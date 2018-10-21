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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 45600
Фейеноорд
3:0
Конец матча
ПЕК Зволле
0'
1:0
18' Гол
Класи Йорди
2:0
44' Гол
Йоргенсен Николай
58' Желтая карточка
Юсте Йерри
3:0
73' Гол
Бергёйс Стивен
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
94'
Фейеноорд заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Офсайд
93'
Alessandro Tripaldelli из команды ПЕК Зволле в офсайде
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 45600 болельщиков
93'
Фейеноорд контролирует мяч.
92'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
91'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
91'
Тоорнстра Йенс решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Лам Томас из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Эль-Ханкури Мохамед
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
90'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
90'
ШАНС! Аюб Яссин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
90'
Ван дер Хейден Ян-Ари из команды Фейеноорд делает передачу одноклубнику.
89'
Тоорнстра Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
89'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Вердонк Калвин оказался на газоне.
88'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
88'
Намли Юнес не смог попасть в створ ударом издали
88'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
87'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
86'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
86'
Ван Дёйнен Майк не смог попасть в створ ударом издали
85'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
85'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Фейеноорд контролирует мяч.
84'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
84'
Тактическая замена. Ларссон Сэм уходит с поля и его заменяет Эль-Ханкури Мохамед
83'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
83'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
82'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
Тактическая замена. Де Вильена Тонни уходит с поля и его заменяет Аюб Яссин
Офсайд
81'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд в офсайде
81'
Боттегин Эрик нанес удар головой, но Ван дер Харт Микки спокойно отбил мяч.
81'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
81'
Ларссон Сэм пробил со штрафного прямо в стенку
80'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
79'
Назначен штрафной. Пострадал Де Вильена Тонни, его свалил Лам Томас.
78'
Фейеноорд контролирует мяч.
78'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
78'
Шанс! Скамачча Джанлука из команды ПЕК Зволле пробил головой, но мимо
Угловой
78'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
77'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
77'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Матч возобновлен
76'
Бергёйс Стивен получил травму и заменен. Тоорнстра Йенс выходит на поле.
76'
Тактическая замена. Деккер Рик уходит с поля и его заменяет Бауй Уасим
Травма, повреждение
75'
Бергёйс Стивен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
74'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
73'
Де Вильена Тонни сделал результативную передачу.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд переиграл вратаря дальним ударом!
73'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
Фол, нарушение
73'
Лам Томас наказан за толчок Ван Перси Робин
73'
Де Вильена Тонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
72'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Ларссон Сэм нанес удар в каркас ворот!
72'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Ларссон Сэм и Ван Перси Робин из команды Фейеноорд.
72'
Паал Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Вердонк Калвин из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
71'
Фейеноорд контролирует мяч.
70'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
69'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд пасует в штрафную, но Ван дер Харт Микки выходит и ловит мяч.
69'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
69'
Йоргенсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
68'
Ван Дёйнен Майк пробует нанести удар издали, но Бейло Юстин держит все под контролем
68'
Вердонк Калвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
66'
Деккер Рик пробует нанести удар издали, но Бейло Юстин держит все под контролем
66'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Alessandro Tripaldelli из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
65'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Класи Йорди из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
65'
Гости сейчас реально начинают давить соперника
65'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
64'
Ван Дёйнен Майк нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
ПЕК Зволле начинает контратаку
64'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Лам Томас!
64'
Юсте Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
Офсайд
63'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд в офсайде
63'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Фейеноорд контролирует мяч.
Фол, нарушение
62'
Вердонк Калвин наказан за толчок Эхизибуэ Кингсли
61'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Хорошую попытку сделал Ван Дёйнен Майк. Удар в створ, но вратарь начеку
Фол, нарушение
60'
Деккер Рик из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Ван Перси Робин оказался на газоне.
60'
Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе
60'
Игрок из команды ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
60'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
60'
Alessandro Tripaldelli из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Намли Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
58'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд предупрежден после нескольких фолов.
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Юсте Йерри из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Alessandro Tripaldelli
58'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Игрок из команды ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
57'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
57'
Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе
57'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
57'
Ван Дёйнен Майк нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
57'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
56'
Фейеноорд контролирует мяч.
55'
Ван Перси Робин пробует нанести удар издали, но Ван дер Харт Микки держит все под контролем
55'
Бергёйс Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
55'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
Де Вильена Тонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Бейло Юстин не дал случится голу! Скамачча Джанлука должен был забивать, но Бейло Юстин сделал отличный сейв
54'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
54'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
54'
Фейеноорд контролирует мяч.
