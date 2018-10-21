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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 523
Осане
1:2
Конец матча
Согндаль
0'
1:0
15' Гол
Joachim Hammersland
30' Желтая карточка
Simen Lassen
47' Желтая карточка
Magnus Nybakken Bruun-Hansen
1:1
69' Гол
Joachim Soltvedt
77' Желтая карточка
Haakon Lorentzen
1:2
90' Гол
Akor Adamas
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Akor Adamas бьет в цель!
89'
Согндаль делает замену. Хеуген Сигурд уходит с поля, а Akor Adamas выходит на его замену.
87'
Асан делает замену. Simen Lassen уходит с поля, а Andreas Fantoft выходит на его замену.
77'
Асан делает замену. Joachim Hammersland уходит с поля, а Senai Hagos выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Haakon Lorentzen получил желтую карточку от судьи
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Joachim Soltvedt бьет в цель!
67'
Согндаль делает замену. Баранов Никита уходит с поля, а Joachim Soltvedt выходит на его замену.
59'
Асан делает замену. Dennis Agyare Antwi уходит с поля, а Michael Ogungbaro выходит на его замену.
Желтая карточка
47'
Magnus Nybakken Bruun-Hanssen получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
30'
Simen Lassen получил желтую карточку от судьи
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Joachim Hammersland бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Myrdal Gress. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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