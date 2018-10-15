Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Енисей

Стадион: Газовик
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Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - ЕнисейДо начала игры, которая состоится 20.10.2018, осталось 2 дня 3 часа 17 минут.
Новости матча
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Аленичеву пора обратно в ФНЛ — 15:28
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Прогнозы на матч Оренбург - Енисей
Оренбург
80.2% (65)
Ничья:
13.6% (11)
Енисей
6.2% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Оренбург:
40.7% (33)
2:1 Оренбург:
28.4% (23)
1:1 Ничья:
12.3% (10)
2:0 Оренбург:
8.6% (7)
0:1 Енисей:
2.5% (2)
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