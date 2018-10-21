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АФК Эскильстуна
1:0
Конец матча
Фалькенберг
0'
32' Желтая карточка
Цискаридзе Зураб
1:0
40' Гол
Раскай Анель
87' Вторая желтая карточка
Цискаридзе Зураб
90'+5
Второй тайм
90'
Васби делает замену. Kristijan Miljevic уходит с поля, а Mamadou Koyate выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Васби делает замену. Ferid Ali уходит с поля, а Oke Akpoveta выходит на его замену.
87'
Цискаридзе Зураб получает вторую желтую карточку. Удаление.
83'
Фалькенберг делает замену. Робин Эстлинд уходит с поля, а Mergim Laci выходит на его замену.
82'
Фалькенберг делает замену. John Bjoerkengren уходит с поля, а Златан Крижанович выходит на его замену.
76'
Фалькенберг делает замену. Кваква Энок уходит с поля, а Erik Paersson выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Раскай Анель бьет в цель!
Желтая карточка
32'
Цискаридзе Зураб получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Итог 0 Квитова Петра 2 Свитолина Элина
Итог 0 Возняцки Каролин 2 Плишкова Каролина
27' 1 СКА 1 ЦСКА Москва
Позже США. Гонка
Позже 0 Салават Юлаев 0 Авангард


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