Стадион: Nord Energi Arena Зрители: 1618
0:1
Конец матча
5' Желтая карточкаSammy Skytte
18' Желтая карточкаБорринг Йонас
0:1
36' ГолBjarke Jacobsen
71' Желтая карточкаBjarke Jacobsen
83' Желтая карточкаКвист Миккель
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Хорсенс вырывает победу
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Andreas Kaltoft из команды Вендсиссель сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
94'
94'
94'
Kasper Junker нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Отличные скиллы показывает Kasper Junker, обводя своих соперников
94'
Петер Нюманн делает длинную передачу вперед
93'
93'
Bjarke Jacobsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Игрок из команды Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
92'
92'
91'
91'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
90'
90'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс разыграл угловой с левого угла.
90'
Kasper Junker из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
89'
Вольгемут Миккель из команды Вендсиссель играет слишком грубо. Sammy Skytte оказался на газоне.
89'
89'
88'
88'
Тактическая замена. Квист Миккель уходит с поля и его заменяет Лассе Крюгер
88'
Тактическая замена. Emmanuel Ogude уходит с поля и его заменяет Lucas Jensen
87'
Петер Нюманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
87'
87'
86'
Emmanuel Ogude из команды Вендсиссель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
86'
85'
85'
Судья сигнализирует, что Emmanuel Ogude из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Нильсен Сиверт
84'
Sammy Skytte из команды Хорсенс в офсайде
84'
84'
83'
Судье надоело, что Квист Миккель тянет время и он наказал его горчичником
83'
82'
Славов Мирослав из команды Вендсиссель не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
81'
81'
Торстейнссон Йон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
80'
Судья сигнализирует, что Андерсен Мадс из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Emmanuel Ogude
80'
Нильсен Сиверт наказан за толчок Славов Мирослав
80'
80'
79'
ШАНС! Bjarke Jacobsen нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
79'
Sammy Skytte нанес удар, мяч был парирован, но Nicolai Floe не удержал его в руках.
79'
Квист Миккель из команды Хорсенс сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
79'
79'
Sammy Skytte из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
78'
78'
77'
Матч возобновится спорным мячом
77'
Матч возобновлен
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
76'
75'
75'
Benjamin Lund из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
75'
74'
73'
73'
73'
Тактическая замена. Борринг Йонас уходит с поля и его заменяет Kasper Junker
73'
Тактическая замена. Morten Brander Knudsen уходит с поля и его заменяет Славов Мирослав
72'
72'
Morten Brander Knudsen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Судья подбегает и показывает Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс отложенную желтую карточку за фол.
71'
Матиас Нильсен наказан за толчок Moses Opondo
71'
71'
71'
Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
70'
Александр Юль Андерсен наказан за толчок Bjarke Jacobsen
70'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
69'
69'
Benjamin Lund из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
69'
68'
68'
Квист Миккель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Benjamin Lund из команды Вендсиссель подал угловой слева.
68'
Торстейнссон Йон нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Игрок команды Вендсиссель совершает фол
66'
Emmanuel Ogude наказан за толчок Делач Матей
66'
66'
66'
66'
Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
65'
65'
Квист Миккель из команды Хорсенс в офсайде
65'
Александр Юль Андерсен наказан за толчок Ламб Микаэл
64'
Moses Opondo из команды Вендсиссель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
Отличные скиллы показывает Moses Opondo, обводя своих соперников
64'
64'
63'
63'
62'
Benjamin Lund решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
62'
Матиас Нильсен наказан за толчок Emmanuel Ogude
61'
61'
Emmanuel Ogude наказан за толчок Soeren Reese
60'
60'
Sammy Skytte возвращается на поле.
60'
Матч возобновлен
60'
Ох, нехорошо это выглядит. Sammy Skytte получил травму и медбригада забирает его с поля.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
59'
Судья сигнализирует, что Moses Opondo из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Bjarke Jacobsen
59'
58'
58'
Benjamin Lund из команды Вендсиссель подал угловой слева.
58'
57'
57'
Soeren Henriksen из команды Вендсиссель сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
57'
Вольгемут Миккель делает длинную передачу вперед
56'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс в офсайде
55'
Хорсенс контролирует мяч.
