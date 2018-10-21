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  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 1618
Вендсиссель
0:1
Конец матча
Хорсенс
0'
5' Желтая карточка
Sammy Skytte
18' Желтая карточка
Борринг Йонас
0:1
36' Гол
Bjarke Jacobsen
71' Желтая карточка
Bjarke Jacobsen
83' Желтая карточка
Квист Миккель
90'+5
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Хорсенс вырывает победу
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Andreas Kaltoft из команды Вендсиссель сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
94'
Матиас Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
94'
Kasper Junker нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Отличные скиллы показывает Kasper Junker, обводя своих соперников
94'
Петер Нюманн делает длинную передачу вперед
93'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
93'
Bjarke Jacobsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Игрок из команды Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
92'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
92'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
91'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
90'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Угловой
90'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс разыграл угловой с левого угла.
90'
Kasper Junker из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
89'
Вольгемут Миккель из команды Вендсиссель играет слишком грубо. Sammy Skytte оказался на газоне.
89'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
89'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
88'
Удар от ворот произведет Хорсенс
88'
Тактическая замена. Квист Миккель уходит с поля и его заменяет Лассе Крюгер
88'
Тактическая замена. Emmanuel Ogude уходит с поля и его заменяет Lucas Jensen
87'
Петер Нюманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Benjamin Lund из команды Вендсиссель подал угловой справа.
87'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
Угловой
87'
Benjamin Lund из команды Вендсиссель разыграл угловой с правого угла.
86'
Emmanuel Ogude из команды Вендсиссель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
Матиас Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Фишер Сандер делает длинную передачу вперед
85'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Emmanuel Ogude из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Нильсен Сиверт
Офсайд
84'
Sammy Skytte из команды Хорсенс в офсайде
84'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Желтая карточка
83'
Судье надоело, что Квист Миккель тянет время и он наказал его горчичником
83'
Удар от ворот произведет Хорсенс
82'
Славов Мирослав из команды Вендсиссель не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
81'
Удар от ворот произведет Хорсенс
81'
Торстейнссон Йон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Андерсен Мадс из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Emmanuel Ogude
Фол, нарушение
80'
Нильсен Сиверт наказан за толчок Славов Мирослав
80'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
80'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
79'
ШАНС! Bjarke Jacobsen нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
79'
Sammy Skytte нанес удар, мяч был парирован, но Nicolai Floe не удержал его в руках.
79'
Квист Миккель из команды Хорсенс сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
79'
Andreas Kaltoft выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Sammy Skytte из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
78'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
78'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
77'
Матч возобновится спорным мячом
77'
Матч возобновлен
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Andreas Kaltoft выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
75'
Матиас Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Benjamin Lund из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
75'
Вендсиссель контролирует мяч.
74'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
73'
Тактическая замена. Борринг Йонас уходит с поля и его заменяет Kasper Junker
73'
Тактическая замена. Morten Brander Knudsen уходит с поля и его заменяет Славов Мирослав
72'
Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
72'
Morten Brander Knudsen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
71'
Судья подбегает и показывает Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс отложенную желтую карточку за фол.
Фол, нарушение
71'
Матиас Нильсен наказан за толчок Moses Opondo
71'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
71'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
70'
Александр Юль Андерсен наказан за толчок Bjarke Jacobsen
70'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
69'
Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
69'
Benjamin Lund из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
69'
Квист Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Benjamin Lund из команды Вендсиссель подал угловой справа.
68'
Квист Миккель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
68'
Benjamin Lund из команды Вендсиссель подал угловой слева.
68'
Торстейнссон Йон нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
67'
Игрок команды Вендсиссель совершает фол
Фол, нарушение
66'
Emmanuel Ogude наказан за толчок Делач Матей
66'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
Угловой
66'
Benjamin Lund из команды Вендсиссель разыграл угловой с правого угла.
66'
Moses Opondo нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
65'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
Офсайд
65'
Квист Миккель из команды Хорсенс в офсайде
64'
Moses Opondo из команды Вендсиссель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
Отличные скиллы показывает Moses Opondo, обводя своих соперников
64'
Фишер Сандер делает длинную передачу вперед
64'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Удар от ворот произведет Хорсенс
62'
Benjamin Lund решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
62'
Матиас Нильсен наказан за толчок Emmanuel Ogude
61'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
61'
Emmanuel Ogude наказан за толчок Soeren Reese
60'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
60'
Sammy Skytte возвращается на поле.
60'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
60'
Ох, нехорошо это выглядит. Sammy Skytte получил травму и медбригада забирает его с поля.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Moses Opondo из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Bjarke Jacobsen
59'
Фишер Сандер делает длинную передачу вперед
58'
Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
Угловой
58'
Benjamin Lund из команды Вендсиссель подал угловой слева.
58'
Moses Opondo нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
57'
Soeren Henriksen из команды Вендсиссель сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
57'
Вольгемут Миккель делает длинную передачу вперед
Офсайд
56'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс в офсайде
55'
Хорсенс контролирует мяч.
