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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион:
ВВВ-Венло
2:0
Конец матча
АДО Ден Хааг
0'
1' Желтая карточка
Гротхёйзен Инди
1:0
2' Пенальти
Млапа Пениэль
6' Желтая карточка
Йоостен Патрик
45' Желтая карточка
Бёгелсдейк Том
65' Желтая карточка
Пинас Шакилль
79' Желтая карточка
Янссен Рул
2:0
85' Гол
Грот Джей-Рой
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Фол, нарушение
94'
Самуэльсен Мартин из команды ВВВ-Венло играет слишком грубо. Иммерс Лекс оказался на газоне.
93'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
92'
Тактическая замена. Опоку Джонатан уходит с поля и его заменяет Самуэльсен Мартин
92'
ШАНС! Фалкенбург Эрик нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Сёнтьенс Ральф из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Пинас Шакилль
92'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
91'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
91'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
90'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
90'
Руттен Морено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
АДО Ден Хааг имеет хороший шанс забить.
89'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Эль-Хайяти Абденассер
86'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
85'
Руттен Морено сделал результативную передачу.
Описание гола
85'
ГОЛ! - Грот Джей-Рой из команды ВВВ-Венло наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
85'
Руттен Морено из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
85'
Руттен Морено нанес удар, мяч был парирован, но Гротхёйзен Инди не удержал его в руках.
85'
Пост Данни нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
85'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Сушич Тино-Свен
83'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
83'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
82'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
82'
ШАНС! Грот Джей-Рой нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
82'
Нильс Реселер из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
81'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
81'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
81'
Тактическая замена. Бёгелсдейк Том уходит с поля и его заменяет Госсенс Джон
Фол, нарушение
81'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг опасно и грубо сыграл. Пост Данни пострадал.
81'
Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
80'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
80'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
80'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
79'
Янссен Рул совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
79'
Судья свистит. Янссен Рул атаковал сзади соперника. Это Мейерс Арон заработал своей команде штрафной
78'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
77'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
76'
Тактическая замена. Йоостен Патрик уходит с поля и его заменяет Ван Ойен Петер
76'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
76'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
75'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
74'
Пинас Шакилль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Опоку Джонатан нанес удар, мяч был парирован, но Гротхёйзен Инди не удержал его в руках.
74'
Пост Данни из команды ВВВ-Венло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Йоостен Патрик
73'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло подал угловой слева.
72'
Сушич Тино-Свен нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Янссен Рул выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
70'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
70'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
70'
Эль-Хайяти Абденассер задерживает мяч рукой
69'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
68'
Тактическая замена. Хой Элсон уходит с поля и его заменяет Гоппел Теймен
68'
Тактическая замена. Нецид Томаш уходит с поля и его заменяет Фалкенбург Эрик
68'
Тактическая замена. Млапа Пениэль уходит с поля и его заменяет Грот Джей-Рой
67'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
67'
Нильс Реселер из команды ВВВ-Венло наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
67'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло подал угловой слева.
67'
Трупе Джованни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
Сушич Тино-Свен делает длинную передачу вперед
Желтая карточка
65'
Пинас Шакилль получает желтую карточку за толчок соперника.
Фол, нарушение
65'
Пинас Шакилль наказан за толчок Опоку Джонатан
65'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
65'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг направляет мяч в штрафную площадку, но Уннерсталл Ларс выбегает и ловит мяч
64'
Отличные скиллы показывает Хой Элсон, обводя своих соперников
64'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Сушич Тино-Свен
63'
Хорошую попытку сделал Сёнтьенс Ральф. Удар в створ, но вратарь начеку
62'
Отличные скиллы показывает Сёнтьенс Ральф, обводя своих соперников
62'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Опоку Джонатан из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Бёгелсдейк Том
61'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Нильс Реселер
60'
Промес Джерольд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
59'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
59'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Хорошую попытку сделал Бекер Шеральдо. Удар в створ, но вратарь начеку
58'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
57'
Пинас Шакилль из команды АДО Ден Хааг играет слишком грубо. Уннерсталл Ларс оказался на газоне.
Угловой
57'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг разыграл угловой с левого угла.
57'
Опасность предотвращена - Янссен Рул из команды ВВВ-Венло вступил в отбор удачно
57'
Отличные скиллы показывает Хой Элсон, обводя своих соперников
57'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
56'
ШАНС! Бёгелсдейк Том нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
56'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг разыграл угловой с левого угла.
