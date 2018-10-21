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Стадион: Ессхейм Зрители: 770
1:1
Конец матча
25' Желтая карточкаChristian Aas
25' Желтая карточкаЭбю Олав
1:0
48' ГолEspen Garnaas
52' Желтая карточкаEspen Garnaas
1:1
70' ГолAdem Gueven
|
25'
25'
48'
1:0
52'
70'
1:1
Состав команд
25
Торп
Мартин
Улленсакер-Киса 4-1-4-1
- Основной состав
- 31 Stefan Hagerup Вратарь
- 23 Mats Andre Kaland Защитник
- 26 Espen Garnaas Защитник
- 20 Сундли Мортен Защитник
- 7 Jan Tore Amundsen Защитник
- 11 Christian Aas Полузащитник
- 14 Ole Andreas Nesset Полузащитник
- 6 Eric Bugale Kitolano Полузащитник
- 25 Торп Мартин Полузащитник
- 19 Хансен Кристоффер Полузащитник
- 24 Сальвесен Ларс-Йорген Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Alexander Vangen Вратарь
- 17 Karsten Rognerud Защитник
- 21 Emmanuel Troudart Защитник
- 9 Ole Kristian Langaas Полузащитник
- 8 Truls Joerstad Полузащитник
- 22 Nicolay Solberg Полузащитник
- 10 Martin Troeen Нападающий
- Главный тренер: Vegard Skogheim
Конгсвингер 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 77 Ориджи Арнольд Вратарь
- 2 Fredrik Mani Paalerud Защитник
- 3 Скагестад Эдвард Защитник
- 19 Люндал Мартин Защитник
- 24 Ridouan Boulahuane Essaeh Защитник
- 23 Fredrik Sjoelstad Полузащитник
- 16 Harald Holter Полузащитник
- 11 Эбю Олав Полузащитник
- 15 Marlinho Полузащитник
- 9 Adem Gueven Нападающий
- 7 Niklas Fernando Nygaard Castro Нападающий
- Запасные игроки
- 93 Aleksey Gorodovoy Вратарь
- 5 Christian Roeer Защитник
- 20 Even Bydal Полузащитник
- 26 Ибрагим Шуайбу Нападающий
- 21 Daniel Lysgaard
- 18 Iman Mafi
- 8 Dong-Wan Gang
- Главный тренер: Mark Dempsey
Предыдущие игры
Улленсакер-Киса (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 07.10.2018 Улленсакер-Киса 2:2 Мьёндален ПД
- 30.09.2018 Тромсдален 3:0 Улленсакер-Киса ПД
- 23.09.2018 Улленсакер-Киса 1:1 Осане ПД
- 16.09.2018 Согндаль 1:2 Улленсакер-Киса ПД
- 02.09.2018 Улленсакер-Киса 3:0 Олесунн ПД
- 26.08.2018 Стрёммен 3:2 Улленсакер-Киса ПД
- 19.08.2018 Улленсакер-Киса 3:2 Левангер ПД
- 12.08.2018 Нутодден 5:3 Улленсакер-Киса ПД
- 05.08.2018 Улленсакер-Киса 1:1 Флурё ПД
- 29.07.2018 Саннес УЛФ 1:1 Улленсакер-Киса ПД
- 22.07.2018 Улленсакер-Киса 1:1 Нест-Сотра ПД
- 01.07.2018 Левангер 2:3 Улленсакер-Киса ПД
- 24.06.2018 Улленсакер-Киса 2:2 Саннес УЛФ ПД
- 17.06.2018 Осане 1:5 Улленсакер-Киса ПД
- 13.06.2018 Улленсакер-Киса 0:0 Брюне К
- 10.06.2018 Олесунн 3:2 Улленсакер-Киса ПД
- 03.06.2018 Улленсакер-Киса 4:2 Тромсдален ПД
- 29.05.2018 Конгсвингер 2:1 Улленсакер-Киса ПД
- 21.05.2018 Улленсакер-Киса 1:2 Нутодден ПД
- 16.05.2018 Мьёндален 0:2 Улленсакер-Киса ПД
Конгсвингер (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 07.10.2018 Конгсвингер 7:2 Осане ПД
- 02.10.2018 Мьёндален 2:0 Конгсвингер ПД
- 23.09.2018 Конгсвингер 1:1 Тромсдален ПД
- 16.09.2018 Олесунн 2:1 Конгсвингер ПД
- 02.09.2018 Конгсвингер 1:3 Согндаль ПД
- 26.08.2018 Левангер 1:1 Конгсвингер ПД
