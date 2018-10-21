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Стадион: Myrdal Gress Зрители: 523
1:0
15' ГолJoachim Hammersland
30' Желтая карточкаSimen Lassen
47' Желтая карточкаMagnus Nybakken Bruun-Hansen
1:1
69' ГолJoachim Soltvedt
77' Желтая карточкаHaakon Lorentzen
1:2
90' ГолAkor Adamas
|
15'
1:0
30'
69'
1:1
77'
90'
1:2
Состав команд
12
Боргер
Томас
19
Simen
Lassen
Осане 3-4-1-2
- Основной состав
- 12 Боргер Томас Вратарь
- 8 Jonas Hestetun Защитник
- 27 Magnus Nybakken Bruun-Hansen Защитник
- 2 Martin Ueland Защитник
- 11 Joachim Hammersland Полузащитник
- 7 Tomas Kristoffersen Полузащитник
- 19 Simen Lassen Полузащитник
- 17 Nikolai Harris Полузащитник
- 18 Хусеклепп Эрик Полузащитник
- 33 Dennis Agyare Antwi Нападающий
- 21 Haakon Lorentzen Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Erik Oestgaard Вратарь
- 23 Биркеланн Вильяр Полузащитник
- 30 Michael Ogungbaro Полузащитник
- 10 Senai Hagos Нападающий
- 6 Andreas Fantoft
- 9 August Jegerstedt Selnes
- 14 Ole Kolskogen
- Главный тренер: Монс Ивар Мджелде
Согндаль 4-4-2
- Основной состав
- 1 Дингеланд Матиас Вратарь
- 2 Латифу Аким Защитник
- 3 Стейринг Пер-Магнус Защитник
- 5 Баранов Никита Защитник
- 29 Tomas Totland Защитник
- 10 Мандич Станиша Полузащитник
- 6 Риисе Бьёрн Полузащитник
- 31 Ulrik Fredriksen Полузащитник
- 7 Eirik Schulze Полузащитник
- 9 Ульрик Фло Нападающий
- 18 Хеуген Сигурд Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Joachim Soltvedt Полузащитник
- 24 Sixten Jensen Полузащитник
- 17 Dide Fofana
- 28 Akor Adamas
- 26 Jonas Fredriksen
- 21 Kristian Rutlin
- Главный тренер: Eirik Bakke
Предыдущие игры
Осане (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 07.10.2018 Конгсвингер 7:2 Осане ПД
- 30.09.2018 Осане 0:2 Саннес УЛФ ПД
- 23.09.2018 Улленсакер-Киса 1:1 Осане ПД
- 16.09.2018 Осане 2:0 Ерв ПД
- 02.09.2018 Хам-Кам 2:1 Осане ПД
- 26.08.2018 Осане 3:1 Тромсдален ПД
- 21.08.2018 Мьёндален 1:1 Осане ПД
- 12.08.2018 Осане 1:2 Викинг ПД
- 05.08.2018 Олесунн 1:0 Осане ПД
- 29.07.2018 Левангер 1:2 Осане ПД
- 22.07.2018 Осане 1:0 Нутодден ПД
- 01.07.2018 Саннес УЛФ 3:0 Осане ПД
- 24.06.2018 Осане 3:3 Левангер ПД
- 17.06.2018 Осане 1:5 Улленсакер-Киса ПД
- 10.06.2018 Тромсдален 1:0 Осане ПД
- 03.06.2018 Осане 0:2 Мьёндален ПД
- 27.05.2018 Нутодден 0:0 Осане ПД
- 21.05.2018 Осане 3:1 Конгсвингер ПД
- 16.05.2018 Согндаль 1:4 Осане ПД
- 13.05.2018 Осане 2:3 Олесунн ПД
Согндаль (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 07.10.2018 Саннес УЛФ 1:0 Согндаль ПД
- 30.09.2018 Согндаль 1:0 Нест-Сотра ПД
- 23.09.2018 Викинг 2:0 Согндаль ПД
- 16.09.2018 Согндаль 1:2 Улленсакер-Киса ПД
- 02.09.2018 Конгсвингер 1:3 Согндаль ПД
- 28.08.2018 Согндаль 3:4 Мьёндален ПД
- 19.08.2018 Согндаль 2:3 Флурё ПД
- 14.08.2018 Стрёммен 1:0 Согндаль ПД
- 05.08.2018 Согндаль 5:1 Левангер ПД
- 29.07.2018 Ерв 0:0 Согндаль ПД
- 22.07.2018 Согндаль 1:0 Хам-Кам ПД
- 01.07.2018 Флурё 1:2 Согндаль ПД
- 24.06.2018 Согндаль 0:0 Ерв ПД
- 17.06.2018 Хам-Кам 1:3 Согндаль ПД
- 09.06.2018 Согндаль 1:0 Викинг ПД
- 03.06.2018 Левангер 1:2 Согндаль ПД
- 27.05.2018 Согндаль 5:1 Стрёммен ПД
- 21.05.2018 Нест-Сотра 0:1 Согндаль ПД
- 16.05.2018 Согндаль 1:4 Осане ПД
- 13.05.2018 Улленсакер-Киса 2:0 Согндаль ПД
Последние игры между собой
Осане: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Согндаль: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|26
|16
|5
|5
|52 - 26
|53
|2.
|Мьёндален
|26
|15
|8
|3
|41 - 18
|53
|3.
|Викинг
|26
|16
|1
|9
|57 - 40
|49
|4.
|Согндаль
|27
|13
|6
|8
|42 - 30
|45
|5.
|Тромсдален
|27
|11
|7
|9
|42 - 42
|40
|6.
|Улленсакер-Киса
|1:1
|27
|10
|10
|7
|54 - 44
|40
|7.
|Саннес УЛФ
|26
|10
|8
|8
|36 - 38
|38
|8.
|Конгсвингер
|1:1
|27
|11
|5
|11
|54 - 43
|38
|9.
|Хам-Кам
|27
|10
|6
|11
|39 - 39
|36
|10.
|Нест-Сотра
|26
|10
|5
|11
|37 - 38
|35
|11.
|Ерв
|26
|8
|10
|8
|28 - 33
|34
|12.
|Стрёммен
|26
|10
|1
|15
|41 - 50
|31
|13.
|Осане
|27
|8
|6
|13
|36 - 50
|30
|14.
|Нутодден
|26
|7
|5
|14
|29 - 38
|26
|15.
|Флурё
|26
|7
|3
|16
|24 - 53
|24
|16.
|Левангер
|26
|3
|6
|17
|29 - 59
|15
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Akor Adamas бьет в цель!
89'
Согндаль делает замену. Хеуген Сигурд уходит с поля, а Akor Adamas выходит на его замену.
87'
Асан делает замену. Simen Lassen уходит с поля, а Andreas Fantoft выходит на его замену.
77'
Асан делает замену. Joachim Hammersland уходит с поля, а Senai Hagos выходит на его замену.
77'
Haakon Lorentzen получил желтую карточку от судьи
69'
Г О О О О Л - Joachim Soltvedt бьет в цель!
67'
Согндаль делает замену. Баранов Никита уходит с поля, а Joachim Soltvedt выходит на его замену.
59'
Асан делает замену. Dennis Agyare Antwi уходит с поля, а Michael Ogungbaro выходит на его замену.
47'
Magnus Nybakken Bruun-Hanssen получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
30'
Simen Lassen получил желтую карточку от судьи
15'
Г О О О О Л - Joachim Hammersland бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Myrdal Gress. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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