56'
Нецид Томаш нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
55'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
55'
Йоостен Патрик не смог попасть в створ ударом издали
54'
Отличные скиллы показывает Йоостен Патрик, обводя своих соперников
54'
Сёнтьенс Ральф пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Йоостен Патрик
Угловой
53'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло подал угловой слева.
53'
Иммерс Лекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Опоку Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Пост Данни
51'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Опоку Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Млапа Пениэль
51'
Пост Данни из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
51'
Пост Данни из команды ВВВ-Венло идет с мячом вперед на обострение...
50'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
50'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
49'
Руттен Морено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
49'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Хорошую попытку сделал Сушич Тино-Свен. Удар в створ, но вратарь начеку
48'
Пост Данни из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Сёнтьенс Ральф из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Пинас Шакилль
47'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
46'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Йоостен Патрик нанес удар в каркас ворот!
48'
Йоостен Патрик из команды ВВВ-Венло идет с мячом вперед на обострение...
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Янссен Рул из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Мейерс Арон
47'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
47'
Йоостен Патрик из команды ВВВ-Венло не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
46'
Опоку Джонатан пробил со штрафного прямо в стенку
46'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
Желтая карточка
45'
Бёгелсдейк Том совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
45'
Безумный фол. Бёгелсдейк Том грубо играет против соперника. Пострадал Йоостен Патрик
44'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг идет с мячом вперед на обострение...
42'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
42'
Выглядело как неплохой момент. Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
42'
Отличные скиллы показывает Малоне Дион, обводя своих соперников
41'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
40'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
40'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Йоостен Патрик
Фол, нарушение
39'
Йоостен Патрик из команды ВВВ-Венло играет слишком грубо. Трупе Джованни оказался на газоне.
38'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Янссен Рул
37'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
36'
Иммерс Лекс нанес удар головой, но Уннерсталл Ларс спокойно отбил мяч.
35'
Мейерс Арон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Опоку Джонатан из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Бекер Шеральдо
35'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
33'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
32'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
32'
ШАНС! Нецид Томаш нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
32'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
31'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Пост Данни из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
31'
Бёгелсдейк Том предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Игрок из команды ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
30'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
29'
Бекер Шеральдо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
28'
Судья свистит. Нецид Томаш атаковал сзади соперника. Это Нильс Реселер заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Янссен Рул
26'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
26'
Отличные скиллы показывает Сёнтьенс Ральф, обводя своих соперников
25'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
25'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Промес Джерольд
23'
Гротхёйзен Инди взял и забрал мяч на выходе
22'
Йоостен Патрик из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
22'
Опоку Джонатан из команды ВВВ-Венло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
21'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Руттен Морено из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Иммерс Лекс
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
20'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Пинас Шакилль из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Йоостен Патрик
19'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
19'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
18'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
18'
Мейерс Арон делает длинную передачу вперед
17'
Янссен Рул выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
17'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
16'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
14'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
14'
Пост Данни из команды ВВВ-Венло направляет мяч в штрафную площадку, но Гротхёйзен Инди выбегает и ловит мяч
14'
Опоку Джонатан из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
13'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
12'
Промес Джерольд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Эль-Хайяти Абденассер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Янссен Рул из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Мейерс Арон
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
10'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
10'
Отличный пас сделал Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
9'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
9'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
9'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
8'
Йоостен Патрик нанес удар, но промахнулся очень сильно.
8'
Нильс Реселер из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
8'
Нильс Реселер из команды ВВВ-Венло идет с мячом вперед на обострение...
7'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
7'
Нецид Томаш решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
6'
Йоостен Патрик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
6'
Судья свистит. Йоостен Патрик атаковал сзади соперника. Это Мейерс Арон заработал своей команде штрафной
Офсайд
6'
Нецид Томаш из команды АДО Ден Хааг в офсайде
6'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
5'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
5'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
5'
Пост Данни из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
4'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг играет слишком грубо. Нильс Реселер оказался на газоне.
4'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг нанес удар-парашют, но тот был отбит вратарем.
4'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
3'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло забивает с точки!
Желтая карточка
1'
Гротхёйзен Инди совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
1'
ПЕНАЛЬТИ! - Гротхёйзен Инди совершил грубый фол. Млапа Пениэль заработал пенальти!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
ВВВ-Венло начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Seacon Stadion - De Koel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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21' 0 СКА 1 ЦСКА Москва
Позже США. Гонка
Позже 0 Салават Юлаев 0 Авангард


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