53'
Выглядело как неплохой момент. Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
53'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
53'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
52'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
51'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд в офсайде
50'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Офсайд
50'
Скамачча Джанлука из команды ПЕК Зволле в офсайде
50'
Фейеноорд контролирует мяч.
49'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
48'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
47'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Юсте Йерри из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Паал Кеннет
47'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
47'
Ван Дёйнен Майк не смог попасть в створ ударом издали
46'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
46'
Тактическая замена. Флемминг Зиан уходит с поля и его заменяет Alessandro Tripaldelli
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Фейеноорд играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
44'
Бергёйс Стивен сделал результативную передачу.
Описание гола
44'
ГОООООЛ - Йоргенсен Николай Фейеноорд забивает ударом головой
Угловой
44'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
44'
Ван дер Харт Микки отбил мяч на угловой после удара Йоргенсен Николай из штрафной площади.
44'
Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
43'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
42'
ШАНС! Хамер Густаво нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
42'
Ван Перси Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Намли Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Намли Юнес
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Ларссон Сэм из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Эхизибуэ Кингсли
40'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
40'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
40'
Шанс! Скамачча Джанлука из команды ПЕК Зволле пробил головой, но мимо
40'
Хамер Густаво из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
39'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Ларссон Сэм из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Эхизибуэ Кингсли
38'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
36'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
35'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
35'
Эхизибуэ Кингсли не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
34'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
34'
Должен был быть гол! Скамачча Джанлука имел отличный шанс, но Бейло Юстин не дал голу состоятся!
34'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
33'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
33'
ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Йоргенсен Николай пробил чуть мимо штанги!
33'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
32'
Фейеноорд начинает контратаку
32'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
31'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
31'
Выглядело как неплохой момент. Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
31'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Бергёйс Стивен и Ван Перси Робин из команды Фейеноорд.
30'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
30'
Ван дер Харт Микки взял и забрал мяч на выходе
30'
Вердонк Калвин из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
29'
Юсте Йерри наказан за толчок Паал Кеннет
28'
Йоргенсен Николай пробует нанести удар издали, но Ван дер Харт Микки держит все под контролем
28'
Фейеноорд контролирует мяч.
27'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
27'
Намли Юнес нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Офсайд
26'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд в офсайде
26'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
25'
Боттегин Эрик из команды Фейеноорд играет слишком грубо. Скамачча Джанлука оказался на газоне.
25'
Контроль мяча: [team1]: 78%, [team2]: 22%.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Ларссон Сэм
24'
Деккер Рик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
23'
Фейеноорд контролирует мяч.
21'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Угловой
21'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
21'
Хороший удар издали нанес Ларссон Сэм, но отличный сейв сделал Ван дер Харт Микки. Угловой.
Угловой
21'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд разыграл угловой с левого угла.
20'
Де Вильена Тонни мяч отрикошетил от ворот
20'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
20'
Фейеноорд контролирует мяч.
19'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
Описание гола
18'
ГОООООЛ - Класи Йорди из команды Фейеноорд забивает из-за штрафной площади
18'
Деккер Рик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
17'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Лахман Даррил из команды ПЕК Зволле.
17'
Бергёйс Стивен разрезает оборону соперника отличным пасом
16'
Фейеноорд контролирует мяч.
Угловой
16'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд подал угловой слева.
16'
Должен был быть гол! Йоргенсен Николай имел отличный шанс, но Ван дер Харт Микки не дал голу состоятся!
15'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд забрасывает мяч в штрафную.
15'
Контроль мяча: [team1]: 78%, [team2]: 22%.
15'
Ван Перси Робин пробует нанести удар издали, но Ван дер Харт Микки держит все под контролем
14'
Юсте Йерри пробует нанести удар издали, но Ван дер Харт Микки держит все под контролем
13'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Ван Дёйнен Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
11'
Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
10'
Контроль мяча: [team1]: 79%, [team2]: 21%.
10'
Хороший удар издали нанес Ларссон Сэм, но отличный сейв сделал Ван дер Харт Микки. Угловой.
10'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
9'
Йоргенсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
9'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Намли Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Юсте Йерри из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Ван Дёйнен Майк
8'
Ван дер Харт Микки взял и забрал мяч на выходе
8'
Бергёйс Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Назначен штрафной. Пострадал Йоргенсен Николай, его свалил Хамер Густаво.
7'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Фейеноорд контролирует мяч.
5'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 96%, [team2]: 4%.
5'
Де Вильена Тонни нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
5'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
4'
Фейеноорд контролирует мяч.
4'
Фейеноорд контролирует мяч.
3'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Бергёйс Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Хамер Густаво из команды ПЕК Зволле толкнул локтем оппонента. Это Класи Йорди заработал фол
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Фейеноорд начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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