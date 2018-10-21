Стадион: Seacon Stadion - De Koel
2:0
Конец матча
1' Желтая карточкаГротхёйзен Инди
1:0
2' ПенальтиМлапа Пениэль
6' Желтая карточкаЙоостен Патрик
45' Желтая карточкаБёгелсдейк Том
65' Желтая карточкаПинас Шакилль
79' Желтая карточкаЯнссен Рул
2:0
85' ГолГрот Джей-Рой
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Самуэльсен Мартин из команды ВВВ-Венло играет слишком грубо. Иммерс Лекс оказался на газоне.
93'
92'
Тактическая замена. Опоку Джонатан уходит с поля и его заменяет Самуэльсен Мартин
92'
ШАНС! Фалкенбург Эрик нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
92'
Судья сигнализирует, что Сёнтьенс Ральф из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Пинас Шакилль
92'
91'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
90'
90'
Руттен Морено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
АДО Ден Хааг имеет хороший шанс забить.
89'
88'
Судья сигнализирует, что Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Эль-Хайяти Абденассер
86'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
85'
Руттен Морено сделал результативную передачу.
85'
ГОЛ! - Грот Джей-Рой из команды ВВВ-Венло наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
85'
Руттен Морено из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
85'
Руттен Морено нанес удар, мяч был парирован, но Гротхёйзен Инди не удержал его в руках.
85'
Пост Данни нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
85'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
84'
Судья сигнализирует, что Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Сушич Тино-Свен
83'
83'
82'
82'
ШАНС! Грот Джей-Рой нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
82'
Нильс Реселер из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
81'
81'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
81'
Тактическая замена. Бёгелсдейк Том уходит с поля и его заменяет Госсенс Джон
81'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг опасно и грубо сыграл. Пост Данни пострадал.
81'
Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
80'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
80'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
80'
79'
Янссен Рул совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
79'
Судья свистит. Янссен Рул атаковал сзади соперника. Это Мейерс Арон заработал своей команде штрафной
78'
77'
76'
Тактическая замена. Йоостен Патрик уходит с поля и его заменяет Ван Ойен Петер
76'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
76'
75'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
75'
74'
Пинас Шакилль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Опоку Джонатан нанес удар, мяч был парирован, но Гротхёйзен Инди не удержал его в руках.
74'
Пост Данни из команды ВВВ-Венло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
73'
Судья сигнализирует, что Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Йоостен Патрик
73'
73'
72'
Сушич Тино-Свен нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Янссен Рул выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
70'
Эль-Хайяти Абденассер задерживает мяч рукой
69'
68'
Тактическая замена. Хой Элсон уходит с поля и его заменяет Гоппел Теймен
68'
Тактическая замена. Нецид Томаш уходит с поля и его заменяет Фалкенбург Эрик
68'
Тактическая замена. Млапа Пениэль уходит с поля и его заменяет Грот Джей-Рой
67'
67'
Нильс Реселер из команды ВВВ-Венло наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
67'
67'
Трупе Джованни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
Сушич Тино-Свен делает длинную передачу вперед
65'
Пинас Шакилль получает желтую карточку за толчок соперника.
65'
Пинас Шакилль наказан за толчок Опоку Джонатан
65'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
65'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг направляет мяч в штрафную площадку, но Уннерсталл Ларс выбегает и ловит мяч
64'
Отличные скиллы показывает Хой Элсон, обводя своих соперников
64'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
63'
Судья сигнализирует, что Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Сушич Тино-Свен
63'
Хорошую попытку сделал Сёнтьенс Ральф. Удар в створ, но вратарь начеку
62'
Отличные скиллы показывает Сёнтьенс Ральф, обводя своих соперников
62'
61'
61'
Судья сигнализирует, что Опоку Джонатан из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Бёгелсдейк Том
61'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
60'
Судья сигнализирует, что Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Нильс Реселер
60'
Промес Джерольд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
59'
59'
58'
Хорошую попытку сделал Бекер Шеральдо. Удар в створ, но вратарь начеку
58'
57'
Пинас Шакилль из команды АДО Ден Хааг играет слишком грубо. Уннерсталл Ларс оказался на газоне.
57'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг разыграл угловой с левого угла.
57'
Опасность предотвращена - Янссен Рул из команды ВВВ-Венло вступил в отбор удачно
57'
Отличные скиллы показывает Хой Элсон, обводя своих соперников
57'
56'
56'
ШАНС! Бёгелсдейк Том нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
56'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг разыграл угловой с левого угла.
