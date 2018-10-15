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Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Енисей

До начала игры, которая состоится 20.10.2018, осталось 2 дня 3 часа 17 минут.
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Прогнозы на матч Оренбург - Енисей
Оренбург
80.2% (65)
Ничья:
13.6% (11)
Енисей
6.2% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Оренбург:
40.7% (33)
Оренбург:
28.4% (23)
Ничья:
12.3% (10)
Оренбург:
8.6% (7)
Енисей:
2.5% (2)
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