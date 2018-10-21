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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 770
Улленсакер-Киса
1:1
Конец матча
Конгсвингер
0'
25' Желтая карточка
Christian Aas
25' Желтая карточка
Эбю Олав
1:0
48' Гол
Espen Garnaas
52' Желтая карточка
Espen Garnaas
1:1
70' Гол
Adem Gueven
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Конгсвингер делает замену. Marlinho уходит с поля, а Ибрагим Шуайбу выходит на его замену.
82'
Улленсакер-Киса делает замену. Сальвесен Ларс-Йорген уходит с поля, а Martin Troeen выходит на его замену.
82'
Конгсвингер делает замену. Ridouan Boulahuane Essaeh уходит с поля, а Iman Mafi выходит на его замену.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Адем Гювен бьет в цель!
61'
Улленсакер-Киса делает замену. Ole Andreas Nesset уходит с поля, а Nicolay Solberg выходит на его замену.
Желтая карточка
52'
Espen Garnaas получил желтую карточку от судьи
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Espen Garnaas бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
25'
Эбю Олав получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
25'
Кристиан Аас получил желтую карточку от судьи
7'
Конгсвингер делает замену. Люндал Мартин уходит с поля, а Christian Roeer выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jessheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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