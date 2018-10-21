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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 11237
Хераклес
4:1
Конец матча
Гронинген
0'
0:1
14' Гол
Махи Мимаун
1:1
25' Гол
Далмау Адриан
2:1
46' Гол
Далмау Адриан
56' Желтая карточка
Хрустиц Айдин
64' Желтая карточка
Вормердам Дьянго
3:1
78' Гол
Кювас Брандлей
4:1
90' Гол
Кювас Брандлей
90'+4
Второй тайм
94'
Кювас Брандлей из команды Хераклес сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 11237 болельщиков
Описание гола
92'
Г О О О О Л Кювас Брандлей закручивает штрафной в сетку! Великолепно
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
Фол, нарушение
91'
Кассьерра Матео из команды Гронинген толкнул локтем оппонента. Это Циборра Леннарт заработал фол
90'
Хераклес имеет хороший шанс забить.
90'
Хорошую попытку сделал Махи Мимаун. Удар в створ, но вратарь начеку
90'
Кассьерра Матео из команды Гронинген делает пас партнеру.
90'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
90'
Тактическая замена. Петерсон Кристофер уходит с поля и его заменяет Эркилинк Зеки
89'
Петерсон Кристофер имел все шансы забить, но Падт Серджио сделал отличный сейв!
89'
Меркель Александр из команды Хераклес сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
89'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
88'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
88'
Дуарте Лерин из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
88'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
88'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
87'
Хераклес имеет хороший шанс забить.
86'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
86'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
Хорошую попытку сделал Дрост Йеспер. Удар в створ, но вратарь начеку
86'
Дрост Йеспер из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
86'
Меркель Александр разрезает оборону соперника отличным пасом
85'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
85'
Удар от ворот произведет Хераклес
85'
Морейра Ахмад Мендес не смог попасть в створ ударом издали
84'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает пас партнеру.
84'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
84'
Россман Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
84'
Циборра Леннарт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Махи Мимаун из команды Гронинген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
84'
Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
83'
Гронинген имеет хороший шанс забить.
83'
Россман Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
82'
Опасность предотвращена - Россман Максимилиан из команды Хераклес вступил в отбор удачно
82'
Хабот Юлиан делает длинную передачу вперед
82'
Гронинген контролирует мяч.
81'
Удар от ворот произведет Хераклес
81'
Махи Мимаун нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Бласвих Янис не дал случится голу! Махи Мимаун должен был забивать, но Бласвих Янис сделал отличный сейв
81'
Удар от ворот произведет Гронинген
80'
Тактическая замена. Хандверкер Тим уходит с поля и его заменяет Морейра Ахмад Мендес
80'
Циборра Леннарт из команды Хераклес сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
80'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
80'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
79'
Выглядело как неплохой момент. Tim Freriks из команды Гронинген закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
79'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает пас партнеру.
79'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
78'
Петерсон Кристофер сделал результативную передачу.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Кювас Брандлей изменил счет на табло!
78'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
78'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
77'
Хераклес начинает контратаку
77'
Удар от ворот произведет Хераклес
77'
Тактическая замена. Далмау Адриан уходит с поля и его заменяет Дуарте Лерин
76'
Шанс! Tim Freriks из команды Гронинген пробил головой, но мимо
76'
Хабот Юлиан из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
75'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
75'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
75'
Матч возобновлен
75'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
ШАНС! Мемишевич Самир нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
74'
Кассьерра Матео имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
74'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Доан Рицу нанес удар в каркас ворот!
74'
ШАНС! Доан Рицу вышел один-на-один с голкипером...
74'
Махи Мимаун из команды Гронинген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
73'
Гронинген имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
73'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Циборра Леннарт пострадал.
72'
Удар от ворот произведет Хераклес
72'
Махи Мимаун из команды Гронинген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
72'
Отличные скиллы показывает Махи Мимаун, обводя своих соперников
72'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген делает пас партнеру.
72'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
Меркель Александр нанес удар издали, а Падт Серджио отбил его обратно в игру!
70'
Хабот Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Циборра Леннарт из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
70'
Хераклес имеет хороший шанс забить.
70'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
70'
Ван Хинтум Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
69'
Гронинген имеет хороший шанс забить.
69'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Отличные скиллы показывает Петерсон Кристофер, обводя своих соперников
69'
Хераклес имеет хороший шанс забить.
68'
Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе
68'
Tim Freriks из команды Гронинген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
68'
Хандверкер Тим из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
67'
Гронинген имеет хороший шанс забить.
