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Стадион:
Раннерс
1:0
Первый тайм: 45+'
Сённерйюск
0'
9' Желтая карточка
Лидер Март
1:0
13' Гол
Поульсен Николай II
45'+2
Первый тайм
47'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
46'
Марксен Эрик делает длинную передачу вперед
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
45'
Mads Aaquist из команды Раннерс отдал передачу, которая была заблокирована.
45'
Раннерс начинает контратаку
44'
Удар от ворот произведет Раннерс
44'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
44'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Удар от ворот произведет Раннерс
42'
Удар от ворот произведет Раннерс
Угловой
42'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой справа.
42'
Emil Riis Jakobsen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
41'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Ромер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Alexander Bah
41'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
41'
Багер Йонас из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
41'
Ромер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Mads Aaquist из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
40'
Милиц Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Конбой Кевин из команды Раннерс подал угловой справа.
40'
Emil Riis Jakobsen нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Йонссон Эггерт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Офсайд
38'
Лидер Март из команды Сённерйюск в офсайде
38'
Бенджамин Стокке выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
37'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
35'
Emil Riis Jakobsen из команды Раннерс в офсайде
35'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
Фол, нарушение
34'
Alexander Bah наказан за толчок Карлгрен Патрик
34'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
34'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
33'
ШАНС! Emil Riis Jakobsen нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
Mads Aaquist из команды Раннерс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
33'
Опасность! Бенджамин Стокке из команды Раннерс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
33'
Марксен Эрик делает длинную передачу вперед
33'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
Фол, нарушение
31'
Конбой Кевин из команды Раннерс опасно и грубо сыграл. Alexander Bah пострадал.
31'
Emil Riis Jakobsen из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
31'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
31'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Люикс Кес делает длинную передачу вперед
29'
Сённерйюск контролирует мяч.
29'
Удар от ворот произведет Раннерс
29'
Йонссон Эггерт делает длинную передачу вперед
28'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
27'
Лидер Март из команды Сённерйюск в офсайде
27'
Alexander Bah из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
27'
Опасность! Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
26'
Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
25'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
25'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
25'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Рёмер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
24'
Сённерйюск начинает контратаку
24'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
23'
Матч возобновлен
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Сённерйюск контролирует мяч.
21'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Йонссон Эггерт
19'
Удар от ворот произведет Раннерс
19'
Педерсен Марк делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Марксен Эрик из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Ромер Марсель
18'
Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
18'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
18'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой справа.
17'
Конбой Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
16'
Раннерс контролирует мяч.
16'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
15'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Emil Riis Jakobsen из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
13'
Багер Йонас сделал результативную передачу.
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Поульсен Николай II изменил счет на табло!
13'
Багер Йонас из команды Раннерс сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
Угловой
13'
Конбой Кевин из команды Раннерс подал угловой справа.
13'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отдал передачу, которая была заблокирована.
12'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Багер Йонас из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Педерсен Марк
11'
Марксен Эрик из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
11'
Конбой Кевин из команды Раннерс подал угловой справа.
10'
Карлгрен Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
10'
Поульсен Николай II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
9'
Лидер Март получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
9'
Лидер Март из команды Сённерйюск толкнул локтем оппонента. Это Поульсен Николай II заработал фол
8'
Марксен Эрик из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
8'
Поульсен Николай II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Зимлинг Ники наказан за толчок Рёмер Андре
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Лидер Март из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Багер Йонас
6'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
5'
Mads Aaquist из команды Раннерс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Emil Riis Jakobsen из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Якобсен Кристиан II
4'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
4'
Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
3'
Stefan Gartenmann делает длинную передачу вперед
3'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Конбой Кевин из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
2'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Удар от ворот произведет Раннерс
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Сённерйюск начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BioNutria Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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