55'
54'
54'
54'
54'
Сегодняшная посещаемость составляет 1618 болельщиков
54'
53'
53'
Судья сигнализирует, что Квист Миккель из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Emmanuel Ogude
53'
53'
Квист Миккель из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
53'
Soeren Reese из команды Хорсенс сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
53'
52'
Судья сигнализирует, что Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Bjarke Jacobsen
52'
Опасность! Нильсен Сиверт из команды Хорсенс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
51'
51'
51'
Борринг Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Нильсен Сиверт делает длинную передачу вперед
50'
50'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
49'
Опасность! Emmanuel Ogude из команды Вендсиссель отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
49'
48'
48'
Борринг Йонас наказан за толчок Фишер Сандер
48'
47'
Nicolai Floe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Квист Миккель из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
47'
47'
47'
Soeren Reese делает длинную передачу вперед
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
Benjamin Lund навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Bjarke Jacobsen наказан за толчок Morten Brander Knudsen
45'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
45'
44'
43'
Борринг Йонас из команды Хорсенс в офсайде
43'
Хорсенс контролирует мяч.
42'
Судья сигнализирует, что Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Moses Opondo
42'
Andreas Kaltoft пробует нанести удар издали, но Делач Матей держит все под контролем
41'
Опасность! Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
40'
40'
40'
40'
Benjamin Lund нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Moses Opondo из команды Вендсиссель сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
39'
38'
Квист Миккель наказан за толчок Александр Юль Андерсен
38'
38'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
37'
36'
Г О О О О О О Л - Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс головой вбивает мяч в сетку.
36'
Какой удар! Со штрафного Ламб Микаэл сотряс перекладину!
35'
Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель играет слишком грубо. Bjarke Jacobsen оказался на газоне.
35'
35'
34'
Судья сигнализирует, что Emmanuel Ogude из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Ламб Микаэл
34'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
34'
34'
34'
Матч возобновлен
33'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
33'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
33'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
31'
31'
31'
Андерсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
30'
30'
30'
30'
29'
Судья сигнализирует, что Soeren Reese из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Торстейнссон Йон
28'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс толкнул локтем оппонента. Это Торстейнссон Йон заработал фол
28'
Emmanuel Ogude из команды Вендсиссель в офсайде
28'
Moses Opondo из команды Вендсиссель сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
27'
27'
26'
25'
Матиас Нильсен наказан за толчок Торстейнссон Йон
25'
24'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Soeren Henriksen делает длинную передачу вперед
24'
23'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
22'
22'
22'
Emmanuel Ogude из команды Вендсиссель не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
22'
21'
21'
21'
Soeren Reese выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Andreas Kaltoft из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
21'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
20'
19'
19'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
19'
18'
Борринг Йонас получил желтую карточку от судьи
18'
Судья сигнализирует, что Борринг Йонас из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Andreas Kaltoft
17'
16'
Отличный пас сделал Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
16'
15'
15'
Вендсиссель имеет хороший шанс забить.
14'
Soeren Henriksen из команды Вендсиссель играет слишком грубо. Делач Матей оказался на газоне.
13'
13'
13'
Soeren Henriksen из команды Вендсиссель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
12'
Moses Opondo из команды Вендсиссель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Борринг Йонас наказан за толчок Soeren Henriksen
12'
12'
Делач Матей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
11'
11'
Benjamin Lund навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Судья сигнализирует, что Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Александр Юль Андерсен
10'
10'
9'
9'
8'
8'
Квист Миккель из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
8'
Делач Матей делает длинную передачу вперед
7'
7'
7'
Sammy Skytte не смог попасть в створ ударом издали
6'
6'
Судья сигнализирует, что Moses Opondo из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Петер Нюманн
5'
Рефери не любит споров - именно за это Sammy Skytte сейчас получил желтую
5'
Sammy Skytte наказан за толчок Торстейнссон Йон
5'
5'
4'
Квист Миккель из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
4'
4'
4'
4'
3'
3'
Матиас Нильсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Emmanuel Ogude из команды Вендсиссель толкнул локтем оппонента. Это Нильсен Сиверт заработал фол
2'
Андерсен Мадс наказан за толчок Andreas Kaltoft
2'
1'
1'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Вендсиссель начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nord Energi Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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