67'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Ван Хинтум Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Кассьерра Матео из команды Гронинген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
67'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
67'
Бласвих Янис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Tim Freriks из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
67'
Тактическая замена. Хрустиц Айдин уходит с поля и его заменяет Tim Freriks
Фол, нарушение
66'
Ван Хинтум Барт из команды Хераклес играет слишком грубо. Доан Рицу оказался на газоне.
66'
Хераклес имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
65'
Махи Мимаун задерживает мяч рукой
65'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
65'
Хераклес имеет хороший шанс забить.
65'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
65'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
64'
Вормердам Дьянго получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
64'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Дрост Йеспер пострадал.
64'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
62'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
62'
Хераклес имеет хороший шанс забить.
62'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Матч возобновлен
61'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Травма, повреждение
61'
Далмау Адриан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Россман Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Отличные скиллы показывает Хрустиц Айдин, обводя своих соперников
60'
Гронинген имеет хороший шанс забить.
60'
Удар от ворот произведет Гронинген
60'
Ван Нифф Юлл не смог попасть в створ ударом издали
59'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
59'
Гронинген контролирует мяч.
58'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
57'
Те Вирик Мик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
56'
Хрустиц Айдин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
56'
Хрустиц Айдин из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Циборра Леннарт пострадал.
56'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Удар от ворот произведет Гронинген
55'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
55'
Тактическая замена. Антуна Уриэль уходит с поля и его заменяет Кассьерра Матео
55'
Те Вирик Мик из команды Гронинген хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
55'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес прямо в штрафную.
55'
Далмау Адриан из команды Хераклес делает пас партнеру.
54'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
53'
Зеефейк Дейовайзио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Махи Мимаун из команды Гронинген сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Доан Рицу мяча так и не получил
53'
Гронинген имеет хороший шанс забить.
52'
Удар от ворот произведет Хераклес
52'
Отличный пас сделал Мемишевич Самир из команды Гронинген. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
52'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Гронинген имеет хороший шанс забить.
51'
Удар от ворот произведет Гронинген
51'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
51'
Хераклес имеет хороший шанс забить.
51'
Брейкерс Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Антуна Уриэль из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
51'
Удар от ворот произведет Хераклес
50'
Как он промахнулся? Доан Рицу имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
50'
Те Вирик Мик делает скидку назад вдоль ворот
Угловой
50'
Хрустиц Айдин из команды Гронинген подал угловой слева.
50'
Россман Максимилиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Далмау Адриан из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Хандверкер Тим
49'
Кювас Брандлей из команды Хераклес навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
49'
Хераклес имеет хороший шанс забить.
49'
Хабот Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Меркель Александр из команды Хераклес подал угловой слева.
48'
Зеефейк Дейовайзио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Меркель Александр из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
48'
Хераклес имеет хороший шанс забить.
48'
Удар от ворот произведет Хераклес
48'
Выглядело как неплохой момент. Махи Мимаун из команды Гронинген закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
Фол, нарушение
48'
Далмау Адриан из команды Хераклес опасно и грубо сыграл. Те Вирик Мик пострадал.
47'
Антуна Уриэль из команды Гронинген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Описание гола
46'
ГОЛ! Легко закончил атаку Далмау Адриан из команды Хераклес, забив в пустые ворота!
46'
Голкипер мог бы сыграть и получше
46'
Кювас Брандлей из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
46'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Тактическая замена. Ван ден Бёйс Дарио уходит с поля и его заменяет Циборра Леннарт
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
48'
Хабот Юлиан из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Далмау Адриан пострадал.
47'
Гронинген имеет хороший шанс забить.
47'
Матч возобновлен
46'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Фол, нарушение
44'
Махи Мимаун задерживает мяч рукой
44'
Отличные скиллы показывает Доан Рицу, обводя своих соперников
44'
Махи Мимаун из команды Гронинген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
44'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Брейкерс Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Доан Рицу из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
42'
Удар от ворот произведет Гронинген
41'
Ван ден Бёйс Дарио нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
41'
Меркель Александр из команды Хераклес подал угловой слева.
41'
Те Вирик Мик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
Ван Нифф Юлл из команды Хераклес сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
40'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
40'
Удар от ворот произведет Гронинген
40'
Ван Хинтум Барт делает длинную передачу вперед
39'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
38'
Кювас Брандлей из команды Хераклес в офсайде
38'
Меркель Александр из команды Хераклес делает пас партнеру.
Офсайд
38'
Махи Мимаун из команды Гронинген в офсайде
38'
Доан Рицу из команды Гронинген делает пас партнеру.
