Юлиан делает длинную передачу вперед
82'
81'
81'
Махи Мимаун нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Бласвих Янис не дал случится голу! Махи Мимаун должен был забивать, но Бласвих Янис сделал отличный сейв
81'
80'
Тактическая замена. Хандверкер Тим уходит с поля и его заменяет Морейра Ахмад Мендес
80'
Циборра Леннарт из команды Хераклес сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
80'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
80'
79'
Выглядело как неплохой момент. Tim Freriks из команды Гронинген закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
79'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает пас партнеру.
79'
78'
Петерсон Кристофер сделал результативную передачу.
78'
Г О О О О Л - Кювас Брандлей изменил счет на табло!
78'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
78'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
77'
Хераклес начинает контратаку
77'
77'
Тактическая замена. Далмау Адриан уходит с поля и его заменяет Дуарте Лерин
76'
Шанс! Tim Freriks из команды Гронинген пробил головой, но мимо
76'
Хабот Юлиан из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
75'
75'
75'
Матч возобновлен
75'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
ШАНС! Мемишевич Самир нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
74'
Кассьерра Матео имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
74'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Доан Рицу нанес удар в каркас ворот!
74'
ШАНС! Доан Рицу вышел один-на-один с голкипером...
74'
73'
73'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Циборра Леннарт пострадал.
72'
72'
Махи Мимаун из команды Гронинген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
72'
Отличные скиллы показывает Махи Мимаун, обводя своих соперников
72'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген делает пас партнеру.
72'
72'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
Меркель Александр нанес удар издали, а Падт Серджио отбил его обратно в игру!
70'
Хабот Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Циборра Леннарт из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
70'
Ван Хинтум Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
69'
69'
69'
Отличные скиллы показывает Петерсон Кристофер, обводя своих соперников
69'
68'
Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе
68'
Tim Freriks из команды Гронинген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
68'
Хандверкер Тим из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
67'
67'
67'
Ван Хинтум Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Кассьерра Матео из команды Гронинген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
67'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
67'
Бласвих Янис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Tim Freriks из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
67'
Тактическая замена. Хрустиц Айдин уходит с поля и его заменяет Tim Freriks
66'
Ван Хинтум Барт из команды Хераклес играет слишком грубо. Доан Рицу оказался на газоне.
66'
65'
65'
65'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
65'
64'
Вормердам Дьянго получил желтую карточку от судьи
64'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Дрост Йеспер пострадал.
64'
63'
62'
62'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
62'
62'
61'
Матч возобновлен
61'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
61'
Далмау Адриан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
61'
Отличные скиллы показывает Хрустиц Айдин, обводя своих соперников
60'
60'
60'
Ван Нифф Юлл не смог попасть в створ ударом издали
59'
59'
58'
Матч возобновлен
57'
Те Вирик Мик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Хрустиц Айдин получил желтую карточку от судьи
56'
Хрустиц Айдин из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Циборра Леннарт пострадал.
56'
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
55'
Тактическая замена. Антуна Уриэль уходит с поля и его заменяет Кассьерра Матео
55'
Те Вирик Мик из команды Гронинген хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
55'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес прямо в штрафную.
55'
Далмау Адриан из команды Хераклес делает пас партнеру.
54'
Матч возобновлен
53'
Зеефейк Дейовайзио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Махи Мимаун из команды Гронинген сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Доан Рицу мяча так и не получил
53'
52'
52'
Отличный пас сделал Мемишевич Самир из команды Гронинген. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
52'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
51'
51'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
51'
51'
Брейкерс Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Антуна Уриэль из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
51'
50'
Как он промахнулся? Доан Рицу имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
50'
Те Вирик Мик делает скидку назад вдоль ворот
50'
Хрустиц Айдин из команды Гронинген подал угловой слева.
50'
Россман Максимилиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
49'
Судья сигнализирует, что Далмау Адриан из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Хандверкер Тим
49'
Кювас Брандлей из команды Хераклес навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
49'
49'
Хабот Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
48'
Зеефейк Дейовайзио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Меркель Александр из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
48'
48'
48'
Выглядело как неплохой момент. Махи Мимаун из команды Гронинген закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
48'
Далмау Адриан из команды Хераклес опасно и грубо сыграл. Те Вирик Мик пострадал.