56'
Нецид Томаш нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
55'
55'
Йоостен Патрик не смог попасть в створ ударом издали
54'
Отличные скиллы показывает Йоостен Патрик, обводя своих соперников
54'
Сёнтьенс Ральф пробил со штрафного прямо в стенку
53'
Судья сигнализирует, что Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Йоостен Патрик
53'
53'
Иммерс Лекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Опоку Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Судья сигнализирует, что Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Пост Данни
51'
51'
Опоку Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Судья сигнализирует, что Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Млапа Пениэль
51'
Пост Данни из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
51'
Пост Данни из команды ВВВ-Венло идет с мячом вперед на обострение...
50'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
50'
50'
49'
Руттен Морено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
49'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Хорошую попытку сделал Сушич Тино-Свен. Удар в створ, но вратарь начеку
48'
Пост Данни из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
47'
Судья сигнализирует, что Сёнтьенс Ральф из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Пинас Шакилль
47'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Йоостен Патрик нанес удар в каркас ворот!
48'
Йоостен Патрик из команды ВВВ-Венло идет с мячом вперед на обострение...
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Судья сигнализирует, что Янссен Рул из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Мейерс Арон
47'
47'
Йоостен Патрик из команды ВВВ-Венло не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
46'
Опоку Джонатан пробил со штрафного прямо в стенку
46'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Бёгелсдейк Том совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
45'
Безумный фол. Бёгелсдейк Том грубо играет против соперника. Пострадал Йоостен Патрик
44'
43'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг идет с мячом вперед на обострение...
42'
42'
Выглядело как неплохой момент. Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
42'
Отличные скиллы показывает Малоне Дион, обводя своих соперников
41'
40'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
40'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
39'
Судья сигнализирует, что Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Йоостен Патрик
39'
Йоостен Патрик из команды ВВВ-Венло играет слишком грубо. Трупе Джованни оказался на газоне.
38'
38'
37'
Судья сигнализирует, что Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Янссен Рул
37'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
36'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
36'
Иммерс Лекс нанес удар головой, но Уннерсталл Ларс спокойно отбил мяч.
35'
Мейерс Арон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Судья сигнализирует, что Опоку Джонатан из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Бекер Шеральдо
35'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
33'
32'
32'
ШАНС! Нецид Томаш нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
32'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
31'
31'
Пост Данни из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
31'
Бёгелсдейк Том предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Игрок из команды ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
30'
30'
Матч возобновлен
29'
Бекер Шеральдо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
28'
Судья свистит. Нецид Томаш атаковал сзади соперника. Это Нильс Реселер заработал своей команде штрафной
27'
Судья сигнализирует, что Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Янссен Рул
26'
26'
Отличные скиллы показывает Сёнтьенс Ральф, обводя своих соперников
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
25'
24'
24'
23'
Судья сигнализирует, что Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Промес Джерольд
23'
Гротхёйзен Инди взял и забрал мяч на выходе
22'
Йоостен Патрик из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
22'
Опоку Джонатан из команды ВВВ-Венло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
21'
21'
20'
Судья сигнализирует, что Руттен Морено из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Иммерс Лекс
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
20'
19'
Судья сигнализирует, что Пинас Шакилль из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Йоостен Патрик
19'
19'
18'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
18'
Мейерс Арон делает длинную передачу вперед
17'
Янссен Рул выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
17'
16'
16'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
14'
14'
Пост Данни из команды ВВВ-Венло направляет мяч в штрафную площадку, но Гротхёйзен Инди выбегает и ловит мяч
14'
Опоку Джонатан из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
13'
13'
12'
Промес Джерольд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Эль-Хайяти Абденассер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Судья сигнализирует, что Янссен Рул из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Мейерс Арон
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
10'
10'
Отличный пас сделал Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
9'
9'
9'
8'
8'
8'
Йоостен Патрик нанес удар, но промахнулся очень сильно.
8'
Нильс Реселер из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
8'
Нильс Реселер из команды ВВВ-Венло идет с мячом вперед на обострение...
7'
7'
Нецид Томаш решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
6'
Йоостен Патрик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
6'
Судья свистит. Йоостен Патрик атаковал сзади соперника. Это Мейерс Арон заработал своей команде штрафной
6'
Нецид Томаш из команды АДО Ден Хааг в офсайде
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
5'
5'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
5'
Пост Данни из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
4'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг играет слишком грубо. Нильс Реселер оказался на газоне.
4'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг нанес удар-парашют, но тот был отбит вратарем.
4'
3'
3'
3'
2'
Г О О О О Л - Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло забивает с точки!
1'
Гротхёйзен Инди совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
1'
ПЕНАЛЬТИ! - Гротхёйзен Инди совершил грубый фол. Млапа Пениэль заработал пенальти!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
ВВВ-Венло начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Seacon Stadion - De Koel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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