Стадион: BioNutria Park Randers
1:0
Первый тайм: 45+'
9' Желтая карточкаЛидер Март
1:0
13' ГолПоульсен Николай II
Первый тайм
47'
46'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
46'
Марксен Эрик делает длинную передачу вперед
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
45'
Mads Aaquist из команды Раннерс отдал передачу, которая была заблокирована.
45'
Раннерс начинает контратаку
44'
44'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
44'
43'
42'
42'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой справа.
42'
Emil Riis Jakobsen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
41'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Ромер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Alexander Bah
41'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
41'
Багер Йонас из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
41'
Ромер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Mads Aaquist из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
40'
Милиц Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
Emil Riis Jakobsen нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Йонссон Эггерт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
38'
Лидер Март из команды Сённерйюск в офсайде
38'
Бенджамин Стокке выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
37'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
36'
35'
Emil Riis Jakobsen из команды Раннерс в офсайде
35'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
34'
Alexander Bah наказан за толчок Карлгрен Патрик
34'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
34'
33'
ШАНС! Emil Riis Jakobsen нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
Mads Aaquist из команды Раннерс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
33'
Опасность! Бенджамин Стокке из команды Раннерс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
33'
Марксен Эрик делает длинную передачу вперед
33'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
31'
Конбой Кевин из команды Раннерс опасно и грубо сыграл. Alexander Bah пострадал.
31'
Emil Riis Jakobsen из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
31'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
31'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
30'
Люикс Кес делает длинную передачу вперед
29'
Сённерйюск контролирует мяч.
29'
29'
Йонссон Эггерт делает длинную передачу вперед
28'
27'
Лидер Март из команды Сённерйюск в офсайде
27'
Alexander Bah из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
27'
Опасность! Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
26'
Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
25'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
25'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Рёмер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
24'
Сённерйюск начинает контратаку
24'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
23'
Матч возобновлен
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
21'
Сённерйюск контролирует мяч.
21'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Йонссон Эггерт
19'
19'
Педерсен Марк делает длинную передачу вперед
19'
Судья сигнализирует, что Марксен Эрик из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Ромер Марсель
18'
Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
18'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
18'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой справа.
17'
Конбой Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
16'
Раннерс контролирует мяч.
16'
15'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Emil Riis Jakobsen из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
13'
Багер Йонас сделал результативную передачу.
13'
Г О О О О Л - Поульсен Николай II изменил счет на табло!
13'
Багер Йонас из команды Раннерс сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
13'
13'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отдал передачу, которая была заблокирована.
12'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Судья сигнализирует, что Багер Йонас из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Педерсен Марк
11'
Марксен Эрик из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
11'
10'
Карлгрен Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Матч возобновлен
10'
Поульсен Николай II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Лидер Март получил желтую карточку от судьи
9'
Лидер Март из команды Сённерйюск толкнул локтем оппонента. Это Поульсен Николай II заработал фол
8'
Марксен Эрик из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
8'
Поульсен Николай II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Зимлинг Ники наказан за толчок Рёмер Андре
7'
Судья сигнализирует, что Лидер Март из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Багер Йонас
6'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
5'
Mads Aaquist из команды Раннерс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
5'
Судья сигнализирует, что Emil Riis Jakobsen из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Якобсен Кристиан II
4'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
4'
3'
Stefan Gartenmann делает длинную передачу вперед
3'
3'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Конбой Кевин из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
2'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
1'
Сённерйюск начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BioNutria Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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