55'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
54'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
54'
Сегодняшная посещаемость составляет 1618 болельщиков
54'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Квист Миккель из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Emmanuel Ogude
53'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Квист Миккель из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
53'
Soeren Reese из команды Хорсенс сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
53'
Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Bjarke Jacobsen
52'
Опасность! Нильсен Сиверт из команды Хорсенс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
51'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Борринг Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Нильсен Сиверт делает длинную передачу вперед
50'
Удар от ворот произведет Хорсенс
50'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
49'
Опасность! Emmanuel Ogude из команды Вендсиссель отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
49'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
48'
Борринг Йонас наказан за толчок Фишер Сандер
48'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
47'
Nicolai Floe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Квист Миккель из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
47'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
47'
Soeren Reese делает длинную передачу вперед
46'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Квист Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Benjamin Lund навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Bjarke Jacobsen наказан за толчок Morten Brander Knudsen
45'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
45'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
44'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
43'
Борринг Йонас из команды Хорсенс в офсайде
43'
Хорсенс контролирует мяч.
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Moses Opondo
42'
Andreas Kaltoft пробует нанести удар издали, но Делач Матей держит все под контролем
41'
Опасность! Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
40'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Фишер Сандер делает длинную передачу вперед
40'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Benjamin Lund нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Moses Opondo из команды Вендсиссель сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
39'
Вендсиссель контролирует мяч.
38'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
37'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Описание гола
36'
Г О О О О О О Л - Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс головой вбивает мяч в сетку.
36'
Какой удар! Со штрафного Ламб Микаэл сотряс перекладину!
Фол, нарушение
35'
Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель играет слишком грубо. Bjarke Jacobsen оказался на газоне.
35'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Emmanuel Ogude из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Ламб Микаэл
34'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
34'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
34'
Матч возобновлен
33'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
33'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
33'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Вендсиссель контролирует мяч.
31'
Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
31'
Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
31'
Андерсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
31'
Квист Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
Угловой
30'
Benjamin Lund из команды Вендсиссель разыграл угловой с правого угла.
30'
Soeren Reese предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Soeren Reese из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Торстейнссон Йон
Фол, нарушение
28'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс толкнул локтем оппонента. Это Торстейнссон Йон заработал фол
Офсайд
28'
Emmanuel Ogude из команды Вендсиссель в офсайде
28'
Moses Opondo из команды Вендсиссель сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
27'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
25'
Матиас Нильсен наказан за толчок Торстейнссон Йон
25'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
24'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Soeren Henriksen делает длинную передачу вперед
24'
Вендсиссель контролирует мяч.
23'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
22'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Удар от ворот произведет Хорсенс
22'
Emmanuel Ogude из команды Вендсиссель не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
22'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
21'
Матиас Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
21'
Soeren Reese выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Andreas Kaltoft из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
21'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
20'
Вендсиссель контролирует мяч.
19'
Удар от ворот произведет Хорсенс
19'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
19'
Фишер Сандер делает длинную передачу вперед
Желтая карточка
18'
Борринг Йонас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Борринг Йонас из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Andreas Kaltoft
17'
Вендсиссель контролирует мяч.
16'
Отличный пас сделал Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
16'
Фишер Сандер делает длинную передачу вперед
15'
Вендсиссель контролирует мяч.
15'
Вендсиссель имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
14'
Soeren Henriksen из команды Вендсиссель играет слишком грубо. Делач Матей оказался на газоне.
Угловой
13'
Benjamin Lund из команды Вендсиссель подал угловой справа.
13'
Soeren Reese предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Soeren Henriksen из команды Вендсиссель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
12'
Moses Opondo из команды Вендсиссель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
12'
Борринг Йонас наказан за толчок Soeren Henriksen
12'
Moses Opondo нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Делач Матей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Benjamin Lund из команды Вендсиссель подал угловой справа.
11'
Soeren Reese предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Benjamin Lund навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Александр Юль Андерсен
10'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Вендсиссель контролирует мяч.
9'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Квист Миккель из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
8'
Делач Матей делает длинную передачу вперед
7'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
7'
Sammy Skytte не смог попасть в створ ударом издали
6'
Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Moses Opondo из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Петер Нюманн
Желтая карточка
5'
Рефери не любит споров - именно за это Sammy Skytte сейчас получил желтую
Фол, нарушение
5'
Sammy Skytte наказан за толчок Торстейнссон Йон
5'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
5'
Andreas Kaltoft выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Квист Миккель из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
4'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
4'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
3'
Andreas Kaltoft выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Матиас Нильсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Emmanuel Ogude из команды Вендсиссель толкнул локтем оппонента. Это Нильсен Сиверт заработал фол
Фол, нарушение
2'
Андерсен Мадс наказан за толчок Andreas Kaltoft
2'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
1'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Вендсиссель начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nord Energi Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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