47'
Антуна Уриэль из команды Гронинген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
46'
ГОЛ! Легко закончил атаку Далмау Адриан из команды Хераклес, забив в пустые ворота!
46'
Голкипер мог бы сыграть и получше
46'
Кювас Брандлей из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
46'
46'
Тактическая замена. Ван ден Бёйс Дарио уходит с поля и его заменяет Циборра Леннарт
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Хабот Юлиан из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Далмау Адриан пострадал.
47'
47'
Матч возобновлен
46'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
44'
44'
44'
44'
44'
43'
43'
Брейкерс Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
41'
Ван ден Бёйс Дарио нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
41'
Те Вирик Мик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
Ван Нифф Юлл из команды Хераклес сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
40'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
40'
40'
Ван Хинтум Барт делает длинную передачу вперед
39'
39'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Кювас Брандлей из команды Хераклес в офсайде
38'
Меркель Александр из команды Хераклес делает пас партнеру.
38'
Махи Мимаун из команды Гронинген в офсайде
37'
37'
37'
Матч возобновлен
35'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
35'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
34'
Далмау Адриан из команды Хераклес опасно и грубо сыграл. Те Вирик Мик пострадал.
34'
Дрост Йеспер из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
34'
Хераклес контролирует мяч.
33'
33'
33'
Отличные скиллы показывает Антуна Уриэль, обводя своих соперников
33'
Антуна Уриэль из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...
33'
32'
31'
31'
Дрост Йеспер делает скидку назад вдоль ворот
30'
Кювас Брандлей из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
30'
30'
30'
29'
28'
27'
27'
27'
27'
27'
Мемишевич Самир из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Кювас Брандлей пострадал.
26'
25'
Г О О О О О О Л - Далмау Адриан из команды Хераклес с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
25'
Падт Серджио не дал случится голу! Меркель Александр должен был забивать, но Падт Серджио сделал отличный сейв
25'
Дрост Йеспер из команды Хераклес сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
25'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
24'
24'
23'
23'
23'
Ван Хинтум Барт из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
23'
22'
22'
21'
Назначен штрафной. Пострадал Петерсон Кристофер, его свалил Хабот Юлиан.
21'
Дрост Йеспер задерживает мяч рукой
20'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
20'
20'
19'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает пас партнеру.
18'
18'
17'
16'
Судья сигнализирует, что Петерсон Кристофер из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Доан Рицу
15'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
15'
Отличный гол забил Махи Мимаун
14'
Доан Рицу сделал результативную передачу.
14'
Г О О О О Л - Махи Мимаун изменил счет на табло!
14'
Отличные скиллы показывает Махи Мимаун, обводя своих соперников
13'
13'
Те Вирик Мик из команды Гронинген хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
13'
Петерсон Кристофер нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Дрост Йеспер из команды Хераклес делает пас партнеру.
13'
13'
12'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Доан Рицу пробил чуть мимо штанги!
12'
Доан Рицу имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
12'
12'
12'
11'
Далмау Адриан из команды Хераклес в офсайде
11'
Далмау Адриан из команды Хераклес сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
11'
Кювас Брандлей из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
11'
Судья сигнализирует, что Дрост Йеспер из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Вормердам Дьянго
10'
Контроль мяча: [team1]: 81%, [team2]: 19%.
9'
9'
Ван Хинтум Барт не смог попасть в створ ударом издали
9'
Ван Нифф Юлл из команды Хераклес делает пас партнеру.
8'
Махи Мимаун из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Ван Нифф Юлл пострадал.
8'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
8'
7'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
7'
7'
Отличные скиллы показывает Кювас Брандлей, обводя своих соперников
7'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает пас партнеру.
7'
7'
7'
Махи Мимаун из команды Гронинген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
7'
6'
5'
5'
Меркель Александр из команды Хераклес сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
5'
Контроль мяча: [team1]: 86%, [team2]: 14%.
4'
3'
3'
Как он промахнулся? Кювас Брандлей имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
2'
Кювас Брандлей из команды Хераклес сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
2'
1'
Мемишевич Самир из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Кювас Брандлей пострадал.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Хераклес начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polman Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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