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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Зрители: 3129
1:0
Конец матча
32' Желтая карточкаЦискаридзе Зураб
1:0
40' ГолРаскай Анель
87' Вторая желтая карточкаЦискаридзе Зураб
|
32'
40'
1:0
87'
Состав команд
19
Felix
Michel
21
Раскай
Анель
33
Юза
Тибор
23
Кваква
Энок
АФК Эскильстуна 3-4-3
- Основной состав
- 1 Курчи Джанлука Вратарь
- 22 Alexander Michel Защитник
- 19 Felix Michel Защитник
- 77 Цискаридзе Зураб Защитник
- 2 Adnan Kojic Полузащитник
- 26 Robert Aastedt Полузащитник
- 21 Раскай Анель Полузащитник
- 3 Kadir Hodzic Полузащитник
- 14 Christian Miljevic Нападающий
- 16 Samuel Nnamani Нападающий
- 7 Ferid Ali Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Oke Akpoveta Нападающий
- 20 Mamadou Koyate
- 99 Michael Kargbo
- 42 Kerfala Cissoko
- 13 Mamadouba Diaby
- 4 Pele Mamadu III
- 8 Ousmane Camara
- 31 Hossin Lagoun
- Главный тренер: Michael Jolley
Фалькенберг 4-4-2
- Основной состав
- 16 Hampus Nilsson Вратарь
- 14 Карлссон Пер I Защитник
- 8 Карлссон Тобиас Защитник
- 33 Юза Тибор Защитник
- 25 Tobias Englund Защитник
- 12 Кристоффер Карлссон Полузащитник
- 23 Кваква Энок Полузащитник
- 22 John Bjoerkengren Полузащитник
- 11 Robin Oestlind Полузащитник
- 26 Эгбучунам Чисом Нападающий
- 10 Karl Soederstroem Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Johan Brattberg Вратарь
- 17 Edi Sylisufaj Нападающий
- 42 Zlatan Krizanovic
- 19 Mergim Laci
- 9 Erik Paersson
- 2 Ludvig Johansson
- 3 Hampus Svensson
- Главный тренер: Ханс Эклунд
Предыдущие игры
АФК Эскильстуна (последние 20 матчей: +9 =10 -1)
- 05.10.2018 Браге 0:0 АФК Эскильстуна С
- 01.10.2018 Вернаму 0:0 АФК Эскильстуна С
- 24.09.2018 АФК Эскильстуна 3:0 Эстер С
- 15.09.2018 АФК Эскильстуна 0:0 Хельсинборг С
- 08.09.2018 Дегерфорс 2:2 АФК Эскильстуна С
- 03.09.2018 АФК Эскильстуна 2:1 ГАИС С
- 26.08.2018 Норрбю 0:2 АФК Эскильстуна С
- 21.08.2018 Тим СуренГруппен 0:3 АФК Эскильстуна К
- 18.08.2018 АФК Эскильстуна 1:0 Йёнчёпинг С
- 11.08.2018 Варберг БоИС 1:1 АФК Эскильстуна С
- 05.08.2018 АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад С
- 30.07.2018 Эргрюте 0:0 АФК Эскильстуна С
- 02.07.2018 АФК Эскильстуна 0:0 Эргрюте С
- 24.06.2018 Эстер 0:0 АФК Эскильстуна С
- 17.06.2018 Хальмстад 2:1 АФК Эскильстуна С
- 09.06.2018 АФК Эскильстуна 2:0 Ландскруна С
- 04.06.2018 Йёнчёпинг 0:0 АФК Эскильстуна С
- 28.05.2018 АФК Эскильстуна 4:0 Норрбю С
- 24.05.2018 АФК Эскильстуна 1:1 Гефле С
- 18.05.2018 ГАИС 0:1 АФК Эскильстуна С
Фалькенберг (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 07.10.2018 Хельсинборг 1:0 Фалькенберг С
- 28.09.2018 Фалькенберг 3:2 Браге С
- 23.09.2018 Фалькенберг 2:0 Йёнчёпинг С
- 16.09.2018 Гефле 0:3 Фалькенберг С
- 11.09.2018 Фалькенберг 1:2 Ландскруна С
- 03.09.2018 Эстер 2:3 Фалькенберг С
- 26.08.2018 Фалькенберг 4:1 Дегерфорс С
- 21.08.2018 Скофтебюнс 1:4 Фалькенберг К
- 17.08.2018 Фалькенберг 1:0 Хальмстад С
- 12.08.2018 Фрей 3:2 Фалькенберг С
- 07.08.2018 Фалькенберг 1:1 Эргрюте С
- 28.07.2018 Варберг БоИС 0:3 Фалькенберг С
- 01.07.2018 Фалькенберг 2:3 Хельсинборг С
- 25.06.2018 Дегерфорс 0:2 Фалькенберг С
- 17.06.2018 Йёнчёпинг 1:3 Фалькенберг С
- 10.06.2018 Фалькенберг 3:0 Гефле С
- 03.06.2018 Эргрюте 1:1 Фалькенберг С
- 29.05.2018 Вернаму 1:4 Фалькенберг С
- 25.05.2018 Фалькенберг 3:2 Варберг БоИС С
- 19.05.2018 Фалькенберг 0:0 Норрбю С
Последние игры между собой
АФК Эскильстуна: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 07.04.2018 Фалькенберг 2:0 АФК Эскильстуна Суперэттан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|26
|17
|7
|2
|51 - 23
|58
|2.
|Фалькенберг
|27
|17
|4
|6
|56 - 30
|55
|3.
|АФК Эскильстуна
|27
|13
|12
|2
|36 - 12
|51
|4.
|Хальмстад
|26
|13
|5
|8
|42 - 34
|44
|5.
|Эргрюте
|27
|12
|7
|8
|45 - 34
|43
|6.
|Эстер
|27
|11
|6
|10
|42 - 34
|39
|7.
|Браге
|26
|10
|8
|8
|40 - 40
|38
|8.
|Дегерфорс
|27
|10
|7
|10
|38 - 43
|37
|9.
|Норрбю
|27
|9
|5
|13
|28 - 45
|32
|10.
|ГАИС
|27
|7
|10
|10
|37 - 38
|31
|11.
|Фрей
|26
|8
|5
|13
|39 - 51
|29
|12.
|Варберг БоИС
|26
|7
|8
|11
|38 - 42
|29
|13.
|Йёнчёпинг
|26
|7
|7
|12
|25 - 34
|28
|14.
|Вернаму
|26
|7
|5
|14
|27 - 42
|26
|15.
|Гефле
|26
|5
|6
|15
|24 - 50
|21
|16.
|Ландскруна
|27
|5
|6
|16
|34 - 50
|21
Второй тайм
90'
Васби делает замену. Kristijan Miljevic уходит с поля, а Mamadou Koyate выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Васби делает замену. Ferid Ali уходит с поля, а Oke Akpoveta выходит на его замену.
87'
Цискаридзе Зураб получает вторую желтую карточку. Удаление.
83'
Фалькенберг делает замену. Робин Эстлинд уходит с поля, а Mergim Laci выходит на его замену.
82'
Фалькенберг делает замену. John Bjoerkengren уходит с поля, а Златан Крижанович выходит на его замену.
76'
Фалькенберг делает замену. Кваква Энок уходит с поля, а Erik Paersson выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Г О О О О Л - Раскай Анель бьет в цель!
32'
Цискаридзе Зураб получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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