37'
Гронинген имеет хороший шанс забить.
37'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Матч возобновлен
35'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
35'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Фол, нарушение
34'
Далмау Адриан из команды Хераклес опасно и грубо сыграл. Те Вирик Мик пострадал.
34'
Дрост Йеспер из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
34'
Хераклес контролирует мяч.
33'
Удар от ворот произведет Хераклес
33'
Россман Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Отличные скиллы показывает Антуна Уриэль, обводя своих соперников
33'
Антуна Уриэль из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...
33'
Гронинген имеет хороший шанс забить.
32'
Гронинген контролирует мяч.
31'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Дрост Йеспер делает скидку назад вдоль ворот
30'
Кювас Брандлей из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
30'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
30'
Выглядело как неплохой момент. Доан Рицу из команды Гронинген закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
30'
Отличные скиллы показывает Доан Рицу, обводя своих соперников
30'
Махи Мимаун из команды Гронинген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
29'
Махи Мимаун задерживает мяч рукой
28'
Хераклес имеет хороший шанс забить.
27'
Гронинген имеет хороший шанс забить.
27'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Хераклес имеет хороший шанс забить.
27'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
27'
Мемишевич Самир из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Кювас Брандлей пострадал.
26'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Описание гола
25'
Г О О О О О О Л - Далмау Адриан из команды Хераклес с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
25'
Падт Серджио не дал случится голу! Меркель Александр должен был забивать, но Падт Серджио сделал отличный сейв
25'
Дрост Йеспер из команды Хераклес сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
25'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
24'
Хераклес имеет хороший шанс забить.
24'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Ван Хинтум Барт из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
23'
Хераклес имеет хороший шанс забить.
22'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Хераклес имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
21'
Назначен штрафной. Пострадал Петерсон Кристофер, его свалил Хабот Юлиан.
Фол, нарушение
21'
Дрост Йеспер задерживает мяч рукой
20'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
20'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает пас партнеру.
18'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Хераклес имеет хороший шанс забить.
17'
Гронинген контролирует мяч.
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Петерсон Кристофер из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Доан Рицу
15'
Хераклес имеет хороший шанс забить.
15'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
15'
Отличный гол забил Махи Мимаун
14'
Доан Рицу сделал результативную передачу.
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Махи Мимаун изменил счет на табло!
14'
Отличные скиллы показывает Махи Мимаун, обводя своих соперников
14'
Доан Рицу из команды Гронинген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
13'
Гронинген имеет хороший шанс забить.
13'
Те Вирик Мик из команды Гронинген хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
13'
Петерсон Кристофер нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Дрост Йеспер из команды Хераклес делает пас партнеру.
13'
Хераклес имеет хороший шанс забить.
13'
Гронинген контролирует мяч.
12'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Доан Рицу пробил чуть мимо штанги!
12'
Доан Рицу имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
12'
Отличные скиллы показывает Доан Рицу, обводя своих соперников
12'
Махи Мимаун из команды Гронинген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
12'
Гронинген имеет хороший шанс забить.
Офсайд
11'
Далмау Адриан из команды Хераклес в офсайде
11'
Далмау Адриан из команды Хераклес сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
11'
Кювас Брандлей из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Дрост Йеспер из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Вормердам Дьянго
10'
Контроль мяча: [team1]: 81%, [team2]: 19%.
9'
Удар от ворот произведет Гронинген
9'
Ван Хинтум Барт не смог попасть в створ ударом издали
9'
Ван Нифф Юлл из команды Хераклес делает пас партнеру.
Фол, нарушение
8'
Махи Мимаун из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Ван Нифф Юлл пострадал.
8'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
Угловой
8'
Меркель Александр из команды Хераклес подал угловой слева.
7'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Хераклес имеет хороший шанс забить.
7'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Отличные скиллы показывает Кювас Брандлей, обводя своих соперников
7'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает пас партнеру.
7'
Хераклес имеет хороший шанс забить.
7'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Махи Мимаун из команды Гронинген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
7'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Удар от ворот произведет Гронинген
5'
Гронинген контролирует мяч.
5'
Меркель Александр из команды Хераклес сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
5'
Контроль мяча: [team1]: 86%, [team2]: 14%.
4'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Как он промахнулся? Кювас Брандлей имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
2'
Кювас Брандлей из команды Хераклес сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
2'
Удар от ворот произведет Гронинген
Фол, нарушение
1'
Мемишевич Самир из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Кювас Брандлей пострадал.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Хераклес начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polman Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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