- 19.08.2018 Конгсвингер 2:0 Нутодден ПД
- 12.08.2018 Хам-Кам 3:1 Конгсвингер ПД
- 07.08.2018 Конгсвингер 6:0 Саннес УЛФ ПД
- 29.07.2018 Стрёммен 2:6 Конгсвингер ПД
- 21.07.2018 Конгсвингер 5:1 Флурё ПД
- 01.07.2018 Нест-Сотра 2:2 Конгсвингер ПД
- 24.06.2018 Конгсвингер 1:2 Стрёммен ПД
- 17.06.2018 Нутодден 1:2 Конгсвингер ПД
- 10.06.2018 Конгсвингер 2:1 Левангер ПД
- 02.06.2018 Саннес УЛФ 0:3 Конгсвингер ПД
- 29.05.2018 Конгсвингер 2:1 Улленсакер-Киса ПД
- 21.05.2018 Осане 3:1 Конгсвингер ПД
- 16.05.2018 Конгсвингер 2:1 Хам-Кам ПД
- 13.05.2018 Конгсвингер 0:1 Мьёндален ПД
Последние игры между собой
Улленсакер-Киса: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Конгсвингер: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
- 29.05.2018 Конгсвингер 2:1 Улленсакер-Киса Первый дивизион
- 09.05.2018 Улленсакер-Киса 3:2 Конгсвингер Кубок
- 30.07.2017 Конгсвингер 1:3 Улленсакер-Киса Первый дивизион
- 04.06.2017 Улленсакер-Киса 0:3 Конгсвингер Первый дивизион
- 30.10.2016 Конгсвингер 2:3 Улленсакер-Киса Первый дивизион
- 12.06.2016 Улленсакер-Киса 2:2 Конгсвингер Первый дивизион
- 04.08.2013 Конгсвингер 0:2 Улленсакер-Киса Первый дивизион
- 26.05.2013 Улленсакер-Киса 1:1 Конгсвингер Первый дивизион
- 16.09.2012 Улленсакер-Киса 0:1 Конгсвингер Первый дивизион
- 29.07.2012 Конгсвингер 1:0 Улленсакер-Киса Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|26
|16
|5
|5
|52 - 26
|53
|2.
|Мьёндален
|26
|15
|8
|3
|41 - 18
|53
|3.
|Викинг
|26
|16
|1
|9
|57 - 40
|49
|4.
|Согндаль
|27
|13
|6
|8
|42 - 30
|45
|5.
|Тромсдален
|27
|11
|7
|9
|42 - 42
|40
|6.
|Улленсакер-Киса
|1:1
|27
|10
|10
|7
|54 - 44
|40
|7.
|Саннес УЛФ
|26
|10
|8
|8
|36 - 38
|38
|8.
|Конгсвингер
|1:1
|27
|11
|5
|11
|54 - 43
|38
|9.
|Хам-Кам
|27
|10
|6
|11
|39 - 39
|36
|10.
|Нест-Сотра
|26
|10
|5
|11
|37 - 38
|35
|11.
|Ерв
|26
|8
|10
|8
|28 - 33
|34
|12.
|Стрёммен
|26
|10
|1
|15
|41 - 50
|31
|13.
|Осане
|27
|8
|6
|13
|36 - 50
|30
|14.
|Нутодден
|26
|7
|5
|14
|29 - 38
|26
|15.
|Флурё
|26
|7
|3
|16
|24 - 53
|24
|16.
|Левангер
|26
|3
|6
|17
|29 - 59
|15
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Конгсвингер делает замену. Marlinho уходит с поля, а Ибрагим Шуайбу выходит на его замену.
82'
Улленсакер-Киса делает замену. Сальвесен Ларс-Йорген уходит с поля, а Martin Troeen выходит на его замену.
82'
Конгсвингер делает замену. Ridouan Boulahuane Essaeh уходит с поля, а Iman Mafi выходит на его замену.
70'
Г О О О О Л - Адем Гювен бьет в цель!
61'
Улленсакер-Киса делает замену. Ole Andreas Nesset уходит с поля, а Nicolay Solberg выходит на его замену.
52'
Espen Garnaas получил желтую карточку от судьи
48'
Г О О О О Л - Espen Garnaas бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
25'
Эбю Олав получил желтую карточку от судьи
25'
Кристиан Аас получил желтую карточку от судьи
7'
Конгсвингер делает замену. Люндал Мартин уходит с поля, а Christian Roeer выходит на его замену.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jessheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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